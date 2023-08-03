День 526: в июле 2023 года спрос россиян на наличные увеличился почти в четыре раза год к году Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 3 августа: доллар — 92,84 рубля (на 1,07 рубля больше, чем 2 августа), евро — 101,92 100,69 рубля (на 1,23 рубля больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 93,77 рубля.
На начало июля 2023 года Центробанк Индии одобрил 34 заявки от российских банков на открытие заграничных счетов в рупиях.
Минфин откажется на «ближайшие месяцы» от закупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы, пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомый с планами министерства источник, а также на собеседника, близкого к правительству. Решение связано с ослаблением рубля: Минфин не хочет оказывать на него дополнительное давление.
Кто и как адаптируется
Северокорейская перестраховочная компания Future Re Company планирует выйти на российский рынок, чтобы предложить страхование строительно-монтажных рисков и имущества в случае чрезвычайных ситуаций, а также морское страхование.
Минцифры предложило правительству распространить отсрочку от армии на айтишников со средним профильным образованием и расширить список вузовских специальностей, которые получат бронь, узнали «Известия». В ведомстве пояснили, что в ИТ есть специалисты, которые не попадают под текущие требования, но при этом «выполняют критически значимые функции».
«Ъ» рассказал о приложении Letim, с помощью которого российские туристы могут оплачивать товары и услуги и снимать деньги в банкоматах в Турции. По словам газеты, в сервисе открывается виртуальная карта турецкой системы Troy, которую потом можно пополнять через СБП. В будущем разработчик добавит возможность делать онлайн-покупки.
Какие есть проблемы и трудности
Нидерландский производитель кофе и чая JDE Peet’s (Jacobs, Tassimo, L'Or, Pickwick и другие) намерен до конца 2023 года прекратить в России продажу продукции под зарубежными брендами и оставить только местные марки.
Контекст
В июле 2023 года объём наличных денег в обращении увеличился в России на 388,7 млрд рублей — это почти в четыре раза больше, чем в том же месяце в 2022 году. Тогда прирост составил 97,7 млрд рублей. Сам по себе рост спроса на наличные летом — типичный тренд, пояснили РБК в «Ренессанс Капитале», но июль опередил «сезонную норму». Одна из возможных причин — отпуска в условиях санкций: россияне, скорее всего, берут в поездки именно бумажные деньги из-за банковских ограничений.
По итогам июля 2023 года продажи «АвтоВАЗа» составили 29,4 тысячи штук и стали рекордными за год. В мае, для сравнения, производитель продал 23,9 тысячи автомобилей, а в июне — 27,8 тысячи. Росту поспособствовало расширение модельных линеек в условиях дефицита предложения на рынке.
В июне 2023 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли на четверть относительно мая и впервые превысили $1 млрд, составив $1,027 млрд против майских $809,4 млн. Как пишет «Прайм», это крупнейшая месячная поставка машин из Китая в Россию в истории.
2 июля 2023-го некоторые СМИ писали, что правительство может запретить продажу техники Apple в России после исследований её безопасности. В Роскомнадзоре опровергли эту информацию.
WSJ сообщило, что западные санкции пока не смогли оказать того давления на российскую экономику, на которое рассчитывали их инициаторы. «То, что России удалось избежать краха и по некоторым показателям даже немного вырасти несмотря на западную экономическую блокаду, послужит уроком для аналитиков, размышляющих о целесообразности санкций как политического инструмента», — пишет газета.
Новости предыдущего дня, 2 августа — здесь.
😁
Тут даже сам факт существования такой компании, это уже мега-новость!! И если даже допустить, что это реально, то кто в мире с ними вообще будет работать?
p/s у них даже сайт есть!!
http://naenara.com.kp/sites/refuture/
С активами в 10000рублей...
А вот инициатива Минцифры хороша, прямо огонь! Далеко не всяк айтишник универ закончил.
Учитывая последние закручивания, пойдут ли на встречу хз
Комментарий недоступен
Думающих людей становится все больше. Все больше людей понимают, что наличные в кармане-это твои деньги, а деньги на карточке-это деньги банка
Одно решение сверху и это просто бумага. Уже проходили.
Наличные в кармане — это конечно лучше, чем цифры в банке, но все равно они не твои.
"Минцифры предложило правительству распространить отсрочку от армии на айтишников со средним профильным образованием"
"в ИТ есть специалисты, которые не попадают под текущие требования, но при этом «выполняют критически значимые функции»."
А чего почти год тянули?
Ну учитывая все новости про ужесточение наказания за скрытие от мобилизации, народ особо не рассчитывает на банки
Спрос на наличные увеличился. Ну да, у банков то комиссия за пополнение, за переводы, а матрац — он и ближе, и теплее (-:
Да и гос страховка всего 1.4 млн, вот и не доверяют люди банкам
Поехали массово в отпуск в регионы,типа Дагестана,а там не везде карты принимают.Сразу слету-уныло шутить про завод не надо,я знаю ваш алгоритм)
Бляха, ещё и Jacobs уведут. И так-то столько пали кофейной развелось, а теперь почти всё будет из сушёной картошки, да ещё и ценники попрут вверх?
