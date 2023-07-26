Деньги
Таня Боброва

«Райффайзенбанк» приостановит приём и покупку наличных долларов и евро в кассах у физлиц Статьи редакции

Валютные переводы и конвертация рублей в валюту по-прежнему доступны в приложении и онлайн-банке.

  • С 1 августа 2023 года компания приостанавливает приём и покупку наличной валюты в кассах у физлиц. Решение связано с необходимостью «эффективно управлять валютной позицией банка», отметили в «Райффайзенбанке».
  • Когда ситуация изменится, эту возможность вернут. Вносить наличные доллары и евро через банкоматы клиенты «Райффайзенбанка» не могут с февраля 2023-го.
  • Валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в мобильном приложении и «Райффайзен Онлайн», добавили в компании.
  • При этом также с 1 августа банк увеличит комиссию за внесение рублей на рублёвые счета в отделениях. За сумму до 200 тысяч рублей она составит 1%, минимум 300 рублей. Большую сумму можно вносить без комиссии. Вносить рубли в банкоматах можно бесплатно.
  • При внесении рублей на валютный счёт комиссия не взимается, конвертация проходит по внутреннему курсу банка.

#новость #райффайзенбанк

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 Вадим Д.

Даже с комиссией в 146%?! Ну хоть на вренесение ₽ комиссию ввели, а то уж совсем странно.

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Иван Серик

Закрыться пытаются

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Dimaloss

Да, или выгнать клиентов. Складывается такое ощущение

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Андрей Комягин

конечно же нет. простые меры безопасности на фоне "токсичности" определенных валют в части рисков получить санкции. если бы пытались закрыться, то не создавали бы новых продуктов, типа инвестиционных стратегий и прочего. Плюс они входят в список системообразующих банков.

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Иван Серик

Значит вы думаете - это очередной виток планового распила?!

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Андрей Комягин

думаю, что это стратегия локализации)

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Nikolay Ganin

Это не Тинькофф

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Krem-brulee

Самый лучший желтый банк реально💛

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Ефим Ефимчук

Продать валюту в обычных обменниках выгоднее, а вот на покупку у райфа цена хорошая. За внесение рублей в банкомате комиссии нет, но за большую сумму запрос о происхождении средств прилетит через неделю, а вот с кассой вопросов не было раньше за внесение до 3 миллионов рублей.

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Иван Калеев

Удивило, что ещё есть наличнофаги. Что мешало летом 2022 накупить по 55 на бирже и потом сдать по 91 туда же, выведя рубль?

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Juja 111

Задним умом то все молодцы... что из себя самого умного то строить?)

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Иван Калеев

Вроде всем всегда было очевидно, что 55 руб за бакс - это супердешёво и эта истина вроде как вечна.

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Juja 111

Так то да, но были риски что и вируальными воспользоваться не дадут, на тот момент любой ипанистический сценарий рассматривать надо было)))

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Иван Калеев

Ну это надо совсем не представлять, что такое РФ и как она огромна. Точнее, уже огромна, после развалоёба Ельцина.

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Гора Жора

Там у Альфы прила новая вышла на айфоны. С зарубежного стора тоже нормально ставится

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Ed R

Как называется?

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Гора Жора

Деньги в порядке/Cashliner

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Philipp Novikov

Прекрасно название :)

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Михаил Толстых
отметили в «Ройффайзенбанке»

Исправьте @Таня Боброва

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Помогаю Кодить

пусть такое будет название) или Робшнайдербанк лучше)

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Таня Боброва
Автор

Поправила, спасибо!

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Alex GODERATOR

Цифровой концлагерь привет.

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Иван Поздняков

а может кто-то объяснить почему банки отказываются от долларов и евро?

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Владислав Недзвецкий

Объяснить не смогу, но мне кажется инфоповесткой пытаются у паникеров спылесосить валюту

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Juja 111

Лишние расходы на инкассацию, как вариант.

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Этодругин

Потому что их не завозят в Россию больше.

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Ed R

Мне кажется, они не могут найти ей применение - никакого кредитования в валюте нет, думаю спрос населения на наличную валюту тоже упал - стало рискованно и дорого с ней возиться.

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Иван

С деревянными чтоли в отпуск в кататься? И -20%? С криптой пока не охота связываться

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неформат
Когда ситуация изменится, эту возможность вернут. Вносить наличные доллары и евро через банкоматы клиенты «Райффайзенбанка» не могут с февраля 2023-го.

не вернут, чего когда там уже объявление об обособлении а следом и сдн и добро пожаловать в общий котёл с альфой тиньком и сбером

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Нейрослав Жепетеев

Ощущение, что это методы по выкидыванию клиентов для полноценного ухода.

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