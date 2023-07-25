Госдума одобрила отмену комиссий на переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц Статьи редакции
Отменить комиссии предложил ЦБ, изначально речь шла о лимите в 1,4 млн рублей.
- Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который позволяет совершать без комиссии переводы между своими счетами в разных финансовых организациях на сумму до 30 млн рублей в месяц. Сейчас лимит на переводы без комиссии в месяц — 100 тысяч рублей через Систему быстрых платежей (СБП).
- ЦБ обещал рассмотреть отмену комиссии за переводы самому себе — в том числе через СБП — ещё в ноябре 2021 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допускала, что это улучшит конкуренцию среди банков, «усилит трансмиссию денежно-кредитной политики» и позволит россиянам свободнее распоряжаться деньгами.
- В первом чтении соответствующий законопроект приняли в декабре 2022 года — как одну из мер в борьбе против «зарплатного рабства»: ситуации, когда сотрудник не может выбрать зарплатный банк самостоятельно и вынужден оформлять счёт в нужном работодателю. Изначально лимит был в 1,4 млн рублей, но крупные банки — в том числе «Сбер» и ВТБ — предлагали снизить его до 200-600 тысяч.
- В тексте поправок ко второму чтению не уточняется, каким именно способом нужно совершать перевод, чтобы избежать комиссии. В ЦБ пояснили, что мера распространится на три способа: по номеру телефона через СБП, по номеру счёта через приложение банка и личный кабинет на сайте.
- Правила не коснутся переводов, которые совершают непосредственно в отделениях, так как это «более затратная для банков операция», и переводов по номеру карты — в таких случаях не всегда можно определить получателя.
- Законопроект также обяжет банки как минимум за пять дней предупреждать клиента, что его вклад заканчивается — чтобы тот мог «более грамотно распоряжаться своими средствами» и переоформить вклад или перевести деньги в другой банк.
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Пойду наберу кредитов и проверю, правда ли нет лимитов (-:
Но вообще круто, давно пора! Стольник в месяц по СБП — совсем хлипко.
С удивлением скажу — молодцы (?!).
Тут однозначно под себя делали, для личных нужд)
Про стольльник ты это точно подметил)
Очень классная новость! Буду теперь между своими банками гонять каждый день по 100к просто из удовольствия наблюдать за поступлением денег на свой счёт🤣
всегда были))
Снова ущербные комменты, которые ввиду своей незанятости не могут понять, что гонять можно не только зарплату в 20 тыщ, но и выручку ИП и (предполагаю что дальше будет про них) - и юрлиц.
Очевидна стратегия ЦБ по усилению конкуренции между банками, чего все так давно ждали.
Да тут нытики одни, в комменты заходить тошно.
Поддерживаю. Отличная новость: брокерский счёт, к примеру, в одном банке, ИП - в другом. До этого приходилось чутка геморрой организовывать себе.
Где-то в стороне плачут юмани и киви
Закон под себя сделали. Имущество за 30 млн это предмет роскоши, а не рядовая сделка. Средняя площадь квартиры в Москве 48 м3, а цена сейчас 205 тыс за м3. С тех кто такие средние значения превышает, естественно, нужно брать комиссию. В противном случае, банки просто поднимут кредитные ставки для всех и никому лучше не станет - те у кого денег и так нет будут возмещать комиссию за тех кто покупает предметы роскоши за кэш.
Нужно читать между строк. Не особо понятно про переводы самому себе. Может они имели ввиду при использовании какого-то определённого способа.
Извините, но куча новых законов меня научила не доверять таким вещам и придираться к каждому пикселу.
СБП же
Как раз в аккурат лимита среднестатистического чинаря. Эффективно работают!🤭
Кто из вас каждый месяц гоняет по тридцатке ? Скиньте номер. Могу стать лучшим другом
Очень много кто - для этого, правда, работать надо.
Вопрос не в тему.
Может кто-нибудь объяснить, что значит мем "Цукерберг позвонит"?
И почему VC до 2015 года так назывался?
Потому что facebookru был адрес.
Можно тоже вопрос не в тему?
Как кавычки ставить в комментариях, чтобы цитата красиво отображалась?
Он не до 2015 так назывался же, раньше домен сменили, если не ошибаюсь.
Че то много всяких законов и поправок про армию. На годовщину частичной готовятся?
Не в курсе событий последнего года, да?
Спред упадет :(
Ну наконец-то!
Не перевелись ещё на Руси добрые люди
Сам себе перевёл, и налог не уплатил. Где это видано? Ай яй яй
Нихерасебе Госдума отменила себе налоги и комиссию а народ должен терпеть молчать и платить? Мда новое дно уже пробито
где-то заплакал один зелёный банк
Сбер ссыт кипятком сейчас