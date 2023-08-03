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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 августа: доллар — 92,84 рубля (на 1,07 рубля больше, чем 2 августа), евро — 101,92 100,69 рубля (на 1,23 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 7:44 мск: доллар — 93,85 рубля, евро— 102,61 рубля.

Курсы на Forex на 7:45 мск: доллар — 93,74 рубля, евро — 102,41 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 93,77 рубля.

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На начало июля 2023 года Центробанк Индии одобрил 34 заявки от российских банков на открытие заграничных счетов в рупиях.

Минфин откажется на «ближайшие месяцы» от закупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы, пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомый с планами министерства источник, а также на собеседника, близкого к правительству. Решение связано с ослаблением рубля: Минфин не хочет оказывать на него дополнительное давление.

Кто и как адаптируется

Северокорейская перестраховочная компания Future Re Company планирует выйти на российский рынок, чтобы предложить страхование строительно-монтажных рисков и имущества в случае чрезвычайных ситуаций, а также морское страхование.

Минцифры предложило правительству распространить отсрочку от армии на айтишников со средним профильным образованием и расширить список вузовских специальностей, которые получат бронь, узнали «Известия». В ведомстве пояснили, что в ИТ есть специалисты, которые не попадают под текущие требования, но при этом «выполняют критически значимые функции».

«Ъ» рассказал о приложении Letim, с помощью которого российские туристы могут оплачивать товары и услуги и снимать деньги в банкоматах в Турции. По словам газеты, в сервисе открывается виртуальная карта турецкой системы Troy, которую потом можно пополнять через СБП. В будущем разработчик добавит возможность делать онлайн-покупки.

Какие есть проблемы и трудности

Нидерландский производитель кофе и чая JDE Peet’s (Jacobs, Tassimo, L'Or, Pickwick и другие) намерен до конца 2023 года прекратить в России продажу продукции под зарубежными брендами и оставить только местные марки.

Контекст

В июле 2023 года объём наличных денег в обращении увеличился в России на 388,7 млрд рублей — это почти в четыре раза больше, чем в том же месяце в 2022 году. Тогда прирост составил 97,7 млрд рублей. Сам по себе рост спроса на наличные летом — типичный тренд, пояснили РБК в «Ренессанс Капитале», но июль опередил «сезонную норму». Одна из возможных причин — отпуска в условиях санкций: россияне, скорее всего, берут в поездки именно бумажные деньги из-за банковских ограничений.

Источник: ЦБ, РБК

По итогам июля 2023 года продажи «АвтоВАЗа» составили 29,4 тысячи штук и стали рекордными за год. В мае, для сравнения, производитель продал 23,9 тысячи автомобилей, а в июне — 27,8 тысячи. Росту поспособствовало расширение модельных линеек в условиях дефицита предложения на рынке.

В июне 2023 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли на четверть относительно мая и впервые превысили $1 млрд, составив $1,027 млрд против майских $809,4 млн. Как пишет «Прайм», это крупнейшая месячная поставка машин из Китая в Россию в истории.

2 июля 2023-го некоторые СМИ писали, что правительство может запретить продажу техники Apple в России после исследований её безопасности. В Роскомнадзоре опровергли эту информацию.

WSJ сообщило, что западные санкции пока не смогли оказать того давления на российскую экономику, на которое рассчитывали их инициаторы. «То, что России удалось избежать краха и по некоторым показателям даже немного вырасти несмотря на западную экономическую блокаду, послужит уроком для аналитиков, размышляющих о целесообразности санкций как политического инструмента», — пишет газета.