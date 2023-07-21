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Деньги
Евгения Евсеева

День 513: дилеры «АвтоВАЗа» завысили цены на Lada, РКН могут дать право блокировать сайты за советы по обходу блокировок Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: «АвтоВАЗ»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 июля: доллар — 90,85 рубля (на 17 копеек меньше, чем 20 июля), евро — 101,83 рубля (на 61 копейку меньше).

Курсы на Мосбирже на 08:19 мск: доллар — 90,3 рубля, евро — 100,57 рубля.

Курсы на Forex на 08:37 мск: доллар — 90,3 рубля, евро — 100,57 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,45 рубля.

Банк «Юнистрим» разработал инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Он попал под санкции США вместе с «Тинькофф», «Локо-Банком» и «Солидарностью».

Кто и как адаптируется

Как узнал «Ъ», первый вице-премьер Андрей Белоусов на днях провел совещание по вопросу поддержки малых технологических компаний — на нем был представлен проект информационной системы «Реестр малых технологических компаний». Платформа объединит инвесторов и стартапы: компании с «витрины стартапов» смогут претендовать на получение адресных мер господдержки, инвесторам портал поможет подобрать объект для вложения средств.

Wildberries запустил производство умных телевизоров под собственной торговой маркой RAZZ, чтобы эксклюзивно продавать их на маркетплейсе. О планах продавать технику компания объявила в марте 2023 года.

Госдума 20 июля во втором и третьем чтениях приняла «антисанкционный» закон, который позволит российским бенефициарам значимых компаний с иностранной структурой владения получить над ними прямой контроль.

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Какие есть проблемы и трудности

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки, внесённые депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным. Они дадут Роскомнадзору право блокировать сайты, на которых опубликованы советы по обходу блокировок интернет-ресурсов. Речь при этом идёт не о VPN-сервисах.

Минфин собрался оценить целесообразность предоставления регионам права вводить туристический сбор, узнали «Ведомости». В результате такой оценки власти определятся, надо ли предоставлять регионам право вводить сбор, сохранять ли его и в каком виде.

Санкции против Алексея Кудрина увеличивают вероятность развала сделки по разделу «Яндекса» и передачи компании в управление государству, пишет со ссылкой на источники Telegram-канал Faridaily журналистов Фариды Рустамовой и Максима Товкайло.

Три московских дилера «АвтоВАЗа» — «Техинком», «Автогермес» и «Торгмаш» — завышали цены на автомобили Lada, выяснили в компании в результате проверки. Её автопроизводитель начал после публикации Autonews о том, что цены новую Lada Vesta NG у некоторых дилеров составили 2,1 млн рублей при базовой рекомендованной цене менее 1,3 млн рублей.

Контекст

В июне 2023 года средняя сумма, которую банки готовы давать в долг по кредитным картам, достигла рекордных 97,8 тысяч рублей, посчитали в «Скоринг Бюро». Эксперты связывают рост лимитов по кредиткам с ускорением инфляции.

Новая Зеландия ввела санкции против трёх белорусских банков — «Дабрабыт», «Белинвестбанк» (а также «Белинвест-инжиниринг» и «Белбизнеслизинг», которые входят в состав холдинга «Белинвестбанк») «Банк развития Республики Беларусь».

Новости предыдущего дня, 20 июля — здесь.

#новость

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 Вадим Д.

Ничего не происходит — дилеры завышают цены. Что угодно происходит — дилеры завышают цены чаще.

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Paul Borodin

Самый простой способ поднять доход - увеличить цену. Снижать издержки и работать над процессами могут не только лишь все)

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Станислав

Ничего не происходит, люди покупают ладу за 2 млн. Что-то происходит, люди покупают ладу за 2,5.
Будь я дилером тоже бы так делал. Еще бы ёлочку-вонючку за 50к апсейлом заставлял брать.

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Alex Nosov

Вот интересно, сколько денег можно содрать с тазовода пока он не перестанет говорить "зато новая"...

