День 520: Япония расширила ограничения на экспорт автомобилей в Россию Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 28 июля: доллар — 90,02 рубля (на 3 копейки меньше, чем 27 июля), евро — 100,22 рубля (на 50 копеек больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,39 рубля.
«Азиатско-тихоокеанский банк» объявил о подключении к Union Pay. Он стал седьмым российским банком, в котором можно оформить карты китайской платёжной системы.
Банк «Бланк» перезапустил для бизнеса валютные операции для международных расчётов в казахстанских тенге и белорусских рублях, сообщили в компании. Перевести деньги можно в любые банки Казахстана и Беларуси. Расчёты проходят не через SWIFT, а через систему передачи финансовых сообщений (СПФС) от ЦБ. Также можно открыть счет в юанях и переводить деньги в банки материкового Китая. В будущем банк собирается перезапускать расчёты и в других валютах.
Американские депозитарные акции Ozon с 31 июля начнут обращаться на Международной бирже Астаны, сообщила компания. Речь идёт об уже выпущенных бумагах, новые акции эмитировать не будут.
Кто и как адаптируется
«Кинопоиск» и «Иви», несмотря на уход западных правообладателей, вышли на окупаемость в 2023 году, рассказали источники «Ъ». Рост рынка аналитики связывают с развитием цифровых экосистем, приходом новых поставщиков зарубежного контента и производством оригинального контента.
Минпромторг утвердил новый список товаров для параллельного импорта, рассказал замглавы ведомства Василий Осьмаков. Какие товары вошли в перечень, он не уточнил.
Mamba стал самым популярным в России сервисом для знакомств после ухода Badoo и Tinder, следует из данных Sensor Tower. Приложение еженедельно скачивают больше 77,5 тысяч человек.
«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство автомобилей в Египте, заявил глава концерна компании Максим Соколов. Выпуск машин в стране был приостановлен в 2022 году из-за кризиса и санкций. Местное предприятие «АвтоВАЗа» производило автомобили с 2002 года с перерывом в 2013–2015 годах из-за нестабильной обстановки в Египте.
Какие есть проблемы и трудности
Япония расширила список запрещённых для экспорта в Россию товаров. В него вошли машины с объёмом двигателя более 1,9 литров, гибридные авто и электрокары, яхты железнодорожный транспорт, фанера, макулатура, цемент, асфальт, керамическая плитка, стеклянные изделия, красители и другое. Новые ограничения начнут действовать с 9 августа.
Контекст
Турпоток из России в Тайланд с января по июль 2023-го вырос в три раза год к году и достиг 840 тысяч человек, следует из подсчётов ТАСС на основе данных местного миграционного бюро. Количество россиян, посещающих Тайланд, начало восстанавливаться в октябре 2022 года после отмены коронавирусных ограничений в стране.
Новости предыдущего дня, 27 июля — здесь.
И не нужны нам японские авто, у нас вон и москвичи, и ладу обновлять будут, и камазы есть. Куда ишчё-то?
Интересно, что в этом камазе вообще Российского? Болты да гайки хоть сами сделали? И когда мы увидим реальный результат, а не робота Федора с выставки.
Сколько пессимизма. Мы ведь только вышли на этот сложный путь самостоятельности. Дайте время. Я верю что всё получится.
Это знаете как ребенку все время говорить, что занимайся физкультурой, з/п большая, хочешь в зал, хочешь в марафон, на карате модно, или самбу какую, а он все за компьютером сидит. Посидел 20 лет, пошел на улицу и сходу вы..лся на главного хулигана во дворе. Теперь лежит в больнице с переломами обеих ног и без денег и пытается понять, хватит заначки хотя бы на одну гантель
Я просто в сказки не верю уже, вышел из этого возраста и в отличие от некоторых четко понимаю в какой стране живу.
Я такое слышал в 2014
У нас Росатом есть и молодые физики, что заняли все первые в мире места. А Камаз, кстати, очень крутая компания. А еще, самый большой коллайдер мы строили у себя, но не достроили "почему-то"... А вообще поражает эта неспособность взять свою судьбу в руки и пойти делать дела, быть готовым к борьбе в этой жизни, а не просто существованию)
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Уверен? Обычные в РФ машины стоят дорого
Сарказм.
Япония: получает 2 атомные бомбы, которые стирают с лица земли два города с мирными людьми
Япония: сша не враги, а русские плохие)
Ну, допустим, Япония под протекторатом сша стала жить, скажем так, немного лучше. А с Россией чот не получилось даже без бомбёжек.
2 мировые войны уже не считается ?)
Бесконечно эта хрень с онлайн-кинотеатрами продолжаться не будет, на индийско-вьетнамских сериалах далеко не уедешь и пользователи всё чаще будут задумываться: а нужно ли продлевать подписку на сервис с полупустым каталогом.
