Euroclear получил €1,7 млрд выручки за полгода от инвестирования заблокированных российских активов Статьи редакции
Это больше половины от всей выручки депозитария.
- Депозитарий опубликовал финансовые результаты за первую половину 2023 года, которая закончилась 30 июня. Выручка за этот период составила €2,28 млрд, чистая прибыль — €1,844 млрд. Операционная выручка — €3,107 млрд.
- Из них на инвестирование замороженных российских активов пришлось €1,743 млрд выручки и €1,283 млрд чистой прибыли. Без их учёта выручка — €538 млн, прибыль — €561 млн. Операционная — €1,711 млрд и €1,376 млрд соотвественно.
- Отдельно результаты за второй квартал 2023-го Euroclear не указывает, но в первом выручка составила €971 млн, чистая прибыль — €796 млн. От российских активов: €734 млн выручки и €540 млн прибыли.
- Увеличение показателей в Euroclear объяснили двумя факторами: ростом процентных ставок и размером остатков заблокированных средств, которые депозитарий обязан инвестировать. Euroclear отметил, что на управление российскими активами в первом полугодии 2023-го пришлось около €21 млн расходов.
- Депозитарий ожидает, что во второй половине 2023-го рост выручки замедлится, «поскольку заблокированные платежи и погашения накапливаются менее быстрыми темпами, а консенсус-прогнозы экономистов предполагают более стабильные процентные ставки».
- Также Euroclear напомнил, что прибыль от заблокированных активов может пойти на восстановление Украины — такое решение сейчас обсуждает Европейская комиссия. Оно касается прибыли от всех активов россиян, замороженных на территории ЕС, не только в Euroclear.
- В октябре 2022-го депозитарий уже отчитывался, что на фоне блокировки российских активов выручка Euroclear за третий квартал выросла в два раза год к году.
- Тогда в компании отмечали, что из-за санкций ЕС против Национального расчётного депозитария (НРД) дивиденды и другие доходы от российских активов нельзя перевести инвесторам. Поэтому Euroclear в соотвествии с бизнес-стратегией инвестирует их — но в отчётности отделяет от других финансовых показателей.
- В марте 2022 года Euroclear и ещё один международный депозитарий Clearstream заблокировали счета НРД, а 3 июня ЕС ввёл санкции против него. Общий объём заблокированных активов оценивался в 6 трлн рублей.
- В декабре НРД получил разрешения на разблокировку активов в Clearstream и Euroclear, но ЦБ предупредил, что их наличие не гарантирует разблокировку активов инвесторов. В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров. Среди них — «Тинькофф Инвестиции», «БКС», «Альфа-Инвестиции», «Финам» и другие.
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Работают инвестиции-то, правда, есть нюанс.
Хотя бы на Украину потратили бы для приличия или что-то такое, кек
Ну и читайте до конца, сказано же:Также Euroclear напомнил, что прибыль от заблокированных активов может пойти на восстановление Украины — такое решение сейчас обсуждает Европейская комиссия. Оно касается прибыли от всех активов россиян, замороженных на территории ЕС, не только в Euroclear.
А кст, это частная компания или нет?
Гугл отключили? Да, частная. Основатель JP Morgan
Просто думаю, почему за них решает Европейская комиссия тогда👀
Просто они частная компания, которая соблюдает законодательство. Им в прибыль данные активы никто не отдавал, они действуют в рамках законодательства той юрисдикции, где находятся. Санкции - не значит, что вот Вам ДжиПи Морган баблишко россиян... Это "Так, пацаны, там бабосы вот эти придержали, до поры до времени. Что с ними делать - скажем позже".
Ну, банки на арестованные счета я думаю прибыль получают и не делятся))
Что добру пропадать то
Потому что Европейская комиссия в деле, ручку то надо позолотить
А может и не пойти🤣
Как замороженные средства грозить отправить - все мастаки.
А как полученную прибыль - молчок)
Какого нахер приличия, пускай лесом идут, вот когда станет регионом РФ, тогда пускай шлют, а так до тех пор, пускай ходят попрошайничают, они это умеют делать
Если они потратят на Украину - они боятся уголовной ответственности за это в РФ )))
Ну, у них там повесточка, мне кажется странно, если они за Россию будут, все-таки, нет?
Так и будет
Мечты, фантазии) Максимум 1/10 дойдет до Украины, и то не факт.
Ворье 🤬
лол
Сам лол. В чем я неправ? А хотя не отвечай, все и так понятно с тобой. Нецивилизованной недемократичный запад, кладующий болт на законы даже в финансовой сфере, во всей красе.
Ага, ну да ну да... Зато цивилизованный восток болт на договору и законы не положил ни разу... Даже статьи в УК противоречащие Конституции запихнул... Молчу про многое другое.
Да да, давай приплетай, мордор все дела. Идите на ТЖ, там ваша аудитория (ой, а его нет же больше💩).
Ворье – и точка. Кто не согласен, тот такое же ворье значит. Даже наши коррупционеры не так внаглую обогащаются.
Мудаки, что сказать
Кто именно?
полностью с вами согласен
Мы до них доберёмся, они за все ответят.
Эти вы сейчас все в одной комнате?
По адресу Зольная, 15?
Ты о чем?
Вы написали что вы до них доберётесь. Интересно кто вы, сколько вас и т.д.
Нас 70% россиян, дальше прикидывайте что за комната и с какими потолками
С регистрацией на прекрасном сайте Вас!
При чем тут Одноклассники?
Надо английский выучить сначала.
- Гёрл?
- Чувиха!
Красиво. Переехал в ЕС, хотя бы тут стал ощущать те конские налоги, которые платил в РФ.
Я не понимаю в чем проблема по примеру Моссада выкрасть их детей в Россию и в случае если переговоры будут идти плохо по частям отправлять их в ес родителям. Это вопрос миллиардов Грина.
Так Россия не террористическая организация в отличии от многих других стран.
Патриота сразу видно
Но вообще мелочь же. Там у Европы цифры всяких потерь, недополучений, издержек, необходимых инвестиций для восстановления того-то, и т.д., и т.п. сотни миллиардов евро.
Но все-равно ворье конечно🤮🦄
P.S. Кстати, а если бы они в Сбер инвестировали осенью, то x2 уже имели бы!🤑