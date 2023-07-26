Финансовый директор Alphabet Рут Порат перейдёт на должность главного инвестиционного директора Статьи редакции
Компания также отчиталась за второй квартал 2023 года: рекламная выручка Google достигла $58,14 млрд, чистая прибыль увеличилась на 15%.
- Выручка Alphabet по итогам второго квартала 2023 года выросла на 7% и достигла $74,6 млрд, следует из отчёта. Чистая прибыль увеличилась на 15% год к году, до $18,37 млрд. Стоимость акций компании после закрытия торгов выросла на 6%.
- Рекламная выручка Google выросла с $56,29 млрд во втором квартале 2022-го до $58,14 млрд. Выручка от «поисковых и прочих» сервисов увеличилась на 5% и достигла $42,63 млрд, от рекламы на YouTube — на 4%, до $7,67 млрд. Выручка Google Cloud выросла на 28% год к году и достигла $8,03 млрд.
- Компания также объявила, что её финансовый директор Рут Порат с 1 сентября 2023 года займёт должность главного инвестиционного директора Alphabet. Она также продолжит исполнять обязанности финансового директора до назначения преемника.
- Порат заняла пост финансового директора Google в 2015 году. Она, среди прочего, руководила переходом компании к новой корпоративной структуре во главе с Alphabet. В 2018-м она возглавила рейтинг лучших финансовых директоров интернет-компаний по версии Institutional Investor.
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А какая у него зарплата?
Это всё хорошо, если не считать «штрафных санкций» в России. Там такие суммы, что они давно в минусе, просто не догадываются (-:
Какие то суммы из области фантастики для обычного человека. 🥺
Отoбранные у обычного человека, которого ОМOНом гонять можно ни за чтоً (как в Москву, в отличаи от приверженцев ислама например). А обычный и на бутылке посидит и все добро отдаст
Учитывая, что 99% ресурсов у 1% и куча людей страдает и голодает и куча других проблем, ну а у них основное занятие - хвастаться на весь мир своими бешеными прибылями, что бы привлечь еще больше денег, что бы через рекламу впарить, что счастье в деньгах, что бы люди побежали зарабатывать на биржу и там отдали еще больше денег. 🌚впрочем, ничего нового
А гугул разве во что то инвестирует?
А они не могут не инвестировать. Слишком много кэша, им буквально нужно придумывать куда бы его приткнуть чтоб все на налоги не раздать.
Баба-бухгалтер в инвестициях, это хреново. Все проекты будут оцениваться по стоимости актива умноженное на коэффициент, а не по ценности и будущим доходам. Гугл в очередной раз все просрет.
ну ща ей очередной комментатор расскажет правильный путь
путь всега один - нанимать профессионалова, а не продвигать дослужившихся
Какие же индийцы предприимчивые
Тоже подумал по созвучности фамилии. Но она еврейка