В 2020 году стартап прошёл акселератор Y Combinator. А в 2021-м привлёк $6 млн от фондов Scrum VC, Altair Capital и других. Тогда же Белянкин вошёл в список 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Forbes в категории «Предприниматели». Ещё одним победителем в категории была Дарья Крошкина, основательница StudyFree.