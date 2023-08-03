Деньги
Полина Лааксо

Разработчик ПО EPAM продал российский бизнес ИТ-компании «Рексофт» Статьи редакции

Сколько стоил актив — неизвестно.

  • По данным Rusprofile, 100% российского юрлица ООО «Эпам Систэмз» перешло под управление ООО «Группа Рексофт», 20% которого принадлежат структуре Владимира Потанина «Интеррос Капитал».
  • Сделка не содержит опциона на обратный выкуп, пишет «Интерфакс», а новый владелец не сможет использовать бренд EPAM в России. На время «интеграции команд», которую хотят завершить к концу 2023 года, компания будет работать под названием теперь уже бывшего правообладателя «Эпам Систэмз» — RNT Group.
  • EPAM со штаб-квартирой в США основали предприниматели из Беларуси Аркадий Добкин и Леонид Лознер в 1993 году. В марте 2022 года компания сообщила, что прекратит сотрудничество с клиентами из России. В апреле — объявила об уходе из страны и, по данным источников Forbes, вывезла несколько сотен сотрудников из России и Беларуси в Узбекистан.
  • Осенью EPAM подписала соглашение о продаже «практически всех своих оставшихся активов в России» третьему лицу и рассказала, что потратила на увольнение российских сотрудников $16,9 млн за девять месяцев. Уже в мае 2023 года разработчик получил разрешение правительства России на продажу бизнеса.
  • В России у компании было несколько офисов. По данным РБК, на конец 2021 года в них работали 6190 человек. Выручка «Эпам Систэмз» за 2022 год составила 15 млрд рублей, а убыток — 3 млрд рублей против прибыли 5,5 млрд рублей в 2021-м.
Источник: Reuters

#новость #epam

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26 комментариев
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 Blisk

100% рабов теперь 100% национализированные рабы.

Что теперь с этой сворой делать – непонятно. Западные контракты все равно не дадут. Будут индусам код править?

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Muvandr

В РФ всегда было оч много работы на внутреннем рынке. Мы как раз тоже занимаемся интеграцией. Бюджеты есть и хорошие.

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микки лол

очень много ДЕШЕВОЙ работы)и немного гос проектов

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Muvandr

Неа. Зайдите на нубео и сравните зп разраба в рф с ценами. Разработку выгоднее работать в рф чем в ес. В штатах да, там у разработчиков все лучше и имхо сопоставимо

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Михаил

Будут делать каждую неделю новые приложения для альфы и потанинков банков в аппстор - деньги здесь, деньги там, деньги у них

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Blisk

Вакансия: "разработчик-хитрожопик". Навыки: "умение сделать хитрожопое приложение, чтобы оно неделю продержалось в апсторе".

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Невкусно и грустно

Теперь ты будешь работать на галере, которая сама будет работать на галере %) иксзибит.жпг

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Фокс Йовович

Чета не пойму, если разрабов вывезли, то продали даже не вывеску, а просто контору с историческими оборотами по счету или как?

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Blisk

Столы, стулья, доски для рисования. Берите, сами рисуйте.

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Oleg Samoil

Ну не все же согласились уехать.

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Фокс Йовович

Турбоепамовцы?)

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Elnar I
Согласились
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Muvandr

Не всех. Мы к себе много Епамовцев в РФ забрали когда те решили уйди. Уехали мягко скажем далеко не все. Процентов 15-20% по ощущениям

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Фокс Йовович

Наверно уехали скорее всего наихудшие кадры ибо иначе не может быть?

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Фокс Йовович

А что такое "по ощущениям"? Вот у меня там работало несколько знакомых, которые уехали, но у меня "по ощущениям" внутренний Нострадамус молчит. Вы там в отделе кадров работаете?

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M.R.T.

Галера и точка

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Вадим Д.
Сколько стоил актив — неизвестно

По традиции на 50% дешевле, чем мог бы. Туда-сюда, вот и ещё 30-40% «заиграли». В итоге за кубометр докторской колбасы ушёл актив.

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Soulis

Даже за 50% - хорошо, т.к. лучшие сотрудники уже за границей и устроены в другие ЮЛ. Если ещё учитывать, что в наши времени и 50% является удачей, то вообще отлично.
Правда, я думаю, что там меньше 50%

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Вадим Д.

Да, тоже сомневаюсь, что сразу половину отвалили. Но тут всё верно, «с паршивой овцы», как говорится...

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Aleks B

так там весь актив это люди, не много стоит

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Вадим Д.

Да, люди нынче совсем недорого идут. А уж если по штрафам за сливы данных считать, там там целую деревню можно за 2,5 копейки взять.

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Anton Kuzmichev

"Лёгкий митинг литр кофе" говорили они.

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Алексей Морозов

"Сколько стоил актив — неизвестно."-как всегда самое интересное не озвучивают

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Сергей Я

1 эуро

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Анатолий Добров

"потратила на увольнение российских сотрудников $16,9 млн за девять месяцев"-интересно сколько там сотрудников работало ,что такие траты

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Kiss1nger

Структура Потанина в управлении - санкции через 3...2...1....

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26 комментариев
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