Российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear — на 2 млрд рублей Статьи редакции
Они потребовали возместить стоимость заблокированных активов и взыскать с депозитария причитающиеся им выплаты.
Дело рассмотрят в Арбитражном суде Москвы. Среди истцов — восемь физлиц и «Энерготрансбанк». Как третьи лица, которых может затронуть разбирательство, указаны «Цифра Брокер», БКС, «Райффайзенбанк», «Сбербанк КИБ», «КИТ Финанс», Национальный расчетный депозитарий (НРД), «Альфа-Капитал», «Атон», «Российский сельскохозяйственный банк» и ВТБ.
- Общая сумма требований, которую инвесторы указали в заявлении, составляет 2 млрд рублей: это стоимость заблокированных активов, а также «начисленные, но не полученные суммы» — выплаты по купонам, дивидендам, облигациям и прочему. Российские физлица и компании уже подавали иски к Euroclear (только в июле 2023-го их было ещё два), но все они были индивидуальными, отмечает РБК.
- Бюро NSP, которое представляет интересы истцов, уже собирает вторую группу вкладчиков, чтобы подать ещё одно коллективное требование. Там пояснили «Ъ», что обращаются именно в российский суд специально, потому что иностранные юрисдикции, «скорее всего, откажут». Бюро ожидает, что первое заседание по делу состоится осенью 2023 года.
- В марте 2022 года Euroclear и ещё один международный депозитарий Clearstream заблокировали счета НРД. Общий объём замороженных активов оценивался в 6 трлн рублей. В декабре НРД получил разрешения на разблокировку, но ЦБ предупредил: это не гарантирует положительного исхода.
- В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров — это «Тинькофф Инвестиции», «БКС», «Альфа-Инвестиции», «Финам» и другие. Некоторые частные инвесторы тем временем получали отказы.
- В июле Euroclear опубликовал финансовые результаты за первую половину 2023 года: €1,7 млрд выручки он получил от инвестирования заблокированных российских активов.
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Мы уже полтора года ждём, пока европейское право собственности решит нам отдать наши деньги, причем против нас даже санкции не вводили, просто отжали по беспределу
Комментарий удален модератором
Случилось торжество права частной собственности, о котором постоянно твердят в западных демократиях
Комментарий удален модератором
Действительно не отнимал. Я заберу твои деньги. Пускай они полежат у меня, пока ты не начнёшь исполнять мои хотелки. Это же и есть уважение права собственности
А про риск менеджмент, кто ж мог поверить что по предлогом войны начнут отбирать деньги физлиц которые не находятся под санкциями. Такого в нашей истории ещё не случалось
Этой практике больше 100 лет. Со всех сторон. Может и больше, но в ПМВ активы уже замораживали.Это же и есть уважение права собственности
Ну вас же не беспокоит, что ваша страна на ваши деньги убивает жителей другой страны, почему европейцев должны беспокоить ваши неудобства?
Потому что они везде говорят, что они - за торжество права, и так далее. Потому что когда Европа и США убивают жителей других стран, в РФ их деньги и собственность не воруются.
Так и Путин говорит, что он за украинцев и за то чтобы они жили свободно. Но почему то бомбит и убивает.Потому что когда Европа и США убивают жителей других стран, в РФ их деньги и собственность не воруются.
Так и деньги россиян в Европе и США никто не ворует. Ваша юридическая безграмотность - это ваша личная проблема, а не Европы и США.
Именно такой практики с акциями ещё никогда не было.
Причём тут рф? Здесь в истории постоянно пренебрегали правом частной собственности, поэтому люди и доверились западным финансовым институтам, и поплатились за это
Было - учите историю. Раз уж в школе прогуливали, то хоть сейчас наверстаете.
