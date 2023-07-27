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Каир, Египет. Фото Unsplash

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 июля: доллар — 90,05 рубля (на 4 копейки меньше, чем 26 июля), евро — 99,72 рубля (на 3 копейки больше).

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Курсы на Мосбирже на 7:41 мск: доллар — 89,96 рубля, евро— 99,9 рубля.

Курсы на Forex на 7:41 мск: доллар — 90,23 рубля, евро — 99,93 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,33 рубля.

Кто и как адаптируется

Положение о предустановке RuStore на «умные» телевизоры исчезло из последней версии соответствующего проекта постановления правительства, обнаружил «Ъ». В Минцифры это объяснили необходимостью доработать техническую реализацию инициативы. При этом требование об обязательной интеграции отечественного магазина приложений с ОС смартфона в документе сохранилось.

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность дальнейшего развития модельного ряда Lada Vesta после выпуска новой версии кроссовера в 2025 году, пишут «Ведомости». По словам источника газеты, близкого к автопроизводителю, речь может идти о разработке минивэна на платформе Vesta, но эта работа находится «на очень ранней стадии».

Контекст

Производство пивных напитков, отличающихся по рецептуре от классического пива, в первой половине 2023-го сократилось на 3,1%, до 483,1 млн литров, следует из данных Росалкогольрегулирования. К снижению привели уход из России иностранных брендов и отток потребителей крафта, считают на рынке.

Спрос россиян на покупку недвижимости в Египте за первую половину 2023-го вырос в два раза год к году, подсчитали в Prian.ru. По данным аналитиков, по итогам года граждане России могут купить около 2-3 тысяч объектов недвижимости в стране. Египет впервые вошел в десятку наиболее востребованных направлений за счёт низких цен и иммиграционных программ. Квартиру на вторичном рынке там можно купить за €40–50 тысяч.