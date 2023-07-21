День 513: дилеры «АвтоВАЗа» завысили цены на Lada, РКН могут дать право блокировать сайты за советы по обходу блокировок Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 21 июля: доллар — 90,85 рубля (на 17 копеек меньше, чем 20 июля), евро — 101,83 рубля (на 61 копейку меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,45 рубля.
Банк «Юнистрим» разработал инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Он попал под санкции США вместе с «Тинькофф», «Локо-Банком» и «Солидарностью».
Кто и как адаптируется
Как узнал «Ъ», первый вице-премьер Андрей Белоусов на днях провел совещание по вопросу поддержки малых технологических компаний — на нем был представлен проект информационной системы «Реестр малых технологических компаний». Платформа объединит инвесторов и стартапы: компании с «витрины стартапов» смогут претендовать на получение адресных мер господдержки, инвесторам портал поможет подобрать объект для вложения средств.
Wildberries запустил производство умных телевизоров под собственной торговой маркой RAZZ, чтобы эксклюзивно продавать их на маркетплейсе. О планах продавать технику компания объявила в марте 2023 года.
Госдума 20 июля во втором и третьем чтениях приняла «антисанкционный» закон, который позволит российским бенефициарам значимых компаний с иностранной структурой владения получить над ними прямой контроль.
Какие есть проблемы и трудности
Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки, внесённые депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным. Они дадут Роскомнадзору право блокировать сайты, на которых опубликованы советы по обходу блокировок интернет-ресурсов. Речь при этом идёт не о VPN-сервисах.
Минфин собрался оценить целесообразность предоставления регионам права вводить туристический сбор, узнали «Ведомости». В результате такой оценки власти определятся, надо ли предоставлять регионам право вводить сбор, сохранять ли его и в каком виде.
Санкции против Алексея Кудрина увеличивают вероятность развала сделки по разделу «Яндекса» и передачи компании в управление государству, пишет со ссылкой на источники Telegram-канал Faridaily журналистов Фариды Рустамовой и Максима Товкайло.
Три московских дилера «АвтоВАЗа» — «Техинком», «Автогермес» и «Торгмаш» — завышали цены на автомобили Lada, выяснили в компании в результате проверки. Её автопроизводитель начал после публикации Autonews о том, что цены новую Lada Vesta NG у некоторых дилеров составили 2,1 млн рублей при базовой рекомендованной цене менее 1,3 млн рублей.
Контекст
В июне 2023 года средняя сумма, которую банки готовы давать в долг по кредитным картам, достигла рекордных 97,8 тысяч рублей, посчитали в «Скоринг Бюро». Эксперты связывают рост лимитов по кредиткам с ускорением инфляции.
Новая Зеландия ввела санкции против трёх белорусских банков — «Дабрабыт», «Белинвестбанк» (а также «Белинвест-инжиниринг» и «Белбизнеслизинг», которые входят в состав холдинга «Белинвестбанк») «Банк развития Республики Беларусь».
Новости предыдущего дня, 20 июля — здесь.
Ничего не происходит — дилеры завышают цены. Что угодно происходит — дилеры завышают цены чаще.
Самый простой способ поднять доход - увеличить цену. Снижать издержки и работать над процессами могут не только лишь все)
Ничего не происходит, люди покупают ладу за 2 млн. Что-то происходит, люди покупают ладу за 2,5.
Будь я дилером тоже бы так делал. Еще бы ёлочку-вонючку за 50к апсейлом заставлял брать.
Вот интересно, сколько денег можно содрать с тазовода пока он не перестанет говорить "зато новая"...
все что у него есть + кредит
а потом еще +почка, ездить на машине можно и с одной, зато машина из салона
Ну что, похоже Ереван или Тбилиси - не такой уж плохой вариант. С учетом того, что теперь у нас электронные повестки, осенью будет весело.
Проект поправок к КоАП РФ одобрен на заседании комитета Госдумы.
Штраф 40-50к за неявку в военкомат, 15-25к - за непрохождение медкомиссии
https://www.kommersant.ru/doc/6112240
Кто не смог переехать раньше из-за нехватки денег, сейчас уже задумаются, ибо оставаться в смехдержаве становится так же дорого, как и уехать, только еще и опасно.
вообще смешно что не уголовка а всего штраф, показывает насколько казна пустеет, милорд
армия тоже пустеет, милорд
И в тюрьмах нынче не густо народу
ну пустела бы армия - была бы уголовка а не штраф, я ж про что)
как говорят в этой стране, от сумы да от тюрьмы не зарекайся.
подождем месяцок-другой и примут
РКН — новое слово в блокировке антиблокировок.
Останутся «правильные» сайты, а лучше — вообще один, самый-самый вушивливательный.
Госуслуги и сайт рпеидзатен
Да пошел он нахуй этот ркн
Так и заблокировали виси за советы по обходу блокировки
Итак, первый выпуск советов по обходу блокировок:
1. Покупаем билет в Стамбул
2. Далее по настроению.
3. Блокировок нет.
