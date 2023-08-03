Пользователи Qiwi пожаловались на блокировку кошельков — в компании говорят, что пострадал 0,1% клиентов Статьи редакции
Судя по всему, проблемы связаны с усилением защиты данных.
- 3 августа пользователи Qiwi начали жаловаться в соцсетях на блокировку кошельков без объяснения причин. По их словам, баны начались ещё накануне после переводов денег или оплаты услуг.
- Через несколько часов после появления жалоб в Qiwi сообщили, что блокировки происходят из-за подозрительной активности. Кроме того, 2 августа компания усилила защиту данных пользователей, и это могло повлиять на блокировки.
- В Qiwi призвали пользователей оставить заявку на сайте, если блокировка произошла по ошибке. К ней необходимо приложить фото с паспортом в руках и экономическое обоснование последних операций.
В конце июля 2023 года Qiwi ввёл временные ограничения по некоторым операциям в кошельке после проверки ЦБ: к примеру, на снятие наличных средств в банкоматах и «Qiwi Кассах».
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Вот и я попал под блокировку... Попросили фото с паспортом, оригинал договора с сотовым оператором и экономическое обоснование операции пополнения своего мобильного телефона Мегафон!!! Я переспросил 5 раз... Да, говорят, обоснуйте нaxyя вы пополняете свой мобильный телефон, в письменном виде от руки... Послал их куда подальше... Далее попросил удалить мои персональные данные и кошелек... Отказали... Говорят заблокированный кошелек нельзя удалить и данные мои удалять отказались... Нахуй нужна такая говноконтора? Правильно, что их Банк России ебет во все щели...
Киви всегда была помойкой. Они там кошельки рандомно банили. И потом ставили 100500 условий для разбана.
Перевел деньги на кошелек продавца шаурмы, так как очень хотелось есть.
Киви должен умереть. Контора которая банила рандомно кошельки владельцев, списывая с них каждый день немного денег, давно должна была сдохнуть
Ну справедливости ради, им позволял закон, который как хочешь так и трактуй.
У Яндекс.Мани дела по лучше, но тоже вопросики есть.
Контора жила чисто на скамерах, с которых получала комиссию и банила, забирая деньги себе
Вот и сама скоро соскамится
Такое ощущение, что там просто лотерея проходила, кого забанить :)
Снимут ограничение на киви если захотят а если нет то уйдут)
Тоже заблочили один из кошельков, которым не особо пользовался. Буду пробовать разблокировать 😁🥴
Конец конторе, я считаю. А моей глубокой аналитике верить можно (нет).
Рандом бан 😵
Ну да - всего 0.1%.
А то, что у Qiwi почти 30 миллионов пользователей, и заблокировали 30000 человек в абсолютных числах, это так мелочи.
У меня на счёте 0,44₽. Посоветуйте способ нарваться на бан.
Опять эти неправильные 0.1% мармеладных мишек чего-то возникают