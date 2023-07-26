Кроме того, по подписке «Прайм» это можно делать бесплатно. В целом у нас порядка 95% транзакций бесплатные. Там очень небольшая часть платная, это делается в первую очередь не столько ради денег, а чтобы людей стимулировать пользоваться либо теми, либо другими программами.