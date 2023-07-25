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Деньги
Артур Томилко

День 517: Минэкономразвития предложило увеличить пошлины на импорт вин из «недружественных» стран в 1,5 раза Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото Unsplash 

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 июля: доллар — 90,48 рубля (на 10 копеек больше, чем 24 июля), евро — 100,36 рубля (на 29 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:26 мск: доллар — 90,35 рубля, евро— 99,96 рубля.

Курсы на Forex на 7:24 мск : доллар — 91,03 рубля, евро — 100,89 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,11 рубля.

Кто и как адаптируется

В Госдуме предложили запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты, пишут «Ведомости». Инициатива предусматривает четыре допустимых способа регистрации на отечественных ресурсах: по номеру телефона, через Госуслуги, через Единую биометрическую систему, а также через другие сервисы, владельцами которых выступают граждане России или юрлица с долей иностранного участия меньше 50%.

Минэкономразвития предложило увеличить пошлины на импорт вин из «недружественных» стран в 1,5 раза — с 12,5%, до 20%, но не менее $1,5 за литр, рассказал источник «Ведомостей», знакомый с проектом постановления. По его словам, мера разработана в качестве «контрсанкции», но окончательного решения в правительстве пока не приняли. В Минфине заявили, что повышение пошлины рассматривается «для защиты отечественных производителей».

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Головные структуры российских компаний с зарубежной регистрацией обсуждают с ЦБ возможность сохранения листинга на Мосбирже, рассказал представитель регулятора. Решением может стать регистрация проспекта для первичного листинга в России или размещение на дружественных площадках.

Какие есть проблемы и трудности

Часть производителей телекоммуникационного оборудования считает, что введение бальной системы снизит требования к локализации, пишет «Ъ». Участники рынка опасаются, что система приведёт к ослаблению процедур проверки и злоупотреблениям со стороны «псевдолокализаторов», а реестр отечественной электроники наполнится китайским оборудованием.

Контекст

На долю госструктур в 2023 году может прийтись 32% от всех сделок на московском рынке офисной недвижимости, подсчитали в CORE.XP. Участники рынка надеются, что растущий интерес со стороны госсектора позволить снизить объём площадей, пустующих после ухода иностранных арендаторов.

Дефицит бюджета по тогам 2023 года составит 2-2,5% ВВП, заявил глава Минфина Антон Силуанов. «У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года», — отметил он.

Новости предыдущего дня, 23 июля — здесь.

#новость

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37 комментариев
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 Вадим Д.

Вот и подвезут скоро регу на яндекс и мейрушной почте. А потом на почте России. Совсем скрепно и ох как лепо будет.
А лучше кровь на входе сдавать и получать талон в очередь на 3 года вперёд.

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Хэппи милф

1) Не очень понятно, как это можно выполнить. А если у меня свой сервер на хостинге? 2) [email protected] необязательно будет русским адресом почты

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Pavel Zakharov

Исходя из статьи, они хотят просто запретить владельцам сайтов, если у них есть форма реги с email, регать не-российские домены. Скорее всего под угрозой штрафа или ещё каких проблем. А раз так, то большинство добавит в валидацию только популярные сервисы, типа япочты, мейлру и т.п. 90% юзеров это устроит, а васе пупкину придётся либо везде писать в саппорт и просить добавить его домен в вайтлист, либо регать почту на мейлру и оттуда себе пересылку настраивать. страдать будет, короче.

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Игорь

Сейчас большинство гос. органов не получает письма от зарубежных почтовых сервисов (письма возвращаются) поэтому сделать такое с конкретными ящиками в исключениях вообще не проблема))

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Вадим Д.

Возможно, инициатива ради инициативы.

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sunblade

Еще не поняли? :) Они готовятся к блокировкам гугла и т.д.

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шатал устоев

Вы таки не поняли смысл задумки. Приходит пользователь на сайт и пишет всякое непотребное, а идентифицировать его не получается, хочется по шапке дать но не выходит. А владелец домена ру сам будет рад выдать пользователя.

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Вадим Д.

