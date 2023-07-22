Позитивный сценарий следующий: суд рассматривает дело, и мы получаем решение в России. Обращаемся в НРД и обращаем взыскание на деньги Euroclear, заблокированные на счёте. Мы видим, что по отчетности 2022 года на нём остается порядка 189 млрд руб.

Второй сценарий: мы считаем, что Euroclear и казначейство Бельгии осознают все риски, связанные с этим спором, понимают, что российской юрисдикцией могут быть получены решения на очень большую сумму, и будут внимательно относиться к заявкам на разблокировку и в конечном итоге более активно станут их рассматривать.