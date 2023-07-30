День 522: Россия больше не планирует передавать иностранные активы в стране в госуправление Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Планов передавать в государственное управление активы «недружественных нерезидентов» вслед за компаниями «Балтика» (принадлежит Carlsberg) и «Данон Россия» (Danone) на текущий момент нет, эти случаи были особыми, заявил Владимир Путин. По его словам, «менеджмент этих компаний пытался запугать своих работников».
Контекст
Российский рынок кибербезопасности с учётом выручки от продаж продуктов и оказания услуг в 2022 году составил 193,3 млрд рублей, показав рост чуть менее чем на 4%. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок. На поставки средств защиты информации пришлось 74% от общего объема рынка, то есть около 143 млрд рублей. Из этой суммы 30% средств, или 43 млрд рублей, в 2022 году заработали иностранные вендоры, но их доля сократилась за год на 9 процентных пунктов.
Правительство России не поддержало предложенный КПРФ законопроект о выходе России из Международного валютного фонда.
Новости предыдущего дня, 29 июля — здесь.
Это называется в госуправление?
ну, да. поменяли то управленцев, а не владельцев.
на текущий момент
По есть завтра планы могут и поменяться? Чего тогда воздух зря сотрясать?
Говорят, там в Москва сити что-то хлопнуло)
РЭБом посадили БПЛА.Планов передавать в государственное управление активы «недружественных нерезидентов» вслед за компаниями «Балтика» (принадлежит Carlsberg) и «Данон Россия» (Danone) на текущий момент нет, эти случаи были особыми, заявил Владимир Путин. По его словам, «менеджмент этих компаний пытался запугать своих работников».
еще один сбили в Одинцово. достойный ответ после здания СБУ и объектов в портах ;)
Этих это каких? Которых еще не перевели или которых уже перевели? 0_о
А чего до Сити дали долететь, если РЭБ был?
что бы не уронить на жилые дома.
ближайшая промка там.
Говорят, там в Одессе уже неделю что-то хлопает)
Там кондиционеры стали массово выходить из гражданства
Не планирует*
*это не точно
Интересно, как менеджмент Балтики мог запугать работников, заставлял пить перед сменой их же продукцию?
Ситуативненько
Остались ли в стране другие иностранные компании, достаточно крупные, чтобы к ним относились серьезно?
Марса и Юнилевер достаточно?
Возможно, не осталось талантливых менеджеров, которые возглавили бы другие иностранные компании, которые будут переданы в госуправление.
Всё уже передано, чего уж там. Если появятся новые, то уж тут снова можно передать, а потом опять ни-ни.
Вот только момент - это, по сути, наименьшая величина времени, квант времени. Суть уловили?)
Уловили
"эти случаи были особыми"
А-а-а ну ладно...
"Правительство России не поддержало предложенный КПРФ законопроект о выходе России из Международного валютного фонда."
А зачем они это предлагали?