Деньги
Евгения Евсеева

«Такой проблемы не существует»: в «Сбере» заявили, что не видят нужды убирать комиссию за переводы Статьи редакции

Подумать над их отменой призывал ЦБ.

  • Больше 90% переводов между клиентами в «Сбере» — бесплатные, заявил глава банка Герман Греф на пресс-подходе на курорте «Манжерок». По его словам, около 80% клиентов «Сбера» переводят до 50 тысяч рублей в месяц — а значит не должны платить комиссию.

Кроме того, по подписке «Прайм» это можно делать бесплатно. В целом у нас порядка 95% транзакций бесплатные. Там очень небольшая часть платная, это делается в первую очередь не столько ради денег, а чтобы людей стимулировать пользоваться либо теми, либо другими программами.

глава «Сбера» Герман Греф
  • Он отметил, что не видит, чтобы кто-то «страдал» от комиссий. «Такой проблемы, честно сказать, и не существует... Какие-то такие оставшиеся головные боли, не существующие на самом деле, не являющиеся какой-то темой», — заявил Греф.
  • В июле 2023 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова предложила «Сбербанку» подумать над отменой комиссий за переводы. Тогда в ответ первый зампред «Сбера» Кирилл Царёв заметил, что «комиссии есть у всех банков, не только у “зелёного”, но все почему-то вспоминают “зелёный”». Однако «если рынок пойдёт, “Сбер” тоже пойдёт». Скоробогатова заявила, что она клиент пяти российских банков и «комиссии есть не у всех».
  • Согласно сайту «Сбера», при переводах по номеру счёта в другой банк комиссия составит 1-2% от суммы (максимум 5000 рублей), по номеру карты — 1,5% при переводе с дебетовой карты (минимум 30 рублей), по номеру телефона — 1% (максимум 5000 рублей). Переводы через Систему быстрых платежей до 100 тысяч рублей в месяц — без комиссии.
  • Другим клиентам «Сбера» можно переводить до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии (в приложении, веб-версии или с помощью SMS). В офисе банка комиссия составит 1,5% от суммы перевода (минимум 30 рублей, максимум 5000 рублей), через банкомат — 1% (максимум 5000 рублей). Также у «Сбера» есть «подписки» для отмены комиссий на переводы — за 99, 199 и 299 рублей в месяц.

#новость #сбер #цб

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87 комментариев
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 Александр Мужагитов

Лучше бы месячную прибыль от комиссий озвучил, а не делал бы дебильных выводов, на основе ни хера не значащих процентов.

Долбанный манипулятор.

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Vitaly Ya

322 миллиарда за пол года, но это с эквайрингом.

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2 комментария
Вадим Д.

3,14дорасы, сэр.

Бесполезная подписка «Прайм» только и годна что на снятие комиссии с переводов. Но и там, вроде, не безлимит.

не столько ради денег, а чтобы людей стимулировать пользоваться либо теми, либо другими программами

А программы эти, бляха, не ради денег, это забота же...

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Артемий

ссанина, а не банк.

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Владислав Недзвецкий

жаль что удалят, правда ведь

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dimaworldboy

Самый жлобский и охеревший банк. Отхватили себе бюджетников и пенсионеров и тупо доят за каждый чих. С их ресурсами могли бы стать одним из лучших банков мира, а стали худшим в России. Мой друг пришел в Сбер и закрыл счет в знак протеста против комиссий. Я думаю сделать тоже самое.

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Ренат Ренатович

Они бюджетников и пенсионеров не отхватили, а унаследовали от СССР)

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неформат

зато как акции на бирже колосятся

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Framework Юзернеймович

Бюджетников в втб много.

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Riddick

Ну я бы не сказал, комиссия зарубежных переводов по миру в рассеюшку (через страны СНГ) у него одна из самых низких, а те кто ещё может перевести напрямую (привет Райфайзенну), дерут так, что мало не покажется.

