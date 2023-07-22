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Деньги
Полина Лааксо

День 514: «Уральские авиалинии» захотели купить 38 российских самолётов и получили право на выкуп лайнеров Airbus Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Смотрим»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22-24 июля: доллар — 90,38 рубля (на 47 копеек меньше, чем 21 июля), евро — 100,65 рубля (на 1,18 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 21 июля: доллар — 90,92 рубля, евро— 101,2 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 21 июля: доллар — 90,93 рубля, евро — 101,14 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,83 рубля.

Кто и как адаптируется

«Уральские авиалинии» подали заявку на покупку в лизинг 38 российских самолётов МС-21 с расчётом получить их в 2029-2030 годах. В планах также выкупить 19 авиалайнеров Airbus — по словам гендиректора компании Сергея Скуратова, разрешение от США и ЕС уже есть.

Контекст

РБК изучило данные центробанков соседних для России стран и обратило внимание, что объём денежных переводов из России в Армению, Казахстан, Грузию и Кыргызстан снизился впервые с марта 2022 года. Так, в мае 2023 года в упомянутые государства поступило на 33% меньше год к году — $625,9 млн.

Турпоток из России в Оман увеличился благодаря возобновлению прямых рейсов между Москвой и Маскатом, отметил туроператор Resort Holiday. По его данным, рост бронирований составил порядка 35%. О том же сообщили и в «Интуристе», отметив «гибкую тарифную политику» авиаперевозчика.

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Количество кафе и ресторанов с летними верандами в 16 крупнейших городах России выросло на 37% с июля 2019 года по июль 2023-го — до 8000 точек, подсчитали в «2ГИС». Этому способствуют послабления в законе, однако рост всё равно сдержанный. Среди причин последнего — подорожание цен на строительные конструкции и мебель, в том числе из-за увеличения стоимости импортных товаров и материалов.

В «Авиасейлс» изучили, как изменился спрос на авиабилеты в Грузию, а также Марокко после возобновления прямого сообщения между Россией и этими странами. Грузия поднялась в пятёрке лидеров у россиян с пятого на третье место, обогнав ОАЭ и Израиль. Марокко не пользуется повышенным спросом, но в списке направлений государство поднялось с 42 места на 36.

Новости предыдущего дня, 21 июля — здесь.

#новость

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60 комментариев
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 Серж

Пошли заказики на самолеты российские,это радует.
Там еще на месте торгового центра завод по сборке беспилотников ланцет открыли,вот что санкции животворящие делают

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Dimitri

Когда поставят самолеты, тогда и можно радоваться. Пока это всего лишь пустые слова.

С ланцетом надеюсь это шутка. Что в этом хорошего? Выпускаем дроны которые моментально уничтожаются на фронте и оплачиваем это из ФНБ которые больше 10 лет копили.

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21 комментарий
Дмитрий Зима

Да заказчики то есть, а с самолетами как?

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11 комментариев
Невкусно и грустно

Нормально так расчехлили консерву. Че аватарку резко после поста поменял-то? Думал, не успели заметить? %))))

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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ctqwa
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Giraffe

Может прилететь в завод по сборке беспилотников. Немного безответственно военное производство так размещать, нет?

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2 комментария
sles

"на месте торгового центра завод по сборке беспилотников ланцет открыли" зато заводы стоят, автозавод, например.

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Thom322

Все покупают и продают. Адаптируется. Доллар по 90 экономика стоит как... У покойника

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Евгений Широков

Вот, замечательный повод посмотреть по чем сейчас гробы и земля под покойников

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1 комментарий
Зеленый самолетик

Получается доллар уничтожен?

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John Doe

раздавлен практически. Сейчас до 100 догонят, можно 00 отрезать и тогда точно можно будет сказать, что "доллар докатился до стоимости в 1 рубль".

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3 комментария
Konstantin Tars

да уже сколько можно его уничтожать, только слышно

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Иван
Марокко не пользуется повышенным спросом,

Конечно, по 500€ евро в одну сторону

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James Bomond

Киргизы только жить хорошо начали, но видно не судьба

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Кирилл Кириллов

А как они выкупят аирбас? У кого? У лизингодателей? Странно, что просто не национализировали, зачем платить

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John Doe
Странно, что просто не национализировали

они это фактически и сделали. Только вот для других стран это силы не имеет. И при полете практически в любую другую страну, самолеты заберут.

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1 комментарий
дед Мазай и ёжики
В планах также выкупить 19 авиалайнеров Airbus — по словам гендиректора компании Сергея Скуратова, разрешение от США и ЕС уже есть
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Aleksei M

А почему нет? Эти самолеты уже утиль по международным стандартам - тк не проходят обслуживание у сертифицированных компаний, то их текущая цена = цене лома. Получить за них что-то сейчас для лезингодателя только профит. Тк даже вернув их назад их никуда не продать - их надо разобрать до винтика и делать полную экспертизу что дороже чем новый купить. А без обслуживания правильного и бумажки они не могут быть допущены к полетам 🤷‍♂️

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3 комментария
Фоксик

Жаль суммы переводов в рублях нет. Думаю не сильно и упали

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Юрий Б.
514: «Уральские авиалинии» подали на покупку 38 российских самолётов

Я случайно 93 мб .rar архивов

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Невероятный Блондин
подали на покупку

Типа милостыню подали?

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60 комментариев
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