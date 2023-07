Тогдашние заголовки газет о том, как «один человек» смог выиграть $27 млн. Источник: The Hustle

Реклама, которую Мандель размещал в газетах, чтобы найти инвесторов. Он обещал гарантированную победу в лотерее и «учёт всех возможных комбинаций». Источник: The Age

Чтобы привлечь капитал, Мандель запустил агентство-«пустышку» Pacific Financial Resources при местной страховой компании и учредил траст International Lotto Fund. После — убедил 2560 человек вложить в фонд по $2500 в обмен на десятилетнее страхование жизни с ежегодной премией в размере $4000 и «долю» в лотерее.

Та самая «формула успеха» Манделя. Источник: The Hustle

Пересказ материала The Hustle.