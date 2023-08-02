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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 августа: доллар — 91,77 рубля (на 18 копеек больше, чем 1 августа), евро — 100,69 рубля (на 25 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:44 мск: доллар — 92,32 рубля, евро— 101,28 рубля.

Курсы на Forex на 7:45 мск: доллар — 92,14 рубля, евро — 100,14 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 91,98 рубля.

«Финам» начал предлагать квалифицированным инвесторам облигации китайских эмитентов — первый из российских брокеров.

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По данным ЦБ и подсчётам «Ъ», по итогам первой половины 2023 года российские банки получили рекордный объём чистого комиссионного дохода за три года. Он составил 892 млрд рублей — это на 26% больше, чем в первом полугодии 2021-го. Среди причин — увеличение клиентских баз и количества транзакций, в частности зарубежных переводов, а также рост части комиссий.

Минфин Бельгии впервые пересмотрел отказ частному инвестору в разблокировке ценных бумаг в Euroclear. Заявителю с европейским ВНЖ выдали лицензии на разморозку бумаг на счету одного из брокеров «с учётом сохранения их в ЕС или Швейцарии» и на перевод купонов и дивидендов.

Кто и как адаптируется

ИТ-производитель «Аквариус» планирует до конца 2023 года выпустить в продажу смартфоны, ноутбуки и планшеты на базе ОС «Аврора», рассказал Forbes глава совета директоров компании Алексей Калинин. Инвестиции он не раскрыл.

Российский хостинг-провайдер RuVDS готовится к выходу на рынок Турции, где будет работать на базе дата-центров местного провайдера Netdirekt в Измире. Целевая аудитория — россияне, уехавшие в Турцию, а также местный бизнес. В запуск «на данном этапе» вложили около 20 млн рублей.

Какие есть проблемы и трудности

Депутат Дмитрий Кузнецов направил письмо ФАС с жалобой на Минпромторг. По его мнению, ведомство нарушает закон о защите конкуренции, так как одни бренды разрешает ввозить по параллельному импорту, а другие — нет. В министерстве не согласны с претензией, но письмо рассмотрят, когда получат.

Правительство России предложило Евразийской экономической комиссии повысить ставки таможенных пошлин на ввоз кондиционеров, вентиляторов и бытовых посудомоечных машин с 0% до 3-10%, чтобы «обеспечить устойчивое развитие отечественной радиоэлектронной промышленности», узнал «Ъ».

В июле 2023 года Госдума приняла законопроект, который запрещает участие россиян в незарегистрированных иностранных некоммерческих организациях. Источники РБК на ИТ-рынке считают, что с текущими формулировками закон «фактически запретит участие в любых международных проектах, которые развивают свободное программное обеспечение», так как чаще всего ПО с открытым кодом разрабатывается именно НКО.

Контекст

Объединённая авиастроительная корпорация рассчитывает в течение четырёх лет выйти на ежегодное производство сразу 36 пассажирских самолётов МС-21 (сейчас выпускают шесть), 20 Superjet и 12 ближнемагистральных Ил-114 (пока по 20) и 20 среднемагистральных Ту-214 (вместо двух).

По итогам первого полугодия 2023 года число регистраций медицинских изделий сократилось на 16,5% год к году — до 1130 единиц. На показателе сказалось снижение или прекращение активности зарубежных поставщиков оборудования, среди которых 3M, Agilent и Illumina. Местные дистрибьюторы изучают рынки Индии и Китая, но пока притока поставок оттуда нет.

Падение рубля по отношению к иностранным валютам и подорожание какао-бобов помешает российским кондитерам показать рентабельность на уровне 2022 года по итогам 2023-го, полагают аналитики. Производители зависимы от импортного сырья на 30-70%. Переложить при этом издержки на потребителей будет трудно, так как у последних упал уровень доходов.

Более 80% грузовых составов, которые идут по железнодорожным маршрутам «Китай-Европа» из города Ухань, едут в Россию, заявил начальник станции «Уцзяшань» Уханьского управления Китайской государственной железнодорожной корпорации Су Цинфэн.

Минобрнауки подготовило проект постановления правительства, который возобновит программу «Мегагранты» и поможет научным организациям с запуском «лабораторий мирового уровня под руководством ведущих учёных — в первую очередь иностранцев и соотечественников, проживающих за рубежом», пишет «Ъ». В правительстве полагают, что это поможет привлечь в страну тех специалистов, которые до этого уехали за рубеж.