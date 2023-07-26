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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 июля: доллар — 90,09 рубля (на 39 копеек меньше, чем 24 июля), евро — 99,69 рубля (на 67 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:41 мск: доллар — 90,43 рубля, евро— 99,95 рубля.

Курсы на Forex на 7:41 мск: доллар — 90,52 рубля, евро — 99,99 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,65 рубля.

Кто и как адаптируется

Госдума приняла во втором чтении поправки к закону «О связи», которые ужесточают лицензирование операторов. Они должны будут утверждать с Роскомнадзором схему пропуска трафика через технические средства, которые обязаны ставить по закону о «суверенном рунете», пишет «Ъ». За нарушение требований регулятор может прекратить действие лицензии.

Крупные российские компании начали переносить критическую информацию из Москвы в центры обработки данных за Уралом, рассказали «Ъ» источники на рынке хостинг-провайдеров. Тенденцию объясняют переориентацией бизнеса на региональные рынки и растущими требованиями к безопасности, в том числе физической.

В первой половине 2023-го количество сервисов, принимающих оплату криптовалютой, в России увеличилось на 15-20% год к году, до 300-400 штук, следует из оценки RTM Group. Большая их часть приходится на обменники и российские компании, которые продают товары и услуги за рубежом, — например, игровые сервисы.

«Билайн» с августа 2023 года повысит цены на звонки и интернет в роуминге для корпоративных клиентов. В компании поясняют, что приведут цены к «среднерыночным значениям»: цена входящего и исходящего звонка в Турции, Казахстане, ОАЭ и на других популярных направлениях вырастет с 45 рублей в минуту, до 70 рублей в минуту. Эксперты ожидают, что цены в роуминге начнут повышать и другие операторы, чтобы сохранить выручку из-за снижения спроса на услугу.

Правительство ввело заперт на импорт рыбной продукции и консервов из «недружественных» стран, в том числе США, ЕС, Канады, Норвегии, Украины и других. Ограничения будут действовать до конца года. По данным «Ведомостей», под них попадает не более 0,3% импорта таких товаров.

Какие есть проблемы и трудности

Минтранс не может погасить перед авиакомпаниями долг по субсидиям за полёты на Дальний Восток, выяснил «Ъ». По итогам 2022 года задолженность составила 2,8 млрд рублей, на 2023-й дефицит оценивается в 4,3 млрд рублей. Ведомство предлагает перенести погашение на 2024 год, чтобы избежать исков от перевозчиков и сокращения рейсов по социальным маршрутам.

Контекст

Темпы роста мировой экономики в 2023 году снизятся с 3,5% до 3%, следует из обновлённого макропрогноза МВФ. Эксперты организации отмечают повсеместное сокращение деловой активности: в развитых странах — из-за спада в промышленности и секторе услуг, в развивающихся — из-за ослабления внешнего спроса.