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Бинарный Ёж

Большинство банков в мире таки сильно хуже Сбера, на уровне того что было у нас в конце нулевых. Как в плане комиссий, и тем более сервисов. Банально пополнить наличными счёт через банкомат можно далеко не везде — мне приходится час стоять в очереди в отделение ради такой, казалось бы, простой операции. Мы в РФ немного зажрались уровнем банковского сервиса.

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Baker Yolo

Буквально вот только что не испытал "страдания"

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Антон Большаков

Судя тексту статьи, вы погрешность )

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1 комментарий
Hungry

Денег много тратите. Богатым быть сложно)))

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енот

"Проблемы не существует"

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Tayler

Гнев вызывает греф!

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Антон Левин

Грех может вызывает?

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Фоксик

Пять старушек - рупь

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Босятский Мун Рок

Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль. ©️

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Fred Han

Ваши ожидания - это ваши проблемы.
Цитаты великих классиков (с)

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Лелик Плотников

Для сбера все фигня. Эти ваши копейки-наши миллионы! Конечно они от них не откажутся. И плевать они на все хотели

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Ульрих фон Лихтенштейн

Так эти дол6*бы только и живут _за счёт нас. И комиссии.

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Alex GODERATOR

Ахахахаха, яхты и виллы надо же обслуживать)))

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Дмитрий Панин

Ну как можно быть таким тугим. У нас есть комиссии при переводе больше сотки, но почти никто и не переводит больше сотки. Так может и не переводят потому что комиссии?

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ingeniare
Подумать над их отменой призывал ЦБ.

ЦБ хуита полная. Я регулярно делаю выписку из кредитных историй и что вы думаете, за последний год у меня открылись счета и кредитки в 3 разных банках. Я написал жалобу в ЦБ и что сделала ЦБ, ничего, кроме их ссаной отписки - ой случайно получилось, ну надо понять и простить.

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Егор Егоров

Потому что это было сделано неустановленной группой лиц в неустановленном месте и время

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1 комментарий
Михаил Стець

Комиссии с физ лиц это еще ладно, а до лица… у меня две компании на сбере. И реально хочу свалить оттуда.

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Борис Вишневский

Добро пожаловать в Точку

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Nastya Tavakina

Вот если ещё сделают комиссию за пополнение моб связи, то пора прощаться..

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Михаил Желтухин

Я вот попрощался в 2012 и ни о чем не жалею

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неформат

особенно учитывая что на данный момент безусловно! бесплатных карт у них нет, когда они есть практически у каждого в клювике сами принесут чуть ли ни день в день, только пользуй

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1 комментарий
Александр Кайт

Так уже сделали, с начала этого года.
https://astv.ru/news/society/2022-12-23-operatory-mobil-noj-svyazi-v-rossii-vveli-komissiyu-za-popolnenie-scheta

Или Вы хотите, чтобы еще Сбер по проценту собирал?
Двойная тарификация, скать....

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3 комментария
Yenisea

Почему эти бандиты не обанкротились с такими условиями, а люди продолжают этим пользоваться

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Антон Большаков

Потому что львиная доля их клиентов - пенсионеры и бюджетники у которых нет выбора.

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6 комментариев
неформат
делается в первую очередь не столько ради денег, а чтобы людей стимулировать

стимулировать послать сбер нахуй @Сбер

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schengen.reisen versicherung

Вообще не знаю ни одной причины чтобы быть клиентом Сбербанка

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Владимир Мананников

Избавляйтесь от сбера - это худшая помойка в стране

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енот
по подписке «Прайм» это можно делать бесплатно
по подписке
бесплатно

🙄

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Георгий Станков

Сделал ИП, сбер мне позвонил 22 раза предложить их услуги для ИП

Для меня это проблема, для них думаю тоже нет)

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Yenisea

Из колоний сотрудники Сбера звонили?

