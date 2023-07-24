Деньги
Таня Боброва

«Казпочта» и некоторые банки Узбекистана сообщили о приостановке переводов через «Юнистрим» Статьи редакции

В конце июля о прекращении переводов также говорили некоторые банки Армении и Грузии.

  • Служба поддержки казахстанского Freedom Finance Bank рассказала Frank Media, что на 24 июля 2023 года переводы через «Юнистрим» не осуществляются. В пресс-службе банка не ответили на запрос издания.
  • Frank Media отмечает, что у «Юнистрим» в Казахстане ещё два партнёра: национальный оператор почты «Казпочта» и «Нурбанк». В колл-центре «Казпочты» сообщили ТАСС, что с 20 июля приостановили обслуживание переводов из-за санкций. Оператор «Нурбанка» сказал агентству, что банк продолжает принимать и отправлять переводы через «Юнистрим».
  • В Узбекистане с сервисом приостановили работу «Ипотека банк» и один из крупнейших банков страны «Халк банк», сообщили ТАСС в местном ЦБ.
  • В конце июля о приостановке работы также сообщали грузинские Bank of Georgia, «Либерти», TBC, BasisBank и Credo Bank. Среди армянских банков — «Ардшинбанк», «Конверс Банк», «Армэкономбанк», IDBank и «Эвокабанк».
  • В Кыргызстане — DemirBank. Перестали принимать входящие и исходящие переводы в долларах в «Компаньоне», «Айыл банк» временно не выдаёт переводы в долларах через «Юнистрим», писал Frank Media. FINCA Bank сообщал, что приостановил переводы в долларах и евро, на рубли ограничение не распространяется.
  • «Юнистрим» вместе с «Тинькофф» и некоторыми другими банками попал под санкции США 20 июля 2023 года. В компании сообщали, что разработали «инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнёрами» — его реализуют «в кратчайшие сроки».

#новость #банки #юнистрим

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8 комментариев
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 Иван Серик
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Вадим Д.

Да и

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Den Logachev
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Это чего , сейчас отток пойдет ?

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Никита Леон

Да и в печь этот юнистрим, контакт дешевле был всегда

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Помогаю Кодить

это что за Х?

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Роман?

Ну типа Твиттеру подражают местные Илоны Маски.

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Aleks B

обложили со всех сторон

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8 комментариев
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