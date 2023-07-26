Госдума приняла законопроект об отмене комиссий на переводы самому себе до 30 млн рублей Статьи редакции
Изначально сумму хотели ограничить на уровне 1,4 млн рублей, но увеличили её во втором чтении.
- Депутаты одобрили законопроект в третьем чтении. Он позволяет без комиссии совершать переводы между своими счетами в разных банках на сумму до 30 млн рублей в месяц. Сейчас бесплатный ежемесячный лимит на переводы по СБП составляет 100 тысяч рублей.
- ЦБ рассказал о планах отменить комиссии за переводы самому себе в ноябре 2021 года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в июле 2022-го, он прошёл первое чтение в декабре.
- В изначальной редакции лимит составлял 1,4 млн рублей, но крупные банки — в том числе «Сбер» и ВТБ — предлагали снизить его до 200-600 тысяч рублей. Ко второму чтению в документ внесли изменения: максимальную сумму перевода без комиссии увеличили до 30 млн рублей. Госдума одобрила поправки 25 июля 2023 года.
- В ЦБ пояснили, что отмена комиссий распространится на три способа: по номеру телефона через СБП, по номеру счёта через приложение банка или личный кабинет на сайте. Однако новые правила не коснутся переводов через отделения банков, так как это «более затратная операция», и переводов по номеру карты — в таких случаях не всегда можно определить получателя.
- Законопроект также обязывает банки как минимум за пять дней предупреждать клиента, что его вклад заканчивается — чтобы он мог переоформить договор или перевести деньги в другой банк.
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На десяток невменяемых инициатив одна здравая. Ну хоть так.
Тут надо эти хорошие новости суммировать, вдруг они складываются вместе во что-то плохое? И как этим законом будут манипулировать
Однозначно хорошо.
Такую дичь творят последнее время, что хоть одно полезное — уже благо.
Судя по сумме максимального платежа, закон принят для кого надо принят.
всего-то продажа хорошей трешки в мск 🤷♂️
Или двушки в Питере у воды.
Хорошей за 30? За 30 так себе трёшка будет (с учетом района и прочего).
Разумеется. Всё просчитано.
Лаги
Правильно говорить — лажа.
Это просто сбой системы :) Только скорее это они для себя закон приняли...
Видимо заболели чем-то..
30 млн.. Доширак бы поесть..
А это точно сайт Venture Capital?
А вы цены на дошик давно видели? (-: да и розыгрыши они там проводят- так что вполне себе инвестиции :-)
Хороший законопроект; осталось понять, как в точности он навредит людям
Ждём экспертного мнения штатных всепропальщиков
Ну как- банки из-за этого закона будут недополучать прибыль, соответственно комиссии за другие услуги и кредиты подорожают, а иначе в проигрыше окажутся инвесторы. Вот и получается что, с какой стороны не посмотри- пострадает обычный народ...
Когда это вступить в силу?
закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования
т.е. весьма нехилая вероятность, что не доживём.
Одобрили сами себе. Молодцы
Всё о народе думают- не спят по ночам и представляют, как народ по 30 лямов в месяц сам себе переводить будет...
Лицо Грефа представили?
А ещё Госдума приняла запрет о регистрации на российских сервисах с помощью иностранных почт💩
Да начнется битва ставок по вкладам!
Это явно не для электората с пенсией в 9 тыс рублей....
Давно бы так. Комиссию берут за всё. Скоро взимать налоги за воздух будут