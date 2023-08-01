Qiwi рассказала о ситуации с предписанием ЦБ: направили регулятору отчёт, «существенного» оттока клиентов не произошло Статьи редакции
Когда снимут ограничения на операции физлиц — всё ещё неясно.
- Группа опубликовала второе открытое письмо гендиректора Андрея Протопопова о том, что происходит в компании на фоне предписания ЦБ. В июле 2023 года из-за него «Киви банк» запретил физлицам снимать наличные в банкоматах и «Qiwi Кассах», переводить больше 1000 рублей в месяц на карты и счета других банков и некоторые другие операции. При этом в Qiwi отметили, что предпосылок для отзыва лицензии у банка нет.
- Протопопов теперь рассказал, что из-за ограничений «существенного оттока» клиентов «Qiwi Кошелька» не произошло. Компания собрала на отдельной странице ответы на частые вопросы пользователей.
- Также компания устранила «все неточности в оформлении документации, которые были указаны в предписании Банка России, и направила отчёт о проделанной работе регулятору». Группа продолжает «активный диалог» с ЦБ, но время снятия ограничений не уточняет.
- Протопопов прокомментировал и понижение рейтингов «Киви банка» и группы Qiwi до уровней ruBBB- и ruBBB+ соответственно, с «развивающимся» прогнозом. По его словам, решение «Эксперт РА» ожидаемо, поскольку наличие действующего предписания ЦБ — это «триггер для обновления рейтингов». Топ-менеджер отметил, что снижение «не связано с изменением показателей эффективности или кредитоспособности банка и группы».
- В декабре 2020 года ЦБ уже ограничивал некоторые операции «Киви банка» и оштрафовал его на 11 млн рублей после плановой проверки. В конце марта 2021-го платёжный сервис заявил, что регулятор снял часть ограничений.
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Просто любопытно: много ли у киви настоящих клиентов, а не шушеры, которая его использует для каких-то мутных переводов?
Конечно. У многих арестованы карты основных банков, а без карт нынче сложно.
Да много, по крайней мере в бизнесе
А Вы из которых перечисленных?
Я киви не использую и клиентом их не являюсь.
У киви большой плюс, это то что без комиссии моментально можно закидывать деньги на карту казахстана
ну они единственный варик пополнить казахстанский стим из России, так что относительно часто
Помниться, как #Qiwi банк отказал банку #Тинькофф в возрасте средств от клиента у которого выманили деньги мошенническим путем. Нет доверие банку #Qiwi, который поощряет #мошеннические действия третьих лиц и покрывает эти действия у себя в банке. #КИВИ
Помнится как Сбербанк кинул всё население государства дважды на моей памяти.
А причем тут сейчас в данном топике Сбербанк? Речь идёт о Qiwi или Сбербанке? Научитесь понимать смысл написанного.
Потому что Сбербанк отжимает QIWi и это скоро будет очевидно. Придраться можно к любому банку, особенно к сберу, самому фашистскому банку России, а Вы популизируете отрицательное отношение к QIWI, скорее всего в личных интересах.
А как вы фашизм сюда приплели ? Кажется сбер никого по национальноск или религиозному принципу не отсеивает
В связи с этим сообщаем, что ЮMoney на 100% принадлежит Сбербанку и полностью работает на собственной инфраструктуре.
А юmoney, это и есть Яндекс деньги после захвата Сбером. Ну не фашизм ли-?
Я пишу реальную историю, как всё было) без популяризации кого-то не было. Я же не Вы, чтоб писать заказные статьи. Могу представить оф.ответ банка. А Вы можете представить хоть один документ, чтоб подкрепить Ваши умозаключения? И да, причем тут фашизм? Вы себя хорошо чувствуете? У Вас точно все в порядке???
Похоже будет рэмбрендинг, как с Яндекс деньги.
Яндекс деньги были выкуплены другой компанией. Никак его ребрендинг не связан с ограничениями ЦБ на киви
Сбер спит и видит как забрать КИВИ под себя, а ЦБ и сбер одного поля ягоды.
При чем тут это ? Сберу киви вообще не всрался. У сбера была возможность выкупить долю у Яндекс денег, он отказался и продали мылу. Рынок электронных денег очень узкий для компании, которая де-факто является лидером на рынке реальных финансовых услуг.
Киви является транспортом теневого дохода. Неудивительно, что ЦБ за них взялся, удивительно, что только сейчас.
В июле 2020 года Сбербанк и Яндекс закрыли сделку по разделению активов. По условиям сделки Сбербанк выкупил долю (25% + 1) в компании «Яндекс. Деньги» за 2,4 млрд руб. В результате Сбербанк стал единственным акционером.
Конечно, а что они должны сказать? Ребята, от нас массово уходят все?) смешные такие