Вы там booking открыть пробовали?
Через букинг все бронировал в турции. Отели подключены.
Ну там другое блокируют. Лучше сразу продумывать дальнейший план
Решения об «изъятиях ограничительного характера» будет выносить суд в ускоренном режиме.
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В принципе в этом плане мы берём пример с развитых стран) Недавно была новость что США по решению суда конфисковали деньги бизнесмена нашего по решению суда и отдали Украине и комментарии на вц были типа "ну все нормально ведь их по закону арестовали по решению суда и передали". Так и тут по решению суда заберут передадут )
я уж не буду заезженные примеры Польши и Германии по отжатию приводить это слишком банально и сто раз уже упомянуто) даже я считаю тупо эти примеры приводить))
Это когда в стране суд есть.
Я сталкиваюсь с судами каждый день и хоть у нас судебная система далека от идеала, но у нас больше проблема что суды плохо разбирают дела, а не коррупция или "телефонное право". И знаете компании тоже выигрывают у государства дела и не на мелкие суммы. Но у нас больше проблема в нежелании разбираться судьям.
У нас в стране нет суда! — Нет, суд есть, просто судьи не работают.
Ну здание же с табличкой "Суд" есть))
Ага, и "Министерство культуры"
Министерство культурки
Тут проблема не в судьях, а в общем. У нас даже грёбанного автослесаря только по рекомендациям друзей стоит выбирать.
И то окажется, что друзьям просто с ним везло, а именно на тебе он сорвал болт и подложил под резьбу изоленту, чтобы тот не выпал.
Верно пишешь, друг-патриот.
Дорога к национализации Яндекса открыта, и платить никому не надо.
И это правильно!
А какое там решение суда было и с чего вообще вся эта история с взаимным отжатием стала происходить?
Ну вся эта история началась потому что решили показать что Россия не США и не может делать что хочет как они, а решение было по руководителю Царьграда. Ну суть в том что раз там законно по решению суда забирать чужое имущество почему мы не можем брать пример с самой демократической страны мира и также по закону и решению суда что то забрать) Просто нельзя говорить что в США забрали что то законно по решению суда и сказать что это незаконно по решению суда в России. Это как минимум было бы лицемерие и применение двойных стандартов. Мы вот развиваем наши законы беря примеры с демократической страны разве это плохо, может так и у нас как там будет все такими успехами.
PS я вообще против конфискации имущества и денег с кого либо если они не получены в результате преступной деятельности, а только за их политические взгляды.
А тебе ознакомиться с ситуацией чуть шире, чем по телевизору сказали мешает религия?
Мда, а все остальные примеры когда будут? Сменяемость власти, свобода слова и прессы? Или только по отжатию будут примеры брать, то что выгодно?
Вот выгодно показалось скопировать закон об иноагентах, но скопированное получилось настолько уродливо, что похоже на оригинал только словом иноагент. Может и остальное тогда так же будет?
Еслиб ток так.
Попробуйте зарегать контору в штатах, если являетесь владельцем нашего паспорта.
Или другой вариант... зарегали, но по указу Байдена ее никто нехочет поддерживать и русским надо из конторы выходить, с потрей всего.
Личный случай.
Да там вообще дичь, мне друг рассказывал. "Тьфу", говорит.
Почитать бы про кейсы американцев, как они в России зарегали конторы и что было дальше. Вообще умора.
Точно производство?
Кого надо малых компаний?
RAZZ от WB — раз и очередной шильдик.
Даже боюсь представить какой там кЕтай под капотом должен быть, раз это начало вайлберриз продавать. Еще небось за отказ от просмотра рекламы, нужно будет по 100р оплачивать :DНовая Зеландия ввела санкции против трёх белорусских банков — «Дабрабыт», «Белинвестбанк» (а также «Белинвест-инжиниринг» и «Белбизнеслизинг», которые входят в состав холдинга «Белинвестбанк») «Банк развития Республики Беларусь».
Всё ближе и ближе подталкивают РБ в объятия РФ. Какие же они молодцы :D
действительно, а то ж с первых дней оттуда ракеты по детям не запускали, всё из-за новой Зеландии
прямо по детям? это конечно зря. либералы уже взяли на себя за это коллективную ответственность, надеюсь?(
Какой упорный ребенок.. Мы его защищаем от нехорошей информации, а он обходом блокировок занимается.. проще было аборт сделать, чем из-за такого мудака всем остальным страдать
Лол
Пажжи, утильсбор еще не подняли, но лада уже подорожала. Эффективная компания💪
Только если углубиться в вопрос, то оказывается, что сумма не которую "готовы дать", а которую фактически навязали. У меня имеется кредитка и пользуюсь ей крайне редко. Лимит удерживаю на уровне 50 тыс. Но, тем не менее, Сбер регулярно по своему усмотрению этот лимит повышает до 110 тыс.
Каноничный россиянин за 35 стартпак -
*лада в кредит за 2 млн*
*сумка барсетка*
*вечером первые три канала на выбор*