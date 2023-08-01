«Цифра брокер» принудительно конвертировал валюту в рубли у клиентов с остатком на счетах менее €100 Статьи редакции
Компания включила в договоры право автоматической конвертации в середине июля.
- Об этом пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на клиентов «Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс»). В пресс-службе компании подтвердили автоматическую конвертацию «в соответствии с поручениями клиентов».
- Она проходила в двух случаях: если на начало торгов 31 июля 2023 года на брокерском счёте клиента было менее €100 или если на нём находились средства в валюте, с которой не проводятся торги на валютном рынке и рынке драгметаллов на Мосбирже.
- В первом случае брокер конвертировал эти средства на валютном рынке Мосбиржи путём заключения сделок c инструментами EURRUB_TOM и EURRUB_TMS на свой выбор. Во втором конвертировал их в рубли на внебиржевом рынке по доступному брокеру курсу с удержанием комиссии за сделку.
- «Цифра брокер» добавил в договоры обслуживания брокерских счетов и ИИС возможность принудительной конвертации валюты в рубли при соблюдении определённых условий в середине июля 2023 года. Регламент вступил в силу с 28 июля.
- Весной 2023-го года брокер прописал в договорах возможность принудительной конвертации иностранной валюты в рубли в случае введения против компании санкций.
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Ну просто охренительная контора! Шквал аплодисментов 👏🏻«в соответствии с поручениями клиентов»
По заявкам трудящихся прямо, роскошные формулировки не забываются.
Грабёж
Комментарий удален модератором
Конвертировал в рубли с удержанием комиссии? Лихо!
Ага мне тоже это особенно понравилось, мало того, что принудительно конвертировали, так еще и комиссию не забыли взять.
Мы должны сказать спасибо что комиссия при этом не 100уе
Не 100, а 200? 🙂
Красота. Желаю успеха всем российским розничным инвесторам. Здоровья и нервов крепких тоже.
Спасибо, что не в тенге, Тимур!
Им (Цифре) нужнее.
Да и вообще отпадает необходимость в Цифре, при условии, что через иные банки счет FF KZ без комиссии пополняется.
Цифровые деньги раба привет🤭🫠
Избавили от недружественных грязных зелёных бумажек? Какие заботливые…
Щас будет, а вот у них на западе…
Негодяи!
Неприятная ситуация если не читать договоры обслуживания брокерских счетов и не следить за изменениями в них.
Хотя бы у кого-нибудь с этими ребятами был положительный опыт?
Банк приколов, Фондовый рынок приколов, Страна приколов
По какому курсу интересно
По классическому, Одувановскому: 48. Обратно откупятся по 41 через месяц. Только выиграли.
Это все понятно.
Непонятно, почему комиссия не 200 долларов? Ведь люди просили.