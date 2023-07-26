«Киви банк» по предписанию ЦБ запретил клиентам снимать наличные и переводить больше 1000 рублей Статьи редакции
Ограничения не затрагивают пополнение счёта мобильного, оплату товаров и услуг.
- Банк России выявил «типичные для крупных организаций» недочёты в документации и отчётности «Киви банка» (входит в группу Qiwi), говорится в сообщении компании. С 26 июля 2023 года банк по предписанию регулятора ввёл временные ограничения на операции физлиц по Qiwi-кошелькам.
- Клиенты «Киви банка» не смогут использовать СБП. Лимит на вывод денег на карты и счета других банков составит 1000 рублей в месяц. Запрещается снимать наличные с карт Qiwi, в том числе в офисах банка и партнёров, и платить по кредитам, за исключением микрозаймов.
- При этом можно пополнять счёт мобильного номера, оплачивать товары и услуги и переводить деньги на другие кошельки — кроме Qiwi. Ограничения также не затрагивают переводы через систему Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц.
- В «Киви банке» заявили, что находятся в контакте с ЦБ для выяснения всех деталей предписания и устранения недочётов, но не уточнили срок действия введённых ограничений.
- В 2020 году ЦБ уже ограничивал работу «Киви банка» из-за недостатков в отчётности. После этого регулятор оштрафовал компанию на 11 млн рублей. Ограничения начали снимать в марте 2021 года.
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Так есть золотая корона. Она поудобнее будет.
И что, теперь только одним инструментам все должны пользоваться?)
Нет, но выбор мягко говоря странный, если хотели перекрыть кислород.
Пока есть...
И вывести свои гонорары в рф через крипту без п2п. За 0-1%. Супер удобно.
Потому что все платежки, с которыми работают западные площадки, внезапно, свалили.
переводы через ВТБ и Контакт работают же. а Киви весьма борзый был по стоимости переводов.
и бардак у него был процедурный. просто почему то ЦБ долго наблюдал за этим молча...
@QIWI держитесь
То, что не можешь контролировать - штрафуй.
Обнальная контора, туда им и дорога
Есть доказательства?
Цифровой рубль в действии
Конечно, нет. Пока. Но паттерн вы абсолютно точно подметили. Ждём новостей "центробанк обнаружил подозрительную херню в районе Бутово - всем жителям ограничено использование е(ру)бля на две ненедли до окончания следственных мероприятий" 🤪
https://amp.rbc.ru/rbcnews/finances/26/07/2023/64bfc7e99a794772b7295101
Комментарий удален модератором
https://amp.rbc.ru/rbcnews/finances/26/07/2023/64bfc7e99a794772b7295101
Спасибо, я в курсе. Слежу за темой
Комментарий удален модератором
теперь очередная кучка свидетелей "это скам и пирамида" поймут таки, зачем нужен биткоин
Ну и ещё разок оштрафуют. «Киви банка» переживёт.
А вот тем, кто им пользовался с такими ограничениями несладко будет.
Большинство им пользовались как посредником при оплате какого-нибудь стима или стремных сайтов, а ля азино777 .
На самом деле это еще и топ банк был для вывода черных денег и приема платежей на наркоплощадках
На юмани деньги спокойно уходят, а с юмани на карту.
Вопрос в том, что юмани как и киви сейчас раздаст баны за такие подозрительные приходы денег.
Неисполнение предписания - 500 тысяч за каждый случай
Да переживут.
Как знать как знать
Из прибыли платят
Плюс акционерам донеси
⚡️QIWI-кошелёк объявил о проведении ребрендинга
(c)
А на сайте Qiwi написано наоборот.
Добрый день!
Актуальная информация на нашем сайте.
Внутри QIWI Кошелька перевести деньги через провайдер CONTACT пока не получится, но отдельно сервис CONTACT работает штатно: https://www.contact-sys.com/. И переводы на QIWI Кошельки доступны.
Как мы и говорили, мы находимся в диалоге с Банком России и стараемся как можно скорее вернуть полный спектр услуг. Вернёмся с новостями сразу после того, как они появятся.
С херась????
Как теперь битки заводить? 😱
Я в своеё время не рискнул связываться с Киви из-за историй как они блокировали кошельки клиентам. Но я думаю не стоит множить проблемы, даже если Киви пользовались для наркотрафика и отмыва преступных денег, в текущей ситуации важнее какую пользу они приносили законопослушным юзерам.
Потому что барыги, обнальщики и прочие предприниматели не доплачивают в казну налогов?