Цикорий наше все! Прадеды еще пили, мы что, хуже? ))))
Эти ушлые, просто бренды меняют
Вместо Jacobs, L’Or, Tassimo и Douwe Egberts придумают какие-нибудь Яшкин кофе, Золотой дождь, Тащемто и Баба с кофейником
Из веника же! Кофе будет из веника...
Так они просто шильдики переклеивают. Был якобс стал просто монарх. В той же банке с тем же дизайном
"Минфин откажется на «ближайшие месяцы» от закупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы"
как будто он покупал валюту. наоборот, цб продает юани на 1 млрд рублей в день, чтобы рубль не сильно падал, и планирует делать это еще месяц
Это непосредственно ЦБ, а посредством подконтрольных фирм, еще как присутствует на рынке.
Каким образом продажи юаня могут повлиять на курс доллара?
" Решение связано с ослаблением рубля: Минфин не хочет оказывать на него дополнительное давление."
Может денег нет?
Десятки постов нам рассказывают, как все хорошо. А тут ни одного юродивого рыцаря в ржавых доспехах прокомментировать такую неудобную новость.
Давайте тогда я.
[vatnick mode on]
Минфин - проклятый всепропальщик! Только и делает, что ноет. Надо более лучше работать! Делать свое! Скрепы, особый путь.
[vatnick mode off]
"Северокорейская перестраховочная компания Future Re Company планирует выйти на российский рынок"
Партнёры которых мы заслужили...
От чего решили перестраховаться?
А чем они плохи? Не выплачивают?
"В Роскомнадзоре опровергли эту информацию."
Ну значит запретят...
"Как пишет «Прайм», это крупнейшая месячная поставка машин из Китая в Россию в истории."
+1 дополнительный кошко-жена! Удар!
Кому нужна кошко-жена без +10 к социальному рейтингу и 5 плошек риса?
"Минфин откажется на «ближайшие месяцы» от закупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы"
А есть нефтегазовые сверхдоходы?
Они ещё есть, сверхдоходы сверхдержавы?
"Нидерландский производитель кофе и чая JDE Peet’s (Jacobs, Tassimo, L'Or, Pickwick и другие) намерен до конца 2023 года прекратить в России продажу продукции"
Опять нас кто-то покидает...
Тут вопрос которым оканчивается ваш комент выше)
"В июле 2023 года объём наличных денег в обращении увеличился в России на 388,7 млрд рублей — это почти в четыре раза больше, чем в том же месяце в 2022 году. Тогда прирост составил 97,7 млрд рублей."
". Одна из возможных причин — отпуска в условиях санкций: россияне, скорее всего, берут в поездки именно бумажные деньги из-за банковских ограничений."
Прорыв!
Круто, можно дождь из денег замутить и фоточек как в нулевых наделать
Оказалось, что безопасность лучше, чем в отечественных поделках от всяких Поповых. А то что Роскомплзор что-то там опроверг: они ведь не самостоятельная организация. Скажут запретить — никто роскомпозор спрашивать не станет.
"Северокорейская перестраховочная компания Future Re Company планирует выйти на российский рынок, чтобы предложить страхование строительно-монтажных рисков и имущества в случае чрезвычайных ситуаций, а также морское страхование."-меня все еще удивляет ,что кто-то хочет предложить свои услуги России и планирует выходы на рос. рынок
Никакой отсрочки от армии, должны служить все, причем какие сейчас придумывают законы, скоро будет служить со школы
"WSJ сообщило, что западные санкции пока не смогли оказать того давления на российскую экономику, на которое рассчитывали их инициаторы."
А кто у WSJ собственник?
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https://www.wsj.com/about-us?mod=wsjfooter
"По итогам июля 2023 года продажи «АвтоВАЗа» составили 29,4 тысячи штук и стали рекордными за год."
Кто и зачем это покупает? Наверное за наш счёт закупают и селюкам раздают за то что они плодятся...
Что за селюки такие,ась?
О как. Было бы круто. Не, мне пофигу на весь этот рынок, но это по моему первые преценденты, когда открыто юрлица начинают сотрудничать, не смотря на санкции которые мы поддерживаем. Рабочих то давно уже завозят, а тут, возможно выйдут из тени.Минцифры предложило правительству распространить отсрочку от армии на айтишников со средним профильным образованием и расширить список вузовских специальностей, которые получат бронь.
Минцифры тигры. Свою сферу пытаются огородить по максимому.«Ъ» рассказал о приложении Letim, с помощью которого российские туристы могут оплачивать товары и услуги и снимать деньги в банкоматах в Турции.
Тоже хорошо, туристам облегчают жизнь. Не взлетело с МИРом, так обошли и это. Бизнес, бизнес невер чендж :)В июне 2023 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли на четверть относительно мая и впервые превысили $1 млрд, составив $1,027 млрд против майских $809,4 млн. Как пишет «Прайм», это крупнейшая месячная поставка машин из Китая в Россию в истории.
Нужно посмотреть на продажи. Но пока что, всё говорит о том, что популярностью стали пользоваться. Хорошо что это всё случилось сейчас а не лет 10-15 назад, когда кЕтай вместо машин хуйню делал. Сейчас же, вполне достойные тачки.