Raiffeisen Bank International отложил уход из России до конца 2023 года Статьи редакции
Изначально австрийский банк планировал свернуть бизнес в стране до конца сентября 2023 года.
- Raiffeisen Bank International (RBI) передвинул срок возможного ухода с российского на конец декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова гендиректора группы Йоханна Штробля на конференц-звонке с аналитиками.
RBI по-прежнему рассматривает возможность продажи активов в России. Штробль заявлял ещё в мае 2022 года. Но провести это сложно — Владимир Путин запретил сделки с акциями или долями в уставном капитале 45 банков без разрешения от специальной правкомиссии.
- В России в группу RBI входят «Райффайзенбанк», лизинговая, страховая и управляющая компании. Банк входит в список системно значимых, по итогам 2021-го он занял десятое место по размеру активов.
- В июле 2023 года источники Reuters сообщали, что банк приостановил работу по уходу с российского рынка: власти Австрии опасаются полного разрыва связей с Москвой и защищают RBI перед регуляторами ЕС и США, которые оказывают давление на компанию.
1206 просмотров
Долго тянут, могут «продать» активы за 0 фантиков.
Готов купить
Я даю один фаник
Эээ, не сбивай цену
Так за это время и на балансе может остаться 0.
SWIFT у них работает )) Деньги народ несет.
Разве что резервы в ЦБ застрянут, но их тоже можно подсушить.
можно смотреть бесконечно на исход Райфайзена из России
Хороший банк, не хотелось бы видеть ухода
С КЗ когда то ушел. У меня счёт тоо был у них
Отложил до конца конца
Мб тянут до момента, пока все более-менее закончится.
Фух!
Просто не хочет уходить с рынка с бешеной прибылью. На западе бизнес проекты рассчитаны на окупаемость 15-25 лет. Здесь же в мутной воде вложения окупятся за 5 лет
Как говорится, наши слоны