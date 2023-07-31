День 523: доллар на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 7 июля 2023 года Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 31 июля: доллар — 90,97 рубля (на 95 копеек больше, чем 28 июля), евро — 99,95 рубля (на 27 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,98 рубля.
На открытии торгов на Мосбирже доллар превысил 92 рубля впервые с 7 июля 2023 года. Как пишет «Интерфакс», рубль «умеренно снижается» по отношению к иностранным валютам «после завершения периода налоговых платежей и с учётом потери поддержки со стороны экспортёров».
Кто и как адаптируется
Минпромторг, Минобрнауки, производители полупроводников и профильные университеты реализуют проект по строительству российской сети полигонов, чтобы тестировать оборудование для производства микроэлектроники. Один такой полигон может обойтись в 5 млрд рублей, но зато его использование поможет ускорить начало серийного выпуска отечественных установок, считают на рынке.
Шведская Ingka Centres, которой принадлежат ТРЦ «Мега» и магазины IKEA в России, продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк» площадью 42 тысячи м², обратили внимание «Ведомости». Покупатель — «КЛС-Химки», которой владеют бывший совладелец «Соверенбанка» Григорий Саакян (99%) и совладельцец «А-финанс» и «А-базис» Аркадий Даниелян (1%). Узнать, зачем им комплекс, редакции газеты не удалось.
«Эфко» (майонезы «Слобода», растительное масло Altero, молочные продукты Epos и другие бренды) задумалась о выходе на рынки Индонезии, Сингапура, Малайзии и Филиппин, пишет Shopper's. Там компания будет продавать масло и растительное мясо.
Какие есть проблемы и трудности
Банк «Синара», «Газэнергобанк», «АК барс банк» и БКС присоединятся к коллективному иску частных инвесторов против НРД и Государственной транспортной лизинговой компании. Дело связано с отсутствием выплат по евробондам со стороны ГТЛК, чьи компании попали под блокирующие санкции США ещё в августе 2022 года. «Синара», например, требует вернуть 8 млн рублей долга и 418,6 тысячи рублей процентов, а «Газэнергобанк» — 52,3 млн рублей и 2,7 млн рублей соответственно.
Датский производитель комплектующих для возобновляемых источников энергии Vestas пытается обанкротить российскую структуру, чтобы уйти из страны, но может столкнуться с трудностями, пишет «Ъ». По закону одно из юрлиц должно было первым делом расплатиться со всеми кредиторами, а затем передать остаток денег и имущества конечным владельцам, но оно вместо этого попыталось вывезти часть своих продуктов из России в ЕС. Теперь против компании заведено дело, а ещё к ответственности хотят привлечь её акционеров.
Ассоциация «Национальный совет такси» попросила правительство не принуждать перевозчиков покупать только локализованные в России автомобили. По её мнению, принудительная локализация машин приведёт к росту цен для потребителей услуги, ухудшит транспортную доступность и в целом вызовет «массовое недовольство».
Контекст
В части российских банков половина выдач автокредитов приходится на покупку новых автомобилей китайских марок. Среди причин — увеличение доли таких машин на российском рынке и уход западных поставщиков, а также льготные предложения от самих автоконцернов из КНР.
Минтруд рассказал, какие меры предпринимает и ещё может предпринять, чтобы смягчить проблему с дефицитом кадров на рынке труда — в частности в промышленности. Одно из возможных решений — привлечь «дополнительные миграционные потоки» в страну, например, из Северной Кореи, заявил председатель организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.
Мировые цены на какао-бобы бьют максимумы, зафиксированные в 2011 году, на фоне трудностей с выращиванием продукции в Западной Африке, пишут «Ведомости»: стоимость нью-йоркских фьючерсов достигла $3500 за тонну. Рост цен затронет в том числе и Россию, считают опрошенные эксперты, но в ассоциации «Росчайкофе» напоминают: чем больше продукции производится внутри страны, тем меньше она зависит от таких ценовых колебаний.
РБК подготовило инфографику о том, как с годами менялась чистая прибыль российских банков. За первое полугодие 2023 года, например, она составила рекордные 1,7 трлн рублей, а в 2022-м вместо неё банки получили убыток в 1,5 трлн рублей.
К 2027 году объём российского рынка информационной безопасности составит 559 млрд рублей, говорится в прогнозе развития от Центра стратегических разработок. Иностранные решения останутся, просто основную их долю будут составлять продукты из «дружественных» стран.
The Times рассказало, что британские производители продолжают сотрудничать с Россией несмотря на политическую ситуацию и санкции со стороны местного правительства. В частности речь идёт о поставках строительного оборудования для нефтегазовой промышленности.
Глава Минфина Антон Силуанов дал интервью ТАСС. В нём он пояснил, что ослабление рубля связано прежде всего с торговым балансом страны, а также растущим спросом на валюту на фоне заграничных отпусков. Ведомство не отрицает, что «бюджету хорошо от слабого рубля», но считает, что курс должен быть предсказуем, так как это важно для людей и бизнеса.
Новости предыдущего дня, 30 июля — здесь.
А не, вот он — новый уровень. Африканским студентам — побольше мест в вузах, северным корейцам — рабочие места.
Спасибо, Минтруд, спасибо, правительство, такая забота о россиянах, аж слеза наворачивается.
А у тебя хорошие комменты бывают? Ну типа как здорово, что все мы здесь... Или ты сам генеришь новости, чтобы потом их вывернуть на изнанку? Вадим? Д.
Помню свое детство в амурской области 90х-2000, толпы мигрантов из северной кореи, постоянно тусовались у памятника Ленина в поисках работы. Прям как в США, подъезжаешь на пикапе, забираешь сколько тебе надо, везёшь на тяжёлый труд. Только в отличии от США, этих часто кидали на бабки
Целятся в новую ЦА, не иначе, в Наташек !
