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Деньги
Полина Лааксо

День 514: «Уральские авиалинии» подали на покупку 38 российских самолётов и получили согласие на выкуп лайнеров Airbus Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Смотрим»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22-24 июля: доллар — 90,38 рубля (на 47 копеек меньше, чем 21 июля), евро — 100,65 рубля (на 1,18 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 21 июля: доллар — 90,92 рубля, евро— 101,2 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 21 июля: доллар — 90,93 рубля, евро — 101,14 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,83 рубля.

Кто и как адаптируется

«Уральские авиалинии» подали заявку на покупку в лизинг 38 российских самолётов МС-21 с расчётом получить их в 2029-2030 годах. В планах также выкупить 19 авиалайнеров Airbus — по словам гендиректора компании Сергея Скуратова, разрешение от США и ЕС уже есть.

Контекст

РБК изучило данные центробанков соседних для России стран и обратило внимание, что объём денежных переводов из России в Армению, Казахстан, Грузию и Кыргызстан снизился впервые с марта 2022 года. Так, в мае 2023 года в упомянутые государства поступило на 33% меньше год к году — $625,9 млн.

Турпоток из России в Оман увеличился благодаря возобновлению прямых рейсов между Москвой и Маскатом, отметил туроператор Resort Holiday. По его данным, рост бронирований составил порядка 35%. О том же сообщили и в «Интуристе», отметив «гибкую тарифную политику» авиаперевозчика.

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Количество кафе и ресторанов с летними верандами в 16 крупнейших городах России выросло на 37% с июля 2019 года по июль 2023-го — до 8000 точек, подсчитали в «2ГИС». Этому способствуют послабления в законе, однако рост всё равно сдержанный. Среди причин последнего — подорожание цен на строительные конструкции и мебель, в том числе из-за увеличения стоимости импортных товаров и материалов.

В «Авиасейлс» изучили, как изменился спрос на авиабилеты в Грузию, а также Марокко после возобновления прямого сообщения между Россией и этими странами. Грузия поднялась в пятёрке лидеров у россиян с пятого на третье место, обогнав ОАЭ и Израиль. Марокко не пользуется повышенным спросом, но в списке направлений государство поднялось с 42 места на 36.

Новости предыдущего дня, 21 июля — здесь.

#новость

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46 комментариев
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 Серж

Пошли заказики на самолеты российские,это радует.
Там еще на месте торгового центра завод по сборке беспилотников ланцет открыли,вот что санкции животворящие делают

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Dimitri

Когда поставят самолеты, тогда и можно радоваться. Пока это всего лишь пустые слова.

С ланцетом надеюсь это шутка. Что в этом хорошего? Выпускаем дроны которые моментально уничтожаются на фронте и оплачиваем это из ФНБ которые больше 10 лет копили.

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Серж

Когда начнут поставлять это будет обыденность и рутина.Ну как видео поражения ланцетом,сначала вау,сейчас уже привыкли

На ланцет уже толпа иностранных заказчиков с пачками денег.Кроме того это высокотехнологичное производство.

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Dimitri

😂😂😂😂😂😂 сорри. Не видел что 15 рублевому отвечаю. Досвидос.

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Фоксик

Даже интересно кто?
Кстати про заводик говорят, что постановка.
Особенно доставляют сборочные столы на колесах.

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Роман Вячеславович

Это тот заводик, который такой большой [потому что весь в зеркалах], что по нему на сигвее кататься приходится ?

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Александр Привалов

А я слышал на дирижаблях летают от цеха к цеху.

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Серж

и киянок деревянных нет,нещщитово

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EL RAFAEL

Дешёвый врос

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Роман Вячеславович

написано же

с расчётом получить их в 2029-2030 годах

то есть никогда.
я как-то считал, сколько производилось гражданских самолетов. получалось, что за последние 15 лет РФ производила в среднем 18 крупных пассажирских самолетов в год (всякие ан-2 не в счет - они между обл. центрами не летают)

В мае этого года объявили, что план по выпуску SSJ100 в 2023 году сокращен с 19 до 6 штук.

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Abnatop Sky
Когда поставят самолеты, тогда и можно радоваться. Пока это всего лишь пустые слова.

Не мешайте патриотическому угару.

В планах также выкупить 19 авиалайнеров Airbus — по словам гендиректора компании Сергея Скуратова, разрешение от США и ЕС уже есть.

А вот ЭТО - уже гораздо интереснее. С какой целью их собрались "ВЫКУПАТЬ", если их де факто - уже СПИ$ДИЛИ, поставили на "российские номера" и эксплуатируют без лизинговых отчислений???
Однако интрига.

