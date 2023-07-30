Планов передавать в государственное управление активы «недружественных нерезидентов» вслед за компаниями «Балтика» (принадлежит Carlsberg) и «Данон Россия» (Danone) на текущий момент нет, эти случаи были особыми, заявил Владимир Путин. По его словам, «менеджмент этих компаний пытался запугать своих работников».

Российский рынок кибербезопасности с учётом выручки от продаж продуктов и оказания услуг в 2022 году составил 193,3 млрд рублей, показав рост чуть менее чем на 4%. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок. На поставки средств защиты информации пришлось 74% от общего объема рынка, то есть около 143 млрд рублей. Из этой суммы 30% средств, или 43 млрд рублей, в 2022 году заработали иностранные вендоры, но их доля сократилась за год на 9 процентных пунктов.