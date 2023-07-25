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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 июля: доллар — 90,48 рубля (на 10 копеек больше, чем 24 июля), евро — 100,36 рубля (на 29 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:26 мск: доллар — 90,35 рубля, евро— 99,96 рубля.

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Курсы на Forex на 7:24 мск : доллар — 91,03 рубля, евро — 100,89 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,11 рубля.

Кто и как адаптируется

В Госдуме предложили запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, пишут «Ведомости». Инициатива предусматривает четыре допустимых способа регистрации на отечественных ресурсах: по номеру телефона, через Госуслуги, через Единую биометрическую систему, а также через другие сервисы, владельцами которых выступают граждане России или юрлица с долей иностранного участия меньше 50%.

Минэкономразвития предложило увеличить пошлины на импорт вин из «недружественных» стран в 1,5 раза — с 12,5%, до 20%, но не менее $1,5 за литр, рассказал источник «Ведомостей», знакомый с проектом постановления. По его словам, мера разработана в качестве «контрсанкции», но окончательного решения в правительстве пока не приняли. В Минфине заявили, что повышение пошлины рассматривается «для защиты отечественных производителей».

Головные структуры российских компаний с зарубежной регистрацией обсуждают с ЦБ возможность сохранения листинга на Мосбирже, рассказал представитель регулятора. Решением может стать регистрация проспекта для первичного листинга в России или размещение на дружественных площадках.

Какие есть проблемы и трудности

Часть производителей телекоммуникационного оборудования считает, что введение бальной системы снизит требования к локализации, пишет «Ъ». Участники рынка опасаются, что система приведёт к ослаблению процедур проверки и злоупотреблениям со стороны «псевдолокализаторов», а реестр отечественной электроники наполнится китайским оборудованием.

Контекст

На долю госструктур в 2023 году может прийтись 32% от всех сделок на московском рынке офисной недвижимости, подсчитали в CORE.XP. Участники рынка надеются, что растущий интерес со стороны госсектора позволить снизить объём площадей, пустующих после ухода иностранных арендаторов.

Дефицит бюджета по тогам 2023 года составит 2-2,5% ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов. «У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года», — отметил он.