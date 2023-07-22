День 514: «Уральские авиалинии» захотели купить 38 российских самолётов и получили право на выкуп лайнеров Airbus Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 22-24 июля: доллар — 90,38 рубля (на 47 копеек меньше, чем 21 июля), евро — 100,65 рубля (на 1,18 рубля меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,83 рубля.
Кто и как адаптируется
«Уральские авиалинии» подали заявку на покупку в лизинг 38 российских самолётов МС-21 с расчётом получить их в 2029-2030 годах. В планах также выкупить 19 авиалайнеров Airbus — по словам гендиректора компании Сергея Скуратова, разрешение от США и ЕС уже есть.
Контекст
РБК изучило данные центробанков соседних для России стран и обратило внимание, что объём денежных переводов из России в Армению, Казахстан, Грузию и Кыргызстан снизился впервые с марта 2022 года. Так, в мае 2023 года в упомянутые государства поступило на 33% меньше год к году — $625,9 млн.
Турпоток из России в Оман увеличился благодаря возобновлению прямых рейсов между Москвой и Маскатом, отметил туроператор Resort Holiday. По его данным, рост бронирований составил порядка 35%. О том же сообщили и в «Интуристе», отметив «гибкую тарифную политику» авиаперевозчика.
Количество кафе и ресторанов с летними верандами в 16 крупнейших городах России выросло на 37% с июля 2019 года по июль 2023-го — до 8000 точек, подсчитали в «2ГИС». Этому способствуют послабления в законе, однако рост всё равно сдержанный. Среди причин последнего — подорожание цен на строительные конструкции и мебель, в том числе из-за увеличения стоимости импортных товаров и материалов.
В «Авиасейлс» изучили, как изменился спрос на авиабилеты в Грузию, а также Марокко после возобновления прямого сообщения между Россией и этими странами. Грузия поднялась в пятёрке лидеров у россиян с пятого на третье место, обогнав ОАЭ и Израиль. Марокко не пользуется повышенным спросом, но в списке направлений государство поднялось с 42 места на 36.
Новости предыдущего дня, 21 июля — здесь.
Пошли заказики на самолеты российские,это радует.
Там еще на месте торгового центра завод по сборке беспилотников ланцет открыли,вот что санкции животворящие делают
Когда поставят самолеты, тогда и можно радоваться. Пока это всего лишь пустые слова.
С ланцетом надеюсь это шутка. Что в этом хорошего? Выпускаем дроны которые моментально уничтожаются на фронте и оплачиваем это из ФНБ которые больше 10 лет копили.
Да заказчики то есть, а с самолетами как?
Нормально так расчехлили консерву. Че аватарку резко после поста поменял-то? Думал, не успели заметить? %))))
Комментарий удален модератором
Может прилететь в завод по сборке беспилотников. Немного безответственно военное производство так размещать, нет?
"на месте торгового центра завод по сборке беспилотников ланцет открыли" зато заводы стоят, автозавод, например.
Все покупают и продают. Адаптируется. Доллар по 90 экономика стоит как... У покойника
Вот, замечательный повод посмотреть по чем сейчас гробы и земля под покойников
Получается доллар уничтожен?
раздавлен практически. Сейчас до 100 догонят, можно 00 отрезать и тогда точно можно будет сказать, что "доллар докатился до стоимости в 1 рубль".
да уже сколько можно его уничтожать, только слышно
Конечно, по 500€ евро в одну сторону
Киргизы только жить хорошо начали, но видно не судьба
А как они выкупят аирбас? У кого? У лизингодателей? Странно, что просто не национализировали, зачем платить
они это фактически и сделали. Только вот для других стран это силы не имеет. И при полете практически в любую другую страну, самолеты заберут.
А почему нет? Эти самолеты уже утиль по международным стандартам - тк не проходят обслуживание у сертифицированных компаний, то их текущая цена = цене лома. Получить за них что-то сейчас для лезингодателя только профит. Тк даже вернув их назад их никуда не продать - их надо разобрать до винтика и делать полную экспертизу что дороже чем новый купить. А без обслуживания правильного и бумажки они не могут быть допущены к полетам 🤷♂️
Жаль суммы переводов в рублях нет. Думаю не сильно и упали
Я случайно 93 мб .rar архивов
Типа милостыню подали?