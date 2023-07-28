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Деньги
Артур Томилко

День 520: Япония расширила ограничения на экспорт автомобилей в Россию Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 июля: доллар — 90,02 рубля (на 3 копейки меньше, чем 27 июля), евро — 100,22 рубля (на 50 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:37 мск: доллар — 90,65 рубля, евро— 99,47 рубля.

Курсы на Forex на 7:38 мск: доллар — 91 рубль, евро — 100,11 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,39 рубля.

«Азиатско-тихоокеанский банк» объявил о подключении к Union Pay. Он стал седьмым российским банком, в котором можно оформить карты китайской платёжной системы.

Банк «Бланк» перезапустил для бизнеса валютные операции для международных расчётов в казахстанских тенге и белорусских рублях, сообщили в компании. Перевести деньги можно в любые банки Казахстана и Беларуси. Расчёты проходят не через SWIFT, а через систему передачи финансовых сообщений (СПФС) от ЦБ. Также можно открыть счет в юанях и переводить деньги в банки материкового Китая. В будущем банк собирается перезапускать расчёты и в других валютах.

Американские депозитарные акции Ozon с 31 июля начнут обращаться на Международной бирже Астаны, сообщила компания. Речь идёт об уже выпущенных бумагах, новые акции эмитировать не будут.

Кто и как адаптируется

«Кинопоиск» и «Иви», несмотря на уход западных правообладателей, вышли на окупаемость в 2023 году, рассказали источники «Ъ». Рост рынка аналитики связывают с развитием цифровых экосистем, приходом новых поставщиков зарубежного контента и производством оригинального контента.

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Минпромторг утвердил новый список товаров для параллельного импорта, рассказал замглавы ведомства Василий Осьмаков. Какие товары вошли в перечень, он не уточнил.

Mamba стал самым популярным в России сервисом для знакомств после ухода Badoo и Tinder, следует из данных Sensor Tower. Приложение еженедельно скачивают больше 77,5 тысяч человек.

«АвтоВАЗ» планирует возобновить производство автомобилей в Египте, заявил глава концерна компании Максим Соколов. Выпуск машин в стране был приостановлен в 2022 году из-за кризиса и санкций. Местное предприятие «АвтоВАЗа» производило автомобили с 2002 года с перерывом в 2013–2015 годах из-за нестабильной обстановки в Египте.

Какие есть проблемы и трудности

Япония расширила список запрещённых для экспорта в Россию товаров. В него вошли машины с объёмом двигателя более 1,9 литров, гибридные авто и электрокары, яхты железнодорожный транспорт, фанера, макулатура, цемент, асфальт, керамическая плитка, стеклянные изделия, красители и другое. Новые ограничения начнут действовать с 9 августа.

Контекст

Турпоток из России в Тайланд с января по июль 2023-го вырос в три раза год к году и достиг 840 тысяч человек, следует из подсчётов ТАСС на основе данных местного миграционного бюро. Количество россиян, посещающих Тайланд, начало восстанавливаться в октябре 2022 года после отмены коронавирусных ограничений в стране.

Новости предыдущего дня, 27 июля — здесь.

#новость

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48 комментариев
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 Вадим Д.

И не нужны нам японские авто, у нас вон и москвичи, и ладу обновлять будут, и камазы есть. Куда ишчё-то?

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Совет безопасности
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pepeChill
Датская компания Danfoss продаёт свой бизнес в России и Белоруссии

Интересно, что в этом камазе вообще Российского? Болты да гайки хоть сами сделали? И когда мы увидим реальный результат, а не робота Федора с выставки.

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Совет безопасности

Сколько пессимизма. Мы ведь только вышли на этот сложный путь самостоятельности. Дайте время. Я верю что всё получится.

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xbevice

Это знаете как ребенку все время говорить, что занимайся физкультурой, з/п большая, хочешь в зал, хочешь в марафон, на карате модно, или самбу какую, а он все за компьютером сидит. Посидел 20 лет, пошел на улицу и сходу вы..лся на главного хулигана во дворе. Теперь лежит в больнице с переломами обеих ног и без денег и пытается понять, хватит заначки хотя бы на одну гантель

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pepeChill
Сколько пессимизма

Я просто в сказки не верю уже, вышел из этого возраста и в отличие от некоторых четко понимаю в какой стране живу.

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Гойда

Я такое слышал в 2014

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Не очень хороший человек
Куда ишчё-то?

У нас Росатом есть и молодые физики, что заняли все первые в мире места. А Камаз, кстати, очень крутая компания. А еще, самый большой коллайдер мы строили у себя, но не достроили "почему-то"... А вообще поражает эта неспособность взять свою судьбу в руки и пойти делать дела, быть готовым к борьбе в этой жизни, а не просто существованию)

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Комментарий удален модератором

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P TM GLADIATOR

Уверен? Обычные в РФ машины стоят дорого

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Вадим Д.

Сарказм.

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Nikolay Vavilov

Япония: получает 2 атомные бомбы, которые стирают с лица земли два города с мирными людьми
Япония: сша не враги, а русские плохие)

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ZuDwa

Ну, допустим, Япония под протекторатом сша стала жить, скажем так, немного лучше. А с Россией чот не получилось даже без бомбёжек.

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Mr.Tr

2 мировые войны уже не считается ?)

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Вадим Д.

Бесконечно эта хрень с онлайн-кинотеатрами продолжаться не будет, на индийско-вьетнамских сериалах далеко не уедешь и пользователи всё чаще будут задумываться: а нужно ли продлевать подписку на сервис с полупустым каталогом.

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Фуражка Лермонтова

а как же мощные казахские комедии?))

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Вадим Д.

