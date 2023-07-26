Деньги
Таня Боброва

Danone списала €200 млн после перехода бизнеса в России во временное управление Росимуществу Статьи редакции

Компания отметила, что остаётся «законным владельцем бизнеса».

  • Французская компания в отчётности за первое полугодие 2023-го сообщила, что деконсолидирует свои подразделения молочных и растительных продуктов в России (Essential Dairy & Plant-based), что приведёт к обесценению денежных средств примерно на €200 млн.
  • Также Danone отразит примерно €500 млн курсовых разниц, это обесценение неденежное и не повлияет на общий капитал группы. С июля 2023 года результаты подразделения в России не будут учитываться в показателях всей компании.
  • В Danone отметили, что совет директоров и гендиректора российского подразделения поменяли без ведома и согласия компании. Но она остаётся «законным владельцем бизнеса», хотя и «не обладает контролем».
  • Компания продолжит изучать ситуацию, чтобы «понять последствия решений российских властей на текущую операционную деятельность Danone в России, а также на процесс продажи».
  • В середине июля 2023 года Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в российском юрлице Danone и пивоваренной «Балтике» Росимуществу. Carlsberg назвала передачу «Балтики» в госуправление «неожиданной», поскольку уже договорилась о её продаже. В Danone говорили, что «готовятся принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера “Danone Россия” и обеспечения непрерывности бизнеса».
  • «Данон Россия» возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, писал РБК. Новым руководителем «Балтики» назначен Таймураз Боллоев, который возглавлял предприятие с 1991 по 2004 годы.
Источник: mii.mosreg.ru

#новость #danone

3147 просмотров
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82 комментария
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 дед Мазай и муравьеды

Внимание, вопрос. Через сколько веков к нам опять начнут заглядывать иностранные инвесторы и бизнесмены?

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Владимир Федулов

Через полгода, после того как всё закончится. Деньги не пахнут, никто не будет отсиживаться, когда откроется доступ до страны с таким количеством потребителей

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6 комментариев
Настя Савельева

Века через два, наши внуки может увидят

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1 комментарий

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5 комментариев
Илья Фридман

Надеюсь, будет уроком ошан груп и они свернут оставшийся бизнес в рф (ашан, леруа. Декатлон, вроде, уже свернули) не дожидаясь захвата бизнеса. Французы слишком лояльны к рф и не верно оценили риски, когда после 2014 иностранные компании либо уходили, либо резали инвест программу, эти (онаш, рено-нисан, тоталь и тд) наоборот наращивали. Теперь поплатятся

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Nasha Rasha

Ты то чего за них так переживаешь? Может они наоборот смотрят в долгую и не видят рисков что это все на долго и не хотят туда сюда бегать.

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12 комментариев
Олег Павлов

Леруа не трогать, когда после него в Домовой заходишь, будто в глаза нассали, а ценник такой же

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2 комментария
Кирилл Кириллов

Учитывая как господа Мюлье (владельцы Ашана и Леруа) уверено и спокойно ведут свой бизнес в России, я уверен что там есть какая-то негласная договоренность с правительством РФ, иначе врятли бы так рисковали. Но это только мои догадки и фантазии конечно.

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2 комментария
Вадим Д.
остаётся «законным владельцем бизнеса», хотя и «не обладает контролем»

Это уже вера в свои фантазии, дон данон ничего не отдаст.

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S.Capusta

Я считаю, что это отличный урок для всех, и для уже состоявшихся, и для потенциальных инвесторов. Хороший, наглядный урок.
* интересно, как сейчас прессуют Данон и Балтику, на какую тему идут "переговоры"?

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2 комментария
Андрей Иванов

Ты забыл извиниться

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4 комментария
Magestik

Хорошие йогурты делала, надеюсь, что и будет продолжать делать)

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Марина Крылова

Будут продолжать, но не для нас. Мы будем с какого-нибудь Костромского завода йогурты потреблять

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14 комментариев

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Иван Серик
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Magestik

Конечно есть!

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Alex GODERATOR

Это рекет детка

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Ale K

Советский союз 2.0, только уже на мировом уровне

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Андрей Комягин

вы про США? они реально совок напоминают в застойный период

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3 комментария
Александр Румянцев

Китайцы так свою экономику подняли, японцы, и немцы, все эти государства строили предприятия и заводы, фабрики за счёт инвестиций в большей мере конечно США, аж с 1940годов, и после войны, часть инвестиций перетекли от Немцов в Японию, а от Японии в Китай, но факт - эти страны оставили себе те же фабрики, те же нововведения, и разработки, сейчас мы видим темпы роста экономики этих стран. Не факт что у нас будет похожая история, т.к. суммы вливаний в сотни раз меньше нежели там.

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6 комментариев
Ефим Ефимчук

Ждем новый продукт "ДА, НО"

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Vladislav Kosinov

"Ну вот чего они рыпаются, сидели бы и зарабатывали" - говорили некоторые комментаторы vc о первой волне уходящих бизнесов.
А вот вам и результат, оставшийся крупный бизнес, игравший по всем правилам, в конце концов отдавал все с одобренной на самом верху скидкой в 50% ... Казалось бы, что могло пойти не так ?
А ведь это еще не мобилизационная экономика, но все еще впереди.

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fffggg gggfff
сидели бы и зарабатывали

"14 октября 2022 - Французская продовольственная компания Danone объявила о намерении отказаться от своего подразделения по производству молочных и растительных продуктов в России"
удивительная "игра по правилам"

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Allestor Klei

Хотел бы быть оптимистом, но события с Даноном и Карлсбергом ломают последнюю веру в правительство. Интересно, китайцы от увиденного задумаются об урезании расходов в стране?

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Андрей Комягин

конечно нет

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Вадим Д.

Дон данон рулит миллионами.

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M.R.T.

Отжали а то что некуда будет девать не подумали....

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Женя Гагарин

vc: "передачи"

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Алексей Штырняев

тоесть они им ещё и денег заплатили?

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Dimm Debrov

https://www.youtube.com/watch?v=7NtQ7RR3Qe0

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Denis Azarenko

Раз в 100 лет западные инвесторы теряют свои активы - пора бы им привыкнуть

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Гегам Оганесян

Болоев вернулся,надеюсь сделает Балтику прежним каким был раньше

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