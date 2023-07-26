«Такой проблемы не существует»: в «Сбере» заявили, что не видят нужды убирать комиссию за переводы Статьи редакции
Подумать над их отменой призывал ЦБ.
- Он отметил, что не видит, чтобы кто-то «страдал» от комиссий. «Такой проблемы, честно сказать, и не существует... Какие-то такие оставшиеся головные боли, не существующие на самом деле, не являющиеся какой-то темой», — заявил Греф.
- В июле 2023 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова предложила «Сбербанку» подумать над отменой комиссий за переводы. Тогда в ответ первый зампред «Сбера» Кирилл Царёв заметил, что «комиссии есть у всех банков, не только у “зелёного”, но все почему-то вспоминают “зелёный”». Однако «если рынок пойдёт, “Сбер” тоже пойдёт». Скоробогатова заявила, что она клиент пяти российских банков и «комиссии есть не у всех».
- Согласно сайту «Сбера», при переводах по номеру счёта в другой банк комиссия составит 1-2% от суммы (максимум 5000 рублей), по номеру карты — 1,5% при переводе с дебетовой карты (минимум 30 рублей), по номеру телефона — 1% (максимум 5000 рублей). Переводы через Систему быстрых платежей до 100 тысяч рублей в месяц — без комиссии.
- Другим клиентам «Сбера» можно переводить до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии (в приложении, веб-версии или с помощью SMS). В офисе банка комиссия составит 1,5% от суммы перевода (минимум 30 рублей, максимум 5000 рублей), через банкомат — 1% (максимум 5000 рублей). Также у «Сбера» есть «подписки» для отмены комиссий на переводы — за 99, 199 и 299 рублей в месяц.
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Лучше бы месячную прибыль от комиссий озвучил, а не делал бы дебильных выводов, на основе ни хера не значащих процентов.
Долбанный манипулятор.
322 миллиарда за пол года, но это с эквайрингом.
3,14дорасы, сэр.
Бесполезная подписка «Прайм» только и годна что на снятие комиссии с переводов. Но и там, вроде, не безлимит.не столько ради денег, а чтобы людей стимулировать пользоваться либо теми, либо другими программами
А программы эти, бляха, не ради денег, это забота же...
ссанина, а не банк.
жаль что удалят, правда ведь
Самый жлобский и охеревший банк. Отхватили себе бюджетников и пенсионеров и тупо доят за каждый чих. С их ресурсами могли бы стать одним из лучших банков мира, а стали худшим в России. Мой друг пришел в Сбер и закрыл счет в знак протеста против комиссий. Я думаю сделать тоже самое.
Они бюджетников и пенсионеров не отхватили, а унаследовали от СССР)
зато как акции на бирже колосятся
Бюджетников в втб много.
Ну я бы не сказал, комиссия зарубежных переводов по миру в рассеюшку (через страны СНГ) у него одна из самых низких, а те кто ещё может перевести напрямую (привет Райфайзенну), дерут так, что мало не покажется.
Большинство банков в мире таки сильно хуже Сбера, на уровне того что было у нас в конце нулевых. Как в плане комиссий, и тем более сервисов. Банально пополнить наличными счёт через банкомат можно далеко не везде — мне приходится час стоять в очереди в отделение ради такой, казалось бы, простой операции. Мы в РФ немного зажрались уровнем банковского сервиса.
Буквально вот только что не испытал "страдания"
Судя тексту статьи, вы погрешность )
Денег много тратите. Богатым быть сложно)))
"Проблемы не существует"
Гнев вызывает греф!
Грех может вызывает?
Пять старушек - рупь
Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль. ©️
Ваши ожидания - это ваши проблемы.
Цитаты великих классиков (с)
Для сбера все фигня. Эти ваши копейки-наши миллионы! Конечно они от них не откажутся. И плевать они на все хотели
Так эти дол6*бы только и живут _за счёт нас. И комиссии.
Ахахахаха, яхты и виллы надо же обслуживать)))
Ну как можно быть таким тугим. У нас есть комиссии при переводе больше сотки, но почти никто и не переводит больше сотки. Так может и не переводят потому что комиссии?
ЦБ хуита полная. Я регулярно делаю выписку из кредитных историй и что вы думаете, за последний год у меня открылись счета и кредитки в 3 разных банках. Я написал жалобу в ЦБ и что сделала ЦБ, ничего, кроме их ссаной отписки - ой случайно получилось, ну надо понять и простить.
