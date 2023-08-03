«Почта Банк» предупредил об ограничениях в работе карт UnionPay за границей Статьи редакции
Банк назвал трудности временными, никак не связанными с санкциями.
- «Почта Банк» отправил сообщения об ограничениях клиентам, заметил Telegram-канал «Улететь». В банке подтвердили vc.ru, что рекомендуют владельцам карт UnionPay за границей снять деньги в ближайшее время.
- Банк добавил, что позже сообщит, когда операции будут проводиться без ограничений. C 4 августа 2023 года будут вестись плановые технические работы, добавили Frank Media в call-центре банка.
- Ранее перестали работать за рубежом карты UnionPay, выпущенные «МТС-банком», «Уралсибом», «Тинькофф» и другими банками, попавшими под санкции.
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Пофиг, там:
⚡"Хорошие новости: полученные по схеме "параллельного импорта" из стран СНГ копии "Оппенгеймера" и "Барби" уже в Москве.
Скоро на больших экранах."
Мог хотя бы фотки скинуть
а как они отчисляют деньги правообладателям?
Почему о плановых технических работах предупреждают за сутки? 🙃🙃🙃
Потому что они плановые. Технические работы планируют, чтобы юзеры всё успели сделать за сутки до отключения, деньги вывести или чет купить например. Включили бы логику)
Со всех сторон хотят помочь заткнуть дыры как в протекающей бочке ,чтобы деньги из страны не утекали 👍
Хорошая попытка, почтабанк, но нет.
Когда мне вернут деньги? Купил билеты у турков, деньги списали а билетов нет.