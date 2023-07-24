День 516: российские авиакомпании ждут выделения денег из ФНБ на выкуп иностранных самолётов Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 24 июля: доллар — 90,38 рубля (на 47 копеек меньше, чем 21 июля), евро — 100,65 рубля (на 1,18 рубля меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,79 рубля.
Кто и как адаптируется
Дочерняя компания «Росатома» «Рэнера» инвестировала 6,2 млрд рублей в АО «Кама», разработчика электромобиля «Атом», узнал «Ъ». По данными газеты, доля «Рэнеры» могла составить около 23%. В госкорпорации назвали сделку «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект». Серийную сборку электрокаров «Атом» планирует начать в 2025 году.
На «Яндекс Маркете» появились витрины зарубежных магазинов и стран Азии и СНГ, рассказали «Ведомостям» в компании. На маркетплейсе, например, доступны товары гонконгского магазина Wise Mall. До конца года площадка планирует привлечь около 1000 продавцов из Китая, Турции, Южной Кореи и стран ЕАЭС.
Международные фармкомпании, которые отказались от прямой рекламы своих продуктов в России, нарастили траты на продвижение через медицинские организации. В 2023 году эти расходы могут увеличится на 5%, до 20,5 млрд рублей, пишет «Ъ» со ссылкой на анализ DSM Group. Компании оплачивают врачам участие в конференциях, делают пожертвования и выдают гранты на исследования.
Управляющая компания «Альфа-Капитал» запустила стратегию доверительного управления, ориентированную на вложения в недвижимость ОАЭ и других стран региона. Приобретаться будут квартиры и апартаменты на этапе строительства. Минимальный порог входа — 1 млн рублей, срок — от пяти лет. Компания оценивает потенциальную рублёвую доходность в 15,3% годовых.
Какие есть проблемы и трудности
Крупные российские авиакомпании обеспокоены отсутствием критериев выделения из ФНБ 300 млрд рублей на выкуп самолётов у иностранных собственников, выяснил «Ъ». При этом по меньшей мере пять перевозчиков, не считая «Аэрофлота», смогли согласовать условия выкупа и закрытия лизинговых контрактов. Договорённости касаются 80-90 самолётов, но на закрытие сделок осталось менее трёх месяцев.
Контекст
По итогам 2023 года объём гостиничного рынка в России может увеличиться на 10% и достичь 785 млрд рублей, прогнозируют «Яндекс Путешествия». Эксперты ожидают роста внутреннего туризма из-за сокращения возможностей для отдых за границей у россиян, а также притока туристов из Китая и Ирана.
Продажи коньяка и водки в России в первом полугодии 2023-го сократились год к году на 20,3% и 16,4% соотвественно, следует из статистики Росстата. Эксперты полагают, что это может быть связано с переходом покупателей на более дешевые аналоги, а также с ростом рынка контрафакта.
Новости предыдущего дня, 23 июля — здесь.
Тем, кто не летает, нужно делать компенсацию из бюджета. Также и тем, кто ходит пешком или на своём авто, и не пользуется общественным транспортом, на который выделяются деньги из налогов. И тем, кто ходит в частные поликлиники. И так далее.
Насчет поликлиник есть вроде вычет налоговый за лечение
13%, если не ошибаюсь.
Чтоб его заметить нужно или очень много болеть, или очень мало зарабатывать.
Мы делили ФНБ, много желающих, фонд один, а благосостояние населения точно не вырастет.
Не загадка, не вопрос, просто факт.
Вот такое у нас "Импортозамещение" авиапрома и не только.
Заместировали, заместировали, да не вызаместировали)
Будете жаловаться - на Суперджете полетите, в Магадан.
Судя по Вашему комментарию - Вам 50+ и Вы все живете совковым прошлым. Сочувствую)
"Эксперты полагают, что это может быть связано с переходом покупателей на более дешевые аналоги" - интересно, что может стоить дешевле водки?
Спирт
Спирт не аналог водки,он крепче в 2 раза
учитывая что для получения водки из спирта, достаточно развести его водой, как раз аналог. Даже водка бывает разной крепости.
и настойки.
Нет ,водка делается не так.Так будет разбавленный спирт)
ок, состав водки?
Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.
или у вас какой-то другой словарь с терминами? Продемонстрируйте или ссылку на то что такое водка, будьте добры
Ректификация см.
это способ получения спирта, а не водки... Знатоки, блин
ну да, разбавляй как хочешь, коктейли придумывай)
Боярышник
Балтика 9, Охота Крепкое, Мотор, Медведь Пиво.
Дальше называть ещё аналоги быстрой Вальгаллы?
Jvhnnnjnloir8i
Валерии больше не наливать
Внутренний туризм как поднять? Что-то улучшить, облагородить? Неее... Фигня метод.
Дождаться, пока внешний скатится ближе к полному отсутствию, поднять цены и ждать дорогих гостей.
какие им ещё выделения? у них же сверхприбыли за последний год
может ещё автодилерам выделить денег на что-нибудь, у них сейчас тоже очень сложные времена
Так вот ты какое, импортозамещение! Ну здравствуй, заждались.
Ага, мистер сидр и прочая бормотуха, видимо.
а потом гражданам "денег нет, но вы держитесь",
Какого "доверительного", прикалываетесь что ли? Горшок ночной вам доверить страшно.
Вот оно — национальное благосостояние.
Даже как-то жить легче становится.