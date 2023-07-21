Правкомиссия одобрила продажу российского бизнеса Decathlon владельцу одёжной франшизы Mango Статьи редакции
До этого, по слухам, активы хотели продать владельцам бизнеса Reebok и Inditex в России.
- Покупателем 35 магазинов Decathlon в стране и одного склада станет «Арм», сообщил ТАСС и «Интерфаксу» заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.
- Согласно условиям сделки, которые одобрила правкомиссия, компания обязана открыть все торговые точки и обеспечить около 1400 рабочих мест. Чем она будет торговать — не уточняется.
- ООО «Арм» специализируется на розничной продаже одежды и владеет одёжной франшизой Mango в России. По данным «Контур.Фокуса», 99% компании принадлежат калининградскому ООО «Трибалон Лимитед», 1% — гендиректору Вячеславу Марееву. Выручка за 2022 год — 247,4 млн рублей, чистая прибыль — 76,6 млн рублей.
- Выручка ООО «Октоблу», которая управляла Decathlon в России, составила 28,56 млрд рублей в 2021 году и 15,34 млрд рублей в 2022-м. В 2021 году она также получила 1,48 млрд рублей прибыли, но уже в 2022 году понесла чистый убыток — в размере 7,6 млрд рублей.
- Основанная в 1976 году Decathlon пришла в Россию в 2006-м, но в марте 2022 года объявила о приостановке работы в стране, где у неё тогда было 57 магазинов. В мае 2023 года на официальном сайте указывалось 28 точек. На момент текущей публикации сайт «не работает по техническим причинам».
- О возможной продаже активов ещё в январе 2023-го сообщало РБК. В мае источники «Ведомостей» говорили, что переговоры о покупке ведут FLO Retailing и ливанская Azadea Group. Первая выкупила бизнес Reebok в России, получив 100 магазинов по всей стране. Вторая принадлежит Daher Group, которая получила российские активы Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и другие).
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LÖL
Ничем не будет торговать. В аренду сдаст.
Одёжкой
Норм, чё. Декатлон вроде тоже много спортивной одежды продает.
Только вот качество….
Кофта из декатлона за 1к рублей живет уже 5 год
Вещи из Спортсрастера живут по 3/4месяца
спортмастер ужасный магазин, и рядом не стоит с Декатлоном. Пока что для меня Декатлон самая большая потеря среди компаний, которые ушли из России
Ошибка выжившего.
Качество одинаково дерьмовое в обоих магазинах. Одежда ещё куда ни шло для дачи какой-нибудь, а вот спортинвентарь однозначно дерьмо.
Ой блин начинается дерьмо - не дерьмо. Палатки люди десятилетиями таскают, снаряжу туристическую, ботинки, пляжное барахло и тд и тп.
Закиньте сюда какую долю рынка Декатлон занимал в России по спортивным и туристическим товарам. С их то ценами ниже плинтуса!
Всё смешалось, всё перепуталось...
Хорошо, если будет оригинальный декатлоновский товар, как в случае с ушедшими house, reserved. То, что продается в бывших Zara, PB и пр. совсем не радует ни ценами, ни качеством
Параллельный импорт?
Какой слог! "Одёжная франшиза"...