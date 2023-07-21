Деньги
Артур Томилко

Госдума приняла законопроект о налоге на «сверхприбыль» крупных компаний Статьи редакции

Он будет носить разовый характер.

  • Депутаты приняли документ в третьем, окончательном чтении. Он вступит в силу 1 января 2024 года. Налог будет взиматься с компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы была выше 1 млрд рублей.
  • Размер сбора составит 10% от суммы превышения прибыли. Уплатить его нужно до 28 января 2024 года. Если компания внесёт обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года, ставка налога снизится до 5%.
  • Сбор будет носить разовый характер, не коснётся малого и среднего бизнеса, плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных предприятий.
  • Правительство начало обсуждать «добровольный взнос» крупного бизнеса в бюджет феврале 2023 года. Минфин оценивал потенциальные поступления примерно в 300 млрд рублей.
  • После этого взнос решили оформить в виде налога на «сверхприбыль» за 2021-2022 годы. Тогда же глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сбор можно будет выплатить в размере 5% в 2023 году или 10% в 2024 году.

#новость #налоги

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21 комментарий
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 Вадим Д.
Он будет носить разовый характер

И так каждый раз. Твёрдо и чётко.

Превышение прибыли, ну что ж за бред-то такой? Что за фарс?
Просто приняли бы закон:
— все, кто зарабатывает больше ххх ₽, сдают хххх ₽ в пустую казну.

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Сергей Я

Дак так и сделали же.

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Eddie II

Следующим будет разовый "добровольный" налог для физиков. А там дальше, разовый налог будет взыматься ежегодно.

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Vladimir Ivanov

Я думал с пенсией уже так

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Роман

Нет предела совершенству

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Den

Удивительные люди конечно. Вместо того, чтобы наоборот сделать хорошие условия для бизнеса, для инвестиций, они все больше пробивают дно, вытягивая соки из оставшегося бизнеса 👍👍👍 И ладно бы деньги пошли реально на лечение детей например, на крутые больницы и далее по списку. Но нет, все знают на что они пойдут, и часть уже осядет по карманам

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Dark Soul

У них суицидальная установка в мозгах, типа а гори оно все или после нас хоть потоп

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Evgeniy Kleymenov

В личный кабинет налоговой пишут "Федеральная налоговая служба и Фонд «Круг Добра» благодарит за Ваш вклад в лечение детей!" при оплате 15% НДФЛ. Но меня терзают смутные сомнения. 🤥
А в этом случае прям уверенность, что совсем не на детишек.

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Вадимов Вадим

Интересно, а если вслед за годом "сверхприбыли" у компании будет убыток ГД доплатит ей из зарплат депутатов?
Алё, ребята, вы в курсе, что этим своим законом вы отменяете рыночную экономику в РФ.

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Михаил Желтухин

С подключением

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Eddie II

Нам эта экономика и нахой не нужон(с)

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Ivan Boldyrev

Рыночная экономика — это навязанный Западом стереотип.

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Доктор Т

Ого, теперь гос план будет?

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Dark Soul

Я смотрю принтер продолжает работу. Как называется это баг, когда принтер печатает все подряд без остановки?

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Roman
снизиться

Ахаха, эта опечатка из новости в новость у вас копируется

Грустной новости, конечно😥

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Анна Прутт

Ага, пусть русский учат сначала

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Андрей Иванов

Справедливости ради, всякие автоподстановки и проверки грамматики очень любят запихивать мягкий знак. Если набиралось с телефона, можно даже не заметить.

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Гойда

в будущем распространят на ИП из-за просьб

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Вася Пражкин
Сбор будет носить разовый характер, не коснётся малого и среднего

Значит собирать будут регулярно и с малого и среднего, а крупняк - договорится.

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Васильев А.

Другие депутаты би лайк:

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Огурец Молодец

Ха, это получается сначала "приватизировали", а теперь сами себе налоги платят))

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21 комментарий
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