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Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 июля: доллар — 90,38 рубля (на 47 копеек меньше, чем 21 июля), евро — 100,65 рубля (на 1,18 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:23 мск: доллар — 90,94 рубля, евро— 101,18 рубля.

Курсы на Forex на 7:24 мск : доллар — 90,92 рубля, евро — 101,08 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,79 рубля.

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Кто и как адаптируется

Дочерняя компания «Росатома» «Рэнера» инвестировала 6,2 млрд рублей в АО «Кама», разработчика электромобиля «Атом», узнал «Ъ». По данными газеты, доля «Рэнеры» могла составить около 23%. В госкорпорации назвали сделку «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект». Серийную сборку электрокаров «Атом» планирует начать в 2025 году.

На «Яндекс Маркете» появились витрины зарубежных магазинов и стран Азии и СНГ, рассказали «Ведомостям» в компании. На маркетплейсе, например, доступны товары гонконгского магазина Wise Mall. До конца года площадка планирует привлечь около 1000 продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС.

Международные фармкомпании, которые отказались от прямой рекламы своих продуктов в России, нарастили траты на продвижение через медицинские организации. В 2023 году эти расходы могут увеличится на 5%, до 20,5 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на анализ DSM Group. Компании оплачивают врачам участие в конференциях, делают пожертвования и выдают гранты на исследования.

Управляющая компания «Альфа-Капитал» запустила стратегию доверительного управления, ориентированную на вложения в недвижимость ОАЭ и других стран региона. Приобретаться будут квартиры и апартаменты на этапе строительства. Минимальный порог входа — 1 млн рублей, срок — от пяти лет. Компания оценивает потенциальную рублёвую доходность в 15,3% годовых.

Какие есть проблемы и трудности

Крупные российские авиакомпании обеспокоены отсутствием критериев выделения из ФНБ 300 млрд рублей на выкуп самолётов у иностранных собственников, выяснил «Ъ». При этом по меньшей мере пять перевозчиков, не считая «Аэрофлота», смогли согласовать условия выкупа и закрытия лизинговых контрактов. Договорённости касаются 80-90 самолётов, но на закрытие сделок осталось менее трёх месяцев.

Контекст

По итогам 2023 года объём гостиничного рынка в России может увеличиться на 10% и достичь 785 млрд рублей, прогнозируют «Яндекс Путешествия». Эксперты ожидают роста внутреннего туризма из-за сокращения возможностей для отдых за границей у россиян, а также притока туристов из Китая и Ирана.

Продажи коньяка и водки в России в первом полугодии 2023-го сократились год к году на 20,3% и 16,4% соотвественно, следует из статистики Росстата. Эксперты полагают, что это может быть связано с переходом покупателей на более дешевые аналоги, а также с ростом рынка контрафакта.