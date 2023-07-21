Деньги
Полина Лааксо

ЦБ изменил ключевую ставку впервые с сентября 2022 года — поднял до 8,5% годовых Статьи редакции

На уровне 7,5% её сохраняли шесть раз подряд.

  • Банк России отметил, что «текущие темпы прироста цен превысили 4% в пересчёте на год и продолжают расти». Растущий внутренний спрос «превышает возможности расширения производства». Всё это вместе с ослаблением рубля усиливает инфляционное давление и «проинфляционные риски», пишет ЦБ. Последние он связывает в том числе с «влиянием геополитической напряжённости на условия внешней торговли».
  • Экономика прошла «восстановительную фазу», считает регулятор, но тенденции экономической активности «неоднородные». Выпуск в отраслях, ориентированных на внутренний спрос, превысил докризисные уровни, а в тех, что ориентированы на экспорт, остаётся сдержанным.
  • Перед заседанием регулятор допускал повышение, но не уточнял, оно будет разовым или положит начало более жёсткой денежно-кредитной политике. В новом отчёте он предупредил, что может поднять ставку снова, если того будут требовать «риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».
  • Следующее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 15 сентября 2023 года.
  • 15 опрошенных «Ведомостями» аналитиков из 21 прогнозировали рост ставки на 0,5 процентных пункта. Ещё трое предполагали, что её поднимут до 8,25-8,5%. Многие связывали прогнозы с «разгоном» инфляции (на 17 июня годовая инфляция в России ускорилась с 3,33% на 10 июля до 3,65%) инфляционных ожиданий, ослаблением рубля и подорожанием товаров, а также с ростом спроса на кредиты.
  • Среди других факторов аналитики выделяли напряжение на рынке труда и нехватку сотрудников — из-за этого рост зарплат опережает производительность труда. Показатели деловой активности также говорят о том, что экономика «близка к перегреву или уже перегрета», заявлял Forbes экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.
Эльвира Набиуллина. Источник: «РИА Новости»
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой, в свою очередь, обычно растут вклады и депозиты.
  • В феврале 2022 года ЦБ повысил ставку больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, — чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания».
  • В апреле регулятор начал постепенно её снижать и с сентября сохранял на уровне 7,5%. Опрошенные Forbes и «Ведомостями» аналитики объясняли это умеренным ростом цен.

#новость #ключеваяставка #цб

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61 комментарий
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 Вадим Д.

Означает ли поднятие ставки признание центробанком роста инфляции и ослабление рубля?

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Евгений Вилков

Так цб не отрицал, другие все отрицали😂😂

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1 комментарий
Евгений Широков

Это не инфляция и ослабления рубля. Это все действия недружественных стран и сговор граждан подверженных пропаганде Европы и Америки, направленных на подрыв экономического и финансового рынка России. А правительство и центральный банк ведут ожесточенную борьбу с этим аномальным явлением на финансовом поле.

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2 комментария
veryrarepepega

А ЦБ это отрицал что ли?

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1 комментарий
Black7

Нет, конечно))

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Доктор Т

Нет, утверждение экономически неверно

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Gre Li

Они же прямо сказали про инфляцию. Ослабление рубля тут по боку, но оно сопутствует остальным факторам.

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Михаил

Ну только тут инфляция вызвана не увеличением денежной массы, а вообще иными причинами. Так что бороться повышением ставки с такой инфляцией такое себе. А курс рубля уже давно перестал поддаваться логике. Куда хотят, туда поворачивают

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неформат

Тинькофф ждём возврата ставок по накопительным счетам в сторону повышения или как обычно муму #ть будем? как понижать так на следующий день после понижения, как повышать так только на кредиты @Тинькофф

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Максим Ростокин

Так вот кто инфляцию в стране разгоняет

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1 комментарий
Всё как у людей

Вангую повышение ставки до уровня не ниже 10% до конца года 🤔

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Невероятный Блондин

В этой новости не хватает хлесткого комментария забаненного в подсайте @Слегка Придурковатый

Решаем с комиссией ситуацию по его возможному УДО.

Можете меня пока вместо него полайкать.

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Santiago

Поставил лайк, надеюсь, что вы не присвоите его, а передадите Придурковатому.

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1 комментарий
Nastya Tavakina

Падали, но поднимались...
Наверное, ещё вырастет к концу года

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Stanislav Lysikov

Чото мда.
В условиях, когда занимать не в рублях невозможно, центробанк поднимает ставку.
При этом ставка никак не влияет на курс к баксу, потому что его выводят и выводить будут с любой ставкой.

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Максим Ростокин

Возможностей для вывода гипотетических баксов с каждым днем все меньше. Скоро будем не деньги выводить, а войска, а там грянет и новая перестройка. Когда против тебя весь цивилизованный мир, выиграть войну невозможно 🙅

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12 комментариев
Peter Volkov

Так в этом и состоит вся идея изменения ключевой ставки.
Поднимая ставку, центральный банк хочет снизить активность кредитования, что должно замедлить инфляцию

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4 комментария
veryrarepepega

Согласен тут на самом деле. Рубль уже давно оторвался от ключевой ставки и сейчас это только ухудшит динамику развития экономики.

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sles

Банк - это то место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны. ©

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Nastya Tavakina

"... усиление кадрового дефицита — из-за этого рост зарплат опережает производительность труда"

Если у кого-то поднимется резко зп, дайте знать)))

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Black7

Меня больше забавляет, что банки и так давали кредит от 16%, например, сбер

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Кусочек колбаски

Сбер от 27% выдавал. Карты его кредитные вообще 35%

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4 комментария
Энтони Лавджой

Понесу теперь свои рублики на вклад.

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Комментарий удален модератором

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Blisk

Крепчают видимо…

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Piu-piu

Почему 8 лет назад не поднимали? Где вы были тогда?

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Максим Горбунов

Интересно, есть ли лимит на гайки? и всё летом, пока в отпуск не отчалили

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sles

Мало, не поможет.

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Полина Тихомирова

Но при этом санкции все еще нам на пользу, да?

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Сергей Соломакер

ставки по депозитам вырастут, хорошо же

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Abnatop Sky

Эльвира Набиуллина пытается стабилизировать курс убля
https://youtu.be/Kxn6XMVUwbU

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Андрей

Кто в курсе, в этот раз мнения так же разделятся? С одной стороны набибушка гений экономики, с другой стороны национал-предатель? Скучно тогда. Сейчас ее пиарщики и антипиарщики контент-план нарисуют и понесется срачик

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Sergey Ananiev

Да как и всегда, нужно разделять картину и художника

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Kudgi

Уже прорыв или ещё нет?

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Sergey Ananiev

Ну эти +100 соотносятся с ожиданиями от ЦБ, сейчас еще в 15:00 пресс-конференция и комент, скорее всего будет хокиш
В принципе логичное действие от ЦБ - его риторика нашла отражения отражение в его действиях. Рынки любят предсказуемость.

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Алекс Д.
Среди других факторов аналитики выделяли напряжение на рынке труда и нехватку сотрудников — из-за этого рост зарплат опережает производительность труда.
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61 комментарий
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