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Полина Лааксо

Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова Статьи редакции

Их ввели в марте 2022 года.

Олег Тиньков. Источник: «РИА Новости»
  • Правительство Великобритании исключило предпринимателя из санкционного списка, следует из официального документа. Причины неизвестны.
  • Тиньков попал под санкции Великобритании в марте 2022 года. Против него ввели транспортные ограничения: его яхтам запретили заходить в порты страны, а самолётам — приземляться на её территории или пролетать в воздушном пространстве. Санкции обосновали тем, что Тиньков был акционером «Тинькофф».
  • 19 апреля того же года он осудил «спецоперацию» в Украине, в мае «попрощался» с банком и с Россией и позже отказался от российского гражданства. В «Тинькофф» его высказывания назвали «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов».
  • 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина заявила, что купит долю Тинькова в 35% в TCS Group. В интервью NYT последний заявил, что получил за TCS Group лишь 3% реальной, по его мнению, стоимости. Forbes посчитал, что речь могла идти о максимум $260 млн.
  • В марте 2023-го Bloomberg сообщил, что предприниматель подал прошение в МИД Великобритании об исключении его из санкционных списков. В письме к ведомству о снятии ограничений с Тинькова просил и Михаил Ходорковский. В июле к этому призвал и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.
Офлайн
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«Я потерял $9 млрд, но посчитал, что правильнее умереть с хорошей кармой»: главное из интервью Олега Тинькова Дудю Статьи редакции

Тиньков рассказал, почему высказался против «военной операции», как продал банк и за что Аркадий Волож будет «гореть в аду».

#олегтиньков #новость

8880 просмотров
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138 комментариев
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 Радегаст Верижников

Хороший прецедент. Открыто осудил войну, уехал, высказался — получил возврат к нормальной жизни.

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andrey andrey

но уже не сможет посылать московских ментов-костоломов к не понравившимся блогерам.

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3 комментария
TryHarden13

Кстати, правда, если это будет стандартной процедурой, то это прямо очень здравый подход. Про это давно говорили, что и ес такой механизм разрабатывает. Я думаю, что многие захотят воспользоваться.

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Paul Patlakh

Думаешь после санкций его жизнь очень сильно стала хуже?

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Настя

Отказался от гражданства страны - тут не отмажешься про плохую власть, гос-во, но "люблю Родину". Называть предательство прецедентом? Ну, ну.

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Алекс Д.
В июле 2023 года снять санкции с Тинькова попросил основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.

Быстро однако, оказывается надо было просто попросить :)

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Вадим Д.

Вот что значит — хорошие друзья и добрые, честные глаза.

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11 комментариев

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2 комментария
Невкусно и грустно

Альо, Ричард, это Володя. Хеллоу, май диар френд.

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Dima Alexeev

У каждого предательства есть цена

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Похер

Ты переоцениваешь свои 15р.

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5 комментариев
Ник К.

Не всем суждено лизать барский сапог, чай не крепостное право. Хотя, тенденция на паханат в наших краях явно прослеживается

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1 комментарий
C. Steel
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Georgiy Tibua

ждем третье интервью у Дудя)

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Сергей Я

Упаси боже.

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4 комментария
World is a Playground

-Бери интервью!
-Но это член!
-Бери, кому говорят!

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Сергей Мазур

Ждем, когда снова сюда на VC заглянет)))

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Magistr Architecture

Логично. Полностью публично открестился от РФ. Странно, что так долго тянули.

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Глебушка

Согласовывали доли всех интересантов.

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2 комментария
Kiss1nger

Молодца Олежа.

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Никита Мудрый

Не удивительно. Я давно еще не видел, чтобы человек так сильно нагибался и лебезил ради денюшек.

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Igor

Так Тиньков наоборот потерял большинство денег. Ради денег олигархи сидят в России и терпят путина

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1 комментарий
TryHarden13

Ну конечно либезил и нагибался... назвал войну войной и сказал, что реально думает о руководстве страны.
То ли дело стоические граждане, типа фридмана, или авена.... там как бы и активы бы сохранить и санкции чтоб сняли.

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Киприан Лейн

Да точно опять Лукашенко позвонил!

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Dmitry Petrushin

Картофельный спас?

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Сергей Я

Не зря значит русских поносил!💩🤡

Брэнсон хорошо попросил, может даже занёс. Не то, что Волков немощный🤣

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Alex GODERATOR
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Dima Alexeev

Что сказали, то и сделал

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Let that sink in

Это когда? Я помню только, что об одном англише не очень лестно высказывался

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1 комментарий
James Bomond

Волков ещё столько не вынес, судя по словам Певчих

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1 комментарий
Юрий Б.

