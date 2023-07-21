Госдума приняла законопроект о налогах в 13-15% для работающих за границей россиян Статьи редакции
Нормы для штатных сотрудников вступят в силу с 2024 года, для фрилансеров — с 2025-го.
- Депутаты приняли документ в третьем, окончательном чтении.
- Согласно нему, с 2024 года доход удалённых штатных сотрудников российских компаний будет облагаться налогом по ставке 13% вне зависимости от статуса их налогового резидентства. При доходе больше 5 млн рублей в год — 15%.
- С 2025 года ставкой 13% или 15% будет облагаться доход фрилансеров при выполнении хотя бы одного из трёх условий: исполнитель — налоговый резидент России, он получает вознаграждение на счёт в российском банке или ему платят российские компании, ИП, обособленные подразделения иностранных структур в России.
- Россияне теряют налоговое резидентство, если находятся за пределами страны суммарно больше 183 дней в течение 12 месяцев, следующих подряд, — тогда они должны платить в России налоги с доходов от российских источников по ставке в 30%.
- Но в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве», тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны. В этом случае платить налог не нужно.
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Предвкушаю
Дума: - Введем 30%
VC: - Пидор@сы
Дума: - Будет 13-15%
VC: - Ссыкуны
Ну угадал же :)
ахаах, это точно, и почему мне так смешно?
Хм, слабовато. Просто осознали что не могут ничего сделать с теми кто живет и получает доход за рубежом.
Зато граждане внутри огребают нихрена не слабовато.
Так что не переживай, отыграются :)
Комментарий удален модератором
А почему граждане РФ платят 13%, а нерезиденты 0%?
Мдаа уужж...
А может создать все условия, чтобы наши граждане вернулись на родину и здесь тратили деньги? А не, ну что за глупость, это ж надо сесть и подумать, на что наши не способны
Мы не вернёмся даже с окончанием войны. Сидеть на пороховой бочке в ожидании кого там следующим решит денацифицировать наш солнцеликий царь - ну его.
Возвращаться можно если эта вертикаль сгниет до конца и начнёт расти что-то новое, адекватное.
Задача, чтобы свалило коренное население и заместить мигрантами
Условия для возврата - конец СВО и снятия санкций. Как думаете, они способны на это? Вот то то и оно. А бабки нужны здесь и сейчас.
Есть цели и видимо они не находятся в плоскости описанных вами выше интересов.
Тем самым еще раз подтвердили что в 2023 году налоговые нерезиденты РФ платят 0%
Мало! Надо от 48% разговор начинать и штрафы для таких россиян.
А то ишь, удумали — работать там в своих зарубежьях. Не скрепно. Посему — карать рублём.
Если бы сделали больше, те россияне быстрее бы нашли себе работу на зарубежных работодателей и был бы очередной удар в псину.
Да просто гражданство отобрать, все имущество изъять в пользу государства и все активы конфисковать. И в какой-нибудь реестр внести, чтоб неповадно было!!1!
А еще есть лучшие практики КНДР - пока работник работает за рубежом, держать здесь его семью в заложниках, чтобы работник перечислял заработок своей родине, и не в вздумал пропасть с радаров:)
Для чинарей, направляющие наши же миллионы аюв оффшоры каждый год что придумали???
Заразились от Украины воздушно-капельным путем:
Приняли что теперь нерезиденты тоже обязаны платить. В Украине нерезиденты не платят ничего. На вашем же скрине написано.
Очевидно, что делается это не для пополнения казны, а для возвращения и закрепления людей на родине. Через какое-то время многим придется вернуться, для оформления документов или для продажи каких-то активов. В этот момент окажется, что налоговая начисилила подоходный налог в размере ХХХ тысяч рублей и поэтому наложены ограничения на сделки с имуществом и на выезд за пределы родины. В такой ситуации люди просто физически не смогут уехать.
Вообщето люди и есть то за счет чего казна пополняется.. 😂😅
Это интересно, как так окажется? Работодатель оплачивает ндфл за работника, что там начислится, что вы несете?
Почитайте как уплачивается ндфл и кто такой налоговый агент.
Хотели же 30 🙃
Тебя не устраивает 13%?) Ну плати 30)
Похоже поняли, что это был бы полнейший бред
«Ломайте меня полностью» вспомнилось. Вы не огорчайтесь. Сплюсуйте всё и вы ещё останетесь должны после вычета налогов.
Есть два независимых понятия: гражданство и налоговое резидентство. К примеру, если человек уехал, например, в Польшу, то он может стать налоговым резидентом этой страны даже без получения там гражданства. Следовательно, у него может возникнуть обязанность платить там налоги. Статус налогового резидента требуется в случае пребывания в определенной стране в течение длительного периода (в большинстве стран ЕС это 6 месяцев или более 183 дней).
За границей вы должны платить налоги в местные бюджеты даже с зарплаты получаемой в своей стране, даже если такие налоги уже уплачены в вашей стране. Статус налогового резидента одной из стран ЕС может дорого обойтись, ведь по всем доходам придется заплатить немалые налоги. Так, например, с полученной зарплаты в бюджет вашей страны уплачивается х% налога на доходы физлиц/юрлиц. В то время как во Франции нужно оплатить до 45% от доходов, в Испании до 54%, в Польше до 36%, в Германии до 47,5%.
В ЕС активно применяются штрафы и уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, поэтому нужно быть очень внимательными. Ведь налоговый период, за который необходимо уплатить налоги, в большинстве стран равняется одному году.
О необходимости уплачивать налоги в другом государстве человек уехавший в печально известном 2022 может узнать в 2023 году, когда местный налоговый орган выставит ему претензию по погашению налогового долга. Поэтому неудивительно, что пока ничего не известно о случаях двойного налогообложения доходов уехавших за границу в начале войны.
не понял, это сверх ндфл еще +13 % или как?
Не сверх. Раньше НДФЛ для нерезидентов был 30%, теперь — 13-15%.
Это сверх того что вы платите в стране нынешнего резидентства +13-15% в бюджет рф.
Следующий шаг будет такой
Следующий шаг: поднять цены на красные тракторы на 30%
Ой, может уже просто всех нахрен выгнать и засеить мигрантами? И делайте что хотите
А мигрантам то это на фига? Зачем среднему Ашоту ехать в рф на зарплату в 200 баксов, если можно поехать в Турцию на 400? Теплее, язык ближе.
Я нифига не понимаю, раньше было 30%, если жить за границей больше 183 дней, сейчас при любом сроке пребывания 13-15%? Даже если год два нонстоп, все равно 13-15?
Раньше было 0%
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Да уже многие на ИП перешли или договора перезаключили, или вообще в серую работают. Но лучше поздно, чем никогда)
Главное, что не забыли сделать послабления для личных фондов мультимиллионеров
Не понял, раньше нерезиденты платили 30, теперь будут 15?