Деньги
Евгения Евсеева

Госдума одобрила отмену комиссий на переводы самому себе до 30 млн рублей в месяц Статьи редакции

Отменить комиссии предложил ЦБ, изначально речь шла о лимите в 1,4 млн рублей.

  • Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который позволяет совершать без комиссии переводы между своими счетами в разных финансовых организациях на сумму до 30 млн рублей в месяц. Сейчас лимит на переводы без комиссии в месяц — 100 тысяч рублей через Систему быстрых платежей (СБП).
  • ЦБ обещал рассмотреть отмену комиссии за переводы самому себе — в том числе через СБП — ещё в ноябре 2021 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допускала, что это улучшит конкуренцию среди банков, «усилит трансмиссию денежно-кредитной политики» и позволит россиянам свободнее распоряжаться деньгами.
  • В первом чтении соответствующий законопроект приняли в декабре 2022 года — как одну из мер в борьбе против «зарплатного рабства»: ситуации, когда сотрудник не может выбрать зарплатный банк самостоятельно и вынужден оформлять счёт в нужном работодателю. Изначально лимит был в 1,4 млн рублей, но крупные банки — в том числе «Сбер» и ВТБ — предлагали снизить его до 200-600 тысяч.
  • В тексте поправок ко второму чтению не уточняется, каким именно способом нужно совершать перевод, чтобы избежать комиссии. В ЦБ пояснили, что мера распространится на три способа: по номеру телефона через СБП, по номеру счёта через приложение банка и личный кабинет на сайте.
  • Правила не коснутся переводов, которые совершают непосредственно в отделениях, так как это «более затратная для банков операция», и переводов по номеру карты — в таких случаях не всегда можно определить получателя.

Откуда взялась эта цифра? Бывают продажи квартир, земельных участков, когда люди продают за достаточно крупную сумму то или иное имущество и хотят перевести деньги из одного банка в другой, но, естественно, возникает вопрос комиссии. Поэтому решили, что надо дать максимально удобные условия для граждан, и договорились о сумме в 30 млн рублей.

глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, цитата по РБК
  • Законопроект также обяжет банки как минимум за пять дней предупреждать клиента, что его вклад заканчивается — чтобы тот мог «более грамотно распоряжаться своими средствами» и переоформить вклад или перевести деньги в другой банк.

#новость

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52 комментария
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 Вадим Д.

Пойду наберу кредитов и проверю, правда ли нет лимитов (-:

Но вообще круто, давно пора! Стольник в месяц по СБП — совсем хлипко.

С удивлением скажу — молодцы (?!).

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Иван Помидоров

Тут однозначно под себя делали, для личных нужд)

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3 комментария
Иван Серик
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Александр Кабанов

Про стольльник ты это точно подметил)

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1 комментарий
Отзывы Otzovuk.ru

Очень классная новость! Буду теперь между своими банками гонять каждый день по 100к просто из удовольствия наблюдать за поступлением денег на свой счёт🤣

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Иван Серик
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Антон EDU Павлов

всегда были))

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noname

Снова ущербные комменты, которые ввиду своей незанятости не могут понять, что гонять можно не только зарплату в 20 тыщ, но и выручку ИП и (предполагаю что дальше будет про них) - и юрлиц.
Очевидна стратегия ЦБ по усилению конкуренции между банками, чего все так давно ждали.

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Михаил

Да тут нытики одни, в комменты заходить тошно.

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2 комментария
Deification

Поддерживаю. Отличная новость: брокерский счёт, к примеру, в одном банке, ИП - в другом. До этого приходилось чутка геморрой организовывать себе.

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1 комментарий
Максим Ростокин

Где-то в стороне плачут юмани и киви

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Zloy Marketolog

Закон под себя сделали. Имущество за 30 млн это предмет роскоши, а не рядовая сделка. Средняя площадь квартиры в Москве 48 м3, а цена сейчас 205 тыс за м3. С тех кто такие средние значения превышает, естественно, нужно брать комиссию. В противном случае, банки просто поднимут кредитные ставки для всех и никому лучше не станет - те у кого денег и так нет будут возмещать комиссию за тех кто покупает предметы роскоши за кэш.

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Нейрослав Жепетеев

Нужно читать между строк. Не особо понятно про переводы самому себе. Может они имели ввиду при использовании какого-то определённого способа.
Извините, но куча новых законов меня научила не доверять таким вещам и придираться к каждому пикселу.

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noname

СБП же

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4 комментария
Alex GODERATOR

Как раз в аккурат лимита среднестатистического чинаря. Эффективно работают!🤭

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Rashid Guseynov

Кто из вас каждый месяц гоняет по тридцатке ? Скиньте номер. Могу стать лучшим другом

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noname

Очень много кто - для этого, правда, работать надо.

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Александр Кайт

Вопрос не в тему.
Может кто-нибудь объяснить, что значит мем "Цукерберг позвонит"?
И почему VC до 2015 года так назывался?

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Нейрослав Жепетеев

Потому что facebookru был адрес.

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9 комментариев
Giraffe

Можно тоже вопрос не в тему?
Как кавычки ставить в комментариях, чтобы цитата красиво отображалась?

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1 комментарий
noname

Он не до 2015 так назывался же, раньше домен сменили, если не ошибаюсь.

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Гойда

Че то много всяких законов и поправок про армию. На годовщину частичной готовятся?

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nanochat.ru

Не в курсе событий последнего года, да?

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2 комментария
Oleg Hein

Спред упадет :(

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Ольга Бровкина

Ну наконец-то!

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Alex Silakov

Не перевелись ещё на Руси добрые люди
Сам себе перевёл, и налог не уплатил. Где это видано? Ай яй яй

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P TM GLADIATOR

Нихерасебе Госдума отменила себе налоги и комиссию а народ должен терпеть молчать и платить? Мда новое дно уже пробито

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Tarki

где-то заплакал один зелёный банк

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dimaworldboy

Сбер ссыт кипятком сейчас

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52 комментария
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