Потому что это было сделано неустановленной группой лиц в неустановленном месте и время
Комиссии с физ лиц это еще ладно, а до лица… у меня две компании на сбере. И реально хочу свалить оттуда.
Добро пожаловать в Точку
Вот если ещё сделают комиссию за пополнение моб связи, то пора прощаться..
Я вот попрощался в 2012 и ни о чем не жалею
особенно учитывая что на данный момент безусловно! бесплатных карт у них нет, когда они есть практически у каждого в клювике сами принесут чуть ли ни день в день, только пользуй
Так уже сделали, с начала этого года.
https://astv.ru/news/society/2022-12-23-operatory-mobil-noj-svyazi-v-rossii-vveli-komissiyu-za-popolnenie-scheta
Или Вы хотите, чтобы еще Сбер по проценту собирал?
Двойная тарификация, скать....
Почему эти бандиты не обанкротились с такими условиями, а люди продолжают этим пользоваться
Потому что львиная доля их клиентов - пенсионеры и бюджетники у которых нет выбора.
стимулировать послать сбер нахуй @Сбер
Вообще не знаю ни одной причины чтобы быть клиентом Сбербанка
Избавляйтесь от сбера - это худшая помойка в стране
по подписке
бесплатно
🙄
Сделал ИП, сбер мне позвонил 22 раза предложить их услуги для ИП
Для меня это проблема, для них думаю тоже нет)
Из колоний сотрудники Сбера звонили?
Ну купи слона ))
О, годы идут, ничего не меняется
Мне, помню, несколько лет назад тоже Альфа, Тинькофф, и, вроде бы, Сбер банк обрывали аккурат сразу после регистрации ИП
Точка, впрочем, тогда молчала (ими я и решил воспользоваться)
Это не сбер, это посредники
Они не видят в этом проблему
У Грефа такой проблемы не существует. Ха-ха-ха….
А для кого тогда депутаты закон приняли, если самому главному банку страны наплевать на него?)))
Ну сам себе то сможешь..
Так, в соседней теме мне пояснили, почему отказ банков от комиссий на перевод денег самому себе - это плохо. Объяснили причем круто, респект
Теперь ждём пояснений, почему сохранение комиссий от Сбера - это тоже плохо 🤔
Гнида
А чё мы шумим? Голосуйте рублём, не пользуйтесь услугами «зеленого» банка.
А пока выходит: мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
Мне не нравится, что в системе банка сквозных переводов есть комиссия.., купил подписку и вопрос закрыл. Считай, в месяц один кофе уходит банку, ну что же, все любят «подписку».
Сбер опозорился на всю страну , переводы должны быть бесплатны !
Сбербанк подключал пенсионерам и гражданам страны - скрытую подписку за мобильный банк - тем самым грабив людей и пенсионеров
Переименуйте уж подписку Прайм в Побор
Конечно, народ наслаждается такой низкой комиссией, милорд! Просит еще выше и надеется на Вашу мудрость!
Все решилось просто, ушел вместе с ЗП в другой банк, где лимит по СБП составляет 10 млн в месяц.
Что за банк?
У сбера комиссии даже за перевод в своем же банке в другой регион, например из сбера мск в сбер поволжье - уже комиссия. Это ли не бред?
Может перевести расчетный на другой банк ? Теперь задумался потому что буквально недавно заплатил процентщик за переводы
Так ЦБ это и есть Сбер
Единственный банк, в котором можно снять сотки для чаевых
Чаевые давно уже по QR-кодам принимают, дядя
Нихарсебе не видят нужды убирать комиссии п***ц явно компании Сбербанк по*уй что народ платит комиссию за перевод других карт без подписки мда, ЦБ хуита полная.
"Он отметил, что не видит, чтобы кто-то «страдал» от комиссий"-смешной какой ,ему показать кто страдает ?
Он не видит потому что не пользуется сбером
Угнали локацию и идею рекламного ролика у Альфы и тоже ответили«Такой проблемы не существует»
да обрели в край, вклады с 91 не вернули и сейчас хотят обувь народ
так а если ты себе переводишь эти деньги, но в другой банк? может хотя за это не стоит брать комиссию? (учитывая новый закон про 30 млн уж можно это сделать)
обдиралово
Хм...
Перевод со Сбера на Юмани (тоже Сбер) - без комиссии.
Перевод с ЮМани (Сбер?!) на Сбер же (!!!) - комиссия.
Но проблемы нет, все нормально. )))
Действительно - каждый зарабатывает как может.
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Правда сказано: лучший банк тот, с которым ты не работал.