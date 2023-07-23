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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 22-24 июля: доллар — 90,38 рубля (на 47 копеек меньше, чем 21 июля), евро — 100,65 рубля (на 1,18 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 21 июля: доллар — 90,92 рубля, евро— 101,2 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 21 июля: доллар — 90,93 рубля, евро — 101,14 рубля.

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Контекст

ЕС продолжает работать над 12 пакетом санкций в отношении России. Одно из обсуждаемых ограничений касается торговли российскими алмазами.

РБК подготовило инфографику о том, в каких валютах Россия рассчитывается за импорт из других стран и в каких рассчитываются с ней — «дружественных» или «недружественных». Так, объём транзакций в последних сократился к маю 2023 года по сравнению с докризисными показателями. В рублях с Россией чаще всего торгуют в Европе и в Азии.

Источник: ЦБ, РБК

Источник: ЦБ, РБК

Источник: ЦБ, РБК

СМИ обратили внимание на публикацию финской газеты Ilta-Sanomat от 9 июля 2023 года о том, что туристический торговый комплекс Zsar Outlet Village в городе Ваалимаа опустел после сокращения турпотока из России — сперва из-за пандемии Covid-19, а затем из-за ограничений на въезд, введённых для россиян после 24 февраля. Этот простой негативно сказался не только на доходности проекта для инвесторов, но и на сотрудниках, часть из которых осталась без работы.

На фоне случаев изъятия у россиян в Европе автомобилей с российскими номерами и других ценностей РБК спросило у юристов, как этого избежать. Те признались, что лучше просто не брать такие вещи в поездку. В BGP Litigation, например, рекомендуют не провозить «украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями, изделия из драгметаллов, женскую одежду (за исключением трикотажных и вязаных изделий, ветровок, спортивных костюмов), фотокамеры, яхты и суда, двигатели и моторы, косметические средства, кожу и изделия из кожи (кроме замши, лакированной и металлизированной кожи), ноутбуки». Если вещи всё-таки изымают, нужно зафиксировать все действия местных органов и запросить официальные документы, разрешающие и подтверждающие конфискацию. Действия таможенников нужно будет обжаловать на территории их же страны, так как «обращаться россиянину через международные суды сейчас невозможно».

Попав под многочисленные санкции, Россия начала укреплять сотрудничество с Ираном, который живёт в изоляции уже много лет. Forbes рассказало, какие меры страны уже предприняли и что запланировали. «Аэрофлот», например, отправлял в Тегеран самолёт на ремонт — там его не могли бы арестовать. Государства также хотят нарастить взаимный турпоток и развить совместную внутрибанковскую систему, которая станет альтернативой SWIFT и упростит торговлю.