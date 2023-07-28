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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 июля: доллар — 90,02 рубля (на 3 копейки меньше, чем 27 июля), евро — 100,22 рубля (на 50 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:37 мск: доллар — 90,65 рубля, евро— 99,47 рубля.

Курсы на Forex на 7:38 мск: доллар — 91 рубль, евро — 100,11 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,39 рубля.

«Азиатско-тихоокеанский банк» объявил о подключении к Union Pay. Он стал седьмым российским банком, в котором можно оформить карты китайской платёжной системы.

Банк «Бланк» перезапустил для бизнеса валютные операции для международных расчётов в казахстанских тенге и белорусских рублях, сообщили в компании. Перевести деньги можно в любые банки Казахстана и Беларуси. Расчёты проходят не через SWIFT, а через систему передачи финансовых сообщений (СПФС) от ЦБ. Также можно открыть счет в юанях и переводить деньги в банки материкового Китая. В будущем банк собирается перезапускать расчёты и в других валютах.

Американские депозитарные акции Ozon с 31 июля начнут обращаться на Международной бирже Астаны, сообщила компания. Речь идёт об уже выпущенных бумагах, новые акции эмитировать не будут.

Кто и как адаптируется

«Кинопоиск» и «Иви», несмотря на уход западных правообладателей, вышли на окупаемость в 2023 году, рассказали источники «Ъ». Рост рынка аналитики связывают с развитием цифровых экосистем, приходом новых поставщиков зарубежного контента и производством оригинального контента.

Минпромторг утвердил новый список товаров для параллельного импорта, рассказал замглавы ведомства Василий Осьмаков. Какие товары вошли в перечень, он не уточнил.

Mamba стал самым популярным в России сервисом для знакомств после ухода Badoo и Tinder, следует из данных Sensor Tower. Приложение еженедельно скачивают больше 77,5 тысяч человек.

«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство автомобилей в Египте, заявил глава концерна компании Максим Соколов. Выпуск машин в стране был приостановлен в 2022 году из-за кризиса и санкций. Местное предприятие «АвтоВАЗа» производило автомобили с 2002 года с перерывом в 2013–2015 годах из-за нестабильной обстановки в Египте.

Какие есть проблемы и трудности

Япония расширила список запрещённых для экспорта в Россию товаров. В него вошли машины с объёмом двигателя более 1,9 литров, гибридные авто и электрокары, яхты железнодорожный транспорт, фанера, макулатура, цемент, асфальт, керамическая плитка, стеклянные изделия, красители и другое. Новые ограничения начнут действовать с 9 августа.

Контекст

Турпоток из России в Тайланд с января по июль 2023-го вырос в три раза год к году и достиг 840 тысяч человек, следует из подсчётов ТАСС на основе данных местного миграционного бюро. Количество россиян, посещающих Тайланд, начало восстанавливаться в октябре 2022 года после отмены коронавирусных ограничений в стране.