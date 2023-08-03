Деньги
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Пользователи Qiwi пожаловались на блокировку кошельков — в компании говорят, что пострадал 0,1% клиентов Статьи редакции

Судя по всему, проблемы связаны с усилением защиты данных.

  • 3 августа пользователи Qiwi начали жаловаться в соцсетях на блокировку кошельков без объяснения причин. По их словам, баны начались ещё накануне после переводов денег или оплаты услуг.
  • Через несколько часов после появления жалоб в Qiwi сообщили, что блокировки происходят из-за подозрительной активности. Кроме того, 2 августа компания усилила защиту данных пользователей, и это могло повлиять на блокировки.
  • В Qiwi призвали пользователей оставить заявку на сайте, если блокировка произошла по ошибке. К ней необходимо приложить фото с паспортом в руках и экономическое обоснование последних операций.

Вчера мы усилили меры по защите данных и денег пользователей кошелька, которые затронули менее 0,1% от всех пользователей кошелька. Сейчас мы запрашиваем дополнительную информацию и документы по некоторым пользователям.

На проверку мы запрашиваем только самые необходимые документы. Если с ними всё ок, мы всегда оперативно снимаем блокировку.

из обращения Qiwi
Уведомление, которое получили пользователи

В конце июля 2023 года Qiwi ввёл временные ограничения по некоторым операциям в кошельке после проверки ЦБ: к примеру, на снятие наличных средств в банкоматах и «Qiwi Кассах».

Деньги
Таня Боброва
Qiwi рассказала о ситуации с предписанием ЦБ: направили регулятору отчёт, «существенного» оттока клиентов не произошло Статьи редакции

Когда снимут ограничения на операции физлиц — всё ещё неясно.

#новость #qiwi

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14 комментариев
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 Чёрный Плащ

Вот и я попал под блокировку... Попросили фото с паспортом, оригинал договора с сотовым оператором и экономическое обоснование операции пополнения своего мобильного телефона Мегафон!!! Я переспросил 5 раз... Да, говорят, обоснуйте нaxyя вы пополняете свой мобильный телефон, в письменном виде от руки... Послал их куда подальше... Далее попросил удалить мои персональные данные и кошелек... Отказали... Говорят заблокированный кошелек нельзя удалить и данные мои удалять отказались... Нахуй нужна такая говноконтора? Правильно, что их Банк России ебет во все щели...

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Мурад Муртазалиев

Киви всегда была помойкой. Они там кошельки рандомно банили. И потом ставили 100500 условий для разбана.

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Griby Lenina
экономическое обоснование последних операций.

Перевел деньги на кошелек продавца шаурмы, так как очень хотелось есть.

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Мурад Муртазалиев

Киви должен умереть. Контора которая банила рандомно кошельки владельцев, списывая с них каждый день немного денег, давно должна была сдохнуть

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Гер Шмитт

Ну справедливости ради, им позволял закон, который как хочешь так и трактуй.

У Яндекс.Мани дела по лучше, но тоже вопросики есть.

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Георгий Станков

Контора жила чисто на скамерах, с которых получала комиссию и банила, забирая деньги себе

Вот и сама скоро соскамится

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Федор Трофимов

Такое ощущение, что там просто лотерея проходила, кого забанить :)

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P TM GLADIATOR

Снимут ограничение на киви если захотят а если нет то уйдут)

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Никита Иванов

Тоже заблочили один из кошельков, которым не особо пользовался. Буду пробовать разблокировать 😁🥴

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Роман?

Конец конторе, я считаю. А моей глубокой аналитике верить можно (нет).

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Blackgood

Рандом бан 😵

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Аккаунт заморожен

Ну да - всего 0.1%.
А то, что у Qiwi почти 30 миллионов пользователей, и заблокировали 30000 человек в абсолютных числах, это так мелочи.

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Pedal Horse Mashineries Inc

У меня на счёте 0,44₽. Посоветуйте способ нарваться на бан.

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Невкусно и грустно

Опять эти неправильные 0.1% мармеладных мишек чего-то возникают

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14 комментариев
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