а как же мощные казахские комедии?))
Не знал о их существовании (-:
я тоже не знала, пока мне кинопоиск в какой-то момент не подсунул в подборку "казахи против пришельцев" 😄
Ладно хоть не "*** казахи из далекого космоса", вот это был бы поворот.
мультивселенная казахского безумия 😄
Так подписка эта и стоит копейки.
Она и этих копеек не стоит
Дык есть ещё российские сериалы. У нас уже давно научились годные снимать.
Надо быть очень упоротым чтоб вообще подписаться,в то время когда в яндексе ищется любой фильм
о, у мамбы есть шанс стать некринжовой площадкой)))
Разве что шанс)
надежда умирает последней))
Прям второе день рождение у мамбы.Турпоток из России в Тайланд с января по июль 2023-го вырос в три раза год к году и достиг 840 тысяч человек, следует из подсчётов ТАСС на основе данных местного миграционного бюро.
Ой, а тут буквально месяц назад говорили что люди шаурму больше покупать стали так как денег совсем не осталось. А тут турпотоки увеличиваются и все пляжи забиты в РФ.
Но это наверно потому что совсем денег нет, гуляют на последнее!
Полностью согласен, если могут наскрести раз в год на Тайланд, значит денег у них куры не клюют. Нужно срочное повышение нологов.
Вот-вот. В НОРМАЛЬНЫХ то странах каждые выходные гоняют ;)
И вообще, если даже смогут НАСКРЕСТИ даже 2 раза в год, это тоже лишь будет значить, что НИЩИЕ россияне вопреки режиму пытаются посмотреть на мир и вырваться из УЖАСНЫХ условий!
В нормальных странах гоняют три раза в неделю, пн, ср, пт
Ну совсем не обязательно на НОРМАЛЬНЫЕ СТРАНЫ ссылаться, давайте посмотрим на... РОССИЮ до 2014го: много кто на выхи по этим вашим европкам гонял.
давайте. кто эти многие? что за статистика? можно по годам?
Я извиняюсь, а разве Япония России и макулатуру тоже поставляла, и фанеру с цементом? Ведь вроде цементных заводов в России достаточно, да и "Свеза" фанеру выпускает? Или до Дальнего Востока не доходит это всё?
Ну, разумеется, мы можем всё это по щелчку начать производить, просто не было такой потребности. А сейчас они себе, по сути, в ногу выстрелили, когда Россия начнёт все это производить, причём лучше и дешевле ... - слышал я в две тыщи четырнадцатом.
Всё на пользу
В этом случае Китай останется пока единственной дружественной страной.
В любом случае Китай скоро найдет повод и снова закроет границы под предлогом вируса.
АвтоВАЗ в Египте? они хотят воскресить мумию?
Любые. Любые товары вошли в перечень параллельного импорта.
А всего-то вовремя и к месту сброшенная атомная бомба...
Знакомился на я на мамба: одни фейки и тётеньки в разводе. Сервис для тех, кому в пятницу нечем себя занять
тебе шашечки или ехать?
Вот пришли вы на рыбалку, зачерпнули в ведро воды - рыбы нет. Значит рыбы нет и в водоеме?)
Япония расширила список запрещённых для экспорта в Россию товаров. В него вошли машины с объёмом двигателя более 1,9 литров, гибридные авто и электрокары, яхты железнодорожный транспорт, фанера, макулатура, цемент, асфальт, керамическая плитка, стеклянные изделия, красители и другое. Новые ограничения начнут действовать с 9 августа. (О боже какая трагедия че будут делать воры мошенники продавая дорогие авто предлагать купите машину в кредит?)
Mamba 77.000 новых в неделю! Неделю Карл! 10.000 новых в день! В день Карл! 5000 новых вареников в день! В день Карл! 200 новых вареников в час! В час Карл! Маловато что то
26% это же 2% или это 0% ?
Немного наблюдений из сферы большой промышленности.
Сейчас крупный бизнес понял что для дальнейшего роста возможностей всё меньше.
И получить новое оборудование - это или искать варианты - если очень печёт.
Но как я понял из общения с коллегами.
Крупный бизнес в добровольно-принудительном порядке принуждают спонсировать сопутствующую производственную базу.
Тоесть некому НОВАТЕКу нужны клапана, раньше могли купить вагон этих клапанов, теперь они заказывают на какомнибудь Волгоградском заводе запорной арматуры, а если нужных клапанов нет, они нанимают инженеров, ищут оборудование, снабжают бабками.
Задача проста - локализация 70+%
Спонсоры всего этого сами же нуждающиеся.