Деньги
Артур Томилко

Heineken сообщила о списании российского бизнеса Статьи редакции

Компания всё ещё рассчитывает продать активы в России, но прибыли от них не получит.

  • Нидерландская пивоваренная компания в отчёте за первое полугодие 2023 года сообщила о проблемах с продажей российских активов. «Бизнесу стало ещё сложнее получить разрешение на уход из страны», — говорится в документе.
  • Обесценение российского бизнеса Heineken оценила в €201 млн. На 30 июня 2023 года его чистая балансовая стоимость равна нулю. В компании отметили, что не зарабатывают от текущей деятельности в России и не рассчитывают получить прибыль от продажи бизнеса.
  • Heineken объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. Производитель планировал передать свои активы в стране новому владельцу в первой половине 2023 года.
  • В апреле 2023 года компания сообщила, что нашла покупателя для своего бизнеса в России, не раскрыв подробностей. Сделка ожидает одобрения правкомиссии. В Heineken заявили, что продолжают работать над её согласованием, но отмечают, что «сроки ухода с российского рынка от них не зависят».
  • Российская «дочка» Heineken — ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» владеет семью пивоваренными заводами в стране, пишет «Интерфакс». По данным «Контур Фокуса», её чистая прибыль за 2022 год составила 2,5 млрд рублей, выручка 42 млрд рублей.
  • В июле 2023 года Владимир Путин передал во временное управление Росимущества долю Carlsberg в «Балтике». До этого датская компания заявляла, что подписала соглашение о продаже актива.

#новость #heineken

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19 комментариев
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 Мурад Муртазалиев

Запахло благоприятным инвестиционным климатом

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Васисуалий Лоханкин

Ничего не понимаешь, сейчас как повалят инвесторы из Турции, Китая, Африки, как понастроят заводы с многолетней окупаемостью! (нет)

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Riddick

Инвестировали в гавно...хотя они на местном рынке давно, может отбили вложения

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Вадим Д.

Продать, но прибыли не получить, как там инвестклимат в стране?

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Chinko

Скучать по ослиной моче не будем

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Васисуалий Лоханкин

Продукт не пропадет, только содержание ослиной мочи в составе кратно увеличится. Так что не радуйся.

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Maxsama Urmanbetova

Вася,вам бы некрологи писать!Очень бы талантливо получалось!А экономика это не ваше!😘

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Riddick

Будто она куда-то денется или станет лучше...

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Арсений

Потрясающе, как кинули просто всех. Людей, компании

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Невкусно и грустно

Кто кинул?

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Alex J. Alen

По сути мы и сами себя кинули.

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Soulis

Злой Запад офк, который и раньше вводил санкции просто так из-за своей генетической русофобности

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Даниил Мяснов

По сути имя продают, хотя сомневаюсь, что оно останется

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Анна Матвеева

Поменяют точно. Интересно на какое)

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Алекс Д.

Пойло и точка.

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Error-min

А такое точно зайдет уже

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Марат

обычно компания меняет имя после продажи, как мак например

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Артем Якимов

Будут ещё больше рисков закладывать.
Все в цене конечного продукта.
Вы поняли кто за все платит.

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Alex GODERATOR

Все равно отнимут

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19 комментариев
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