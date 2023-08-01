Деньги
Маша Цепелева

Raiffeisen Bank International отложил уход из России до конца 2023 года Статьи редакции

Изначально австрийский банк планировал свернуть бизнес в стране до конца сентября 2023 года.

  • Raiffeisen Bank International (RBI) передвинул срок возможного ухода с российского на конец декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова гендиректора группы Йоханна Штробля на конференц-звонке с аналитиками.

На нашем прошлом звонке мы указывали 30 сентября как наиболее раннюю дату spin-off, и на сегодняшний день это представляется маловероятным.

Йоханн Штробль, глава RBI Group

  • RBI по-прежнему рассматривает возможность продажи активов в России. Штробль заявлял ещё в мае 2022 года. Но провести это сложно — Владимир Путин запретил сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения от специальной правкомиссии.

  • В России в группу RBI входят «Райффайзенбанк», лизинговая, страховая и управляющая компании. Банк входит в список системно значимых, по итогам 2021-го он занял десятое место по размеру активов.
  • В июле 2023 года источники Reuters сообщали, что банк приостановил работу по уходу с российского рынка: власти Австрии опасаются полного разрыва связей с Москвой и защищают RBI перед регуляторами ЕС и США, которые оказывают давление на компанию.

#новость #райффайзенбанк

1206 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Долго тянут, могут «продать» активы за 0 фантиков.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Готов купить

Ответить
Развернуть ветку
Мейрам Сагунов

Я даю один фаник

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Эээ, не сбивай цену

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta

Так за это время и на балансе может остаться 0.
SWIFT у них работает )) Деньги народ несет.
Разве что резервы в ЦБ застрянут, но их тоже можно подсушить.

Ответить
Развернуть ветку
Франсиско Пухольс

можно смотреть бесконечно на исход Райфайзена из России

Ответить
Развернуть ветку
Фулфилмент

Хороший банк, не хотелось бы видеть ухода

Ответить
Развернуть ветку
Мейрам Сагунов

С КЗ когда то ушел. У меня счёт тоо был у них

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Отложил до конца конца

Ответить
Развернуть ветку
Роман?

Мб тянут до момента, пока все более-менее закончится.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

Фух!

Ответить
Развернуть ветку
Мейрам Сагунов

Просто не хочет уходить с рынка с бешеной прибылью. На западе бизнес проекты рассчитаны на окупаемость 15-25 лет. Здесь же в мутной воде вложения окупятся за 5 лет

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

Как говорится, наши слоны

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
13 комментариев
null