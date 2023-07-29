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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29-31 июля: доллар — 90,97 рубля (на 95 копеек больше, чем 28 июля), евро — 99,95 рубля (на 27 копеек меньше)

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 28 июля: доллар — 91,7 рубля, евро — 100,92 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 28 июля: доллар — 91,72 рубля, евро — 100,99 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,35 рубля.

Кто и как адаптируется

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» передала эскизный проект Российской орбитальной станции в головную научно-исследовательскую организацию «Роскосмоса» на экспертизу. Он пройдёт защиту в августе 2023 года.

Инвестпрограмма «АвтоВАЗа» составит «несколько миллиардов рублей» в 2023 году, сообщил президент компании Максим Соколов. За счёт этих средств планируется начать подготовку к производству Iskra, кроссовера на базе Vesta, Lada Aura и других новых проектов, в том числе нового двигателя для Niva.

Какие есть проблемы и трудности

Движение по Крымскому мосту приостанавливали три раза за ночь с пятницы на субботу, 29 июля. О причинах не сообщалось, находящихся на мосту призывали сохранять спокойствие.

Контекст

Правительство ввело запрет на экспорт риса и рисовой крупы из России — он будет действовать до 31 декабря 2023 года. Такое ограничение уже вводилось летом и зимой 2022 года.

«Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок».

«Райффайзенбанк», подконтрольный австрийскому Raiffeisen Bank International, в мае и июне 2023 года оказался среди лидеров на российском рынке по притоку наличных денег, драгоценных металлов и камней, следует из оборотных ведомостей банков, которые изучил РБК. Кассы и банкоматы «Райффайзенбанка» за два месяца пополнились на 30 млрд рублей.

За первую половину 2023 года в Таиланд приехало 791 тысяч россиян – на 1000% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Почему курорт стал популярным направлением у граждан России — разбираются «Ведомости».