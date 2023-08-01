День 524: за первое полугодие 2023-го иностранцы совершили 7,2 млн поездок в Россию Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 1 августа: доллар — 91,59 90,97 рубля (на 62 копейки больше, чем 31 июля), евро — 100,94 99,95 рубля (на 99 копеек больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,31 рубля.
Кто и как адаптируется
Правительство упростило импортёрам транзит грузов через дальневосточные порты с последующей перевозкой товаров сначала автомобильным, а затем поездом. Таких поставщиков избавят от обязанности предоставлять гарантии по уплате таможенных налогов и пошлин. Так власти надеются разгрузить часть морских портов и сэкономить время и деньги импортёров в условиях логистических ограничений.
Национальная ассоциация участников фондового рынка разработала проект поправок к закону «О рынке ценных бумаг», которые должны упростить передачу данных клиентов от одного брокера другому для расчёта налогов и исключения возможного двойного удержания НДФЛ. Если их внесут и примут, брокеры смогут быстрее получать информацию в электронной форме, отказавшись от бумажных комплектов.
Объединенная авиационная корпорация рассчитывает произвести 18 среднемагистральных пассажирских самолётов МС-21 и более 40 ближнемагистральных Sukhoi Superjet нового поколения до 2026 года, рассказал замгендиректора компании Андрей Богинский. По подсчётам «Ъ», стоимость МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах составит 4,3-4,6 млрд рублей.
Банк международных расчетов предложил создать глобальную платформу трансграничных переводов в цифровой валюте, чтобы упростить работу финансовых организаций в условиях санкций и отсутствия «центробанка центробанков», который бы отвечал за прозрачность и безопасность переводов.
Какие есть проблемы и трудности
Министерство финансов отказалось докапитализировать Государственную транспортную лизинговую компанию ради выкупа еврооблигаций, по которым она не платит с момента попадания под блокирующие санкции США в 2022 году, пишут «Ведомости». Причина: такую меру можно счесть «нецелевым использованием средств госбюджета», за что грозят штраф в 100 тысяч рублей и лишение свободы на пять лет.
Отозвавшая лицензию на выпуск алкоголя в России Nemiroff подала в суд на бывшего местного партнёра «Объединенные пензенские водочные заводы» с требованием прекратить использовать марку. По данным источника «Ъ», на лето 2023 года Nemiroff занимает 11 место в России по продажам водочных брендов.
Контекст
По итогам июня 2023 года импорт товаров из России в Турцию составил $2,91 млрд — это месячный минимум с октября 2021 года, сообщило статистическое ведомство турецкой страны TurkStat. По сравнению с майскими $4,57 млрд, показатель сократился на 36%. Ещё в 2022 году Россия была крупнейшим поставщиком Турции, а в июне 2023-го её обошёл Китай.
В Smart Ranking отмечают снижение спроса на онлайн-образование во втором квартале 2023 года. Если не учитывать просадку во втором квартале 2022-го, когда экономическая активность в России в принципе упала, это произошло впервые с 2019 года. Среди причин — падающая платёжеспособность граждан, сокращение корпоративных бюджетов на курсы для сотрудников и уход иностранных компаний, которые тоже включали дополнительное образование в мотивационные пакеты.
В Госдуму внесли законопроект, который ограничивает иностранное владение в структурах, проводящих исследования товарных рынков. По словам соавтора поправок Антона Горелкина, инициатива направлена против GfK и Ipsos, чьи данные могут использовать, чтобы корректировать санкции. Те фирмы, которым разрешат работать в России, должны будут отчитываться о своих исследованиях в Федеральную антимонопольную службу.
За первое полугодие 2023-го иностранцы совершили 7,2 млн поездок в Россию, что на 22,5% больше год к году, сообщила Погранслужба ФСБ. Для сравнения: с января по июнь 2019 года страну посетило 15,1 млн человек.
Новости предыдущего дня, 31 июля — здесь.
Иностранцы, массово посещающие РФ, видимо, гости из Средней Азии и бывших республик.
Так они еще и обратно не возвращаются.
Раньше я на них смотрел, и думал: "че вы тут приперлись", а теперь уже они на меня так пялятся, как будто я узбек на окраине регионального центра.
Скоро скажут, вали из России, тебе тут не место.
Но они не так страшны, как угольки, с которыми так активно дружится наш президент.
И если они ломанутся к нам, спаси нас Аллах.
Там Тумба-Юмба не защитит.
Понаехал там, вот сиди и не отсвечивай. И вообще — кто, кроме аборигенов, будет дворы мести?
А чего от нас везти-то? Даже турки поняли, что то же самое могут дешевле в Киетае брать.
Чтой-то стоимость МС-21 как-то не очень. То есть впечатляет и ещё как, но...
Если пересчитать в $ то получается стоимость 50млн$, стоимость эирбас 320, аналогичного 100млн$. Плюс разница в цене обслуживания, так как по опыту работы с газовыми турбинами Siemens и GE могу сказать, что зарабатывают Очень прилично на обслуживании. Это вообще отдельная статья бизнеса обслуживание
Вы бы аккуратнее с переводом в недружественные валюты (-:
Это прекрасно, бурные овации.
В спортлото забыли написать.За первое полугодие 2023-го иностранцы совершили 7,2 млн поездок в Россию, что на 22,5% больше год к году, сообщила Погранслужба ФСБ.
Мигранты, мигранты. Ты любишь мигрантов?
Такими темпами три класса церковно-приходской будут считаться средним образованием, восьмилетка — высшим, а после ПТУ — получние учёной степени.