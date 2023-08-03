Вчера мы усилили меры по защите данных и денег пользователей кошелька, которые затронули менее 0,1% от всех пользователей кошелька. Сейчас мы запрашиваем дополнительную информацию и документы по некоторым пользователям.

На проверку мы запрашиваем только самые необходимые документы. Если с ними всё ок, мы всегда оперативно снимаем блокировку.