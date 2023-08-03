ЦБ установил тарифы по операциям с цифровым рублём для бизнеса — 0,3% от суммы платежа Статьи редакции
Они начнут действовать с 1 января 2025 года.
- До их вступления в силу будет действовать льготный период, в течение которого все операции будут проводиться бесплатно, следует из сообщения Банка России.
- Комиссия за приём платежей в цифровых рублях для бизнеса составит 0,3%, но не более 1500 рублей. Для компаний, предоставляющих услуги ЖКХ, — 0,2%, но не более 10 рублей.
- Для физических лиц открытие и пополнение кошельков, платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными, подчеркивает ЦБ.
- Пилотный проект с участием реальных клиентов 13 банков стартовал 1 августа 2023 года. Среди них — «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк». Введение цифрового рубля в широкий оборот начнётся с 2025 года.
- Банк России объявил о планах по разработке цифрового рубля в октябре 2020 года. Платформу начали тестировать с некоторыми банками в феврале 2022 года.
- В апреле 2023-го Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор готов к реальным операциям. В июле первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что первые тесты с реальными клиентами начнутся после принятия закона о цифровом рубле.
- Госдума приняла законопроект об операциях с цифровыми рублями в июне 2023 года. Владимир Путин подписал его 24 июля.
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Цифровой рубль это типа который государство когда захочет отберёт просто потому что может?
Вам и счета могут в любой момент заблокировать, потому что могут.
Кто о чём а вшивый - о бане. Конечно же это всё делается чтобы тебя репрессировать, ни для чего больше.
О, рубля ещё нет, а тарифы уже готовы! Работа на опережение!!!
- Выйдите из автомобиля и откройте бумажник
- Вы наверное хотели сказать "багажник"?
- Всегда работаю на опережение!
Он уже есть, только круг лиц допущенных к тестированию ограничен
Надо же прогреть аудиторию
По примеру: никуда мы не будет СВО-шить, рубль укрепляется и так далее?
А потом: ну тут немножечко надо заплатить, вы уж войдите в положение.
Все равно будет лучше, чем текущие ставки за эквайринг. У нас в РФ ставки вообще охреневшие по нему, как скрытый налог идет по сути со всяким мусором типа маркировки и т.д.
А в чем суть цифрового рубля? Чем он отличается от СБП переводов? Просто новая обёртка для банковских операций, чтобы васюков криптовалютных привлечь, которым для того, чтобы что-то понравилось, достаточно иметь слово цифровой в названии? Или он на блокчеине? Если на блокчеине, то в чём смысл блокчеина, который не опубликован?
Сейчас учет денег на счетах ведут коммерческие банки, а с цифровым рублём кошелёк будет на серверах ЦБ. Вообще всё будет происходить на серверах ЦБ.
Смысл в том, чтоб убрать наличные и таким образом посадить на цепь всех людишек
вся движуха регистрируется и стучится куда нада
Теоретически, например, при создании таких рублей, можно ограничить варианты того как их можно тратить.
Опять же переводы должны быть совсем дешевыми. Все же внутри ЦБ по сути будет происходить.
Так. Нам же обещали отсутствие любых комиссий. Опять напиздели что ли?
Кто обещал и где? Давайте ссылки, пруфы.
Обещали отсутствие комиссий для физиков (так и сделали) и для юриков комиссии ниже, чем по СБП (тут тоже сделали, хотя разница небольшая) и тем более по картам.
Не напиз.., а внесли поправку
Алкоголик борька ельцин обещал упасть на рельсы, а вовану завещал, чтобы больше обещал))
их и не будет... до 2025 года
Ахахаха
1500 рублей за платежку?
Цены на самом деле божеские. Можно будет квартиру по карте купить и никто не будет против.
а причем тут это, вы 0.3% случайно упустили из виду? Это меньше намного чем сейчас по картам например.
Многовато, однако
Зашел почитать про блокчейн, выгоды для бизнеса и возможные юзер кейсы. Прочитал как государство обирает, рубль никому не нужен и вообще мы все умрем. Не VC, а TJ.
госюдарство - это стационарный бандит!
Неужели кто-то этим будет пользоваться?
Как это традиционно бывает в России: дадут по голове и даже ты резко захочешь добавить сие новшество в свою жизнь. 😂
Будут. Люди до сих пор в одноклассниках сидят)
смотря в каких случаях.
Любопытно, а там подумали о блокчейне, о нодах, кто и почему их будет содержать? Или всё поднимут на эфире с его конскими комиссиями к которым сверху ещё 0.3% процента цб отдать?
Зачем там блокчейн? Кошелек = счет в банке у ЦБ
Я в блокчейне не особо шарю, но думаю тут ближе к Ripple Централизованная эмиссия без всяких там сторонних майнеров, всё будет на стороне ЦБ.
И правда интересно, кто это все майнить будет? 🤔🤔🤔
какой майнить?
Бггг))))
все у чинушь, госюдарства, полный контроль всей движухи
на сколько долларов можно обменять 1 цифровой рубль?
Это им прийдется нам платить по 100 цифровых рублей за один доллар
Заживём!
Ага, еще лучше чем сейчас
цифровой рубль — это электронный аналог наличных и денег на вашем счете в банке. Технически он представляет собой уникальный цифровой код, который хранится в электронном кошельке на специальной платформе Центрального банка
Как и наличные, цифровые рубли будет выпускать ЦБ. Но в отличие от обычных рублей, которые можно хранить под подушкой (если это наличные) и в банке (если речь о безналичных сбережениях), цифровые рубли будут храниться только в кошельках на специальной платформе Банка России.
эту форму валюты нельзя будет использовать для накопления. По цифровому рублю не будут назначаться проценты.
ну да, основная задача выманить все что у многих хранится под подушкой и под контроль... Полностью перейти на цифру не могут пока, а контроль хотят...
Очередной инструмент Контроля и Манипуляции Обществом!(
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На проекте с 26 мая 2023
постит только вот такие комменты
Для белых и пушистых норм. Но хранить всё в этой БД я бы не стал.
Это рекет детка. До этого говорили, что не будет комиссия, завтра уже 50%
ты о чем?
говорили о физиках, у них нет комиссии.
а это комиссия для юриков, которая меньше чем сейчас не через цифровой рубль.
Тариф конь
А зачем он нужен? Билеты цб неликвид, а их суррогат тем более шлаком будет
Цифровой рубль лучше чем Шиба Ину.
Цифровой рубль лучше чем Шиба Ину. - да вы что это такая милота
Крипта мертва! Да здравствует цифровой рубль!
Ребята все ноют, про то, что можно заблокировать счет и в обычном банке, но суть далеко не в этом. Цифровой рубль в отличие от банков - это единая система с единым счетом. По-хорошему у тебя во всех банках будет 1 и тот же счет, и ты никак не сможешь создать второй. Банки же, дают тебе право выбора. Например в цивилизации, ты можешь открыть счет в Швейцарии в одном из нескольких банков, на кипре итд, а цифровой рубль увы никак, потому что его никак не выведешь за границу, а за p2p дадут по одному месту!
монополия на банкинг получается. А если серваки ЦБ хакнут?