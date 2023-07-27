День 519: аналитики сообщили о росте интереса россиян к недвижимости в Египте Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 27 июля: доллар — 90,05 рубля (на 4 копейки меньше, чем 26 июля), евро — 99,72 рубля (на 3 копейки больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,33 рубля.
Кто и как адаптируется
Положение о предустановке RuStore на «умные» телевизоры исчезло из последней версии соответствующего проекта постановления правительства, обнаружил «Ъ». В Минцифры это объяснили необходимостью доработать техническую реализацию инициативы. При этом требование об обязательной интеграции отечественного магазина приложений с ОС смартфона в документе сохранилось.
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда Lada Vesta после выпуска новой версии кроссовера в 2025 году, пишут «Ведомости». По словам источника газеты, близкого к автопроизводителю, речь может идти о разработке минивэна на платформе Vesta, но эта работа находится «на очень ранней стадии».
Контекст
Производство пивных напитков, отличающихся по рецептуре от классического пива, в первой половине 2023-го сократилось на 3,1%, до 483,1 млн литров, следует из данных Росалкогольрегулирования. К снижению привели уход из России иностранных брендов и отток потребителей крафта, считают на рынке.
Спрос россиян на покупку недвижимости в Египте за первую половину 2023-го вырос в два раза год к году, подсчитали в Prian.ru. По данным аналитиков, по итогам года граждане России могут купить около 2-3 тысяч объектов недвижимости в стране. Египет впервые вошел в десятку наиболее востребованных направлений за счёт низких цен и иммиграционных программ. Квартиру на вторичном рынке там можно купить за €40–50 тысяч.
Новости предыдущего дня, 26 июля — здесь.
Недвижимость в Египте тысячи лет может стоять, интерес оправдан. Но не всякий россиянин — фараон.
Почему в Египте остались только пирамиды? Это единственное, что не смогли вывезти англичане с французами…
Каждому по пирамиде...
Когда-то был девиз одного руководителя непризнанной республики)
👍
В Египте у покупателя недвижимости прав ещё меньше чем в Абхазии
Россиянин как всегда ищет халявы. Сначала Болгария, потом турция или наоборот, Черногория. Короче везде, где была Замануха и красивые обещания. Сколь же людей сейчас меня благодарят, что убедил их продать недвигу в Болгарии. И не покупать в Турции. Теперь египет. Там жить можно только в пределах своего пансиона, охраняемого египтянской полицией. И сдать не сдашь. Ради чего многие и покупали в европах. Испания, туда же. Суды там гуманные. Наверное, только народ имеет теперь чемодан без ручек. И нести его все равно надо. И уже не продашь. Морока. Живи где родился. Да. Вадим? Д.
Всё приплетаешь? 15₽ сами не капнут? (-:
Да уже и 15р, я бы сказал, переплачивают за такое.
Какой еще, прости господи, халявы ищут россияне? Им что недвижку государство оплачивает? Халявы по сравнению с чем или от чего? От тяжелой жизни? Типа должны говно полной ложкой есть: жить в нищете, всю жизнь стоять в пробках на работу и умирать от лечения. А они, ишь, сбежать хотят, да ещё и детей забрать...
Ууу, бездари и пораженцы! Ужо им федотовы устроят.
Да, нам теперь в ептах платят. Есть крипта, а есть епта. Могу отсыпать ;)
каков курс епты на сегодня?
Обратно пропорционален ;) крипте. Доплачиваем.
у меня есть немного СлышьCoin хотел бы обменять
А что не так с недвижимостью в Черногории или Турции? А то сейчас окажется, что нужно продавать быстро-быстро. И, кстати, почему Черногории - это наоборот от Турции?
Потому что ему так велели 🤷🏻♂️
Автоваз. Развитие.
Убери лишнее слово.
Тут же подвох, да?
Авто и развитие - ок. Лишнее - ВАЗ.
Россиянам абы куда, только не под крылышком у дедульки 🤣
Так и в России строительство жилья рекорды бьет
Строительство да, а продажи падают = пузырь
Нет,рекордный рост как раз за счет индивидуального строительства
Точно, дом рф недавно опубликовал инфо о тотальном затоваривании на рынке первички, 60% нераспродано, вот что значит монополия и строительная мафия
О, некоторое время без обязательного рустора в телевизорах поживём. Наверное.
Хмелей и дрожжей у нас правильных для крафта практически нет, а импорт дорожает семимильными.
Накупят херни
цена на недвижку греет душу)
а что там с внж?
Получаешь, потом тебе три раза говорят «талак» и внж аннулируется
@Артур Томилко можно и короче писать: бормотухи
Вы бы сначала ознакомились, что такое по российскому законодательству "пивные напитки".
Это же один из самых тупых карно-культов. Всё, что не подпадает под Райнхайтсгебот (а это 500 лет назад) - уже пивной напиток.
Пивной напиток без содержания пива и закуска из сырного продукта без использования молока) хот-комбо!
Когда наконец у этих чертовых русских закончатся деньги?