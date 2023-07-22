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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22-24 июля: доллар — 90,38 рубля (на 47 копеек меньше, чем 21 июля), евро — 100,65 рубля (на 1,18 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 21 июля: доллар — 90,92 рубля, евро— 101,2 рубля.

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Курсы на Forex на закрытии торгов 21 июля: доллар — 90,93 рубля, евро — 101,14 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,83 рубля.

Кто и как адаптируется

«Уральские авиалинии» подали заявку на покупку в лизинг 38 российских самолётов МС-21 с расчётом получить их в 2029-2030 годах. В планах также выкупить 19 авиалайнеров Airbus — по словам гендиректора компании Сергея Скуратова, разрешение от США и ЕС уже есть.

Контекст

РБК изучило данные центробанков соседних для России стран и обратило внимание, что объём денежных переводов из России в Армению, Казахстан, Грузию и Кыргызстан снизился впервые с марта 2022 года. Так, в мае 2023 года в упомянутые государства поступило на 33% меньше год к году — $625,9 млн.

Турпоток из России в Оман увеличился благодаря возобновлению прямых рейсов между Москвой и Маскатом, отметил туроператор Resort Holiday. По его данным, рост бронирований составил порядка 35%. О том же сообщили и в «Интуристе», отметив «гибкую тарифную политику» авиаперевозчика.

Количество кафе и ресторанов с летними верандами в 16 крупнейших городах России выросло на 37% с июля 2019 года по июль 2023-го — до 8000 точек, подсчитали в «2ГИС». Этому способствуют послабления в законе, однако рост всё равно сдержанный. Среди причин последнего — подорожание цен на строительные конструкции и мебель, в том числе из-за увеличения стоимости импортных товаров и материалов.

В «Авиасейлс» изучили, как изменился спрос на авиабилеты в Грузию, а также Марокко после возобновления прямого сообщения между Россией и этими странами. Грузия поднялась в пятёрке лидеров у россиян с пятого на третье место, обогнав ОАЭ и Израиль. Марокко не пользуется повышенным спросом, но в списке направлений государство поднялось с 42 места на 36.