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John Doe
какой целью их собрались "ВЫКУПАТЬ"

ну цель-то понятна - летать в третьи страны, которые с одной стороны "дружеские", а с другой - подчиняются международным законам и конфискуют самолеты, если их не выкупить.

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Giraffe

Если получение в 29-30 годах, то видимо речь про покупку новых? Не очень понял. Но в лизинг самолеты России поставлять уже дураков нет. А спизженные ждать зачем столько?

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Коммунист

Это однаразовые дроны-камикадзе, лол, конечно они уничтожаются
Стоят они раз в десятки и сотни раз дешевле, чем то, что они уничтожается с их помощью.
Каждый танк, уничтоженный ланцетом - это танк, который не будет стрелять по нашим солдатам.

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EL RAFAEL

Ага, ещё раз повтори

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Дмитрий Зима

Да заказчики то есть, а с самолетами как?

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Серж

Будут заказы-будут самолеты.Капитализм

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Dimitri

Если это так просто работало, у нас уже давно было средство от любой болезни, отечественные чипы 5 нм, нанотехнологии и станции на луне.

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Серж

Ну понятно,но у нас все же не на пустом месте с нуля.

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дед Мазай и ёжики

У нас на базе устаревших советских разработок, успешно просратых блатными "эффективными менеджерами" до состояния "ноль". Так что - да, с нуля.

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Серж

Так все основные самолеты боинга эрбаса из того же времени разработки,80х годов.

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John Doe
основные самолеты боинга эрбаса из того же времени разработки,80х годов.

Смотря какие модели.

Дальнемагистральные модели выходят раз в 10-20 лет. Самая массовая дальнемагистральные модель у того же Боинга(на данный момент) - 777, представленная в 93. 2009й - Boeing 787(по штукам их уже не меньше чем 777 из 80х).

Старые базы обновляются постоянно(новые серии примерно раз в 5 лет). Так же как и их производство. И даже если мы возьмем ближне-среднемагистральные вроде массовой серии 737 - там между самолетов выпущенным в 60е и в 10х, общего будет только название.

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Роман Вячеславович

https://youtu.be/XLJk2dxau-w

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Abnatop Sky
Будут заказы-будут самолеты.Капитализм

ПОЕЗД, СТОЙ! Раз, два. Армия.

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Kiss

Че ж ядерное оружие ток у десятка стран? Неужто никто больше не заказал?

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stark

А что не на фронте?

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Зеленый самолетик

Все идет по плану

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Невкусно и грустно

Нормально так расчехлили консерву. Че аватарку резко после поста поменял-то? Думал, не успели заметить? %))))

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Серж

Почему поменял,раньше нельзя было ставить,долго нее заходил

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ctqwa
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Giraffe

Может прилететь в завод по сборке беспилотников. Немного безответственно военное производство так размещать, нет?

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Серж

Да,я тоже об этом подумал.Но Ижевск вроде уж совсем далеко

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Giraffe

В Казань долетало например

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Иван
Марокко не пользуется повышенным спросом,

Конечно, по 500€ евро в одну сторону

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James Bomond

Киргизы только жить хорошо начали, но видно не судьба

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Кирилл Кириллов

А как они выкупят аирбас? У кого? У лизингодателей? Странно, что просто не национализировали, зачем платить

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John Doe
Странно, что просто не национализировали

они это фактически и сделали. Только вот для других стран это силы не имеет. И при полете практически в любую другую страну, самолеты заберут.

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дед Мазай и ёжики
В планах также выкупить 19 авиалайнеров Airbus — по словам гендиректора компании Сергея Скуратова, разрешение от США и ЕС уже есть
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Aleksei M

А почему нет? Эти самолеты уже утиль по международным стандартам - тк не проходят обслуживание у сертифицированных компаний, то их текущая цена = цене лома. Получить за них что-то сейчас для лезингодателя только профит. Тк даже вернув их назад их никуда не продать - их надо разобрать до винтика и делать полную экспертизу что дороже чем новый купить. А без обслуживания правильного и бумажки они не могут быть допущены к полетам 🤷‍♂️

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Giraffe

Почему 29-30 год, если уже в России и летают?

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John Doe

Это они МС-21 надеются в этих годах получить :)

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Giraffe

А, понял

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Фоксик

Жаль суммы переводов в рублях нет. Думаю не сильно и упали

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Thom322

Все покупают и продают. Адаптируется. Доллар по 90 экономика стоит как... У покойника

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Зеленый самолетик

Получается доллар уничтожен?

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John Doe

раздавлен практически. Сейчас до 100 догонят, можно 00 отрезать и тогда точно можно будет сказать, что "доллар докатился до стоимости в 1 рубль".

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