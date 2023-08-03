Юристы компании в сотрудничестве с консультантами, у которых уже есть положительный опыт удовлетворения первичных заявлений на разблокировку активов по отдельным кейсам ряда физических лиц, готовят административную жалобу на решение казначейства Бельгии в Государственный совет страны.