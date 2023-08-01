RBI по-прежнему рассматривает возможность продажи активов в России. Штробль заявлял ещё в мае 2022 года. Но провести это сложно — Владимир Путин запретил сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения от специальной правкомиссии.