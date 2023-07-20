Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова Статьи редакции
Их ввели в марте 2022 года.
- Правительство Великобритании исключило предпринимателя из санкционного списка, следует из официального документа. Причины неизвестны.
- Тиньков попал под санкции Великобритании в марте 2022 года. Против него ввели транспортные ограничения: его яхтам запретили заходить в порты страны, а самолётам — приземляться на её территории или пролетать в воздушном пространстве. Санкции обосновали тем, что Тиньков был акционером «Тинькофф».
- 19 апреля того же года он осудил «спецоперацию» в Украине, в мае «попрощался» с банком и с Россией и позже отказался от российского гражданства. В «Тинькофф» его высказывания назвали «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов».
- 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина заявила, что купит долю Тинькова в 35% в TCS Group. В интервью NYT последний заявил, что получил за TCS Group лишь 3% реальной, по его мнению, стоимости. Forbes посчитал, что речь могла идти о максимум $260 млн.
- В марте 2023-го Bloomberg сообщил, что предприниматель подал прошение в МИД Великобритании об исключении его из санкционных списков. В письме к ведомству о снятии ограничений с Тинькова просил и Михаил Ходорковский. В июле к этому призвал и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.
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Хороший прецедент. Открыто осудил войну, уехал, высказался — получил возврат к нормальной жизни.
но уже не сможет посылать московских ментов-костоломов к не понравившимся блогерам.
Кстати, правда, если это будет стандартной процедурой, то это прямо очень здравый подход. Про это давно говорили, что и ес такой механизм разрабатывает. Я думаю, что многие захотят воспользоваться.
Думаешь после санкций его жизнь очень сильно стала хуже?
Отказался от гражданства страны - тут не отмажешься про плохую власть, гос-во, но "люблю Родину". Называть предательство прецедентом? Ну, ну.
Быстро однако, оказывается надо было просто попросить :)
Вот что значит — хорошие друзья и добрые, честные глаза.
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Альо, Ричард, это Володя. Хеллоу, май диар френд.
У каждого предательства есть цена
Ты переоцениваешь свои 15р.
Не всем суждено лизать барский сапог, чай не крепостное право. Хотя, тенденция на паханат в наших краях явно прослеживается
ждем третье интервью у Дудя)
Упаси боже.
-Бери интервью!
-Но это член!
-Бери, кому говорят!
Ждем, когда снова сюда на VC заглянет)))
Логично. Полностью публично открестился от РФ. Странно, что так долго тянули.
Согласовывали доли всех интересантов.
Молодца Олежа.
Не удивительно. Я давно еще не видел, чтобы человек так сильно нагибался и лебезил ради денюшек.
Так Тиньков наоборот потерял большинство денег. Ради денег олигархи сидят в России и терпят путина
Ну конечно либезил и нагибался... назвал войну войной и сказал, что реально думает о руководстве страны.
То ли дело стоические граждане, типа фридмана, или авена.... там как бы и активы бы сохранить и санкции чтоб сняли.
Да точно опять Лукашенко позвонил!
Картофельный спас?
Не зря значит русских поносил!💩🤡
Брэнсон хорошо попросил, может даже занёс. Не то, что Волков немощный🤣
Что сказали, то и сделал
Это когда? Я помню только, что об одном англише не очень лестно высказывался
Волков ещё столько не вынес, судя по словам Певчих
Срач в каментах
Не, ну понимаешь, это другое.
На 3... 2... 1...
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Поздравляю Олега! Жаль что у него теперь ни яхт, ни самолётов.
Яхта ничто, карма всё
Что?)
Прецедент...
Не у всех есть такие друзья, как Ричард Брэнсон
Нет, прецедент с Льва Хасиса начался. Или даже раньше, но нас не известили
Молодец, настоящий европеец!
9 летняя давность, очень протухший скрин
Отличная новость
Отличная новость 👍
Чем?
Ну, товарищи, понеслась!
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а что он сделал?
Оказывается, все было так просто, оставалось только влиятельному человеку попросить 😆
Коррупция в Европе? Не, не слышали 🤣
Вы переоцениваете их бюрократию, если думаете, что там что-то так быстро делается. Санкции — острая тема, они наверняка десять раз всё перепроверяли
Наныл, получается🤡
Почему мой коммент удалили, где я назвал Тинькова преступником, уходившим от налогов в США? правил не нарушал, уже на ровном месте цензурят
Наверное, потому что это не так, и вы там оскорбляли людей. У Тинькова не было умысла уйти от налогов, в США стрёмное законодательство по выходу из гражданства, и он этого не знал. Это нарушение по незнанию, а не из преступных намерений.
Забавно, что ВЦ публикует новости в 5 абзацах о каком-то человеке, который в РФ не живет, бизнеса не имеет, влияния не имеет. Кто это вообще?
Ну нет же. Нет )
А ещё ВЦ любит статьи прои иммиграцию и зарубежных капиталистов.
🤪
Свой ж2 сукин сын😏🤭
Сомнительно, но окэй (с)
Ричи постарался
Урааааа!!!!!!!!!!!
Очень жаль..
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Ну усе, канал найден. Следующий Фридман и так до Сечина с Ковальчуком дойдет сия очередь)
до меня бы очередь дошла, но, видимо, не в этой жизни
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Аккурат после просьбы Брэнсона, но никакой коррупции там нет)))) Их там нету))))
Бедный Олег, как же он теперь будет жить на жалкие оставшиеся 800 миллионов баксов? Может, задонатить ему куда?
Можно мне, я передам.
Потанинков
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Тиньков! Доставай бакс из трусов!
Брэнсону видать сказали за недельку до, и вот он уже без каких-либо рисков отработал тиньковские деньги.
Учитесь.
Гайдар: записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется.
Ну, вот - ещё на одного "хорошего русского" в правильном мире стало больше.
А я то думал, что он так в инстаграме рьяно пишет против правительства рф, я хоть и поддерживаю эти мысли, но явно чувствовался фалш. Теперь понятно, пиар компания прошла успешно.
Отрадно, что есть "хорошие простые россияне", с которых снимают санкции, как следует разобравшись)
Отлично, жаль Тинькофф банк без олега увянет(
Vk mho cucumber ouvunpniophvoui
Олег пригласит Пескова отметить это событие?)
Отплясывая на частной вечеринке, всегда нужно быть осторожным - рядом может оказаться внезапно подкравшийся Песков.
Это должно быть здесь )
Не зря штаны на интервью просиживал)
Тиньков в интервью в 20хх году: "Да я был первым в России, с кого сняли санкции"!
Судя по его последнему интервью,он уже не в себе немного,просто пожалели больного человека,ему жить то осталось…