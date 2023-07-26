«Райффайзенбанк» приостановит приём и покупку наличных долларов и евро в кассах у физлиц Статьи редакции
Валютные переводы и конвертация рублей в валюту по-прежнему доступны в приложении и онлайн-банке.
- С 1 августа 2023 года компания приостанавливает приём и покупку наличной валюты в кассах у физлиц. Решение связано с необходимостью «эффективно управлять валютной позицией банка», отметили в «Райффайзенбанке».
- Когда ситуация изменится, эту возможность вернут. Вносить наличные доллары и евро через банкоматы клиенты «Райффайзенбанка» не могут с февраля 2023-го.
- Валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны в мобильном приложении и «Райффайзен Онлайн», добавили в компании.
- При этом также с 1 августа банк увеличит комиссию за внесение рублей на рублёвые счета в отделениях. За сумму до 200 тысяч рублей она составит 1%, минимум 300 рублей. Большую сумму можно вносить без комиссии. Вносить рубли в банкоматах можно бесплатно.
- При внесении рублей на валютный счёт комиссия не взимается, конвертация проходит по внутреннему курсу банка.
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Даже с комиссией в 146%?! Ну хоть на вренесение ₽ комиссию ввели, а то уж совсем странно.
Закрыться пытаются
Да, или выгнать клиентов. Складывается такое ощущение
конечно же нет. простые меры безопасности на фоне "токсичности" определенных валют в части рисков получить санкции. если бы пытались закрыться, то не создавали бы новых продуктов, типа инвестиционных стратегий и прочего. Плюс они входят в список системообразующих банков.
Значит вы думаете - это очередной виток планового распила?!
думаю, что это стратегия локализации)
Это не Тинькофф
Самый лучший желтый банк реально💛
Продать валюту в обычных обменниках выгоднее, а вот на покупку у райфа цена хорошая. За внесение рублей в банкомате комиссии нет, но за большую сумму запрос о происхождении средств прилетит через неделю, а вот с кассой вопросов не было раньше за внесение до 3 миллионов рублей.
Удивило, что ещё есть наличнофаги. Что мешало летом 2022 накупить по 55 на бирже и потом сдать по 91 туда же, выведя рубль?
Задним умом то все молодцы... что из себя самого умного то строить?)
Вроде всем всегда было очевидно, что 55 руб за бакс - это супердешёво и эта истина вроде как вечна.
Так то да, но были риски что и вируальными воспользоваться не дадут, на тот момент любой ипанистический сценарий рассматривать надо было)))
Ну это надо совсем не представлять, что такое РФ и как она огромна. Точнее, уже огромна, после развалоёба Ельцина.
Там у Альфы прила новая вышла на айфоны. С зарубежного стора тоже нормально ставится
Как называется?
Деньги в порядке/Cashliner
Прекрасно название :)
Исправьте @Таня Боброва
пусть такое будет название) или Робшнайдербанк лучше)
Поправила, спасибо!
Цифровой концлагерь привет.
а может кто-то объяснить почему банки отказываются от долларов и евро?
Объяснить не смогу, но мне кажется инфоповесткой пытаются у паникеров спылесосить валюту
Лишние расходы на инкассацию, как вариант.
Потому что их не завозят в Россию больше.
Мне кажется, они не могут найти ей применение - никакого кредитования в валюте нет, думаю спрос населения на наличную валюту тоже упал - стало рискованно и дорого с ней возиться.
С деревянными чтоли в отпуск в кататься? И -20%? С криптой пока не охота связываться
не вернут, чего когда там уже объявление об обособлении а следом и сдн и добро пожаловать в общий котёл с альфой тиньком и сбером
Ощущение, что это методы по выкидыванию клиентов для полноценного ухода.