Деньги
Таня Боброва

Отчёт «Яндекса» за квартал: выручка выросла на 55%, до 182,5 млрд рублей, скорректированная прибыль — 9,6 млрд рублей Статьи редакции

Компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2023 года.

  • Общая квартальная выручка «Яндекса» выросла на 55% год к году и составила 182,5 млрд рублей. Скорректированный EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) снизился на 4%, до 24,7 млрд рублей; скорректированная чистая прибыль — на 27%, до 9,6 млрд рублей.
  • В компании отметили, что снижение ожидаемо и объяснили его тем, что второй квартал 2022-го был «аномальным» для всего рынка: «Год назад у “Яндекса” была сильная EBITDA из-за очень низкой базы расходов. Компания заморозила наём, сократила часть маркетинговых бюджетов и в целом строже подходила к контролю за расходами».
  • Выручка «Поиска и портала» (включает поиск, геосервисы, «Погоду» и некоторые другие сервисы в России, Беларуси и Казахстане) во втором квартале выросла на 53% год к году и составила 78,4 млрд рублей. Скорректированный EBITDA — на 39%, до 41 млрд рублей.
  • Общая поисковая доля «Яндекса» — 63,6% (рост на 1,5 п.п.), доля на Android — 63,4% (на 1,4 п.п.), на iOS — 49,7% (также на 1,4 п.п.). Доля мобильной выручки — 61,5% от поисковой (60,7% в первом квартале).
  • В «Яндексе» отметили, что продолжают инвестировать в рекламные продукты и технологии, а также расширение рекламного инвентаря. Например, в мае компания добавила в браузер YandexGPT — пользователи обратились к нейросети 44 млн раз.
  • Сегмент «Мобилити» (сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов): количество поездок выросло на 18% год к году (сколько именно — не раскрывают); доходы партнёров «Такси» составили 224 млрд рублей. Количество пользователей «Яндекс Go» в месяц выросло на 18% год к году — до 42,3 млн на конец июня. Доля поездок на международных рынках такси достигла 33% по сравнению с 27% годом ранее.
  • Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции («Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде» и «Маркет Деливери») вырос на 89%, до 110,5 млрд рублей.
  • Ассортимент маркетплейса увеличился на 33% и составил 53,2 млн товарных позиций (SKU). Количество активных покупателей на «Маркете» выросло на 45% год к году— до 16,5 млн на конец квартала. Активных продавцов (совершили не менее одной продажи в течение месяца до отчётной даты) — в два раза больше, 61,8 тысячи. Доля сторонних продавцов в GMV составила 84% по сравнению с 75% в первом квартале 2023 года.

  • Сервисы доставки продуктов в «Еде» и «Маркет Деливери» приблизились к безубыточной юнит-экономике, отметили в «Яндексе». «Маркет» в июле 2023-го «находится на пороге положительной юнит-экономики».

  • Другие O2O-сервисы (включают «Яндекс Доставку», доставку из ресторанов в «Еде» и «Маркет Деливери», «Заправки», «Лавку» в Израиле и несколько «небольших экспериментальных сервисов»): GMV вырос на 93% год к году — до 74 млрд рублей.
  • Подписка «Плюс» и входящий в неё онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» впервые вывели бизнес-группу «Плюса и развлекательных сервисов» на положительную рентабельность: во втором квартале она составила 11,6%. Выручка сегмента выросла на 152% до 15,5 млрд рублей. Количество подписчиков «Плюса» — на 70%, до 23,5 млн.

  • Выручка сервисов объявлений («Авто.ру», «Яндекс Недвижимость», «Аренда», «Путешествия») выросла на 117% по сравнению со вторым кварталом и составила почти 5,6 млрд рублей.

  • Инвестиции в развитие автономных автомобилей составили 2,5 млрд рублей, в том числе из-за расширения тестирования и запуска роботакси Ясенево.
  • Сегмент «Прочих бизнес-юнитов и инициатив» (разработка беспилотных автомобилей, Yandex Cloud, «Яндекс 360», «Практикум» и прочие образовательные инициативы, финтех, устройства и «Алиса» и другое): выручка выросла на 37%, до 14,8 млрд рублей. В «Яндексе» отметили, что рост был связан в основном с увеличением доходов Yandex Cloud, направления устройств и «Алисы», а также финтеха.
  • Количество сотрудников «Яндекса» выросло на 29% год к году, до более 24 тысяч на конец июня 2023 года.

#новость #яндекс #отчётность

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10 комментариев
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 Сергей Д.

Дай пруф о чем ты *? (или лишь бы накинуть?)

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Вадим Д.

Эх, бедолаги, на штрафы за сливы наскребут ли?

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Владимир Зыков

Стоило мне только 3 раза съездил на Яндекс такси!

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Вадим Д.

И прибыль упала? (-:

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Xi

Рад за них. Могли бы пару миллионов выделить чтобы починить ебучую метрику, которая уже полгода работает через день 😁

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Alex GODERATOR

Порадуемся за них. У народа упала выручка также на 55%

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Ale K

Вот они сверхприбыли

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Игрок

У меня из под крана и то меньше воды течёт

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hakhagmon
второй квартал 2022-го был «аномальным» для всего рынка

ох уж этот аномальный геостратег

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Riddick

Ну а хуле, поляну то зачистили...

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