Не знал о их существовании (-:

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Фуражка Лермонтова

я тоже не знала, пока мне кинопоиск в какой-то момент не подсунул в подборку "казахи против пришельцев" 😄

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pepeChill
казахи против пришельцев

Ладно хоть не "*** казахи из далекого космоса", вот это был бы поворот.

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Фуражка Лермонтова

мультивселенная казахского безумия 😄

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Ivan Mart

Так подписка эта и стоит копейки.

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ZuDwa

Она и этих копеек не стоит

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Leonid Bushuev

Дык есть ещё российские сериалы. У нас уже давно научились годные снимать.

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like Perm

Надо быть очень упоротым чтоб вообще подписаться,в то время когда в яндексе ищется любой фильм

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Фуражка Лермонтова

о, у мамбы есть шанс стать некринжовой площадкой)))

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Paul Borodin

Разве что шанс)

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Фуражка Лермонтова

надежда умирает последней))

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Leonid Bushuev
Mamba стал самым популярным в России сервисом для знакомств после ухода Badoo и Tinder

Прям второе день рождение у мамбы.

Турпоток из России в Тайланд с января по июль 2023-го вырос в три раза год к году и достиг 840 тысяч человек, следует из подсчётов ТАСС на основе данных местного миграционного бюро.

Ой, а тут буквально месяц назад говорили что люди шаурму больше покупать стали так как денег совсем не осталось. А тут турпотоки увеличиваются и все пляжи забиты в РФ.
Но это наверно потому что совсем денег нет, гуляют на последнее!

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Александр Привалов

Полностью согласен, если могут наскрести раз в год на Тайланд, значит денег у них куры не клюют. Нужно срочное повышение нологов.

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Leonid Bushuev

Вот-вот. В НОРМАЛЬНЫХ то странах каждые выходные гоняют ;)
И вообще, если даже смогут НАСКРЕСТИ даже 2 раза в год, это тоже лишь будет значить, что НИЩИЕ россияне вопреки режиму пытаются посмотреть на мир и вырваться из УЖАСНЫХ условий!

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schengen.reisen versicherung

В нормальных странах гоняют три раза в неделю, пн, ср, пт

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Александр Привалов

Ну совсем не обязательно на НОРМАЛЬНЫЕ СТРАНЫ ссылаться, давайте посмотрим на... РОССИЮ до 2014го: много кто на выхи по этим вашим европкам гонял.

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Leonid Bushuev

давайте. кто эти многие? что за статистика? можно по годам?

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Андрей Мельник

Я извиняюсь, а разве Япония России и макулатуру тоже поставляла, и фанеру с цементом? Ведь вроде цементных заводов в России достаточно, да и "Свеза" фанеру выпускает? Или до Дальнего Востока не доходит это всё?

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Александр Привалов

Ну, разумеется, мы можем всё это по щелчку начать производить, просто не было такой потребности. А сейчас они себе, по сути, в ногу выстрелили, когда Россия начнёт все это производить, причём лучше и дешевле ... - слышал я в две тыщи четырнадцатом.

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debil
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ZuDwa

Всё на пользу

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новый участник

В этом случае Китай останется пока единственной дружественной страной.
В любом случае Китай скоро найдет повод и снова закроет границы под предлогом вируса.

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Валерий Краснов

АвтоВАЗ в Египте? они хотят воскресить мумию?

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schengen.reisen versicherung
Япония решила обрушить часть экономики, экспорт в Россию занимал свою часть. Всё будет руины.
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Вадим Д.
Какие товары вошли в перечень, он не уточнил

Любые. Любые товары вошли в перечень параллельного импорта.

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Сергей Доктор

А всего-то вовремя и к месту сброшенная атомная бомба...

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Murfan

Знакомился на я на мамба: одни фейки и тётеньки в разводе. Сервис для тех, кому в пятницу нечем себя занять

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Leonid Bushuev

тебе шашечки или ехать?

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Александр Привалов

Вот пришли вы на рыбалку, зачерпнули в ведро воды - рыбы нет. Значит рыбы нет и в водоеме?)

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P TM GLADIATOR

Япония расширила список запрещённых для экспорта в Россию товаров. В него вошли машины с объёмом двигателя более 1,9 литров, гибридные авто и электрокары, яхты железнодорожный транспорт, фанера, макулатура, цемент, асфальт, керамическая плитка, стеклянные изделия, красители и другое. Новые ограничения начнут действовать с 9 августа. (О боже какая трагедия че будут делать воры мошенники продавая дорогие авто предлагать купите машину в кредит?)

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schengen.reisen versicherung

Mamba 77.000 новых в неделю! Неделю Карл! 10.000 новых в день! В день Карл! 5000 новых вареников в день! В день Карл! 200 новых вареников в час! В час Карл! Маловато что то

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schengen.reisen versicherung
Как сообщал Autonews, за истекшее первое полугодие Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 32,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2022-м на поставки в Россию подержанных автомобилей пришлось 26% от их общего экспорта Японией.

26% это же 2% или это 0% ?

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BVQ Studio

Немного наблюдений из сферы большой промышленности.
Сейчас крупный бизнес понял что для дальнейшего роста возможностей всё меньше.
И получить новое оборудование - это или искать варианты - если очень печёт.
Но как я понял из общения с коллегами.
Крупный бизнес в добровольно-принудительном порядке принуждают спонсировать сопутствующую производственную базу.
Тоесть некому НОВАТЕКу нужны клапана, раньше могли купить вагон этих клапанов, теперь они заказывают на какомнибудь Волгоградском заводе запорной арматуры, а если нужных клапанов нет, они нанимают инженеров, ищут оборудование, снабжают бабками.
Задача проста - локализация 70+%
Спонсоры всего этого сами же нуждающиеся.

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48 комментариев
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