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1 комментарий
Антон Большаков

Ну купи слона ))

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Горделивый Сербский Патриот

О, годы идут, ничего не меняется

Мне, помню, несколько лет назад тоже Альфа, Тинькофф, и, вроде бы, Сбер банк обрывали аккурат сразу после регистрации ИП

Точка, впрочем, тогда молчала (ими я и решил воспользоваться)

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Ил Масков

Это не сбер, это посредники

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Digital Engineer

Они не видят в этом проблему

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Vladimir Tuz

У Грефа такой проблемы не существует. Ха-ха-ха….

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Егор Егоров

А для кого тогда депутаты закон приняли, если самому главному банку страны наплевать на него?)))

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Vitaly Ya

Ну сам себе то сможешь..

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3 комментария
Горделивый Сербский Патриот

Так, в соседней теме мне пояснили, почему отказ банков от комиссий на перевод денег самому себе - это плохо. Объяснили причем круто, респект

Теперь ждём пояснений, почему сохранение комиссий от Сбера - это тоже плохо 🤔

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Энтони Лавджой

Гнида

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Alexander Sukalo

А чё мы шумим? Голосуйте рублём, не пользуйтесь услугами «зеленого» банка.
А пока выходит: мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
Мне не нравится, что в системе банка сквозных переводов есть комиссия.., купил подписку и вопрос закрыл. Считай, в месяц один кофе уходит банку, ну что же, все любят «подписку».

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Владимир Мананников

Сбер опозорился на всю страну , переводы должны быть бесплатны !
Сбербанк подключал пенсионерам и гражданам страны - скрытую подписку за мобильный банк - тем самым грабив людей и пенсионеров

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Digital Engineer

Переименуйте уж подписку Прайм в Побор

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Вася Пражкин
Он отметил, что не видит, чтобы кто-то «страдал» от комиссий

Конечно, народ наслаждается такой низкой комиссией, милорд! Просит еще выше и надеется на Вашу мудрость!

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Alex Gunt

Все решилось просто, ушел вместе с ЗП в другой банк, где лимит по СБП составляет 10 млн в месяц.

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Maxim Arkushenko

Что за банк?

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1 комментарий
Yuliya Murzina

У сбера комиссии даже за перевод в своем же банке в другой регион, например из сбера мск в сбер поволжье - уже комиссия. Это ли не бред?

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Maxim Arkushenko

Может перевести расчетный на другой банк ? Теперь задумался потому что буквально недавно заплатил процентщик за переводы

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Сергей Перевозчиков

Так ЦБ это и есть Сбер

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Николай Камилатов

Единственный банк, в котором можно снять сотки для чаевых

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Alex Gunt

Чаевые давно уже по QR-кодам принимают, дядя

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P TM GLADIATOR

Нихарсебе не видят нужды убирать комиссии п***ц явно компании Сбербанк по*уй что народ платит комиссию за перевод других карт без подписки мда, ЦБ хуита полная.

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От Себя Добавлю

"Он отметил, что не видит, чтобы кто-то «страдал» от комиссий"-смешной какой ,ему показать кто страдает ?

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Leonid Sobchenko
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Digital Engineer

Он не видит потому что не пользуется сбером

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Федор Русаков

Угнали локацию и идею рекламного ролика у Альфы и тоже ответили

«Такой проблемы не существует»
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Андрей Андреевич И.

да обрели в край, вклады с 91 не вернули и сейчас хотят обувь народ

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Анастасия Самойлова

так а если ты себе переводишь эти деньги, но в другой банк? может хотя за это не стоит брать комиссию? (учитывая новый закон про 30 млн уж можно это сделать)
обдиралово

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Alex Tech

Хм...
Перевод со Сбера на Юмани (тоже Сбер) - без комиссии.
Перевод с ЮМани (Сбер?!) на Сбер же (!!!) - комиссия.
Но проблемы нет, все нормально. )))
Действительно - каждый зарабатывает как может.
///
Правда сказано: лучший банк тот, с которым ты не работал.

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87 комментариев
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