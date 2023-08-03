Деньги
Маша Цепелева

«Почта Банк» предупредил об ограничениях в работе карт UnionPay за границей Статьи редакции

Банк назвал трудности временными, никак не связанными с санкциями.

  • «Почта Банк» отправил сообщения об ограничениях клиентам, заметил Telegram-канал «Улететь». В банке подтвердили vc.ru, что рекомендуют владельцам карт UnionPay за границей снять деньги в ближайшее время.

Ограничения носят исключительно технический характер и вызваны переходом банка на новую платформу расчётов по картам UnionPay. На территории России карты работают без ограничений.

«Почта Банк»
  • Банк добавил, что позже сообщит, когда операции будут проводиться без ограничений. C 4 августа 2023 года будут вестись плановые технические работы, добавили Frank Media в call-центре банка.
  • Ранее перестали работать за рубежом карты UnionPay, выпущенные «МТС-банком», «Уралсибом», «Тинькофф» и другими банками, попавшими под санкции.

#новость #unionpay #почтабанк

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9 комментариев
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 Сергей Я

Пофиг, там:
⚡"Хорошие новости: полученные по схеме "параллельного импорта" из стран СНГ копии "Оппенгеймера" и "Барби" уже в Москве.

Скоро на больших экранах."

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Даниил Васильев

Мог хотя бы фотки скинуть

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Dmitriy

а как они отчисляют деньги правообладателям?

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Сергей Еремеев

Почему о плановых технических работах предупреждают за сутки? 🙃🙃🙃

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Владимир Баринов

Потому что они плановые. Технические работы планируют, чтобы юзеры всё успели сделать за сутки до отключения, деньги вывести или чет купить например. Включили бы логику)

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debil
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Cidirw Cidirw

Со всех сторон хотят помочь заткнуть дыры как в протекающей бочке ,чтобы деньги из страны не утекали 👍

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Вадим Д.
временныt трудности, никак не связанными с санкциями

Хорошая попытка, почтабанк, но нет.

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Сергей Курилин

Когда мне вернут деньги? Купил билеты у турков, деньги списали а билетов нет.

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