такое везде практикуется, практически повсеместно
Комментарий удален модератором
Это ещё до этого было, не путайте тёплое с твёрдым
Граждане рф уже десять лет ждут, пока российское право собственное решит разморозить наши пенсионные накопления, причем что гражданин рф сделал такого рф? просто отжали по беспределу
А у нас кто то вещает про неприкосновенность частной собственности? Это как раз европейская прерогатива. Если бы они сразу сказали, что могут отжимать деньги под предлогом войны, то это было бы честно, но вряд ли им кто то доверил свои средства
А почему нечестно-то? Россияне вовсе не против, когда у них забирают деньги, значит никаких претензий они предъявлять не могут (иначе сначала бы предъявили первому, кто заморозил, да?). На нет и суда нет. А частная собственность в РФ, кстати, закреплена конституцией, а именно 35 статьей, но да, это же книженцая так, из разряда художественной литературы
Как ты думаешь, если человек доверил свои деньги европейским финансовым институтам, а не российским, то какие у него представленя о мире? Тех людей кто верил в западную систему ценностей наказали, а те кто хранил деньги в акциях рф, так и продолжают торговать. Весёлая история
Э... Кого наказали? Одну рф?Тех людей кто верил в российскую систему ценностей лишили пенсионных накоплений.
Во! Ты главное от темы не уходи, когда про заморозку говоришь.
Ещё раз. Причём здесь рф, в которой никогда право частной собственности не уважалось, и европейские институты, которые это право декларируют?
Это хороший вопрос. Если человек в комментариях ругает богомерзкий Запад и топит за Россию и "величие", но при этом вкладывает деньги в западные финансовые институты, и везет жену рожать в США (это правда пример другого человека, но из той же опера), то какие у него представления о мире? Я тоже хотел бы знать.
Ну в таком случае надо открыто заявлять, мы можем отнять ваши деньги за ваши взгляды. А когда ты сначала собираешь деньги, а после этого выставляешь правила, то это мягко говоря не честно
у меня были акции, купленные через иб, они остались на месте. но те же акции, купленные через российского брокера, заморожены. вы не доверяли свои деньги финансовым институтам европы, вы отнесли их в тинткофф банк, который российский
эм, они вообще-то сразу и сказали, еще до военных действий. причем раз 10 показывали табличку "не влезай. убьет!". но чукча не читатель, он военноначальник
а европа у вас не брала ничего. вы отдали брокеру, он отдал нрд, нрд отдал европе. в каком отделении деньги отдавали, там и получайте
Не тогда действительно ничего не брала, расходимся, новость фейк
брала, но не у вас. между вами и европой есть посредник в лице российского государства и этот посредник вас подвел
"на 2 млрд рублей"
Почему так мало если на счетах осталось 189 млрд руб?
Потому что это иск от 8 физ лиц и 1 банка, соответственно они могут подать иск только на свои деньги, а не на все...
Что за физ.лица с миллиардами на счетах? Просто интересно, и в санкционных ли списках они в Европе?
Ну зачем вам знать? Вы на врагов государева работаете? Сказали физ лица, этого достаточно. А то еще начнете интересоваться откуда у людей деньги и так знаете до чего можно дойти.
Просто я сомневаюсь, что они за всех инвесторов ратуют, чьи средства в евроклире
Ну это пробный шар. Потом будет заседание правкомиссии и все деньги отойдут на счет ООО "НеНуКакойЕвроклеар", которое случайно окажется подконтрольным очень уважаемым людям.
Надо потестить идею. А потом уже в продактшн.
Да чего мелочиться, сразу спецоперацию ебануть в Ервопу
Почему так мало если на счетах осталось 189 млрд руб? - откуда такая информация
Из текста новости.
Прикольно наверное отвечать на комменты, не читая статью....Позитивный сценарий следующий: суд рассматривает дело, и мы получаем решение в России. Обращаемся в НРД и обращаем взыскание на деньги Euroclear, заблокированные на счёте. Мы видим, что по отчетности 2022 года на нём остается порядка 189 млрд руб.
в Басманный суд подавайте. 🤣🤣🤣 клоуны.
189 замороженных ярдов в рублях это примерно 1,7 заработанных ярдов в евро. Так что «Кемская волость? Да забирайте»
Есть подозрение, что в Ероклеаре зависло намного больше 189 миллиардов неденег.
Иначе давно бы национализировали
189 на нашей стороне заморозили, сколько на другой стороне можно понять на процентах с этой суммы