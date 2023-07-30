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Деньги
Евгения Евсеева

День 522: Россия больше не планирует передавать иностранные активы в стране в госуправление Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29-31 июля: доллар — 90,97 рубля (на 95 копеек больше, чем 28 июля), евро — 99,95 рубля (на 27 копеек меньше)

Курсы на Мосбирже на закрытии торгов 28 июля: доллар — 91,7 рубля, евро — 100,92 рубля.

Курсы на Forex на закрытии торгов 28 июля: доллар — 91,72 рубля, евро — 100,99 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 90,97 рубля.

Кто и как адаптируется

Планов передавать в государственное управление активы «недружественных нерезидентов» вслед за компаниями «Балтика» (принадлежит Carlsberg) и «Данон Россия» (Danone) на текущий момент нет, эти случаи были особыми, заявил Владимир Путин. По его словам, «менеджмент этих компаний пытался запугать своих работников».

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Контекст

Российский рынок кибербезопасности с учётом выручки от продаж продуктов и оказания услуг в 2022 году составил 193,3 млрд рублей, показав рост чуть менее чем на 4%. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок. На поставки средств защиты информации пришлось 74% от общего объема рынка, то есть около 143 млрд рублей. Из этой суммы 30% средств, или 43 млрд рублей, в 2022 году заработали иностранные вендоры, но их доля сократилась за год на 9 процентных пунктов.

Правительство России не поддержало предложенный КПРФ законопроект о выходе России из Международного валютного фонда.

Новости предыдущего дня, 29 июля — здесь.

#новость

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 John Nash

Это называется в госуправление?

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Leonid Bushuev

ну, да. поменяли то управленцев, а не владельцев.

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Вася Пражкин
Россия больше не планирует
на текущий момент

По есть завтра планы могут и поменяться? Чего тогда воздух зря сотрясать?

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Илья Фридман

Говорят, там в Москва сити что-то хлопнуло)

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Leonid Bushuev

РЭБом посадили БПЛА.
еще один сбили в Одинцово. достойный ответ после здания СБУ и объектов в портах ;)

Планов передавать в государственное управление активы «недружественных нерезидентов» вслед за компаниями «Балтика» (принадлежит Carlsberg) и «Данон Россия» (Danone) на текущий момент нет, эти случаи были особыми, заявил Владимир Путин. По его словам, «менеджмент этих компаний пытался запугать своих работников».

Этих это каких? Которых еще не перевели или которых уже перевели? 0_о

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Кирилл Таран
РЭБом посадили БПЛА

А чего до Сити дали долететь, если РЭБ был?

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Leonid Bushuev

что бы не уронить на жилые дома.
ближайшая промка там.

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Горделивый Сербский Патриот

Говорят, там в Одессе уже неделю что-то хлопает)

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James Bomond

Там кондиционеры стали массово выходить из гражданства

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Mike V. Gorbunov

Не планирует*

*это не точно

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Magistr Architecture

Интересно, как менеджмент Балтики мог запугать работников, заставлял пить перед сменой их же продукцию?

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Кирилл Таран
Планов передавать в государственное управление активы «недружественных нерезидентов» на текущий момент нет

Ситуативненько

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новый участник

Остались ли в стране другие иностранные компании, достаточно крупные, чтобы к ним относились серьезно?

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James Bomond

Марса и Юнилевер достаточно?

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новый участник

Возможно, не осталось талантливых менеджеров, которые возглавили бы другие иностранные компании, которые будут переданы в госуправление.

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Вадим Д.
Россия больше не планирует передавать иностранные активы в стране в госуправление

Всё уже передано, чего уж там. Если появятся новые, то уж тут снова можно передать, а потом опять ни-ни.

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ingeniare
Планов передавать в государственное управление активы «недружественных нерезидентов» вслед за компаниями «Балтика» (принадлежит Carlsberg) и «Данон Россия» (Danone) на текущий момент нет, эти случаи были особыми, заявил Владимир Путин

Вот только момент - это, по сути, наименьшая величина времени, квант времени. Суть уловили?)

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Giraffe

Уловили

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MakaR

"эти случаи были особыми"
А-а-а ну ладно...

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MakaR

"Правительство России не поддержало предложенный КПРФ законопроект о выходе России из Международного валютного фонда."
А зачем они это предлагали?

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