День 517: Минэкономразвития предложило увеличить пошлины на импорт вин из «недружественных» стран в 1,5 раза Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 25 июля: доллар — 90,48 рубля (на 10 копеек больше, чем 24 июля), евро — 100,36 рубля (на 29 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,11 рубля.
Кто и как адаптируется
В Госдуме предложили запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, пишут «Ведомости». Инициатива предусматривает четыре допустимых способа регистрации на отечественных ресурсах: по номеру телефона, через Госуслуги, через Единую биометрическую систему, а также через другие сервисы, владельцами которых выступают граждане России или юрлица с долей иностранного участия меньше 50%.
Минэкономразвития предложило увеличить пошлины на импорт вин из «недружественных» стран в 1,5 раза — с 12,5%, до 20%, но не менее $1,5 за литр, рассказал источник «Ведомостей», знакомый с проектом постановления. По его словам, мера разработана в качестве «контрсанкции», но окончательного решения в правительстве пока не приняли. В Минфине заявили, что повышение пошлины рассматривается «для защиты отечественных производителей».
Головные структуры российских компаний с зарубежной регистрацией обсуждают с ЦБ возможность сохранения листинга на Мосбирже, рассказал представитель регулятора. Решением может стать регистрация проспекта для первичного листинга в России или размещение на дружественных площадках.
Какие есть проблемы и трудности
Часть производителей телекоммуникационного оборудования считает, что введение бальной системы снизит требования к локализации, пишет «Ъ». Участники рынка опасаются, что система приведёт к ослаблению процедур проверки и злоупотреблениям со стороны «псевдолокализаторов», а реестр отечественной электроники наполнится китайским оборудованием.
Контекст
На долю госструктур в 2023 году может прийтись 32% от всех сделок на московском рынке офисной недвижимости, подсчитали в CORE.XP. Участники рынка надеются, что растущий интерес со стороны госсектора позволить снизить объём площадей, пустующих после ухода иностранных арендаторов.
Дефицит бюджета по тогам 2023 года составит 2-2,5% ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов. «У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года», — отметил он.
Новости предыдущего дня, 23 июля — здесь.
Вот и подвезут скоро регу на яндекс и мейрушной почте. А потом на почте России. Совсем скрепно и ох как лепо будет.
А лучше кровь на входе сдавать и получать талон в очередь на 3 года вперёд.
1) Не очень понятно, как это можно выполнить. А если у меня свой сервер на хостинге? 2) [email protected] необязательно будет русским адресом почты
Исходя из статьи, они хотят просто запретить владельцам сайтов, если у них есть форма реги с email, регать не-российские домены. Скорее всего под угрозой штрафа или ещё каких проблем. А раз так, то большинство добавит в валидацию только популярные сервисы, типа япочты, мейлру и т.п. 90% юзеров это устроит, а васе пупкину придётся либо везде писать в саппорт и просить добавить его домен в вайтлист, либо регать почту на мейлру и оттуда себе пересылку настраивать. страдать будет, короче.
Сейчас большинство гос. органов не получает письма от зарубежных почтовых сервисов (письма возвращаются) поэтому сделать такое с конкретными ящиками в исключениях вообще не проблема))
Возможно, инициатива ради инициативы.
Еще не поняли? :) Они готовятся к блокировкам гугла и т.д.
Вы таки не поняли смысл задумки. Приходит пользователь на сайт и пишет всякое непотребное, а идентифицировать его не получается, хочется по шапке дать но не выходит. А владелец домена ру сам будет рад выдать пользователя.
Только дружественные вина заслуживают однократной пошлины, не забывайте, россияне ☝🏻
Пить вина дорого, отдыхать опасно.
Как раньше жили, как выжили, непонятно.
https://www.rbc.ru/society/25/07/2023/64bf19c69a794704fd760719?from=from_main_9
И вообще жить — вредно, умирают от этого.
Да мы тебя помним, россиянин.
Что, Вадим, не нравится 😃 ? А мне твой камент тоже, но не могу тебе ответить минусиком. Твои обиженки накидали.
И везде то ты в теме. Эм... Затычкой таких называют.. В бочке
В игнор его с его тусовочкой кидай - сохраняет тонну нервов, проверено)
Да он не мешал, пока не полез про осужденных что-то вякать. Так и сделаю. Болезных соберу в кучу и туда. 😃
Госструктуры расползаются по офисам, захватывая всё новые площади. Терминальная стадия чиновникообразования?
А на более развернутый (в смысловом плане) коммент айтишные скрепы не позволяют?
Доброе утро, страна.
У тех кто встает в 8.30 может быть)
Кому в голову придет писать коменты в 8.30 ночи?
Там за пределами МКАДа еще люди живут, у которых уже и день может быть )
Туда их!
Мистер Сидр - наше всё
Дело хорошее, нужно сделать как с сигаретами, чтоб пить стало дорого. Бросить все вредные привычки, заняться спортом, а главное не приносить лишнего в налоговую)
В красном вине нет ничего вредного, вопрос умеренности. Спортом также можно себя задрочить, даже быстрее
Получается, спорт вреден, вводите пошлину на спорт
Если человек ещё живёт на периметре, то у него не должно быть времени и средств на вино. Все свободные средства необходимо вкладывать в саморазвитие, чтобы быстрее отсюда свалить, без мыслей о возвращении)
Ээээ, когда стебутся, должно же быть смешно, иначе будто пошлину на юмор эбанули в придачу)
Да, это же так и работает. Делаешь ценник на приличные вина неподъемным и все станут жить лучше здоровее, спортом займутся.
в отличие от производства табака (с его ферментацией и сушкой), алкоголь в России можно "выращивать" и производить даже в квартире. Ваше предложение приведет лишь большему проценту отравлений всяким шмурдяком.
Тут скорее нужно требовать от правительства открытия бассейнов и спортзалов доступной цены скажем 1 мрот или компенсации затрат на посещение вордклаксов и тд.
Ну и я наглядно вижу как городские стали меньше пить и курить за последние 30 лет. И кстати полных людей сейчас становится опять меньше после всплеска в нулевых.
Запретить не дружественные вина вообще! Раздавать дружественный самогон бесплатно!
Вот они, герои страны и времени! Шильдик им наградной!
Вот молодцы, заботой окружили. Только забыли, что по домену почты нельзя определить, иностранная они или местной конторы.
Ну конечно ресурсов хватает-пока. Пока есть простые люди,чтобы их доить. Но с такой демографией…..
Рейх пыжился как мог, не помогло.
😀
.
в виде девочки из дагестана забыл добавить он, зря что ли виндфоллы вводим
"запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты" - вот какое им дело какая у меня почта? нет же надо личные данные вводить, чтоб базу для трезвоников создавать
Опять цены на алкоголь вырастут