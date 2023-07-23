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Деньги
Полина Лааксо

День 515: финская торговая «деревня» Zsar Outlet Village опустела из-за оттока российских туристов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Yrittäjät

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22-24 июля: доллар — 90,38 рубля (на 47 копеек меньше, чем 21 июля), евро — 100,65 рубля (на 1,18 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 21 июля: доллар — 90,92 рубля, евро— 101,2 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 21 июля: доллар — 90,93 рубля, евро — 101,14 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,75 рубля.

Контекст

ЕС продолжает работать над 12 пакетом санкций в отношении России. Одно из обсуждаемых ограничений касается торговли российскими алмазами.

РБК подготовило инфографику о том, в каких валютах Россия рассчитывается за импорт из других стран и в каких рассчитываются с ней — «дружественных» или «недружественных». Так, объём транзакций в последних сократился к маю 2023 года по сравнению с докризисными показателями. В рублях с Россией чаще всего торгуют в Европе и в Азии.

Источник: ЦБ, РБК
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Источник: ЦБ, РБК
Источник: ЦБ, РБК

СМИ обратили внимание на публикацию финской газеты Ilta-Sanomat от 9 июля 2023 года о том, что туристический торговый комплекс Zsar Outlet Village в городе Ваалимаа опустел после сокращения турпотока из России — сперва из-за пандемии Covid-19, а затем из-за ограничений на въезд, введённых для россиян после 24 февраля. Этот простой негативно сказался не только на доходности проекта для инвесторов, но и на сотрудниках, часть из которых осталась без работы.

На фоне случаев изъятия у россиян в Европе автомобилей с российскими номерами и других ценностей РБК спросило у юристов, как этого избежать. Те признались, что лучше просто не брать такие вещи в поездку. В BGP Litigation, например, рекомендуют не провозить «украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, изделия из драгметаллов, женскую одежду (за исключением трикотажных и вязаных изделий, ветровок, спортивных костюмов), фотокамеры, яхты и суда, двигатели и моторы, косметические средства, кожу и изделия из кожи (кроме замши, лакированной и металлизированной кожи), ноутбуки». Если вещи всё-таки изымают, нужно зафиксировать все действия местных органов и запросить официальные документы, разрешающие и подтверждающие конфискацию. Действия таможенников нужно будет обжаловать на территории их же страны, так как «обращаться россиянину через международные суды сейчас невозможно».

Попав под многочисленные санкции, Россия начала укреплять сотрудничество с Ираном, который живёт в изоляции уже много лет. Forbes рассказало, какие меры страны уже предприняли и что запланировали. «Аэрофлот», например, отправлял в Тегеран самолёт на ремонт — там его не могли бы арестовать. Государства также хотят нарастить взаимный турпоток и развить совместную внутрибанковскую систему, которая станет альтернативой SWIFT и упростит торговлю.

Новости предыдущего дня, 22 июля — здесь.

#новость

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51 комментарий
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 Вадим Д.

Не только финская деревня пустеет без россиян. Тут и наши-то деревни и малые города заброшены.

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Muvandr

Ой бл, как же я люблю выкручивание комментов в правильную повесточку) ору

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10 комментариев
Иван Серик
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Вадим Д.

— Юристы, как избежать изъятия вещей.
— Признаемся, что лучше просто не брать такие вещи в поездку.
— Спасибо вам, б...ь, юристы. Гордитесь образованием?

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Иван Серик
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Antny Slmv

Нет, а что ты хотел от них услышать, если правила пишутся в режиме нон-стоп? Какой-то приворот, заклинание или супер-секретный набор букв, от которых таможенники падают в обморок?

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S.Capusta

Лучшее советское образование!
Старая гвардия, держат нос по ветру. ))

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Артур Маслов

- С вас 5700 за консультацию

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Анти Космонавт
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Muvandr

Фсе пропадало!

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C. Steel

Картинка, которой можно ответить на абсолютно любую статью на vc.

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Роман?

Опустела без тебяяяя земляяя

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Полина Лааксо
Автор

как мне несколько часооооов прожиииить....

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6 комментариев
Сидор

BGP Litigation, например, рекомендуют не провозить «косметические средства, кожу и изделия из кожи (кроме замши, лакированной и металлизированной кожи), ноутбуки»

Какой же п...шь.
Никто не будет до...ся до ноутбука, изделий из кожи, если ты простой гражданин. Ты в Европе никому из таможенников не нужен.

Конечно, когда ты на своей яхте с мотором везёшь украшения, девчонок в коже и при этом управляешь ООО "Оборонхимнаш" на своем ноуте где-то в водах Евросоюза, то могут и конфисковать.

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Antny Slmv

Особенно когда прилетаешь в аэропорт какого-нибудь вонючего Бове или Бергамо и у тебя с собой 20-метровая яхта, с несколькими моторами, скорее всего их заберут! Чисто из зависти.

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1 комментарий
Артур Маслов

а если с девчонок заранее кожу снять, то обойдется?

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1 комментарий
Сергей Я

Для финнов в принципе все не очень гладко.

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Dimitri

Пойду задонату Финам. Даже не знаю как там со средней зарплатой в 350.000 рублей выживают. Бедняги.

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9 комментариев
Ушлый продаван

Ну как ни странно любое сокращение рынков пагубно влияет на компании, просто компании выбрали варианты наименьшей потери денег и репутации, которые судя по результатам оказались не в нашу пользу

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1 комментарий
iDark Ogr

Россия и есть Иран, всё лучшее впереди

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Muvandr

Не завидуй)

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Иван
рекомендуют не провозить … ноутбуки

Т.е. в отпуск на Кипр ноутбук лучше не брать?

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Горделивый Сербский Патриот

Ничего не случилось, только богаче станут от отсутствия денег, понимать надо

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51 комментарий
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