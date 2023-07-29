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Деньги
Евгения Евсеева

День 521: «Райффайзенбанк» в мае-июне стал одним из лидеров среди российских банков по притоку наличных Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29-31 июля: доллар — 90,97 рубля (на 95 копеек больше, чем 28 июля), евро — 99,95 рубля (на 27 копеек меньше)

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 28 июля: доллар — 91,7 рубля, евро — 100,92 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 28 июля: доллар — 91,72 рубля, евро — 100,99 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,35 рубля.

Кто и как адаптируется

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» передала эскизный проект Российской орбитальной станции в головную научно-исследовательскую организацию «Роскосмоса» на экспертизу. Он пройдёт защиту в августе 2023 года.

Инвестпрограмма «АвтоВАЗа» составит «несколько миллиардов рублей» в 2023 году, сообщил президент компании Максим Соколов. За счёт этих средств планируется начать подготовку к производству Iskra, кроссовера на базе Vesta, Lada Aura и других новых проектов, в том числе нового двигателя для Niva.

Какие есть проблемы и трудности

Движение по Крымскому мосту приостанавливали три раза за ночь с пятницы на субботу, 29 июля. О причинах не сообщалось, находящихся на мосту призывали сохранять спокойствие.

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Контекст

Правительство ввело запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России — он будет действовать до 31 декабря 2023 года. Такое ограничение уже вводилось летом и зимой 2022 года.

«Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок».

«Райффайзенбанк», подконтрольный австрийскому Raiffeisen Bank International, в мае и июне 2023 года оказался среди лидеров на российском рынке по притоку наличных денег, драгоценных металлов и камней, следует из оборотных ведомостей банков, которые изучил РБК. Кассы и банкоматы «Райффайзенбанка» за два месяца пополнились на 30 млрд рублей.

За первую половину 2023 года в Таиланд приехало 791 тысяч россиян – на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Почему курорт стал популярным направлением у граждан России — разбираются «Ведомости».

Новости предыдущего дня, 28 июля — здесь.

#новость

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24 комментария
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 Anton Karmanov

Видимо тот кто ведёт аккаунт Вадима Д. в данный момент ушёл в туалет, а то статье уже 5 минут, а комментария от него всё ещё нет

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Евгения Евсеева
Автор
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Амбассадор Черноголовки

О, котобутер

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MakaR

Котопузик грустит...

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Алекс Д.

Кот всю метафизику портит

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fffggg gggfff

он просто в райфе подрабатывает - празднуют шампанским

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Алекс Д.

Нейрочеловеку тоже нужен отдых :)

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Мох

Нет, просто электричество в датацентре вырубили)

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MakaR

" передала эскизный проект Российской орбитальной станции в головную научно-исследовательскую организацию «Роскосмоса» на экспертизу. Он пройдёт защиту в августе 2023 года."
А от кого надо макет защищать?

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Dullish

Ну Вы прям как маленький! От инопланетных захватчиков, разумеется!

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desert1976

C планеты Нибуру?

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Михаил Октябрьский

От распила

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MakaR

"Инвестпрограмма «АвтоВАЗа» составит «несколько миллиардов рублей» в 2023 году"
Не понял! На разработку нового автомобилесодержащего продукта мало а на закупку и поклейку шильдиков много...

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Giraffe

На шильдики не бывает много

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MakaR

"Правительство ввело запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России — он будет действовать до 31 декабря 2023 года."
Чего это вдруг? Опять небывалый урожай собрали небось...

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MakaR

"Движение по Крымскому мосту три раза за ночь с пятницы на субботу, 29 июля."
Не понял! Движение что?

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Амбассадор Черноголовки

Даже я не могу уже три раза за ночь. А вот движение — может.

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MakaR

"«Райффайзенбанк», подконтрольный австрийскому Raiffeisen Bank International, в мае и июне 2023 года оказался среди лидеров на российском рынке по притоку наличных денег, драгоценных металлов и камней"
Мощно пылесосит...

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Roman Hmelevsky

"Кому - война, а кому - мать родна"

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неформат

в оригинальной новости откуда спылесосил вц говорится о том что на фоне ослабления рубля
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10989481

Райффайзен Банк получил резкий приток наличных…
Райффайзен Банк стал лидером среди российских банков по притоку наличных, драгоценных металлов и…
www.banki.ru
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Этодругин

Райф - топ.

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Анжелика Швец

Эта новость про Райффайзенбанк или про всë подряд? И что, что он лидером стал? В чем суть такой новости?

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енот

Это не новость, а мини-сводка за сутки. В заголовок выносится интересная (по мнению редакции) новость из этой сводки.

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Muvandr

Интересно Макара попросили занять смену пока Вадимка чилится?

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24 комментария
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