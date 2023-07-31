Деньги
Таня Боброва

Путин подписал закон о налогах в 13-15% для работающих за границей россиян Статьи редакции

Нормы для штатных сотрудников вступят в силу с 2024 года, для фрилансеров — с 2025-го.

  • Согласно закону, с 2024 года доход удалённых штатных сотрудников российских компаний будет облагаться налогом по ставке 13% (или 15% при доходе от 5 млн рублей в год) вне зависимости от статуса их налогового резидентства. Россияне теряют налоговое резидентство, если находятся за пределами страны суммарно больше 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
  • С 2025 года налогом в 13-15% будут облагаться доходы фрилансеров по договорам о выполнении разовых услуг. Для этого должно выполняться хотя бы одно из трёх условий: исполнитель — налоговый резидент России, он получает вознаграждение на счёт в российском банке или ему платят российские компании, ИП, обособленные подразделения иностранных структур в России.
  • Россияне — налоговые резиденты платят НДФЛ по ставке 13-15%. Нерезиденты, до вступления нового закона в силу, уплачивают этот налог только с доходов от российских источников по ставке 30%. Но в договоре можно оформить «место нахождения рабочего места в иностранном государстве», тогда доход от российских источников будет считаться доходом, полученным вне страны. В этом случае платить налог не нужно.
Деньги
Павел Комаровский
Почему эмигранты-удаленщики иногда не платят налоги в России: нюансы НДФЛ с зарплаты

В этом и прошлом году из России уехало огромное число специалистов – но при этом далеко не все из них хорошо понимают, какие налоговые последствия влечет эмиграция. В этой статье мы вместе с налоговым юристом детально разобрались в особенностях удержания российского НДФЛ с зарплаты (и как его можно уменьшить).

Этот материал с детальным анализом вопроса мне помогла написать Мария Кукла – партнер юридической компании FTL Advisers

#новость #налоги #законы #ндфл

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59 комментариев
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 Роман Емцов
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Дмитрий Филюшин

Золота в казне ещё много. Только вот населения почти не осталось и рейтинг упал до нуля. Это я объясняю скриншот для тех кто не играл в эту игру, если что )

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1 комментарий
Vadim

Налог же только уменьшился с 30% до 13-15%? Или я неправильно читаю новость?

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5 комментариев
Eddie II

Владимир Васильевич подписал?

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MakaR

Владимир Васильевич?

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3 комментария
Дмитрий Котов

Да ещё и налоги другого государства, короч 50 проц зарплаты в трубу

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H0ttabych .

Я тебе открою наверное тайну, но у тебя в России как у гражданина России и так 50% зарплаты в трубу, если ты работаешь по трудовому договору.
Условно говоря: если ты обходишься работодателю в 100 тысяч рублей в месяц, значит (если по минимальной ставке взносов) ты получишь 66 тысяч рублей на карточку, а когда пойдёшь тратить эти 66 тысяч в магазине, ты из них отдашь 20% государству в качестве НДС (т.е. у тебя осталось около 52 тысяч рублей), вот умора, да? И это я ещё посчитал в самом щадящем режиме, если у тебя отчисления на травматизм 0,2%, и ты не покупаешь никакие акцизные товары.

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8 комментариев
LNF

В любом государстве налог 50% в трубу. Это весь ес, Англия, Азия, Штаты

Не 50 только оаэ, там свои поборы

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Sergey S

Интересно что там с США и их налогами вне страны )))?

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Jesus Christ

интересно, что у них там по зарплатам и ВВП на душу населения )))?

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3 комментария
Cologne party

а че там у хохлов?

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Sasha Korablyov

Вы что, хотите как в США?

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Владимир Мананников

Если человек из Р.Ф. Уехал В другую страну , то может получить внж и знает Английский или изучает , то зачем ему платить в р.Ф.? Он просто переезжает в другую страну - и избавляется от паспорта Р. Ф.
И Не надо ничего платить

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Aram Mirzoyants

получение внж — это отдельная (зачастую длительная) история. и как бы формально, ты не везде имеешь права работать по туристической визе (даже удаленно). плюс много людей в других государствах не собираются там оставаться навечно и рассматривают их как некий перевалочный пункт.
в какой то степени ты прав, что если получить работу за границей, то похуй на налоги тут. но самый нормальный и легальный вариант — получить оффер в какой то другой стране

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Вадим Д.

Были разве версии, что не подпишет?! О_о
Хотя мог и "добавить чуточку" процентов-то.

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MakaR

Нет были версии что подпишет завтра или на следующей неделе...

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debil
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Timur Linarov

Лайхак как пополнить казу, просто поднимай налоги

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Blisk

Прийдется россиянам еще и английский учить. Вот задачка-то.

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Michael Velichko

Подскажите страну для эмиграции, которой нужны порядочные, трудолюбивые эмигранты.

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Жони Деп

Польша, там унитазы немытые и клубника несобрана

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2 комментария
Франсиско Пухольс

Россия

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Rownie

Сербия, как раз новость была про неё на прошлой неделе

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Аккаунт отморожен

Пора возвращать обнал под 6%

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Aram Mirzoyants

он никуда и не уходил

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Максим Ростокин

Получать самозанятым удаленщикам на зарубежную карту или криптой - это выход?

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P TM GLADIATOR

Налоги в РФ 10-20%:

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Фоксик
Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Как быстро приняли.
Вот реально заняться больше нечем

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Хешрейт

А почему не 80%?

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H0ttabych .

15 может кто-то и заплатит, с 80 точно пошлют куда подальше

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1 комментарий
Святослав М.

через пару лет может и 80 будет

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Иван Бирюков

АХАХАХАХ, ок

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Tatiana Mironova

Поясните, пожалуйста, про фрилансеров, из данной статьи скорее выходит, что ВСЕ самозанятые фрилансеры будут платить 13-15% вместо 4-6% нынешних, а не «уехавшие».

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Kirill Sokol

откройте счета в зарубежном банке, выводите туда деньги и шлите лесом ФНС

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Артемий Володин

Я по формулировке никак не могу понять, что это "с 2024 года" означает. Тут речь про доходы или про декларацию?
Новая ставка 13-15% распространяется на доходы, получаемые в 2023 году?

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Alex GODERATOR

Чтоб он сдох

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