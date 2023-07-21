Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":766451,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":766451,"gtm":null} 2299 просмотров

Фото: «АвтоВАЗ»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 июля: доллар — 90,85 рубля (на 17 копеек меньше, чем 20 июля), евро — 101,83 рубля (на 61 копейку меньше).

Курсы на Мосбирже на 08:19 мск: доллар — 90,3 рубля, евро — 100,57 рубля.

Курсы на Forex на 08:37 мск: доллар — 90,3 рубля, евро — 100,57 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,45 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "post_inside", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Банк «Юнистрим» разработал инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Он попал под санкции США вместе с «Тинькофф», «Локо-Банком» и «Солидарностью».

Кто и как адаптируется

Как узнал «Ъ», первый вице-премьер Андрей Белоусов на днях провел совещание по вопросу поддержки малых технологических компаний — на нем был представлен проект информационной системы «Реестр малых технологических компаний». Платформа объединит инвесторов и стартапы: компании с «витрины стартапов» смогут претендовать на получение адресных мер господдержки, инвесторам портал поможет подобрать объект для вложения средств.

Wildberries запустил производство умных телевизоров под собственной торговой маркой RAZZ, чтобы эксклюзивно продавать их на маркетплейсе. О планах продавать технику компания объявила в марте 2023 года.

Госдума 20 июля во втором и третьем чтениях приняла «антисанкционный» закон, который позволит российским бенефициарам значимых компаний с иностранной структурой владения получить над ними прямой контроль.

Какие есть проблемы и трудности

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки, внесённые депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным. Они дадут Роскомнадзору право блокировать сайты, на которых опубликованы советы по обходу блокировок интернет-ресурсов. Речь при этом идёт не о VPN-сервисах.

Минфин собрался оценить целесообразность предоставления регионам права вводить туристический сбор, узнали «Ведомости». В результате такой оценки власти определятся, надо ли предоставлять регионам право вводить сбор, сохранять ли его и в каком виде.

Санкции против Алексея Кудрина увеличивают вероятность развала сделки по разделу «Яндекса» и передачи компании в управление государству, пишет со ссылкой на источники Telegram-канал Faridaily журналистов Фариды Рустамовой и Максима Товкайло.

Три московских дилера «АвтоВАЗа» — «Техинком», «Автогермес» и «Торгмаш» — завышали цены на автомобили Lada, выяснили в компании в результате проверки. Её автопроизводитель начал после публикации Autonews о том, что цены новую Lada Vesta NG у некоторых дилеров составили 2,1 млн рублей при базовой рекомендованной цене менее 1,3 млн рублей.

Контекст

В июне 2023 года средняя сумма, которую банки готовы давать в долг по кредитным картам, достигла рекордных 97,8 тысяч рублей, посчитали в «Скоринг Бюро». Эксперты связывают рост лимитов по кредиткам с ускорением инфляции.

Новая Зеландия ввела санкции против трёх белорусских банков — «Дабрабыт», «Белинвестбанк» (а также «Белинвест-инжиниринг» и «Белбизнеслизинг», которые входят в состав холдинга «Белинвестбанк») «Банк развития Республики Беларусь».