ЦБ изменил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года — поднял до 8,5% годовых Статьи редакции
На уровне 7,5% её сохраняли шесть раз подряд.
- Банк России отметил, что «текущие темпы прироста цен превысили 4% в пересчёте на год и продолжают расти». Растущий внутренний спрос «превышает возможности расширения производства». Всё это вместе с ослаблением рубля усиливает инфляционное давление и «проинфляционные риски», пишет ЦБ. Последние он связывает в том числе с «влиянием геополитической напряжённости на условия внешней торговли».
- Экономика прошла «восстановительную фазу», считает регулятор, но тенденции экономической активности «неоднородные». Выпуск в отраслях, ориентированных на внутренний спрос, превысил докризисные уровни, а в тех, что ориентированы на экспорт, остаётся сдержанным.
- Перед заседанием регулятор допускал повышение, но не уточнял, оно будет разовым или положит начало более жёсткой денежно-кредитной политике. В новом отчёте он предупредил, что может поднять ставку снова, если того будут требовать «риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».
- Следующее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 15 сентября 2023 года.
- 15 опрошенных «Ведомостями» аналитиков из 21 прогнозировали рост ставки на 0,5 процентных пункта. Ещё трое предполагали, что её поднимут до 8,25-8,5%. Многие связывали прогнозы с «разгоном» инфляции (на 17 июня годовая инфляция в России ускорилась с 3,33% на 10 июля до 3,65%) инфляционных ожиданий, ослаблением рубля и подорожанием товаров, а также с ростом спроса на кредиты.
- Среди других факторов аналитики выделяли напряжение на рынке труда и нехватку сотрудников — из-за этого рост зарплат опережает производительность труда. Показатели деловой активности также говорят о том, что экономика «близка к перегреву или уже перегрета», заявлял Forbes экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.
- Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой, в свою очередь, обычно растут вклады и депозиты.
- В феврале 2022 года ЦБ повысил ставку больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, — чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания».
- В апреле регулятор начал постепенно её снижать и с сентября сохранял на уровне 7,5%. Опрошенные Forbes и «Ведомостями» аналитики объясняли это умеренным ростом цен.
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Означает ли поднятие ставки признание центробанком роста инфляции и ослабление рубля?
Так цб не отрицал, другие все отрицали😂😂
Это не инфляция и ослабления рубля. Это все действия недружественных стран и сговор граждан подверженных пропаганде Европы и Америки, направленных на подрыв экономического и финансового рынка России. А правительство и центральный банк ведут ожесточенную борьбу с этим аномальным явлением на финансовом поле.
А ЦБ это отрицал что ли?
Нет, конечно))
Нет, утверждение экономически неверно
Они же прямо сказали про инфляцию. Ослабление рубля тут по боку, но оно сопутствует остальным факторам.
Ну только тут инфляция вызвана не увеличением денежной массы, а вообще иными причинами. Так что бороться повышением ставки с такой инфляцией такое себе. А курс рубля уже давно перестал поддаваться логике. Куда хотят, туда поворачивают
Тинькофф ждём возврата ставок по накопительным счетам в сторону повышения или как обычно муму #ть будем? как понижать так на следующий день после понижения, как повышать так только на кредиты @Тинькофф
Так вот кто инфляцию в стране разгоняет
Вангую повышение ставки до уровня не ниже 10% до конца года 🤔
В этой новости не хватает хлесткого комментария забаненного в подсайте @Слегка Придурковатый
Решаем с комиссией ситуацию по его возможному УДО.
Можете меня пока вместо него полайкать.
Поставил лайк, надеюсь, что вы не присвоите его, а передадите Придурковатому.
Падали, но поднимались...
Наверное, ещё вырастет к концу года
Чото мда.
В условиях, когда занимать не в рублях невозможно, центробанк поднимает ставку.
При этом ставка никак не влияет на курс к баксу, потому что его выводят и выводить будут с любой ставкой.
Возможностей для вывода гипотетических баксов с каждым днем все меньше. Скоро будем не деньги выводить, а войска, а там грянет и новая перестройка. Когда против тебя весь цивилизованный мир, выиграть войну невозможно 🙅
Так в этом и состоит вся идея изменения ключевой ставки.
Поднимая ставку, центральный банк хочет снизить активность кредитования, что должно замедлить инфляцию
Согласен тут на самом деле. Рубль уже давно оторвался от ключевой ставки и сейчас это только ухудшит динамику развития экономики.
Банк - это то место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны. ©
"... усиление кадрового дефицита — из-за этого рост зарплат опережает производительность труда"
Если у кого-то поднимется резко зп, дайте знать)))
Меня больше забавляет, что банки и так давали кредит от 16%, например, сбер
Сбер от 27% выдавал. Карты его кредитные вообще 35%
Понесу теперь свои рублики на вклад.
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Крепчают видимо…
Почему 8 лет назад не поднимали? Где вы были тогда?
Интересно, есть ли лимит на гайки? и всё летом, пока в отпуск не отчалили
Мало, не поможет.
Но при этом санкции все еще нам на пользу, да?
ставки по депозитам вырастут, хорошо же
Эльвира Набиуллина пытается стабилизировать курс убля
https://youtu.be/Kxn6XMVUwbU
Кто в курсе, в этот раз мнения так же разделятся? С одной стороны набибушка гений экономики, с другой стороны национал-предатель? Скучно тогда. Сейчас ее пиарщики и антипиарщики контент-план нарисуют и понесется срачик
Да как и всегда, нужно разделять картину и художника
Уже прорыв или ещё нет?
Ну эти +100 соотносятся с ожиданиями от ЦБ, сейчас еще в 15:00 пресс-конференция и комент, скорее всего будет хокиш
В принципе логичное действие от ЦБ - его риторика нашла отражения отражение в его действиях. Рынки любят предсказуемость.