День 518: российские компании начали переносить данные из московских дата-центров за Урал Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 26 июля: доллар — 90,09 рубля (на 39 копеек меньше, чем 24 июля), евро — 99,69 рубля (на 67 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,65 рубля.
Кто и как адаптируется
Госдума приняла во втором чтении поправки к закону «О связи», которые ужесточают лицензирование операторов. Они должны будут утверждать с Роскомнадзором схему пропуска трафика через технические средства, которые обязаны ставить по закону о «суверенном рунете», пишет «Ъ». За нарушение требований регулятор может прекратить действие лицензии.
Крупные российские компании начали переносить критическую информацию из Москвы в центры обработки данных за Уралом, рассказали «Ъ» источники на рынке хостинг-провайдеров. Тенденцию объясняют переориентацией бизнеса на региональные рынки и растущими требованиями к безопасности, в том числе физической.
В первой половине 2023-го количество сервисов, принимающих оплату криптовалютой, в России увеличилось на 15-20% год к году, до 300-400 штук, следует из оценки RTM Group. Большая их часть приходится на обменники и российские компании, которые продают товары и услуги за рубежом, — например, игровые сервисы.
«Билайн» с августа 2023 года повысит цены на звонки и интернет в роуминге для корпоративных клиентов. В компании поясняют, что приведут цены к «среднерыночным значениям»: цена входящего и исходящего звонка в Турции, Казахстане, ОАЭ и на других популярных направлениях вырастет с 45 рублей в минуту, до 70 рублей в минуту. Эксперты ожидают, что цены в роуминге начнут повышать и другие операторы, чтобы сохранить выручку из-за снижения спроса на услугу.
Правительство ввело заперт на импорт рыбной продукции и консервов из «недружественных» стран, в том числе США, ЕС, Канады, Норвегии, Украины и других. Ограничения будут действовать до конца года. По данным «Ведомостей», под них попадает не более 0,3% импорта таких товаров.
Какие есть проблемы и трудности
Минтранс не может погасить перед авиакомпаниями долг по субсидиям за полёты на Дальний Восток, выяснил «Ъ». По итогам 2022 года задолженность составила 2,8 млрд рублей, на 2023-й дефицит оценивается в 4,3 млрд рублей. Ведомство предлагает перенести погашение на 2024 год, чтобы избежать исков от перевозчиков и сокращения рейсов по социальным маршрутам.
Контекст
Темпы роста мировой экономики в 2023 году снизятся с 3,5% до 3%, следует из обновлённого макропрогноза МВФ. Эксперты организации отмечают повсеместное сокращение деловой активности: в развитых странах — из-за спада в промышленности и секторе услуг, в развивающихся — из-за ослабления внешнего спроса.
Новости предыдущего дня, 24 июля — здесь.
Эвакуация данных началась? Правильно, от столицы подальше.
Тот же вопрос. Назревает что-то глобально? Поправок много, теперь это.
Ну тут же "выборы" грядут, пузатые тужатся изо всех сил, денно и нощно, принимают мощно.
Я вот недалеко от МСК, но меня не эвакуируют. Хотя я ж нейрочеловек, я всюду. А остальных оставят окопы копать, видимо.
По Жириновскому, данные отупеют
Неправильно ты Дядя Федор бутерброд кушаешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо ...
Чего это они?
К всеобщей мобилизации готовятся
Ещё немного и останется Единый Опсос, правильный и скрепный.
Ну да, билайн считает, что раз власти доят «сверхприбыли», то бабок у бизнеса не убудет и от роуминга.
Ну здец, рыба и так стоила как мост чугунный, теперь снова позапретили, ценники вообще в космос рванут. Карасик в сметане только у господ депутатов будет. Остальным по тв покажут, что дохуа просто вылавливают и все счастливы.
Билайн как обычно не по связи первый, а по повышению тарифов. Смс боюсь представить наверное рублей 150 теперь стоить будет?))
Минтранс может просто обязать авиакомпании заплатить налог на сверхприбыль х2, а если простят минстрансу долго то х1 будет.
То есть перевозчики и так еле дышат, а тут еще долговые обязательства на год отсрочить