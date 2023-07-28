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Артур Томилко

«Кинопоиск» в 2023 году впервые вышел на безубыточность — «Ъ» Статьи редакции

Уход иностранных правообладателей не ухудшил финансовые показатели российских онлайн-кинотеатров, утверждает газета.

  • «Кинопоиск» по итогам второго квартала 2023 года впервые вышел на окупаемость, рассказал источник «Ъ» близкий к руководству сервиса. По словам другого собеседника газеты на медиа рынке, безубыточным также стал «иви».
  • В «Кинопоиске» сообщили, что ежемесячная аудитория платформы достигла 9,1 млн человек. Согласно отчёту «Яндекса» за второй квартал 2023-го выручка бизнес-группы «Плюс и развлекательные сервисы» выросла на 152% и достигла 15,5 млрд рублей. Представитель компании уточнил, что один из основных драйверов подписки «Плюс» — «Кинопоиск». В «иви» отказались от комментариев.
  • Российский онлайн-кинотеатры не впервые заявляют о прибыльности, отмечает директор департамента новых технологий J`son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Но это касается только операционных результатов, вопрос о возвращении инвестиций остаётся открытым, уточняет он.
  • Так, в Start утверждали, что вышли на окупаемость ещё в 2019 году, вспоминает «Ъ». В Wink заявили газете, что у них «исторически прибыльный бизнес». В Kion пояснили, что сосредоточены на увеличении пользовательской базы, но продолжают наращивать операционную прибыль.
  • Опрошенные газетой эксперты считают выход «Кинопоиска» и «иви» на безубыточность логичным. В числе причин они называют сокращение расходов на зарубежные библиотеки, а также развитие цифровых экосистем, приход новых поставщиков контента и производство оригинальных проектов.

#новость #кинопоиск #иви

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30 комментариев
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 Вадим Д.

Долго ли эта безубыточность сохранится?
На Кинопоиске смотришь сериал, на следующий день — херак, нет его. Фильмы просто пачками убирают.

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Вася Пражкин
На Кинопоиске смотришь сериал, на следующий день — херак, нет его.

Прям как на фронте

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Antny Slmv

На Иви совершенно нечего смотреть, чудеса какие-то 🙌🏻
я уже пакет каналов viju купил (разумеется за 0 руб), где, к слову, также смотреть нечего, но хоть какое-то разнообразие 😂

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Adarik20

Забавный)

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Игорь Богданов

Как-то на кинопоиске совсем грустно с фильмами. Вспоминаю какой-нибудь фильм, хочу его пересмотреть, а его нет. И так каждый раз. А какие-нибудь популярные фильмы и так гуглятся на раз-два в 4КFullHD Dolby Digital HDR.
Соответственно, если не знать фильм, то подборки кинопоиска могут просто не выдать в рекомендациях потенциально хороший фильм.

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AlSh

До тех пор, пока в сторону правообладателей не придется начинать по-новой отчехлять.

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Добрый Пуховик

Качай на хард с торрента.

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Вадим Д.

12 тер на посмотреть всегда припасено и занято (-:

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Сергей Мазур

а подписка то у многих сохранилась! профит!

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hakhagmon

На кинопоиске уже нихера не осталось. На хдрезке теперь чаще смотрю

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debil
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Сергей Мазур
В числе причин они называют сокращение расходов на зарубежные библиотеки

перестали отчислять правообладателям))) Так любой сможет стать прибыльным. например, rezka всегда была прибыльной)

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ART
перестали отчислять правообладателям

нет трат - нет убытков

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Kate

И испоганились в конец 😬😬

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Dmitry Porkhaev

Как говорится:" Ну вышли и вышли"

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Помогаю Кодить

срочно, подскажите как выключить компьютер, а то я забыл. Помню надо пуск нажать сначала , а дальше как? у меня виндовс если что. А то пока с общедомового рубильника приходится выключать

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hakhagmon

Win+r
Затем в консоли
sleep n

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AlSh

Накоди выключалку

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Случайные фотографии

Новость про кинотеатры и нет упоминания штрафов?

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Alesia Akulich

Очень полезная новость)))

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Vitaly Ya

Неудивительно, когда особо нечего смотреть.

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Жошы хан

Ебана какие цифры. Миллиарды там миллиарды тут. Как бедно я живу

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Kirill Volkov

Интересно, как долго это сохранится

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under construction

снизить количество контента, оказывается все просто

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Inna Moon

Вопрос по теме: кто где слушает музыку сейчас? В Яндекс музыке тоже половина аудиотеки удалена, за спотифай испанский надоело платить 12 евро (слишком круто), слышала, что в сбермузыке добавляется новая музыка.

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Магомед Султанбегов

Думаю вы маркетолог сбермузыки проводящий маркетинговые исследования

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Центр принятия решений

Добавляется новая только в VK, можно еще с Саундклаудом пошаманить. Но Сбермузыка точно нет, отвратительный сервис

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Shoo

Лучше уж 12 евро, чем Сбермузыка.
Но вообще, саундклауд топчик.

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Центр принятия решений

Сейчас пару материалов найдут с неправильной любовью и ситуация поменяется)

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Генератор случайных мыслей

Долго им пришло стараться, чтоб выйти с убытков

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30 комментариев
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