Госдума приняла законопроект о налоге на «сверхприбыль» крупных компаний Статьи редакции
Он будет носить разовый характер.
- Депутаты приняли документ в третьем, окончательном чтении. Он вступит в силу 1 января 2024 года. Налог будет взиматься с компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы была выше 1 млрд рублей.
- Размер сбора составит 10% от суммы превышения прибыли. Уплатить его нужно до 28 января 2024 года. Если компания внесёт обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года, ставка налога снизится до 5%.
- Сбор будет носить разовый характер, не коснётся малого и среднего бизнеса, плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных предприятий.
- Правительство начало обсуждать «добровольный взнос» крупного бизнеса в бюджет феврале 2023 года. Минфин оценивал потенциальные поступления примерно в 300 млрд рублей.
- После этого взнос решили оформить в виде налога на «сверхприбыль» за 2021-2022 годы. Тогда же глава Минфина Антон Силуанов заявил, что сбор можно будет выплатить в размере 5% в 2023 году или 10% в 2024 году.
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И так каждый раз. Твёрдо и чётко.
Превышение прибыли, ну что ж за бред-то такой? Что за фарс?
Просто приняли бы закон:
— все, кто зарабатывает больше ххх ₽, сдают хххх ₽ в пустую казну.
Дак так и сделали же.
Следующим будет разовый "добровольный" налог для физиков. А там дальше, разовый налог будет взыматься ежегодно.
Я думал с пенсией уже так
Нет предела совершенству
Удивительные люди конечно. Вместо того, чтобы наоборот сделать хорошие условия для бизнеса, для инвестиций, они все больше пробивают дно, вытягивая соки из оставшегося бизнеса 👍👍👍 И ладно бы деньги пошли реально на лечение детей например, на крутые больницы и далее по списку. Но нет, все знают на что они пойдут, и часть уже осядет по карманам
У них суицидальная установка в мозгах, типа а гори оно все или после нас хоть потоп
В личный кабинет налоговой пишут "Федеральная налоговая служба и Фонд «Круг Добра» благодарит за Ваш вклад в лечение детей!" при оплате 15% НДФЛ. Но меня терзают смутные сомнения. 🤥
А в этом случае прям уверенность, что совсем не на детишек.
Интересно, а если вслед за годом "сверхприбыли" у компании будет убыток ГД доплатит ей из зарплат депутатов?
Алё, ребята, вы в курсе, что этим своим законом вы отменяете рыночную экономику в РФ.
С подключением
Нам эта экономика и нахой не нужон(с)
Рыночная экономика — это навязанный Западом стереотип.
Ого, теперь гос план будет?
Я смотрю принтер продолжает работу. Как называется это баг, когда принтер печатает все подряд без остановки?
Ахаха, эта опечатка из новости в новость у вас копируется
Грустной новости, конечно😥
Ага, пусть русский учат сначала
Справедливости ради, всякие автоподстановки и проверки грамматики очень любят запихивать мягкий знак. Если набиралось с телефона, можно даже не заметить.
в будущем распространят на ИП из-за просьб
Значит собирать будут регулярно и с малого и среднего, а крупняк - договорится.
Другие депутаты би лайк:
Ха, это получается сначала "приватизировали", а теперь сами себе налоги платят))