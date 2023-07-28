Деньги
Евгения Евсеева

Акции Ozon с 31 июля начнут торговаться на бирже в Казахстане Статьи редакции

В перспективе это позволит инвесторам совершать сделки с акциями компании, купленными на бирже Nasdaq.

  • Американские депозитарные акции (ADS) Ozon допустили к торгам на Международной бирже Астаны (AIX), сообщила компания. Они начнут торговаться на ней 31 июля 2023 года под тикером OZON.
  • Какая доля акций будет обращаться на бирже — в компании не уточняют. Но речь идёт об уже выпущенных бумагах, новые акции компания эмитировать не будет.
  • Листинг потенциально поможет повысить ликвидность ADS и предоставит инвесторам, в том числе международным, возможность торговать на бирже, говорят в Ozon. При этом он не повлияет на торги на Мосбирже, они продолжатся в обычном режиме. Также компания продолжает оспаривать решение Nasdaq о делистинге.
  • «AIX — полноправный член World Federation of Exchanges (Всемирная федерация бирж) и отвечает интересам наших инвесторов. Она подходит для обращения американских депозитарных акций и работает на базе английского права, привычного для большинства международных инвесторов», — пояснил РБК представитель Ozon.
  • У депозитария AIX есть прямые отношения с европейским депозитарием Euroclear, отметили в компании. Инвесторы, которые купили ADS Ozon на Nasdaq, в перспективе смогут получить возможность совершать сделки с ними на бирже в Казахстане — после того как получат доступ к торговой инфраструктуре на ней.
  • Выход на местную биржу должен стать «следующим шагом» в расширении присутствия в Казахстане, куда компания вышла в 2021 году. В стране Ozon управляет двумя крупными фулфилмент-центрами в Алматы и Астане, также в Казахстане по франшизе работает сеть ПВЗ.

#новость #ozon

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10 комментариев
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 Вадим Д.

Выход найден. Надеюсь, братья-казахи камень за пазухой не держат.

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Roman

прокси-страна – это что-то новенькое

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Вадим Д.

Хе-хе, класс 👍🏻

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Помогаю Кодить

не прокси а брокер-страна)

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Александр Голубев

Зимбабва, надеюсь, тоже не останется в стороне.

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Сергей Д.

Как и Украина в итоге

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дед Мазай и носороги

Сияющие перспективы. Глобальное доминирование. Клуб четырех запятых.

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ЯжПрограммист

Тикер будет "OZON, ZAEBAL"
https://www.youtube.com/watch?v=R4VjmOAdAI8

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Sarra Mayer

Неплохо

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Rownie

Так а че не написали что будет с акциями на nasdaq делистинг или нет.

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