Год назад кое-кто говорил, что «доллар скукожился». Хорошая шутка
Просто зима холодная ожидалась, сейчас раскукожился.
В прошлом году скукожился в этом раскукожился!
«Росчайкофе» напоминают: чем больше продукции производится внутри страны, тем меньше она зависит от таких ценовых колебаний."
Они там совсем?? Сколько мы за последние 10 лет какао бобов произвели?
Во-во! Я тоже в ...
А сколько кокаобобов вы купили?
" но в ассоциации «Росчайкофе» напоминают: чем больше продукции производится внутри страны"
Это как? У нас чай и кофе растут что-ли?
Чай растёт на Кавказе.
Один такой полигон может обойтись в 5 млрд рублей, но зато...
Это даст возможность попилить много раз по 5 лярдов.
Чёт как-то мало...нолик наверное забыли...
Это не $ превысил, это ₽ достиг очередного ожидаемого.июля 2023 года. Как пишет «Интерфакс», рубль «умеренно снижается»
Уверенно. Уверенно он снижается.
"чтобы смягчить проблему с дефицитом кадров на рынке труда — в частности в промышленности."
А откуда он взялся? Из-за чего возникла проблема с дефицитом кадров?
"Одно из возможных решений — привлечь «дополнительные миграционные потоки» в страну, например, из Северной Кореи"
...
Он всегда был. Тут речь идет не о дефиците кадров в управленцах или IT. Речь о заводах, где всегда людей не хватало. В частности, из за низких ЗП и "не пристижности" работы. Как собственно, и в дворниках.
Если ты намекаешь на войну, то она конечно тоже внесла свою лепту, но там капля в море, по сравнению с основной проблемой.
Какой-то новый уровень.
А что скажешь по поводу британских ученых... Зачеркнуто, производителей, которые продолжают сотрудничать с Россией?
"Один такой полигон может обойтись в 5 млрд рублей, но зато его использование поможет ускорить начало серийного выпуска отечественных установок, считают на рынке."
"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…"
"The Times рассказало, что британские производители продолжают сотрудничать с Россией несмотря на политическую ситуацию и санкции со стороны местного правительства. В частности речь идёт о поставках строительного оборудования для нефтегазовой промышленности."-санкции санкциями ,когда появится четкий запрет именно на поставки строительного материала для нефтегазовой ,тогда и прекратятся ,а так пока есть выгода и возможность осуществлять продажи ,почему нет
Еще скажут "нам удалось сломить кремль и продолжить поставки"
"но оно вместо этого попыталось вывезти часть своих продуктов из России в ЕС. Теперь против компании заведено дело, а ещё к ответственности хотят привлечь её акционеров."
Чё творится...
Пытались вывезти свою же продукцию, должны сами себе, и нанесли ущерб сами себе. Классика!!
Да уж, это не заводы Роснефти за один день отжимать как в Германии
Доллар по 92, отличного вам понедельника
Зато рублёвый кредит с таким курсом USD легче гасить
Это если зарабатывать в долларах
"Иностранные решения останутся, просто основную их долю будут составлять продукты из «дружественных» стран."
А у них они есть эти решения?
Самое время докупить
"Один такой полигон может обойтись в 5 млрд рублей, но зато его использование поможет ускорить начало серийного выпуска отечественных установок, считают на рынке."мда ,что из этой суммы действительно уйдет на строительство и оборудование полигона
https://youtu.be/upn6DIr3vog
Спиздили. И точка. Датская версия. Половину то лопастей вывезли, в статье по ссылке сказано. Вторую половину успели арестовать прямо на границе. Датчане всегда грабили папуасов и тут решили вспомнить навыки?
Что спиздили, и у кого? В статье написано, что Vestas пытался вывезти продукцию своего же юрлица «Вестас Рус». И долг также между Vestas перед «Вестас Рус». И т.д и т.п
Все это выглядит совсем не так, как вы описали.
Датчане просто не знакомы с термином "программировай", наивные.
Еще больше? Возможно где то есть хитрый план, собрать в одном городе и огородить забором и рвом, ибо в остальном случае, ни к чему хорошему это конечно не приведет.Датский производитель комплектующих для возобновляемых источников энергии Vestas пытается обанкротить российскую структуру, чтобы уйти из страны, но может столкнуться с трудностями, пишет «Ъ».
Интересно, что хоть от либерализма и толерантности мы не страдаем, но при этом многонациональность страны вносит свои коррективы, когда любой разговор на тему мигрантов может вывести на 282. Грустно это.
Вот жуки хитрые.
Серьезно?) А еще спрашивают, почему журналистов не любят. Я бы тоже не любил:
Купил кофеварку - зачем купил?
Купил машину - зачем купил?
Купил матрас - зачем купил?
Только не оправдывайте их тем, что варианты использования могут быть разными. Матрас тоже можно по разному использовать, как тот же батут.
Хоть какая-то этика должна быть?
Просто принять покупку и узнать все тогда, когда хочет тот, кто купил - вообще не рассматривается, походу.
Потому что, «а вдруг чего замыслили», чтоли?)
я конечно валютку давно не торговал, но Мосбиржа ведь в 10 открывается, в 9 утренняя сессия типа пре-маркет. Это как в июле цену на рождественскую елку публиковать.
"Рост цен затронет в том числе и Россию, считают опрошенные эксперты, но в ассоциации «Росчайкофе» напоминают: чем больше продукции производится внутри страны, тем меньше она зависит от таких ценовых колебаний."-однако цены в любом случае высокие ,в особенности если это отечественное производство