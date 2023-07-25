Откуда взялась эта цифра? Бывают продажи квартир, земельных участков, когда люди продают за достаточно крупную сумму то или иное имущество и хотят перевести деньги из одного банка в другой, но, естественно, возникает вопрос комиссии. Поэтому решили, что надо дать максимально удобные условия для граждан, и договорились о сумме в 30 млн рублей.