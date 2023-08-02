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TMT Investments подала в суд на сервис для обучения геймеров Legionfarm, обвинив в растрате основателя Алексея Белянкина Статьи редакции

Инвестиционная компания вложила в Legionfarm $1,65 млн c 2019 по 2022 год.

Алексей Белянкин, фото Forbes
  • TMT Investments подала иск против основателя Legionfarm Алексея Белянкина и его жены, сотрудницы компании, Анастасии Галгашовой, выяснил журналист и автор Telegram-канала The Edinorog Дмитрий Филонов.
  • Копия иска есть в распоряжении редакции vс.ru. Фонд считает, что Белянкин манипулировал данными в финансовых отчётах и потратил $700 тысяч из бюджета компании на личные цели. Например, купил в 2020 году автомобиль за $82 тысячи и арендовал апартаменты за почти $197 тысяч за два года. А Галгашова использовала кредитную карту, оформленную на Legionfarm, для личных трат.
  • В иске указано, что в совет директоров компании кроме Белянкина входили партнёр TMT Investments Игорь Шойфот и топ-менеджер Эмин Аликперов. Узнав о тратах, они решили провести заседание совета, но Белянкин исключил из него Аликперова, назначил нового члена, а потом большинством голосов отменил встречу.
  • По информации TMT Investments, основатель Legionfarm уволил Аликперова и ещё несколько сотрудников, которые пытались изучить расходы компании.
  • Фонд просит суд назначить нового управляющего делами Legionfarm, отменить решение Белянкина об изменении совета директоров и возместить расходы компании. Редакция vc.ru отправила вопросы Алексею Белянкину о претензиях инвестора, но на момент публикации не получила ответа.
  • В июле 2023 года иск к Legionfarm подал и боец ММА Хабиб Нурмагомедов. Он рекламировал запуск метавселенной для геймеров, организованный компанией. Нурмагомедов считает, что сервис недоплатил ему $1,8 млн.
  • Legionfarm — сервис для обучения и поддержки геймеров. Через него новички могут нанять опытных игроков для консультаций. Летом 2019 года Белянкин выкупил 7% Legionfarm у ФРИИ, в котором проект проходил акселерацию. Стоимость сделки не раскрывалась. В том же году сервис привлёк $1,5 млн от TMT Investments и сооснователя Skyeng Дениса Сметнева.

  • В 2020 году стартап прошёл акселератор Y Combinator. А в 2021-м привлёк $6 млн от фондов Scrum VC, Altair Capital и других. Тогда же Белянкин вошёл в список 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Forbes в категории «Предприниматели». Ещё одним победителем в категории была Дарья Крошкина, основательница StudyFree.

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Сотрудники стартапа StudyFree c основательницей из России пожаловались, что им не выплачивают зарплаты несколько месяцев Статьи редакции

Компания, которая помогает поступить в зарубежные вузы и привлекла $5,4 млн, на грани банкротства, говорят работники.

#новость #legionfarm

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10 комментариев
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 Вадим Д.
манипулировал данными в финансовых отчётах и потратил $700 тысяч из бюджета

Ужас 😱 А таким порядочным казался! Никогда такого не бывало.
Дорогой репетитор (-:

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Ale K

Преподал жизненный урок

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Амбассадор Черноголовки

Наигрались. Доигрались.

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Ale K

Научу играть в доту2, через Дискорд, 200р в час

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Амбассадор Черноголовки

Умение мамок чужих в театр водить прилагается?

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Ale K

Само собой разумеющееся

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veryrarepepega
Узнав о тратах, они решили провести заседание совета, но Белянкин исключил из него Аликперова, назначил нового члена, а потом большинством голосов отменил встречу.

Прямо сериал "Succession"

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Mikhail Gorlov

Классика
В американском кибере впрочем тоже мощные чистки идут, tsm/faze на грани банкротства

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Дмитрий Беговатов

Печалька, общался с Сашей во ФРИИ, когда проходили акселератор в одном наборе. Надеюсь, уладят вопросики

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Олег Бринц

Подал в какой суд? Что за юрисдикция? Как он мог тратить крупные суммы на себя, любой аудитор это легко вскроет, может в топах интриги плетутся, отсюда и увольнения..

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