Только дружественные вина заслуживают однократной пошлины, не забывайте, россияне ☝🏻

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S.Capusta

Пить вина дорого, отдыхать опасно.
Как раньше жили, как выжили, непонятно.

https://www.rbc.ru/society/25/07/2023/64bf19c69a794704fd760719?from=from_main_9

Россияне назвали самые опасные для туризма страны
Наиболее опасными странами для туризма россияне считают США, Францию и Мексику, а наиболее…
www.rbc.ru
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Вадим Д.

И вообще жить — вредно, умирают от этого.

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Сергей Федотов

Да мы тебя помним, россиянин.

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Сергей Федотов

Что, Вадим, не нравится 😃 ? А мне твой камент тоже, но не могу тебе ответить минусиком. Твои обиженки накидали.
И везде то ты в теме. Эм... Затычкой таких называют.. В бочке

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noname

В игнор его с его тусовочкой кидай - сохраняет тонну нервов, проверено)

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Сергей Федотов

Да он не мешал, пока не полез про осужденных что-то вякать. Так и сделаю. Болезных соберу в кучу и туда. 😃

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Вадим Д.

Госструктуры расползаются по офисам, захватывая всё новые площади. Терминальная стадия чиновникообразования?

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Сергей Федотов

А на более развернутый (в смысловом плане) коммент айтишные скрепы не позволяют?

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Александр Кайт

Доброе утро, страна.

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Александр Кудин

У тех кто встает в 8.30 может быть)

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Светлана Владимирова

Кому в голову придет писать коменты в 8.30 ночи?

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Вася Пражкин

Там за пределами МКАДа еще люди живут, у которых уже и день может быть )

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Анти Космонавт

Туда их!
Мистер Сидр - наше всё

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НаряднаяШайга

Дело хорошее, нужно сделать как с сигаретами, чтоб пить стало дорого. Бросить все вредные привычки, заняться спортом, а главное не приносить лишнего в налоговую)

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Олег Павлов

В красном вине нет ничего вредного, вопрос умеренности. Спортом также можно себя задрочить, даже быстрее

Получается, спорт вреден, вводите пошлину на спорт

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НаряднаяШайга

Если человек ещё живёт на периметре, то у него не должно быть времени и средств на вино. Все свободные средства необходимо вкладывать в саморазвитие, чтобы быстрее отсюда свалить, без мыслей о возвращении)

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Олег Павлов

Ээээ, когда стебутся, должно же быть смешно, иначе будто пошлину на юмор эбанули в придачу)

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Инженер-душнила

Да, это же так и работает. Делаешь ценник на приличные вина неподъемным и все станут жить лучше здоровее, спортом займутся.

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Ненавижу Лицемеров

в отличие от производства табака (с его ферментацией и сушкой), алкоголь в России можно "выращивать" и производить даже в квартире. Ваше предложение приведет лишь большему проценту отравлений всяким шмурдяком.

Тут скорее нужно требовать от правительства открытия бассейнов и спортзалов доступной цены скажем 1 мрот или компенсации затрат на посещение вордклаксов и тд.

Ну и я наглядно вижу как городские стали меньше пить и курить за последние 30 лет. И кстати полных людей сейчас становится опять меньше после всплеска в нулевых.

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Vlad

Запретить не дружественные вина вообще! Раздавать дружественный самогон бесплатно!

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Вадим Д.
Псевдолокализаторы

Вот они, герои страны и времени! Шильдик им наградной!

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Вася Пражкин
запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты

Вот молодцы, заботой окружили. Только забыли, что по домену почты нельзя определить, иностранная они или местной конторы.

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Лелик Плотников

Ну конечно ресурсов хватает-пока. Пока есть простые люди,чтобы их доить. Но с такой демографией…..

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Светлана Владимирова

Рейх пыжился как мог, не помогло.

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vladimir vostochny

😀

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Зульфия Полевода

.

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неформат
У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года

в виде девочки из дагестана забыл добавить он, зря что ли виндфоллы вводим

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Илья Разбашин

"запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты" - вот какое им дело какая у меня почта? нет же надо личные данные вводить, чтоб базу для трезвоников создавать

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Артём Васнецов

Опять цены на алкоголь вырастут

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37 комментариев
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