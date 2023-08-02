День 525: «Аквариус» планирует выпустить в продажу смартфоны, ноутбуки и планшеты на базе ОС «Аврора» до конца 2023 года Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 2 августа: доллар — 91,77 рубля (на 18 копеек больше, чем 1 августа), евро — 100,69 рубля (на 25 копеек меньше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,98 рубля.
«Финам» начал предлагать квалифицированным инвесторам облигации китайских эмитентов — первый из российских брокеров.
По данным ЦБ и подсчётам «Ъ», по итогам первой половины 2023 года российские банки получили рекордный объём чистого комиссионного дохода за три года. Он составил 892 млрд рублей — это на 26% больше, чем в первом полугодии 2021-го. Среди причин — увеличение клиентских баз и количества транзакций, в частности зарубежных переводов, а также рост части комиссий.
Минфин Бельгии впервые пересмотрел отказ частному инвестору в разблокировке ценных бумаг в Euroclear. Заявителю с европейским ВНЖ выдали лицензии на разморозку бумаг на счету одного из брокеров «с учётом сохранения их в ЕС или Швейцарии» и на перевод купонов и дивидендов.
Кто и как адаптируется
ИТ-производитель «Аквариус» планирует до конца 2023 года выпустить в продажу смартфоны, ноутбуки и планшеты на базе ОС «Аврора», рассказал Forbes глава совета директоров компании Алексей Калинин. Инвестиции он не раскрыл.
Российский хостинг-провайдер RuVDS готовится к выходу на рынок Турции, где будет работать на базе дата-центров местного провайдера Netdirekt в Измире. Целевая аудитория — россияне, уехавшие в Турцию, а также местный бизнес. В запуск «на данном этапе» вложили около 20 млн рублей.
Какие есть проблемы и трудности
Депутат Дмитрий Кузнецов направил письмо ФАС с жалобой на Минпромторг. По его мнению, ведомство нарушает закон о защите конкуренции, так как одни бренды разрешает ввозить по параллельному импорту, а другие — нет. В министерстве не согласны с претензией, но письмо рассмотрят, когда получат.
Правительство России предложило Евразийской экономической комиссии повысить ставки таможенных пошлин на ввоз кондиционеров, вентиляторов и бытовых посудомоечных машин с 0% до 3-10%, чтобы «обеспечить устойчивое развитие отечественной радиоэлектронной промышленности», узнал «Ъ».
В июле 2023 года Госдума приняла законопроект, который запрещает участие россиян в незарегистрированных иностранных некоммерческих организациях. Источники РБК на ИТ-рынке считают, что с текущими формулировками закон «фактически запретит участие в любых международных проектах, которые развивают свободное программное обеспечение», так как чаще всего ПО с открытым кодом разрабатывается именно НКО.
Контекст
Объединённая авиастроительная корпорация рассчитывает в течение четырёх лет выйти на ежегодное производство сразу 36 пассажирских самолётов МС-21 (сейчас выпускают шесть), 20 Superjet и 12 ближнемагистральных Ил-114 (пока по 20) и 20 среднемагистральных Ту-214 (вместо двух).
По итогам первого полугодия 2023 года число регистраций медицинских изделий сократилось на 16,5% год к году — до 1130 единиц. На показателе сказалось снижение или прекращение активности зарубежных поставщиков оборудования, среди которых 3M, Agilent и Illumina. Местные дистрибьюторы изучают рынки Индии и Китая, но пока притока поставок оттуда нет.
Падение рубля по отношению к иностранным валютам и подорожание какао-бобов помешает российским кондитерам показать рентабельность на уровне 2022 года по итогам 2023-го, полагают аналитики. Производители зависимы от импортного сырья на 30-70%. Переложить при этом издержки на потребителей будет трудно, так как у последних упал уровень доходов.
Более 80% грузовых составов, которые идут по железнодорожным маршрутам «Китай-Европа» из города Ухань, едут в Россию, заявил начальник станции «Уцзяшань» Уханьского управления Китайской государственной железнодорожной корпорации Су Цинфэн.
Минобрнауки подготовило проект постановления правительства, который возобновит программу «Мегагранты» и поможет научным организациям с запуском «лабораторий мирового уровня под руководством ведущих учёных — в первую очередь иностранцев и соотечественников, проживающих за рубежом», пишет «Ъ». В правительстве полагают, что это поможет привлечь в страну тех специалистов, которые до этого уехали за рубеж.
Новости предыдущего дня, 1 августа — здесь.
Аврора Аквариус — новое заклинание доя Гарри Поттера. Какие будут версии что оно делает?
превращает в рыбу же, см. классический диснеевский мульт "Меч в камне" 63 года: "аквариум - аквариус - акватикус!"
Хороший мульт! Не так давно пересматривал.
Вызывает очищение желудка...
Возможно, и кишечник принимает самое деятельное участие в процессе.
А-а-а ну тогда вызывает немедленное очищение всего организма от шлаков, токсинов и т.д...и ваша кожа станет мягкой мягкой, глаза засияют а волосы красиво завьются...
"В июле 2023 года Госдума приняла законопроект, который запрещает..."
Другие они и не принимают...
Надеюсь, план надёжен, как швейцарские часы.
"Донни, бл!"
Что пишут: новые устройства на новой отечественной ОС
Что в реале: взяли китайские устройства и налепили шилдик, взяли готовую ос и чуток подпилили
Вопрос: есть ли инновации и свои разработки?
