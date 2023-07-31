{"id":14042,"url":"\/distributions\/14042\/click?bit=1&hash=332e3b3d5777cb694f77fc60e7eb99cfbedfcf5a7de82761284906b99a9462cf","title":"\u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u0432\u0435\u0440\u0442\u043e\u043b\u0451\u0442\u0430 ","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"afb8645a-e91c-5e2b-8ff8-7047a3834c0d"}
Деньги
Полина Лааксо

День 523: доллар на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 7 июля 2023 года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

3016 просмотров
Источник: РБК

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 31 июля: доллар — 90,97 рубля (на 95 копеек больше, чем 28 июля), евро — 99,95 рубля (на 27 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:49 мск: доллар — 92,42 рубля, евро— 101,69 рубля.

Курсы на Forex на 7:50 мск: доллар — 92,27 рубля, евро — 100,48 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,98 рубля.

На открытии торгов на Мосбирже доллар превысил 92 рубля впервые с 7 июля 2023 года. Как пишет «Интерфакс», рубль «умеренно снижается» по отношению к иностранным валютам «после завершения периода налоговых платежей и с учётом потери поддержки со стороны экспортёров».

Кто и как адаптируется

Минпромторг, Минобрнауки, производители полупроводников и профильные университеты реализуют проект по строительству российской сети полигонов, чтобы тестировать оборудование для производства микроэлектроники. Один такой полигон может обойтись в 5 млрд рублей, но зато его использование поможет ускорить начало серийного выпуска отечественных установок, считают на рынке.

Шведская Ingka Centres, которой принадлежат ТРЦ «Мега» и магазины IKEA в России, продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк» площадью 42 тысячи м², обратили внимание «Ведомости». Покупатель — «КЛС-Химки», которой владеют бывший совладелец «Соверенбанка» Григорий Саакян (99%) и совладельцец «А-финанс» и «А-базис» Аркадий Даниелян (1%). Узнать, зачем им комплекс, редакции газеты не удалось.

«Эфко» (майонезы «Слобода», растительное масло Altero, молочные продукты Epos и другие бренды) задумалась о выходе на рынки Индонезии, Сингапура, Малайзии и Филиппин, пишет Shopper's. Там компания будет продавать масло и растительное мясо.

Какие есть проблемы и трудности

Банк «Синара», «Газэнергобанк», «АК барс банк» и БКС присоединятся к коллективному иску частных инвесторов против НРД и Государственной транспортной лизинговой компании. Дело связано с отсутствием выплат по евробондам со стороны ГТЛК, чьи компании попали под блокирующие санкции США ещё в августе 2022 года. «Синара», например, требует вернуть 8 млн рублей долга и 418,6 тысячи рублей процентов, а «Газэнергобанк» — 52,3 млн рублей и 2,7 млн рублей соответственно.

Купить рекламу Отключить

Датский производитель комплектующих для возобновляемых источников энергии Vestas пытается обанкротить российскую структуру, чтобы уйти из страны, но может столкнуться с трудностями, пишет «Ъ». По закону одно из юрлиц должно было первым делом расплатиться со всеми кредиторами, а затем передать остаток денег и имущества конечным владельцам, но оно вместо этого попыталось вывезти часть своих продуктов из России в ЕС. Теперь против компании заведено дело, а ещё к ответственности хотят привлечь её акционеров.

Ассоциация «Национальный совет такси» попросила правительство не принуждать перевозчиков покупать только локализованные в России автомобили. По её мнению, принудительная локализация машин приведёт к росту цен для потребителей услуги, ухудшит транспортную доступность и в целом вызовет «массовое недовольство».

Контекст

В части российских банков половина выдач автокредитов приходится на покупку новых автомобилей китайских марок. Среди причин — увеличение доли таких машин на российском рынке и уход западных поставщиков, а также льготные предложения от самих автоконцернов из КНР.

Минтруд рассказал, какие меры предпринимает и ещё может предпринять, чтобы смягчить проблему с дефицитом кадров на рынке труда — в частности в промышленности. Одно из возможных решений — привлечь «дополнительные миграционные потоки» в страну, например, из Северной Кореи, заявил председатель организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Мировые цены на какао-бобы бьют максимумы, зафиксированные в 2011 году, на фоне трудностей с выращиванием продукции в Западной Африке, пишут «Ведомости»: стоимость нью-йоркских фьючерсов достигла $3500 за тонну. Рост цен затронет в том числе и Россию, считают опрошенные эксперты, но в ассоциации «Росчайкофе» напоминают: чем больше продукции производится внутри страны, тем меньше она зависит от таких ценовых колебаний.

