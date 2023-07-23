День 515: финская торговая «деревня» Zsar Outlet Village опустела из-за оттока российских туристов Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 22-24 июля: доллар — 90,38 рубля (на 47 копеек меньше, чем 21 июля), евро — 100,65 рубля (на 1,18 рубля меньше).
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Контекст
ЕС продолжает работать над 12 пакетом санкций в отношении России. Одно из обсуждаемых ограничений касается торговли российскими алмазами.
РБК подготовило инфографику о том, в каких валютах Россия рассчитывается за импорт из других стран и в каких рассчитываются с ней — «дружественных» или «недружественных». Так, объём транзакций в последних сократился к маю 2023 года по сравнению с докризисными показателями. В рублях с Россией чаще всего торгуют в Европе и в Азии.
СМИ обратили внимание на публикацию финской газеты Ilta-Sanomat от 9 июля 2023 года о том, что туристический торговый комплекс Zsar Outlet Village в городе Ваалимаа опустел после сокращения турпотока из России — сперва из-за пандемии Covid-19, а затем из-за ограничений на въезд, введённых для россиян после 24 февраля. Этот простой негативно сказался не только на доходности проекта для инвесторов, но и на сотрудниках, часть из которых осталась без работы.
На фоне случаев изъятия у россиян в Европе автомобилей с российскими номерами и других ценностей РБК спросило у юристов, как этого избежать. Те признались, что лучше просто не брать такие вещи в поездку. В BGP Litigation, например, рекомендуют не провозить «украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, изделия из драгметаллов, женскую одежду (за исключением трикотажных и вязаных изделий, ветровок, спортивных костюмов), фотокамеры, яхты и суда, двигатели и моторы, косметические средства, кожу и изделия из кожи (кроме замши, лакированной и металлизированной кожи), ноутбуки». Если вещи всё-таки изымают, нужно зафиксировать все действия местных органов и запросить официальные документы, разрешающие и подтверждающие конфискацию. Действия таможенников нужно будет обжаловать на территории их же страны, так как «обращаться россиянину через международные суды сейчас невозможно».
Попав под многочисленные санкции, Россия начала укреплять сотрудничество с Ираном, который живёт в изоляции уже много лет. Forbes рассказало, какие меры страны уже предприняли и что запланировали. «Аэрофлот», например, отправлял в Тегеран самолёт на ремонт — там его не могли бы арестовать. Государства также хотят нарастить взаимный турпоток и развить совместную внутрибанковскую систему, которая станет альтернативой SWIFT и упростит торговлю.
Новости предыдущего дня, 22 июля — здесь.
Не только финская деревня пустеет без россиян. Тут и наши-то деревни и малые города заброшены.
Ой бл, как же я люблю выкручивание комментов в правильную повесточку) ору
— Юристы, как избежать изъятия вещей.
— Признаемся, что лучше просто не брать такие вещи в поездку.
— Спасибо вам, б...ь, юристы. Гордитесь образованием?
Нет, а что ты хотел от них услышать, если правила пишутся в режиме нон-стоп? Какой-то приворот, заклинание или супер-секретный набор букв, от которых таможенники падают в обморок?
Лучшее советское образование!
Старая гвардия, держат нос по ветру. ))
- С вас 5700 за консультацию
Фсе пропадало!
Картинка, которой можно ответить на абсолютно любую статью на vc.
Опустела без тебяяяя земляяя
как мне несколько часооооов прожиииить....
BGP Litigation, например, рекомендуют не провозить «косметические средства, кожу и изделия из кожи (кроме замши, лакированной и металлизированной кожи), ноутбуки»
Какой же п...шь.
Никто не будет до...ся до ноутбука, изделий из кожи, если ты простой гражданин. Ты в Европе никому из таможенников не нужен.
Конечно, когда ты на своей яхте с мотором везёшь украшения, девчонок в коже и при этом управляешь ООО "Оборонхимнаш" на своем ноуте где-то в водах Евросоюза, то могут и конфисковать.
Особенно когда прилетаешь в аэропорт какого-нибудь вонючего Бове или Бергамо и у тебя с собой 20-метровая яхта, с несколькими моторами, скорее всего их заберут! Чисто из зависти.
а если с девчонок заранее кожу снять, то обойдется?
Для финнов в принципе все не очень гладко.
Пойду задонату Финам. Даже не знаю как там со средней зарплатой в 350.000 рублей выживают. Бедняги.
Ну как ни странно любое сокращение рынков пагубно влияет на компании, просто компании выбрали варианты наименьшей потери денег и репутации, которые судя по результатам оказались не в нашу пользу
Россия и есть Иран, всё лучшее впереди
Не завидуй)
Т.е. в отпуск на Кипр ноутбук лучше не брать?
Ничего не случилось, только богаче станут от отсутствия денег, понимать надо