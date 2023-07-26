Деньги
Артур Томилко

Госдума приняла законопроект об отмене комиссий на переводы самому себе до 30 млн рублей Статьи редакции

Изначально сумму хотели ограничить на уровне 1,4 млн рублей, но увеличили её во втором чтении.

  • Депутаты одобрили законопроект в третьем чтении. Он позволяет без комиссии совершать переводы между своими счетами в разных банках на сумму до 30 млн рублей в месяц. Сейчас бесплатный ежемесячный лимит на переводы по СБП составляет 100 тысяч рублей.
  • ЦБ рассказал о планах отменить комиссии за переводы самому себе в ноябре 2021 года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в июле 2022-го, он прошёл первое чтение в декабре.
  • В изначальной редакции лимит составлял 1,4 млн рублей, но крупные банки — в том числе «Сбер» и ВТБ — предлагали снизить его до 200-600 тысяч рублей. Ко второму чтению в документ внесли изменения: максимальную сумму перевода без комиссии увеличили до 30 млн рублей. Госдума одобрила поправки 25 июля 2023 года.
  • В ЦБ пояснили, что отмена комиссий распространится на три способа: по номеру телефона через СБП, по номеру счёта через приложение банка или личный кабинет на сайте. Однако новые правила не коснутся переводов через отделения банков, так как это «более затратная операция», и переводов по номеру карты — в таких случаях не всегда можно определить получателя.
  • Законопроект также обязывает банки как минимум за пять дней предупреждать клиента, что его вклад заканчивается — чтобы он мог переоформить договор или перевести деньги в другой банк.

#новость

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29 комментариев
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 Revenant

На десяток невменяемых инициатив одна здравая. Ну хоть так.

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Евгений Широков

Тут надо эти хорошие новости суммировать, вдруг они складываются вместе во что-то плохое? И как этим законом будут манипулировать

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Вадим Д.

Однозначно хорошо.
Такую дичь творят последнее время, что хоть одно полезное — уже благо.

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Stas Sokolov

Судя по сумме максимального платежа, закон принят для кого надо принят.

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Anton Innokentievich

всего-то продажа хорошей трешки в мск 🤷‍♂️

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Иван Калеев

Или двушки в Питере у воды.

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Ivan Mart

Хорошей за 30? За 30 так себе трёшка будет (с учетом района и прочего).

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Вадим Д.

Разумеется. Всё просчитано.

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Андрей Вечерний

Лаги

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Вадим Д.

Правильно говорить — лажа.

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Алекс Д.
что хоть одно полезное — уже благо.

Это просто сбой системы :) Только скорее это они для себя закон приняли...

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Иван Серик

Видимо заболели чем-то..

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Ульрих фон Лихтенштейн

30 млн.. Доширак бы поесть..

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Серж

А это точно сайт Venture Capital?

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умный человек
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Иван Серик
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Алекс Д.

А вы цены на дошик давно видели? (-: да и розыгрыши они там проводят- так что вполне себе инвестиции :-)

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Горделивый Сербский Патриот

Хороший законопроект; осталось понять, как в точности он навредит людям

Ждём экспертного мнения штатных всепропальщиков

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Алекс Д.
Хороший законопроект; осталось понять, как в точности он навредит людям

Ну как- банки из-за этого закона будут недополучать прибыль, соответственно комиссии за другие услуги и кредиты подорожают, а иначе в проигрыше окажутся инвесторы. Вот и получается что, с какой стороны не посмотри- пострадает обычный народ...

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M.R.T.

Когда это вступить в силу?

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M.R.T.

закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования

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sles

т.е. весьма нехилая вероятность, что не доживём.

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Alex GODERATOR

Одобрили сами себе. Молодцы

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Алекс Д.
Изначально сумму хотели ограничить на уровне 1,4 млн рублей, но увеличили её во втором чтении.

Всё о народе думают- не спят по ночам и представляют, как народ по 30 лямов в месяц сам себе переводить будет...

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Chinko

Лицо Грефа представили?

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Этодругин

А ещё Госдума приняла запрет о регистрации на российских сервисах с помощью иностранных почт💩

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Tarki

Да начнется битва ставок по вкладам!

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Juja 111

Это явно не для электората с пенсией в 9 тыс рублей....

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Magestik

Давно бы так. Комиссию берут за всё. Скоро взимать налоги за воздух будут

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