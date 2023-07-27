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Деньги
Артур Томилко

День 519: аналитики сообщили о росте интереса россиян к недвижимости в Египте Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Каир, Египет. Фото Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 июля: доллар — 90,05 рубля (на 4 копейки меньше, чем 26 июля), евро — 99,72 рубля (на 3 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 7:41 мск: доллар — 89,96 рубля, евро— 99,9 рубля.

Курсы на Forex на 7:41 мск: доллар — 90,23 рубля, евро — 99,93 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,33 рубля.

Кто и как адаптируется

Положение о предустановке RuStore на «умные» телевизоры исчезло из последней версии соответствующего проекта постановления правительства, обнаружил «Ъ». В Минцифры это объяснили необходимостью доработать техническую реализацию инициативы. При этом требование об обязательной интеграции отечественного магазина приложений с ОС смартфона в документе сохранилось.

Купить рекламу Отключить

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда Lada Vesta после выпуска новой версии кроссовера в 2025 году, пишут «Ведомости». По словам источника газеты, близкого к автопроизводителю, речь может идти о разработке минивэна на платформе Vesta, но эта работа находится «на очень ранней стадии».

Контекст

Производство пивных напитков, отличающихся по рецептуре от классического пива, в первой половине 2023-го сократилось на 3,1%, до 483,1 млн литров, следует из данных Росалкогольрегулирования. К снижению привели уход из России иностранных брендов и отток потребителей крафта, считают на рынке.

Спрос россиян на покупку недвижимости в Египте за первую половину 2023-го вырос в два раза год к году, подсчитали в Prian.ru. По данным аналитиков, по итогам года граждане России могут купить около 2-3 тысяч объектов недвижимости в стране. Египет впервые вошел в десятку наиболее востребованных направлений за счёт низких цен и иммиграционных программ. Квартиру на вторичном рынке там можно купить за €40–50 тысяч.

Новости предыдущего дня, 26 июля — здесь.

#новость

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32 комментария
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 Вадим Д.

Недвижимость в Египте тысячи лет может стоять, интерес оправдан. Но не всякий россиянин — фараон.

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James Bomond

Почему в Египте остались только пирамиды? Это единственное, что не смогли вывезти англичане с французами…

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dos en

Каждому по пирамиде...

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Иван Помидоров

Когда-то был девиз одного руководителя непризнанной республики)

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Антон Калашников

👍

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James Bomond

В Египте у покупателя недвижимости прав ещё меньше чем в Абхазии

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Cеpгей Фeдотов

Россиянин как всегда ищет халявы. Сначала Болгария, потом турция или наоборот, Черногория. Короче везде, где была Замануха и красивые обещания. Сколь же людей сейчас меня благодарят, что убедил их продать недвигу в Болгарии. И не покупать в Турции. Теперь египет. Там жить можно только в пределах своего пансиона, охраняемого египтянской полицией. И сдать не сдашь. Ради чего многие и покупали в европах. Испания, туда же. Суды там гуманные. Наверное, только народ имеет теперь чемодан без ручек. И нести его все равно надо. И уже не продашь. Морока. Живи где родился. Да. Вадим? Д.

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Вадим Д.

Всё приплетаешь? 15₽ сами не капнут? (-:

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Александр Привалов

Да уже и 15р, я бы сказал, переплачивают за такое.

Какой еще, прости господи, халявы ищут россияне? Им что недвижку государство оплачивает? Халявы по сравнению с чем или от чего? От тяжелой жизни? Типа должны говно полной ложкой есть: жить в нищете, всю жизнь стоять в пробках на работу и умирать от лечения. А они, ишь, сбежать хотят, да ещё и детей забрать...

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Вадим Д.

Ууу, бездари и пораженцы! Ужо им федотовы устроят.

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Cеpгей Фeдотов

Да, нам теперь в ептах платят. Есть крипта, а есть епта. Могу отсыпать ;)

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Отнюдь

каков курс епты на сегодня?

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Cеpгей Фeдотов

Обратно пропорционален ;) крипте. Доплачиваем.

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Отнюдь

у меня есть немного СлышьCoin хотел бы обменять

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Ил Масков

А что не так с недвижимостью в Черногории или Турции? А то сейчас окажется, что нужно продавать быстро-быстро. И, кстати, почему Черногории - это наоборот от Турции?

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Вадим Д.

Потому что ему так велели 🤷🏻‍♂️

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Вадим Д.

Автоваз. Развитие.
Убери лишнее слово.

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Александр Привалов

Тут же подвох, да?
Авто и развитие - ок. Лишнее - ВАЗ.

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Juja 111

Россиянам абы куда, только не под крылышком у дедульки 🤣

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Серж

Так и в России строительство жилья рекорды бьет

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Егор Егоров

Строительство да, а продажи падают = пузырь

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Серж

Нет,рекордный рост как раз за счет индивидуального строительства

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Juja 111

Точно, дом рф недавно опубликовал инфо о тотальном затоваривании на рынке первички, 60% нераспродано, вот что значит монополия и строительная мафия

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Вадим Д.

О, некоторое время без обязательного рустора в телевизорах поживём. Наверное.

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Вадим Д.

Хмелей и дрожжей у нас правильных для крафта практически нет, а импорт дорожает семимильными.

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Энтони Лавджой

Накупят херни

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Dogadov A.

цена на недвижку греет душу)
а что там с внж?

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James Bomond

Получаешь, потом тебе три раза говорят «талак» и внж аннулируется

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Вася Пражкин
Производство пивных напитков, отличающихся по рецептуре от классического пива

@Артур Томилко можно и короче писать: бормотухи

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Ил Масков

Вы бы сначала ознакомились, что такое по российскому законодательству "пивные напитки".
Это же один из самых тупых карно-культов. Всё, что не подпадает под Райнхайтсгебот (а это 500 лет назад) - уже пивной напиток.

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Juja 111

Пивной напиток без содержания пива и закуска из сырного продукта без использования молока) хот-комбо!

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Boatman575

Когда наконец у этих чертовых русских закончатся деньги?

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