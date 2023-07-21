Bank of Georgia приостановил зачисление переводов с «Юнистрим» Статьи редакции
За день до этого «Юнистрим» попал под санкции США.
- О приостановке обслуживания переводов из «Юнистрим» в Bank of Georgia РБК рассказали в поддержке грузинского банка. Там пояснили, что «работают над вопросом», но не могут сказать, «какой будет результат».
- Ещё один грузинский банк TBC уже удалил «Юнистрим» из списка партнёров для зачисления переводов, пишет Paper Kartuli.
- За день до этого, 20 июля, Минфин США ввёл санкции против «Юнистрим». После этого в банке сообщили, что разработали «инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнёрами в штатном режиме». Его пообещали реализовать «в кратчайшие сроки».
- Банк «Юнистрим» выступал оператором денежных переводов из России примерно в 30 стран, отмечает РБК. Среди них — Греция, Великобритания, Кипр, Израиль, Сербия, Турция, Молдавия, Армения, Беларуси, Казахстан и другие.
- В марте 2023 года переводы за рубеж с карт российских подсанкционных банков перестала обслуживать платёжная система «Золотая корона». Тогда же о приостановке валютных переводов в Грузию сообщил «Тинькофф».
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А за ним медведи на велосипеде.
А потом и все остальные, недружественные, дружественные, всё кучей.
Такое порно я ещё не смотрел
Время сделать)
Я думаю, наоборот - время остановить.
Это ещё не всё, впереди вас ждут сериалы -тысяча и одна ночь.
У меня вчера в реках мелькало.
Смотря, для кого дружественные и для кого недружественные. Думаю, что для народа они дружественные, но к сожалению, до народа не доходит, зачем и почему.
(с) За миллиард лет до конца света
Есть такая пословица - не плетень городи, а с соседями веди дружбу.
Я сам считаю, что сосед самый лучший друг и даже родственник, пока не начнёшь его дразнить.
Чего вы в этой Грузии все еще сидите с таким курсом лари и арендой? Цены в магазинах выше Испании. Понятно было почему туда спешно ехали в 2022. Но уже давно пора лететь дальше, найдя работу, попрощавшись с российским работодателем и рублями и всеми этими схемами, сделав документы и продав все в рф. Ну либо вернуться в рфию. Чем дольше тянете с эмиграцией или наоборот возвращением, и останетесь в подвешенном состояние, тем сложнее будет дальше (личный опыт жизни на 2 страны когда-то)
Ехайте в Англию, или во Францию. Говорят, там хорошо. Машины всю ночь освещают улицы. И прочие блага
Так и налогов по ИП в Испании ~30%, вместо 1% в Грузии
Есть такая песня - кто-то теряет, кто-то находит. Тоже опыт.
И аренда в Испании ниже? И коммуналка 30 баксов в месяц? И налог 1%?
Нет. Но тут поговаривают что нет акцизов на бензин. Ну и чистенько.
не компаньон ты мне...
Херовый компаньон
То есть остается крипта? С которой банки Грузии и не только не сильно дружат и не сильно одобряют.
да уж
В Грузии вроде как с криптой все норм. Может и бывают единичные блокировки, но в целом p2p по ощущениям процветает. Причем гоняют не только и не столько лари, сколько доллары.
BoG не любит крипту. TBC вроде норм, даже сотрудничество с бинансом подписывали
Есть еще контакт от киви, зк, свифт
Сейчас в Грузии все банки и фин организации не работают с юнистримом. Помимо бог и тбс так же перестали выдавать в кредо, либерти, рико
Всему можно найти свой ключ. Безвыходных ситуации не бывает.
Будем перечислять рогаткой или... катапультой тоже можно.