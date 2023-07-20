«Я потерял $9 млрд, но посчитал, что правильнее умереть с хорошей кармой»: главное из интервью Олега Тинькова

Тиньков рассказал, почему высказался против «военной операции», как продал банк и за что Аркадий Волож будет «гореть в аду».