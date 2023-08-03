Деньги
Маша Цепелева

Казначейство Бельгии отказало «Цифра брокеру» в разблокировке активов инвесторов, которые «заморозили» в Euroclear Статьи редакции

Компания обжалует решение.

  • О решении бельгийского регулятора рассказал 3 августа партнёр BGP Litigation Сергей Гландин. Представитель «Цифра брокера» подтвердил Forbes эту информацию. Активы заблокированы с марта 2022 года после остановки взаимодействия российского Национального расчётного депозитария (НРД) с Euroclear и Clearstream.
  • Брокер не согласен с решением казначейства и планирует его обжаловать.

Юристы компании в сотрудничестве с консультантами, у которых уже есть положительный опыт удовлетворения первичных заявлений на разблокировку активов по отдельным кейсам ряда физических лиц, готовят административную жалобу на решение казначейства Бельгии в Государственный совет страны.

«Цифра брокер»
  • Брокер подавал заявки на разморозку в бельгийское ведомство и в Минфин Люксембурга, где работает Clearstream, в конце декабря 2022 года. Он настаивал, что под блокировку попали несанкционные ценные бумаги, которые принадлежат неподсанкционным лицам. Также «Цифра брокер» выполнил требование Бельгии о гаранте на территории Евросоюза.
  • В марте 2022 года Euroclear и ещё один международный депозитарий Clearstream заблокировали счета НРД. В конце декабря НРД получил генеральные лицензии на разблокировку активов в европейских депозитариях.
  • В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров — «Тинькофф Инвестиции», «БКС», «Альфа-Инвестиции», «Финам» (сейчас «Цифра брокер») и другие.
  • В августе 2023 года Euroclear впервые пересмотрел отказ в разблокировке активов от частного инвестора. Но у него было ВНЖ Евросоюза и счета в Швейцарии, куда он хотел перевести активы.

#новость #euroclear

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 Мох

Брокерам, как представителям обычных людей – отказ, а российским физическим лицам с активами от 20 млн $ и ВНЖ ЕС - пожалуйста.
Какое-то лицемерие

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Андрей Панов

Просто обычным людям сначала надо наворовать миллиарды в 90-х, потом перевести все свои активы в Лондон, но продолжать сотрудничать с российской властью. Вот как уже прижмут европейские регуляторы, тогда начать кричать, что я ни причем, жалею, что не русский, хотя и вообще у меня паспорт Мальты и прабабушка была еврейкой, вот тогда снимут

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Alex

Чето сильно сомневаюсь что кому то так интересен человек с активами в $20млн, это обычный vhni. Но если предположить что это один из портфелей кого-то гораздо более богатого, тогда возможно.

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Нина К.

Пора привыкнуть к лицемерию

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Энтони Лавджой

В сберик и газик надо было вкладывать свои денежки

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Леонид Гнездилов

В долларик. Наличный. Как я)

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Kiss1nger

А если американцы введут санкции и запретят операции с долларом в РФ. Что делать будете? На черном рынке по 20 р. сдавать? ;D

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Alexander
запретят операции с долларом в РФ

интересно, каким образом они могут это запретить?

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Сергей Я

Могут. А брокер может принудительно конвертировать тебе их по курсу 50₽.

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Alexander
Могут

Как?

А брокер может принудительно конвертировать тебе их по курсу 50₽.

Иностранный брокер?

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Сергей Я

Кстати, виновник торжества и конвертировал😅

«Цифра брокер» принудительно конвертировал валюту клиентов в рубли. Остатки на счетах менее €100, а также в полном размере по не торгуемым на Мосбирже валютам, обнулились по итогам торгов 31 июля, пишет РБК. Ранее так поступили Атон и IT invest.

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Kiss1nger

Не знаю каким. Но это уже обсуждалось как ответ на возможное применение Россией ядерного оружия в Украине.

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Сергей Я

Если у него налик, то какая разница? Если теоретически запретят нам баксы совсем, то он возьмёт свой кэш и отправится в бэд трип тратить наличные баксы там, где их принимают 🤠

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Kiss1nger

Не больше 10 к . баксов можно вывезти сейчас на человека из страны.

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John Smith

Строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Спокойно вывозится больше наличности, особенно Беларусь-КЗ — всем похуй. Личный опыт.

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Kiss1nger

Это сейчас. А когда все побегут с мешками, набитыми наличной валютой. Спрос будет другой.

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John Smith

Когда побегут, тогда побегут. Тогда и будет диалог. Сейчас это все гадание на кофейной гуще. Если бы у бабушки был хер, она была бы дедушкой.

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Kiss1nger

Стараться мыслить на шаг вперед - это хорошее качество. Когда побегут, уже не до диалога будет.

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John Smith

Согласен, что мыслить на перспективу верно. Однако реальность может быть совсем иной и казалось бы очевидные вещи будут лишь следствие когнитивного искажения.

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Сергей Я

Достаточно, чтобы хорошо покутить, если речь не о Лас-Вегасе. Без учёта перелета.

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Kiss1nger

Я думаю, там не до кутежа будет ;D, когда из страны побегут с мешками баксов.

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Сергей Я

Будьте проще!

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Дмитрий Кулешов

У налика могут целиком всю партию обнулить, уже был случай

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Сергей Я

Ну так то и кирпич на голову может упасть внезапно.

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Hox

А можно про это подробнее?

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Арам Манучарян

Посмотри пункт назначения, там подробно все показано

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Елена Попова

Умнее всех получается?

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Сергей Я

Не умнее Набиуллиной и Силуанова.

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Сергей Я

Ну в Газик то ты это зря.

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Созвонова

В газик ничего не надо, у них там и так всего хватает

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Вадим Д.
Брокер не согласен с решением казначейства и планирует его обжаловать

А казначейству, походу, как-то плевать на согласие или несогласие.

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Ware Wow

Жесть. Ну короче понятно.

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Алеоп

Не надо было принудительно евро в рубли переводить

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Иван

Пряник не работает?

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Alexey V

«В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров — «Тинькофф Инвестиции», «БКС», «Альфа-Инвестиции», «Финам» (сейчас «Цифра брокер») и другие» — давно у нас Финам стал называться «Цифра брокер»? Автор, у вас лажа в статье.

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35 комментариев
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