РБК подготовило инфографику о том, как с годами менялась чистая прибыль российских банков. За первое полугодие 2023 года, например, она составила рекордные 1,7 трлн рублей, а в 2022-м вместо неё банки получили убыток в 1,5 трлн рублей.

Источник: ЦБ, РБК

К 2027 году объём российского рынка информационной безопасности составит 559 млрд рублей, говорится в прогнозе развития от Центра стратегических разработок. Иностранные решения останутся, просто основную их долю будут составлять продукты из «дружественных» стран.

The Times рассказало, что британские производители продолжают сотрудничать с Россией несмотря на политическую ситуацию и санкции со стороны местного правительства. В частности речь идёт о поставках строительного оборудования для нефтегазовой промышленности.

Глава Минфина Антон Силуанов дал интервью ТАСС. В нём он пояснил, что ослабление рубля связано прежде всего с торговым балансом страны, а также растущим спросом на валюту на фоне заграничных отпусков. Ведомство не отрицает, что «бюджету хорошо от слабого рубля», но считает, что курс должен быть предсказуем, так как это важно для людей и бизнеса.

Новости предыдущего дня, 30 июля — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
54 комментария
Написать комментарий...
 Вадим Д.
привлечь «дополнительные миграционные потоки» в страну, например, из Северной Кореи

А не, вот он — новый уровень. Африканским студентам — побольше мест в вузах, северным корейцам — рабочие места.
Спасибо, Минтруд, спасибо, правительство, такая забота о россиянах, аж слеза наворачивается.

Ответить
Развернуть ветку
Cеpгей Фeдотов

А у тебя хорошие комменты бывают? Ну типа как здорово, что все мы здесь... Или ты сам генеришь новости, чтобы потом их вывернуть на изнанку? Вадим? Д.

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
НаряднаяШайга

Помню свое детство в амурской области 90х-2000, толпы мигрантов из северной кореи, постоянно тусовались у памятника Ленина в поисках работы. Прям как в США, подъезжаешь на пикапе, забираешь сколько тебе надо, везёшь на тяжёлый труд. Только в отличии от США, этих часто кидали на бабки

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Абырвалг Абырвалг

Целятся в новую ЦА, не иначе, в Наташек !

Ответить
Развернуть ветку
Pavel

Год назад кое-кто говорил, что «доллар скукожился». Хорошая шутка

Ответить
Развернуть ветку
Бублик static void

Просто зима холодная ожидалась, сейчас раскукожился.

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

В прошлом году скукожился в этом раскукожился!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Миио проходил

«Росчайкофе» напоминают: чем больше продукции производится внутри страны, тем меньше она зависит от таких ценовых колебаний."

Они там совсем?? Сколько мы за последние 10 лет какао бобов произвели?

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Во-во! Я тоже в ...

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

А сколько кокаобобов вы купили?

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

" но в ассоциации «Росчайкофе» напоминают: чем больше продукции производится внутри страны"
Это как? У нас чай и кофе растут что-ли?

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

Чай растёт на Кавказе.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
проект по строительству российской сети полигонов
Один такой полигон может обойтись в 5 млрд рублей, но зато...

Это даст возможность попилить много раз по 5 лярдов.

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Чёт как-то мало...нолик наверное забыли...

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Это не $ превысил, это ₽ достиг очередного ожидаемого.

июля 2023 года. Как пишет «Интерфакс», рубль «умеренно снижается»

Уверенно. Уверенно он снижается.

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

"чтобы смягчить проблему с дефицитом кадров на рынке труда — в частности в промышленности."
А откуда он взялся? Из-за чего возникла проблема с дефицитом кадров?

"Одно из возможных решений — привлечь «дополнительные миграционные потоки» в страну, например, из Северной Кореи"
...

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev
А откуда он взялся? Из-за чего возникла проблема с дефицитом кадров?

Он всегда был. Тут речь идет не о дефиците кадров в управленцах или IT. Речь о заводах, где всегда людей не хватало. В частности, из за низких ЗП и "не пристижности" работы. Как собственно, и в дворниках.
Если ты намекаешь на войну, то она конечно тоже внесла свою лепту, но там капля в море, по сравнению с основной проблемой.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Вадим Д.
а ещё к ответственности хотят привлечь её акционеров

Какой-то новый уровень.

Ответить
Развернуть ветку
Cеpгей Фeдотов

А что скажешь по поводу британских ученых... Зачеркнуто, производителей, которые продолжают сотрудничать с Россией?