Срач в каментах

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Score of Doom

Не, ну понимаешь, это другое.

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Доктор Т

На 3... 2... 1...

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1 комментарий

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Хозяин

Поздравляю Олега! Жаль что у него теперь ни яхт, ни самолётов.

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Алексей Нефедов

Яхта ничто, карма всё

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2 комментария
Magistr Architecture

Что?)

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Артур Амиров

Прецедент...

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Азамат Салахов

Не у всех есть такие друзья, как Ричард Брэнсон

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Dima Alexeev

Нет, прецедент с Льва Хасиса начался. Или даже раньше, но нас не известили

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Ахмед Шахидов

Молодец, настоящий европеец!

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illusive man

9 летняя давность, очень протухший скрин

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Aleksandr Kirakosian

Отличная новость

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Владимир Мананников

Отличная новость 👍

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Свежевыжатый Душ Нила

Чем?

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7 комментариев
Вадим Д.

Ну, товарищи, понеслась!

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illusive man

а что он сделал?

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Александра А.

Оказывается, все было так просто, оставалось только влиятельному человеку попросить 😆

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Сергей Я

Коррупция в Европе? Не, не слышали 🤣

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12 комментариев
Gre Li

Вы переоцениваете их бюрократию, если думаете, что там что-то так быстро делается. Санкции — острая тема, они наверняка десять раз всё перепроверяли

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Сергей Я

Наныл, получается🤡

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НаряднаяШайга

Почему мой коммент удалили, где я назвал Тинькова преступником, уходившим от налогов в США? правил не нарушал, уже на ровном месте цензурят

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Gre Li

Наверное, потому что это не так, и вы там оскорбляли людей. У Тинькова не было умысла уйти от налогов, в США стрёмное законодательство по выходу из гражданства, и он этого не знал. Это нарушение по незнанию, а не из преступных намерений.

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5 комментариев
Доктор Т

Забавно, что ВЦ публикует новости в 5 абзацах о каком-то человеке, который в РФ не живет, бизнеса не имеет, влияния не имеет. Кто это вообще?

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Единоног

Ну нет же. Нет )

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Алексей С

А ещё ВЦ любит статьи прои иммиграцию и зарубежных капиталистов.

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Аслан Орлов

🤪

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Андрей Шепелев
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Alex GODERATOR

Свой ж2 сукин сын😏🤭

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Олег Павлов

Сомнительно, но окэй (с)

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Энтони Лавджой

Ричи постарался

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Хозяин Амудешников

Урааааа!!!!!!!!!!!

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Александр Спеваков

Очень жаль..

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Влад Vlad

Ну усе, канал найден. Следующий Фридман и так до Сечина с Ковальчуком дойдет сия очередь)

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DmitriyS

до меня бы очередь дошла, но, видимо, не в этой жизни

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2 комментария

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DmitriyS

Аккурат после просьбы Брэнсона, но никакой коррупции там нет)))) Их там нету))))

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Михаил Иванович

Бедный Олег, как же он теперь будет жить на жалкие оставшиеся 800 миллионов баксов? Может, задонатить ему куда?

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Gre Li

Можно мне, я передам.

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3 комментария
Серёжа Морару

Потанинков

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Не очень хороший человек

Тиньков! Доставай бакс из трусов!

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Андрей К.
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Kinolog

Брэнсону видать сказали за недельку до, и вот он уже без каких-либо рисков отработал тиньковские деньги.

Учитесь.

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Андрей Кайгородов

Гайдар: записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется.

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Сергей Доктор

Ну, вот - ещё на одного "хорошего русского" в правильном мире стало больше.

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RobinzonCruzo

А я то думал, что он так в инстаграме рьяно пишет против правительства рф, я хоть и поддерживаю эти мысли, но явно чувствовался фалш. Теперь понятно, пиар компания прошла успешно.

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Юрий Брильков

Отрадно, что есть "хорошие простые россияне", с которых снимают санкции, как следует разобравшись)

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illusive man

Отлично, жаль Тинькофф банк без олега увянет(

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Продюсер душнила

Vk mho cucumber ouvunpniophvoui

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ЯжПрограммист

Олег пригласит Пескова отметить это событие?)

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Монохромный Ретропанк

Отплясывая на частной вечеринке, всегда нужно быть осторожным - рядом может оказаться внезапно подкравшийся Песков.

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Монохромный Ретропанк

Это должно быть здесь )

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Артём Акулов

Не зря штаны на интервью просиживал)

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бонч

Тиньков в интервью в 20хх году: "Да я был первым в России, с кого сняли санкции"!

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Mr Black

Судя по его последнему интервью,он уже не в себе немного,просто пожалели больного человека,ему жить то осталось…

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138 комментариев
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