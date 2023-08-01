Деньги
Таня Боброва

«Цифра брокер» принудительно конвертировал валюту в рубли у клиентов с остатком на счетах менее €100 Статьи редакции

Компания включила в договоры право автоматической конвертации в середине июля.

  • Об этом пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на клиентов «Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс»). В пресс-службе компании подтвердили автоматическую конвертацию «в соответствии с поручениями клиентов».
  • Она проходила в двух случаях: если на начало торгов 31 июля 2023 года на брокерском счёте клиента было менее €100 или если на нём находились средства в валюте, с которой не проводятся торги на валютном рынке и рынке драгметаллов на Мосбирже.
  • В первом случае брокер конвертировал эти средства на валютном рынке Мосбиржи путём заключения сделок c инструментами EURRUB_TOM и EURRUB_TMS на свой выбор. Во втором конвертировал их в рубли на внебиржевом рынке по доступному брокеру курсу с удержанием комиссии за сделку.
  • «Цифра брокер» добавил в договоры обслуживания брокерских счетов и ИИС возможность принудительной конвертации валюты в рубли при соблюдении определённых условий в середине июля 2023 года. Регламент вступил в силу с 28 июля.
  • Весной 2023-го года брокер прописал в договорах возможность принудительной конвертации иностранной валюты в рубли в случае введения против компании санкций.

#новость #цифраброкер

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21 комментарий
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 Вадим Д.
принудительно конвертировал валюту в рубли

Ну просто охренительная контора! Шквал аплодисментов 👏🏻

«в соответствии с поручениями клиентов»

По заявкам трудящихся прямо, роскошные формулировки не забываются.

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Иван Серик

Грабёж

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debil
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Sergei Fedostsev

Конвертировал в рубли с удержанием комиссии? Лихо!

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Anastasia Degtyareva

Ага мне тоже это особенно понравилось, мало того, что принудительно конвертировали, так еще и комиссию не забыли взять.

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Ушлый продаван

Мы должны сказать спасибо что комиссия при этом не 100уе

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Император Нолимоций
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Alexey V

Не 100, а 200? 🙂

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Император Нолимоций

Красота. Желаю успеха всем российским розничным инвесторам. Здоровья и нервов крепких тоже.

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Pavel S

Спасибо, что не в тенге, Тимур!

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Alex

Им (Цифре) нужнее.
Да и вообще отпадает необходимость в Цифре, при условии, что через иные банки счет FF KZ без комиссии пополняется.

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Alex GODERATOR

Цифровые деньги раба привет🤭🫠

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Alexey V

Избавили от недружественных грязных зелёных бумажек? Какие заботливые…

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Ушлый продаван

Щас будет, а вот у них на западе…

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MakaR

Негодяи!

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Forgotten Games

Неприятная ситуация если не читать договоры обслуживания брокерских счетов и не следить за изменениями в них.

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Fedor Solovev

Хотя бы у кого-нибудь с этими ребятами был положительный опыт?

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Невкусно и грустно

Банк приколов, Фондовый рынок приколов, Страна приколов

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fullstackoff

По какому курсу интересно

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Император Нолимоций

По классическому, Одувановскому: 48. Обратно откупятся по 41 через месяц. Только выиграли.

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Мурад Муртазалиев

Это все понятно.
Непонятно, почему комиссия не 200 долларов? Ведь люди просили.

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21 комментарий
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