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Аккаунт отморожен

все что у него есть + кредит

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Alex Nosov

а потом еще +почка, ездить на машине можно и с одной, зато машина из салона

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Роман Вячеславович

Ну что, похоже Ереван или Тбилиси - не такой уж плохой вариант. С учетом того, что теперь у нас электронные повестки, осенью будет весело.
Проект поправок к КоАП РФ одобрен на заседании комитета Госдумы.
Штраф 40-50к за неявку в военкомат, 15-25к - за непрохождение медкомиссии

https://www.kommersant.ru/doc/6112240

За уклонение рассчитайсь
В Госдуме одобрили штрафы до 50 тыс. руб. за нарушения обязанностей воинского учета
www.kommersant.ru
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Alex Nosov

Кто не смог переехать раньше из-за нехватки денег, сейчас уже задумаются, ибо оставаться в смехдержаве становится так же дорого, как и уехать, только еще и опасно.

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Анти Космонавт

вообще смешно что не уголовка а всего штраф, показывает насколько казна пустеет, милорд

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Роман Вячеславович

армия тоже пустеет, милорд

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Alex Nosov

И в тюрьмах нынче не густо народу

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Анти Космонавт

ну пустела бы армия - была бы уголовка а не штраф, я ж про что)

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Роман Вячеславович

как говорят в этой стране, от сумы да от тюрьмы не зарекайся.
подождем месяцок-другой и примут

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Вадим Д.

РКН — новое слово в блокировке антиблокировок.
Останутся «правильные» сайты, а лучше — вообще один, самый-самый вушивливательный.

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Александр Блинов

Госуслуги и сайт рпеидзатен

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Posolo

Да пошел он нахуй этот ркн

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Юрий Б.

Так и заблокировали виси за советы по обходу блокировки

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Arseniy Shestakov

Итак, первый выпуск советов по обходу блокировок:

1. Покупаем билет в Стамбул
2. Далее по настроению.
3. Блокировок нет.

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Vladimir Ivanov

Вы там booking открыть пробовали?

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Garmonbon

Через букинг все бронировал в турции. Отели подключены.

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Юрий Б.

Ну там другое блокируют. Лучше сразу продумывать дальнейший план

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S.Capusta
Госдума приняла «антисанкционный» закон, который позволит российским бенефициарам значимых компаний с иностранной структурой владения получить над ними прямой контроль.
Решения об «изъятиях ограничительного характера» будет выносить суд в ускоренном режиме.

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Игорь

В принципе в этом плане мы берём пример с развитых стран) Недавно была новость что США по решению суда конфисковали деньги бизнесмена нашего по решению суда и отдали Украине и комментарии на вц были типа "ну все нормально ведь их по закону арестовали по решению суда и передали". Так и тут по решению суда заберут передадут )

я уж не буду заезженные примеры Польши и Германии по отжатию приводить это слишком банально и сто раз уже упомянуто) даже я считаю тупо эти примеры приводить))

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Dmitry

Это когда в стране суд есть.

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Игорь

Я сталкиваюсь с судами каждый день и хоть у нас судебная система далека от идеала, но у нас больше проблема что суды плохо разбирают дела, а не коррупция или "телефонное право". И знаете компании тоже выигрывают у государства дела и не на мелкие суммы. Но у нас больше проблема в нежелании разбираться судьям.

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Юрий Б.

У нас в стране нет суда! — Нет, суд есть, просто судьи не работают.

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Alex Nosov

Ну здание же с табличкой "Суд" есть))

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Юрий Б.

Ага, и "Министерство культуры"

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Dm

Министерство культурки

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Hox
просто судьи не работают.

Тут проблема не в судьях, а в общем. У нас даже грёбанного автослесаря только по рекомендациям друзей стоит выбирать.

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Alex Nosov

И то окажется, что друзьям просто с ним везло, а именно на тебе он сорвал болт и подложил под резьбу изоленту, чтобы тот не выпал.

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S.Capusta

Верно пишешь, друг-патриот.
Дорога к национализации Яндекса открыта, и платить никому не надо.

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Дмитрий Е

И это правильно!

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Юрий Б.

А какое там решение суда было и с чего вообще вся эта история с взаимным отжатием стала происходить?

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Игорь
А какое там решение суда было и с чего вообще вся эта история с взаимным отжатием стала происходить?