Интересно, какую вязли модель за основу…сборки некоторых девайсов сейчас еще и локализуют, например, как Бештау
" По его мнению, ведомство нарушает закон о защите конкуренции, так как одни бренды разрешает ввозить по параллельному импорту, а другие — нет."
Требует запретить ввоз вообще всего наверное...
"повысить ставки таможенных пошлин на ввоз кондиционеров, вентиляторов и бытовых посудомоечных машин с 0% до 3-10%, чтобы «обеспечить устойчивое развитие отечественной радиоэлектронной промышленности»"
Рост цен на китайский хлам...шильдики рулят...
"Минобрнауки подготовило проект постановления правительства, который возобновит программу «Мегагранты»"
Мепопилы!
"и поможет научным организациям с запуском «лабораторий мирового уровня под руководством ведущих учёных — в первую очередь иностранцев и соотечественников, проживающих за рубежом»"
Ха-ха!
"В правительстве полагают, что это поможет привлечь в страну тех специалистов, которые до этого уехали за рубеж."
Ха-ха...ой друзья как перестать смеяться...
"«Аквариус» планирует выпустить в продажу смартфоны, ноутбуки и планшеты на базе ОС «Аврора»"
Ну да чиновникам всем на тесты настоящие смарты закупили теперь холопов надо заставить это УГ покупать...
Макар, ты решил лавры Вадима забрать? 1 новость — 4-5 комментариев😂
Да не-е...просто сегодня чего-то необычно много говновостей...
Новые пошлины на кондиционеры и посудомойки, всё для защиты "отечественных производителей" кондеев и посудомоек.
А такие вообще есть?
Нет, конечно, но шильдики-то!
Вот например посмотрите https://remo-zavod.ru/about
У них пока нет кондиционеров и посудомоек, но электронагреватели они делают сами, буквально за пару лет развили продуктовую линейку с нуля
свой магистральный самолёт - это конечно круто. Но вот в такой спешке как бы не забили на безопасность. Если даже суперджет на своем движке еще не обкатан, а тут фигачат сразу полностью новый
Не волнуйтесь как всегда перенесут выпуск на 2030год...
"в частности зарубежных переводов"
Утекай...
"в течение четырёх лет выйти на ежегодное производство сразу 36 пассажирских самолётов МС-21"
На днях же новость вроде бы про 40штук была? Уже сократили до 36 что-ли?
Похоже, пора покупать новый смартфон. Как бы под флагом "поддержки" отечественного "производителя" (капец, да тут все можно в кавычки ставить!) ни начали поднимать ввозные пошлины или прикрывать ввоз других смартфонов.
“повысить ставки таможенных пошлин на ввоз кондиционеров, вентиляторов и бытовых посудомоечных машин с 0% до 3-10%, чтобы «обеспечить устойчивое развитие отечественной радиоэлектронной промышленности», узнал «Ъ».”
Не совсем понятно, какое отношение деревянные валики для отжима имеют к радиоэлектронной промышленности, вроде только их производят
Кто кем вдохновлялся, Лебедев Аквариусом, или наоборот 🤔
Аквариус Лебедиус
Будет посредственный планшет типа BlackView. Китайская компания тоже создавалась для производства доступных гаджетов. В итоге наладили выпуск дешевых и сердитых смартфонов и планшетов из устаревших процессоров. Тут то же самое будет, плюс сомнительная операционка, плюс неоптимизированное под слабые возможности железа ПО. Ни о каком аналоге Android OK речи и не будет идти. Но поглядим. Вдруг удивят.
Обязательно удивят!
О, таки запретили россиянам участвовать в разработке опенсорс. Креативно.
"Депутат Дмитрий Кузнецов направил письмо ФАС с жалобой на Минпромторг. По его мнению, ведомство нарушает закон о защите конкуренции, так как одни бренды разрешает ввозить по параллельному импорту, а другие — нет. В министерстве не согласны с претензией, но письмо рассмотрят, когда получат."-а толку ,если не согласны еще до получения письма
В ОАК штатный астролог завёлся и цыганки нагадали? День ото дня фантации всё более буйные.
Кто имел дело с аквариусом и понял, что это это шляпа с переклейкой для гос заказов- лайк.
А как хотелось... Но эти "сложности" что-то никого не пугают, перекладывают — только в путь.
"По итогам первого полугодия 2023 года число регистраций медицинских изделий сократилось на 16,5% год к году — до 1130 единиц. На показателе сказалось снижение или прекращение активности зарубежных поставщиков оборудования"
Плохо...очень...
"Местные дистрибьюторы изучают рынки Индии и Китая, но пока притока поставок оттуда нет."
Потому что у них своего н...на нету наверное...
А зимой повысят ставки на обогреватели, как пить дать!
"подорожание какао-бобов помешает российским кондитерам показать рентабельность на уровне 2022 года по итогам 2023-го"
"Производители зависимы от импортного сырья на 30-70%. Переложить при этом издержки на потребителей будет трудно, так как у последних упал уровень доходов."
Как? Как доходы упали? А как же небывалый рост доходов у всех, как нам тут заколдованные писали? Врали что-ли?
"Переложить при этом издержки на потребителей будет трудно, так как у последних упал уровень доходов."
Интересно, что будет сниться этим планшетам на ОС Аврора?
Ну вот, есть хорошие новости.
В комментах Макар и остальные уже всем рассказали как нужно думать :-)