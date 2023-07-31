Heineken сообщила о списании российского бизнеса Статьи редакции
Компания всё ещё рассчитывает продать активы в России, но прибыли от них не получит.
- Нидерландская пивоваренная компания в отчёте за первое полугодие 2023 года сообщила о проблемах с продажей российских активов. «Бизнесу стало ещё сложнее получить разрешение на уход из страны», — говорится в документе.
- Обесценение российского бизнеса Heineken оценила в €201 млн. На 30 июня 2023 года его чистая балансовая стоимость равна нулю. В компании отметили, что не зарабатывают от текущей деятельности в России и не рассчитывают получить прибыль от продажи бизнеса.
- Heineken объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. Производитель планировал передать свои активы в стране новому владельцу в первой половине 2023 года.
- В апреле 2023 года компания сообщила, что нашла покупателя для своего бизнеса в России, не раскрыв подробностей. Сделка ожидает одобрения правкомиссии. В Heineken заявили, что продолжают работать над её согласованием, но отмечают, что «сроки ухода с российского рынка от них не зависят».
- Российская «дочка» Heineken — ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» владеет семью пивоваренными заводами в стране, пишет «Интерфакс». По данным «Контур Фокуса», её чистая прибыль за 2022 год составила 2,5 млрд рублей, выручка 42 млрд рублей.
- В июле 2023 года Владимир Путин передал во временное управление Росимущества долю Carlsberg в «Балтике». До этого датская компания заявляла, что подписала соглашение о продаже актива.
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Запахло благоприятным инвестиционным климатом
Ничего не понимаешь, сейчас как повалят инвесторы из Турции, Китая, Африки, как понастроят заводы с многолетней окупаемостью! (нет)
Инвестировали в гавно...хотя они на местном рынке давно, может отбили вложения
Продать, но прибыли не получить, как там инвестклимат в стране?
Скучать по ослиной моче не будем
Продукт не пропадет, только содержание ослиной мочи в составе кратно увеличится. Так что не радуйся.
Вася,вам бы некрологи писать!Очень бы талантливо получалось!А экономика это не ваше!😘
Будто она куда-то денется или станет лучше...
Потрясающе, как кинули просто всех. Людей, компании
Кто кинул?
По сути мы и сами себя кинули.
Злой Запад офк, который и раньше вводил санкции просто так из-за своей генетической русофобности
По сути имя продают, хотя сомневаюсь, что оно останется
Поменяют точно. Интересно на какое)
Пойло и точка.
А такое точно зайдет уже
обычно компания меняет имя после продажи, как мак например
Будут ещё больше рисков закладывать.
Все в цене конечного продукта.
Вы поняли кто за все платит.
Все равно отнимут