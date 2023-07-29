День 521: «Райффайзенбанк» в мае-июне стал одним из лидеров среди российских банков по притоку наличных Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 29-31 июля: доллар — 90,97 рубля (на 95 копеек больше, чем 28 июля), евро — 99,95 рубля (на 27 копеек меньше)
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Кто и как адаптируется
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» передала эскизный проект Российской орбитальной станции в головную научно-исследовательскую организацию «Роскосмоса» на экспертизу. Он пройдёт защиту в августе 2023 года.
Инвестпрограмма «АвтоВАЗа» составит «несколько миллиардов рублей» в 2023 году, сообщил президент компании Максим Соколов. За счёт этих средств планируется начать подготовку к производству Iskra, кроссовера на базе Vesta, Lada Aura и других новых проектов, в том числе нового двигателя для Niva.
Какие есть проблемы и трудности
Движение по Крымскому мосту приостанавливали три раза за ночь с пятницы на субботу, 29 июля. О причинах не сообщалось, находящихся на мосту призывали сохранять спокойствие.
Контекст
Правительство ввело запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России — он будет действовать до 31 декабря 2023 года. Такое ограничение уже вводилось летом и зимой 2022 года.
«Райффайзенбанк», подконтрольный австрийскому Raiffeisen Bank International, в мае и июне 2023 года оказался среди лидеров на российском рынке по притоку наличных денег, драгоценных металлов и камней, следует из оборотных ведомостей банков, которые изучил РБК. Кассы и банкоматы «Райффайзенбанка» за два месяца пополнились на 30 млрд рублей.
За первую половину 2023 года в Таиланд приехало 791 тысяч россиян – на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Почему курорт стал популярным направлением у граждан России — разбираются «Ведомости».
Новости предыдущего дня, 28 июля — здесь.
Видимо тот кто ведёт аккаунт Вадима Д. в данный момент ушёл в туалет, а то статье уже 5 минут, а комментария от него всё ещё нет
О, котобутер
Котопузик грустит...
Кот всю метафизику портит
он просто в райфе подрабатывает - празднуют шампанским
Нейрочеловеку тоже нужен отдых :)
Нет, просто электричество в датацентре вырубили)
" передала эскизный проект Российской орбитальной станции в головную научно-исследовательскую организацию «Роскосмоса» на экспертизу. Он пройдёт защиту в августе 2023 года."
А от кого надо макет защищать?
Ну Вы прям как маленький! От инопланетных захватчиков, разумеется!
C планеты Нибуру?
От распила
"Инвестпрограмма «АвтоВАЗа» составит «несколько миллиардов рублей» в 2023 году"
Не понял! На разработку нового автомобилесодержащего продукта мало а на закупку и поклейку шильдиков много...
На шильдики не бывает много
"Правительство ввело запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России — он будет действовать до 31 декабря 2023 года."
Чего это вдруг? Опять небывалый урожай собрали небось...
"Движение по Крымскому мосту три раза за ночь с пятницы на субботу, 29 июля."
Не понял! Движение что?
Даже я не могу уже три раза за ночь. А вот движение — может.
"«Райффайзенбанк», подконтрольный австрийскому Raiffeisen Bank International, в мае и июне 2023 года оказался среди лидеров на российском рынке по притоку наличных денег, драгоценных металлов и камней"
Мощно пылесосит...
"Кому - война, а кому - мать родна"
в оригинальной новости откуда спылесосил вц говорится о том что на фоне ослабления рубля
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10989481
Райф - топ.
Эта новость про Райффайзенбанк или про всë подряд? И что, что он лидером стал? В чем суть такой новости?
Это не новость, а мини-сводка за сутки. В заголовок выносится интересная (по мнению редакции) новость из этой сводки.
Интересно Макара попросили занять смену пока Вадимка чилится?