Казначейство Бельгии отказало «Цифра брокеру» в разблокировке активов инвесторов, которые «заморозили» в Euroclear Статьи редакции
Компания обжалует решение.
- О решении бельгийского регулятора рассказал 3 августа партнёр BGP Litigation Сергей Гландин. Представитель «Цифра брокера» подтвердил Forbes эту информацию. Активы заблокированы с марта 2022 года после остановки взаимодействия российского Национального расчётного депозитария (НРД) с Euroclear и Clearstream.
- Брокер не согласен с решением казначейства и планирует его обжаловать.
- Брокер подавал заявки на разморозку в бельгийское ведомство и в Минфин Люксембурга, где работает Clearstream, в конце декабря 2022 года. Он настаивал, что под блокировку попали несанкционные ценные бумаги, которые принадлежат неподсанкционным лицам. Также «Цифра брокер» выполнил требование Бельгии о гаранте на территории Евросоюза.
- В марте 2022 года Euroclear и ещё один международный депозитарий Clearstream заблокировали счета НРД. В конце декабря НРД получил генеральные лицензии на разблокировку активов в европейских депозитариях.
- В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров — «Тинькофф Инвестиции», «БКС», «Альфа-Инвестиции», «Финам» (сейчас «Цифра брокер») и другие.
- В августе 2023 года Euroclear впервые пересмотрел отказ в разблокировке активов от частного инвестора. Но у него было ВНЖ Евросоюза и счета в Швейцарии, куда он хотел перевести активы.
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Брокерам, как представителям обычных людей – отказ, а российским физическим лицам с активами от 20 млн $ и ВНЖ ЕС - пожалуйста.
Какое-то лицемерие
Просто обычным людям сначала надо наворовать миллиарды в 90-х, потом перевести все свои активы в Лондон, но продолжать сотрудничать с российской властью. Вот как уже прижмут европейские регуляторы, тогда начать кричать, что я ни причем, жалею, что не русский, хотя и вообще у меня паспорт Мальты и прабабушка была еврейкой, вот тогда снимут
Чето сильно сомневаюсь что кому то так интересен человек с активами в $20млн, это обычный vhni. Но если предположить что это один из портфелей кого-то гораздо более богатого, тогда возможно.
Пора привыкнуть к лицемерию
В сберик и газик надо было вкладывать свои денежки
В долларик. Наличный. Как я)
А если американцы введут санкции и запретят операции с долларом в РФ. Что делать будете? На черном рынке по 20 р. сдавать? ;D
интересно, каким образом они могут это запретить?
Могут. А брокер может принудительно конвертировать тебе их по курсу 50₽.
Как?А брокер может принудительно конвертировать тебе их по курсу 50₽.
Иностранный брокер?
Кстати, виновник торжества и конвертировал😅
«Цифра брокер» принудительно конвертировал валюту клиентов в рубли. Остатки на счетах менее €100, а также в полном размере по не торгуемым на Мосбирже валютам, обнулились по итогам торгов 31 июля, пишет РБК. Ранее так поступили Атон и IT invest.
Не знаю каким. Но это уже обсуждалось как ответ на возможное применение Россией ядерного оружия в Украине.
Если у него налик, то какая разница? Если теоретически запретят нам баксы совсем, то он возьмёт свой кэш и отправится в бэд трип тратить наличные баксы там, где их принимают 🤠
Не больше 10 к . баксов можно вывезти сейчас на человека из страны.
Строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Спокойно вывозится больше наличности, особенно Беларусь-КЗ — всем похуй. Личный опыт.
Это сейчас. А когда все побегут с мешками, набитыми наличной валютой. Спрос будет другой.
Когда побегут, тогда побегут. Тогда и будет диалог. Сейчас это все гадание на кофейной гуще. Если бы у бабушки был хер, она была бы дедушкой.
Стараться мыслить на шаг вперед - это хорошее качество. Когда побегут, уже не до диалога будет.
Согласен, что мыслить на перспективу верно. Однако реальность может быть совсем иной и казалось бы очевидные вещи будут лишь следствие когнитивного искажения.
Достаточно, чтобы хорошо покутить, если речь не о Лас-Вегасе. Без учёта перелета.
Я думаю, там не до кутежа будет ;D, когда из страны побегут с мешками баксов.
Будьте проще!
У налика могут целиком всю партию обнулить, уже был случай
Ну так то и кирпич на голову может упасть внезапно.
А можно про это подробнее?
Посмотри пункт назначения, там подробно все показано
Умнее всех получается?
Не умнее Набиуллиной и Силуанова.
Ну в Газик то ты это зря.
В газик ничего не надо, у них там и так всего хватает
А казначейству, походу, как-то плевать на согласие или несогласие.
Жесть. Ну короче понятно.
Не надо было принудительно евро в рубли переводить
Пряник не работает?
«В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров — «Тинькофф Инвестиции», «БКС», «Альфа-Инвестиции», «Финам» (сейчас «Цифра брокер») и другие» — давно у нас Финам стал называться «Цифра брокер»? Автор, у вас лажа в статье.