Ну вся эта история началась потому что решили показать что Россия не США и не может делать что хочет как они, а решение было по руководителю Царьграда. Ну суть в том что раз там законно по решению суда забирать чужое имущество почему мы не можем брать пример с самой демократической страны мира и также по закону и решению суда что то забрать) Просто нельзя говорить что в США забрали что то законно по решению суда и сказать что это незаконно по решению суда в России. Это как минимум было бы лицемерие и применение двойных стандартов. Мы вот развиваем наши законы беря примеры с демократической страны разве это плохо, может так и у нас как там будет все такими успехами.

PS я вообще против конфискации имущества и денег с кого либо если они не получены в результате преступной деятельности, а только за их политические взгляды.

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Alex Nosov

А тебе ознакомиться с ситуацией чуть шире, чем по телевизору сказали мешает религия?

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Иван Помидоров
Мы вот развиваем наши законы беря примеры с демократической страны разве это плохо, может так и у нас как там будет все такими успехами.

Мда, а все остальные примеры когда будут? Сменяемость власти, свобода слова и прессы? Или только по отжатию будут примеры брать, то что выгодно?
Вот выгодно показалось скопировать закон об иноагентах, но скопированное получилось настолько уродливо, что похоже на оригинал только словом иноагент. Может и остальное тогда так же будет?

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Дмитрий Рявкин

Еслиб ток так.
Попробуйте зарегать контору в штатах, если являетесь владельцем нашего паспорта.

Или другой вариант... зарегали, но по указу Байдена ее никто нехочет поддерживать и русским надо из конторы выходить, с потрей всего.
Личный случай.

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Юрий Б.

Да там вообще дичь, мне друг рассказывал. "Тьфу", говорит.

Почитать бы про кейсы американцев, как они в России зарегали конторы и что было дальше. Вообще умора.

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Анти Космонавт
Wildberries запустил производство

Точно производство?

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Вадим Д.
Реестр малых технологических компаний

Кого надо малых компаний?

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Вадим Д.

RAZZ от WB — раз и очередной шильдик.

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Leonid Bushuev
Wildberries запустил производство умных телевизоров под собственной торговой маркой RAZZ, чтобы эксклюзивно продавать их на маркетплейсе.

Даже боюсь представить какой там кЕтай под капотом должен быть, раз это начало вайлберриз продавать. Еще небось за отказ от просмотра рекламы, нужно будет по 100р оплачивать :D

Новая Зеландия ввела санкции против трёх белорусских банков — «Дабрабыт», «Белинвестбанк» (а также «Белинвест-инжиниринг» и «Белбизнеслизинг», которые входят в состав холдинга «Белинвестбанк») «Банк развития Республики Беларусь».

Всё ближе и ближе подталкивают РБ в объятия РФ. Какие же они молодцы :D

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Анти Космонавт

действительно, а то ж с первых дней оттуда ракеты по детям не запускали, всё из-за новой Зеландии

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Leonid Bushuev

прямо по детям? это конечно зря. либералы уже взяли на себя за это коллективную ответственность, надеюсь?(

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Иван Иванов

Какой упорный ребенок.. Мы его защищаем от нехорошей информации, а он обходом блокировок занимается.. проще было аборт сделать, чем из-за такого мудака всем остальным страдать

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Невероятный Блондин

Лол

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Black7

Пажжи, утильсбор еще не подняли, но лада уже подорожала. Эффективная компания💪

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Alex Nosov
В июне 2023 года средняя сумма, которую банки готовы давать в долг по кредитным картам, достигла рекордных 97,8 тысяч рублей

Только если углубиться в вопрос, то оказывается, что сумма не которую "готовы дать", а которую фактически навязали. У меня имеется кредитка и пользуюсь ей крайне редко. Лимит удерживаю на уровне 50 тыс. Но, тем не менее, Сбер регулярно по своему усмотрению этот лимит повышает до 110 тыс.

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Максим Степанов

Каноничный россиянин за 35 стартпак -
*лада в кредит за 2 млн*
*сумка барсетка*
*вечером первые три канала на выбор*

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