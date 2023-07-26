Danone списала €200 млн после перехода бизнеса в России во временное управление Росимуществу Статьи редакции
Компания отметила, что остаётся «законным владельцем бизнеса».
- Французская компания в отчётности за первое полугодие 2023-го сообщила, что деконсолидирует свои подразделения молочных и растительных продуктов в России (Essential Dairy & Plant-based), что приведёт к обесценению денежных средств примерно на €200 млн.
- Также Danone отразит примерно €500 млн курсовых разниц, это обесценение неденежное и не повлияет на общий капитал группы. С июля 2023 года результаты подразделения в России не будут учитываться в показателях всей компании.
- В Danone отметили, что совет директоров и гендиректора российского подразделения поменяли без ведома и согласия компании. Но она остаётся «законным владельцем бизнеса», хотя и «не обладает контролем».
- Компания продолжит изучать ситуацию, чтобы «понять последствия решений российских властей на текущую операционную деятельность Danone в России, а также на процесс продажи».
- В середине июля 2023 года Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в российском юрлице Danone и пивоваренной «Балтике» Росимуществу. Carlsberg назвала передачу «Балтики» в госуправление «неожиданной», поскольку уже договорилась о её продаже. В Danone говорили, что «готовятся принять все необходимые меры для защиты своих прав как акционера “Danone Россия” и обеспечения непрерывности бизнеса».
- «Данон Россия» возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, писал РБК. Новым руководителем «Балтики» назначен Таймураз Боллоев, который возглавлял предприятие с 1991 по 2004 годы.
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Внимание, вопрос. Через сколько веков к нам опять начнут заглядывать иностранные инвесторы и бизнесмены?
Через полгода, после того как всё закончится. Деньги не пахнут, никто не будет отсиживаться, когда откроется доступ до страны с таким количеством потребителей
Века через два, наши внуки может увидят
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Надеюсь, будет уроком ошан груп и они свернут оставшийся бизнес в рф (ашан, леруа. Декатлон, вроде, уже свернули) не дожидаясь захвата бизнеса. Французы слишком лояльны к рф и не верно оценили риски, когда после 2014 иностранные компании либо уходили, либо резали инвест программу, эти (онаш, рено-нисан, тоталь и тд) наоборот наращивали. Теперь поплатятся
Ты то чего за них так переживаешь? Может они наоборот смотрят в долгую и не видят рисков что это все на долго и не хотят туда сюда бегать.
Леруа не трогать, когда после него в Домовой заходишь, будто в глаза нассали, а ценник такой же
Учитывая как господа Мюлье (владельцы Ашана и Леруа) уверено и спокойно ведут свой бизнес в России, я уверен что там есть какая-то негласная договоренность с правительством РФ, иначе врятли бы так рисковали. Но это только мои догадки и фантазии конечно.
Это уже вера в свои фантазии, дон данон ничего не отдаст.
Я считаю, что это отличный урок для всех, и для уже состоявшихся, и для потенциальных инвесторов. Хороший, наглядный урок.
* интересно, как сейчас прессуют Данон и Балтику, на какую тему идут "переговоры"?
Ты забыл извиниться
Хорошие йогурты делала, надеюсь, что и будет продолжать делать)
Будут продолжать, но не для нас. Мы будем с какого-нибудь Костромского завода йогурты потреблять
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Конечно есть!
Это рекет детка
Советский союз 2.0, только уже на мировом уровне
вы про США? они реально совок напоминают в застойный период
Китайцы так свою экономику подняли, японцы, и немцы, все эти государства строили предприятия и заводы, фабрики за счёт инвестиций в большей мере конечно США, аж с 1940годов, и после войны, часть инвестиций перетекли от Немцов в Японию, а от Японии в Китай, но факт - эти страны оставили себе те же фабрики, те же нововведения, и разработки, сейчас мы видим темпы роста экономики этих стран. Не факт что у нас будет похожая история, т.к. суммы вливаний в сотни раз меньше нежели там.
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Ждем новый продукт "ДА, НО"
"Ну вот чего они рыпаются, сидели бы и зарабатывали" - говорили некоторые комментаторы vc о первой волне уходящих бизнесов.
А вот вам и результат, оставшийся крупный бизнес, игравший по всем правилам, в конце концов отдавал все с одобренной на самом верху скидкой в 50% ... Казалось бы, что могло пойти не так ?
А ведь это еще не мобилизационная экономика, но все еще впереди.
"14 октября 2022 - Французская продовольственная компания Danone объявила о намерении отказаться от своего подразделения по производству молочных и растительных продуктов в России"
удивительная "игра по правилам"
Хотел бы быть оптимистом, но события с Даноном и Карлсбергом ломают последнюю веру в правительство. Интересно, китайцы от увиденного задумаются об урезании расходов в стране?
конечно нет
Дон данон рулит миллионами.
Отжали а то что некуда будет девать не подумали....
vc: "передачи"
тоесть они им ещё и денег заплатили?
https://www.youtube.com/watch?v=7NtQ7RR3Qe0
Раз в 100 лет западные инвесторы теряют свои активы - пора бы им привыкнуть
Болоев вернулся,надеюсь сделает Балтику прежним каким был раньше