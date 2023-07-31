Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 31 июля: доллар — 90,97 рубля (на 95 копеек больше, чем 28 июля), евро — 99,95 рубля (на 27 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:49 мск: доллар — 92,42 рубля, евро— 101,69 рубля.

Курсы на Forex на 7:50 мск: доллар — 92,27 рубля, евро — 100,48 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,98 рубля.

На открытии торгов на Мосбирже доллар превысил 92 рубля впервые с 7 июля 2023 года. Как пишет «Интерфакс», рубль «умеренно снижается» по отношению к иностранным валютам «после завершения периода налоговых платежей и с учётом потери поддержки со стороны экспортёров».

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Кто и как адаптируется

Минпромторг, Минобрнауки, производители полупроводников и профильные университеты реализуют проект по строительству российской сети полигонов, чтобы тестировать оборудование для производства микроэлектроники. Один такой полигон может обойтись в 5 млрд рублей, но зато его использование поможет ускорить начало серийного выпуска отечественных установок, считают на рынке.

Шведская Ingka Centres, которой принадлежат ТРЦ «Мега» и магазины IKEA в России, продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк» площадью 42 тысячи м², обратили внимание «Ведомости». Покупатель — «КЛС-Химки», которой владеют бывший совладелец «Соверенбанка» Григорий Саакян (99%) и совладельцец «А-финанс» и «А-базис» Аркадий Даниелян (1%). Узнать, зачем им комплекс, редакции газеты не удалось.

«Эфко» (майонезы «Слобода», растительное масло Altero, молочные продукты Epos и другие бренды) задумалась о выходе на рынки Индонезии, Сингапура, Малайзии и Филиппин, пишет Shopper's. Там компания будет продавать масло и растительное мясо.

Какие есть проблемы и трудности

Банк «Синара», «Газэнергобанк», «АК барс банк» и БКС присоединятся к коллективному иску частных инвесторов против НРД и Государственной транспортной лизинговой компании. Дело связано с отсутствием выплат по евробондам со стороны ГТЛК, чьи компании попали под блокирующие санкции США ещё в августе 2022 года. «Синара», например, требует вернуть 8 млн рублей долга и 418,6 тысячи рублей процентов, а «Газэнергобанк» — 52,3 млн рублей и 2,7 млн рублей соответственно.

Датский производитель комплектующих для возобновляемых источников энергии Vestas пытается обанкротить российскую структуру, чтобы уйти из страны, но может столкнуться с трудностями, пишет «Ъ». По закону одно из юрлиц должно было первым делом расплатиться со всеми кредиторами, а затем передать остаток денег и имущества конечным владельцам, но оно вместо этого попыталось вывезти часть своих продуктов из России в ЕС. Теперь против компании заведено дело, а ещё к ответственности хотят привлечь её акционеров.

Ассоциация «Национальный совет такси» попросила правительство не принуждать перевозчиков покупать только локализованные в России автомобили. По её мнению, принудительная локализация машин приведёт к росту цен для потребителей услуги, ухудшит транспортную доступность и в целом вызовет «массовое недовольство».

Контекст

В части российских банков половина выдач автокредитов приходится на покупку новых автомобилей китайских марок. Среди причин — увеличение доли таких машин на российском рынке и уход западных поставщиков, а также льготные предложения от самих автоконцернов из КНР.

Минтруд рассказал, какие меры предпринимает и ещё может предпринять, чтобы смягчить проблему с дефицитом кадров на рынке труда — в частности в промышленности. Одно из возможных решений — привлечь «дополнительные миграционные потоки» в страну, например, из Северной Кореи, заявил председатель организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Мировые цены на какао-бобы бьют максимумы, зафиксированные в 2011 году, на фоне трудностей с выращиванием продукции в Западной Африке, пишут «Ведомости»: стоимость нью-йоркских фьючерсов достигла $3500 за тонну. Рост цен затронет в том числе и Россию, считают опрошенные эксперты, но в ассоциации «Росчайкофе» напоминают: чем больше продукции производится внутри страны, тем меньше она зависит от таких ценовых колебаний.

РБК подготовило инфографику о том, как с годами менялась чистая прибыль российских банков. За первое полугодие 2023 года, например, она составила рекордные 1,7 трлн рублей, а в 2022-м вместо неё банки получили убыток в 1,5 трлн рублей.

Источник: ЦБ, РБК

К 2027 году объём российского рынка информационной безопасности составит 559 млрд рублей, говорится в прогнозе развития от Центра стратегических разработок. Иностранные решения останутся, просто основную их долю будут составлять продукты из «дружественных» стран.

The Times рассказало, что британские производители продолжают сотрудничать с Россией несмотря на политическую ситуацию и санкции со стороны местного правительства. В частности речь идёт о поставках строительного оборудования для нефтегазовой промышленности.

Глава Минфина Антон Силуанов дал интервью ТАСС. В нём он пояснил, что ослабление рубля связано прежде всего с торговым балансом страны, а также растущим спросом на валюту на фоне заграничных отпусков. Ведомство не отрицает, что «бюджету хорошо от слабого рубля», но считает, что курс должен быть предсказуем, так как это важно для людей и бизнеса.