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

"Один такой полигон может обойтись в 5 млрд рублей, но зато его использование поможет ускорить начало серийного выпуска отечественных установок, считают на рынке."
"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…

Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…"

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Артюхов

"The Times рассказало, что британские производители продолжают сотрудничать с Россией несмотря на политическую ситуацию и санкции со стороны местного правительства. В частности речь идёт о поставках строительного оборудования для нефтегазовой промышленности."-санкции санкциями ,когда появится четкий запрет именно на поставки строительного материала для нефтегазовой ,тогда и прекратятся ,а так пока есть выгода и возможность осуществлять продажи ,почему нет

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Еще скажут "нам удалось сломить кремль и продолжить поставки"

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

"но оно вместо этого попыталось вывезти часть своих продуктов из России в ЕС. Теперь против компании заведено дело, а ещё к ответственности хотят привлечь её акционеров."
Чё творится...

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Пытались вывезти свою же продукцию, должны сами себе, и нанесли ущерб сами себе. Классика!!

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Серж

Да уж, это не заводы Роснефти за один день отжимать как в Германии

Ответить
Развернуть ветку
Alister Brown

Доллар по 92, отличного вам понедельника

Ответить
Развернуть ветку
1E0P4RD

Зато рублёвый кредит с таким курсом USD легче гасить

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Это если зарабатывать в долларах

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

"Иностранные решения останутся, просто основную их долю будут составлять продукты из «дружественных» стран."
А у них они есть эти решения?

Ответить
Развернуть ветку
Gosoo Gosoo

Самое время докупить

Ответить
Развернуть ветку
Ренат Вальцев

"Один такой полигон может обойтись в 5 млрд рублей, но зато его использование поможет ускорить начало серийного выпуска отечественных установок, считают на рынке."мда ,что из этой суммы действительно уйдет на строительство и оборудование полигона

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky

https://youtu.be/upn6DIr3vog

Ответить
Развернуть ветку
schengen.reisen versicherung
Датский производитель комплектующих для возобновляемых источников энергии Vestas попыталось вывезти часть своих продуктов из России в ЕС.

Спиздили. И точка. Датская версия. Половину то лопастей вывезли, в статье по ссылке сказано. Вторую половину успели арестовать прямо на границе. Датчане всегда грабили папуасов и тут решили вспомнить навыки?

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta
Спиздили

Что спиздили, и у кого? В статье написано, что Vestas пытался вывезти продукцию своего же юрлица «Вестас Рус». И долг также между Vestas перед «Вестас Рус». И т.д и т.п

Все это выглядит совсем не так, как вы описали.
Датчане просто не знакомы с термином "программировай", наивные.

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev
Минтруд рассказал, какие меры предпринимает и ещё может предпринять, чтобы смягчить проблему с дефицитом кадров на рынке труда — в частности в промышленности. Одно из возможных решений — привлечь «дополнительные миграционные потоки» в страну...

Еще больше? Возможно где то есть хитрый план, собрать в одном городе и огородить забором и рвом, ибо в остальном случае, ни к чему хорошему это конечно не приведет.
Интересно, что хоть от либерализма и толерантности мы не страдаем, но при этом многонациональность страны вносит свои коррективы, когда любой разговор на тему мигрантов может вывести на 282. Грустно это.

Датский производитель комплектующих для возобновляемых источников энергии Vestas пытается обанкротить российскую структуру, чтобы уйти из страны, но может столкнуться с трудностями, пишет «Ъ».

Вот жуки хитрые.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Иванов
Узнать, зачем им комплекс, редакции газеты не удалось.

Серьезно?) А еще спрашивают, почему журналистов не любят. Я бы тоже не любил:
Купил кофеварку - зачем купил?
Купил машину - зачем купил?
Купил матрас - зачем купил?

Только не оправдывайте их тем, что варианты использования могут быть разными. Матрас тоже можно по разному использовать, как тот же батут.

Хоть какая-то этика должна быть?

Просто принять покупку и узнать все тогда, когда хочет тот, кто купил - вообще не рассматривается, походу.
Потому что, «а вдруг чего замыслили», чтоли?)

Ответить
Развернуть ветку
Ненавижу Лицемеров
"Курсы на Мосбирже на 7:49 мск"

я конечно валютку давно не торговал, но Мосбиржа ведь в 10 открывается, в 9 утренняя сессия типа пре-маркет. Это как в июле цену на рождественскую елку публиковать.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Суслов

"Рост цен затронет в том числе и Россию, считают опрошенные эксперты, но в ассоциации «Росчайкофе» напоминают: чем больше продукции производится внутри страны, тем меньше она зависит от таких ценовых колебаний."-однако цены в любом случае высокие ,в особенности если это отечественное производство

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
54 комментария
null