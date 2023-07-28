Акции Ozon с 31 июля начнут торговаться на бирже в Казахстане Статьи редакции
В перспективе это позволит инвесторам совершать сделки с акциями компании, купленными на бирже Nasdaq.
- Американские депозитарные акции (ADS) Ozon допустили к торгам на Международной бирже Астаны (AIX), сообщила компания. Они начнут торговаться на ней 31 июля 2023 года под тикером OZON.
- Какая доля акций будет обращаться на бирже — в компании не уточняют. Но речь идёт об уже выпущенных бумагах, новые акции компания эмитировать не будет.
- Листинг потенциально поможет повысить ликвидность ADS и предоставит инвесторам, в том числе международным, возможность торговать на бирже, говорят в Ozon. При этом он не повлияет на торги на Мосбирже, они продолжатся в обычном режиме. Также компания продолжает оспаривать решение Nasdaq о делистинге.
- «AIX — полноправный член World Federation of Exchanges (Всемирная федерация бирж) и отвечает интересам наших инвесторов. Она подходит для обращения американских депозитарных акций и работает на базе английского права, привычного для большинства международных инвесторов», — пояснил РБК представитель Ozon.
- У депозитария AIX есть прямые отношения с европейским депозитарием Euroclear, отметили в компании. Инвесторы, которые купили ADS Ozon на Nasdaq, в перспективе смогут получить возможность совершать сделки с ними на бирже в Казахстане — после того как получат доступ к торговой инфраструктуре на ней.
- Выход на местную биржу должен стать «следующим шагом» в расширении присутствия в Казахстане, куда компания вышла в 2021 году. В стране Ozon управляет двумя крупными фулфилмент-центрами в Алматы и Астане, также в Казахстане по франшизе работает сеть ПВЗ.
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Выход найден. Надеюсь, братья-казахи камень за пазухой не держат.
прокси-страна – это что-то новенькое
Хе-хе, класс 👍🏻
не прокси а брокер-страна)
Зимбабва, надеюсь, тоже не останется в стороне.
Как и Украина в итоге
Сияющие перспективы. Глобальное доминирование. Клуб четырех запятых.
Тикер будет "OZON, ZAEBAL"
https://www.youtube.com/watch?v=R4VjmOAdAI8
Неплохо
Так а че не написали что будет с акциями на nasdaq делистинг или нет.