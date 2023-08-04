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Деньги
Полина Лааксо

День 527: по итогам первой половины 2023 года российский рынок наружной рекламы вырос на 25-30% — до 22-23 млрд рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Amedia

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4 августа: доллар — 93,77 рубля (на 93 копейки больше, чем 3 августа), евро — 102,53 рубля (на 61 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на 7:43 мск: доллар — 94,61 рубля, евро— 103,46 рубля.

Курсы на Forex на 7:44 мск: доллар — 94,48 рубля, евро — 103,34 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 94,67 рубля.

Кто и как адаптируется

Сеть дискаунтеров «Чижик» отказалась от продажи табачных изделий. Источник «Ъ», близкий к компании, пояснил: продукция занимала минимальную долю в обороте и при этом требовала высоких расходов — в том числе на оборудование для хранения изделий.

Какие есть проблемы и трудности

Крупные российские компании попросили правительство смягчить правила о публичном раскрытии отчётности, так как текущие «множат риски введения, а также расширения санкций», пишет «Ъ». С июля 2023 года в стране прекратил действовать мораторий на раскрытие, а с 4 июля сократили перечень данных, которые можно не публиковать. Участники биржевого рынка, впрочем, отмечают, что «инвестиции вслепую (без возможности оценить финансовые показатели эмитента — vc.ru) — не самый лучший вариант для развития рынка ценных бумаг».

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Контекст

За первое полугодие 2023 года Минздрав выдал всего семь разрешений на проведение международных клинических исследований зарубежным производителям лекарств — это более чем в 13 раз меньше год к году. Без испытаний на российских пациентах иностранные поставщики не могут зарегистрировать препарат в стране.

По итогам первой половины 2023 года российский рынок наружной рекламы вырос на 25-30% — до 22-23 млрд рублей (50% — Москва и область, 11-12% — Санкт-Петербург, остальное — другие регионы), следует из данных сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards. Лидерами по закупкам стали «Яндекс», «Сбер» и ВТБ. Опрошенные «Ъ» эксперты связывают рост с «частичной» монополизацией медиа и приходом новых рекламодателей — например, азиатских автопроизводителей.

В июле 2023-го продажи клубных карт на российском рынке фитнеса выросли на 9,5% год к году, а посещаемость и загруженность залов — на 4,2%, сообщили в Национальном фитнес-сообществе. Выручка 2300 клубов, которые входят в организацию, увеличилась за первое полугодие на 8,1 млрд рублей, составив 83 млрд рублей.

В первом полугодии из девяти российских видеосервисов три увеличили плату за доступ к контенту, подсчитали в TelecomDaily. У «Кинопоиска», например, цена за месяц выросла на 50%, до 299 рублей, а у Kion — на 25%, до 249 рублей.

Новости предыдущего дня, 3 августа — здесь.

#новость

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77 комментариев
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 Vilent

Звучит как плюс. Курильщики не мешают мне нигде, кроме как на кассе когда они вместе с продавцом пытаются найти какие-нибудь супер тонкие синие Мальборо с кнопкой и что бы рисунок был не с импотенцией)

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Дмитрий Уманов

да точно, еще если на кассе нет желаемых сиг, кассирша бежит по всем кассам в поисках

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Leonid Bushuev

вот реально даже удивительно. я всегда очень скептически относился к тому, что количество курящих у нас снизится.
а тут последние уже лет 5 наблюдаю снижение из года в год.
приятно удивлен.
сам до прошлого года бросал, но из за мобилизации как то вернулся к привычке.

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5 комментариев
sdhgshehrh

Наоборот все берут с импотенцией, там самая безобидная картинка

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Ракс

Меня бесят те курильщики, которые не могут спокойно покурить где-то в уголке, им надо обязательно по кайфу идти по центру оживленной улицы, оставляя за собой километров шлейф как паровоз. Таким я искреннее желаю всю жизнь жить соседом музыкантом.

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Вадим Д.

Чижик не курит и тебе не надо.
А ведь когда-то не требовало оборудования для хранения сигарет в магазинах. Заио сейчас чуть ли не как химоружие защищают, скоро саркофаги строить начнут.

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Роман?

А что в этом плохого? Табак — зло.

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18 комментариев
MakaR

"Крупные российские компании попросили правительство смягчить правила о публичном раскрытии отчётности, так как текущие «множат риски введения, а также расширения санкций»"
А разве санкции нам не на пользу?

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Иван
А разве санкции нам не на пользу?

Нет

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3 комментария
Вадим Д.

Минздрав, похоже, делает всё для того, чтобы россияне не получали лекарств. Либо бери парацетамол от всего, либо читай о лекарствах, которые мы не производим и другим не даём ввозить. На автопроме оттестировали "успешно", можно двигать дальше.

Сестра, подорожник пациентам поменяйте.

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Zloy Sniper

Ваше утверждение несколько отличается от реальности. Мало разрешений выдано по причине малого количества обращений от иностранных фармкомпаний. Лекарства и медоборудование не под санкциями, но иностранные компании в добровольном порядке перестали проводить исследования в России, поставлять препараты и оборудование, в том числе для тяжелых больных, фактически обрекая их на смерть и мучения. Так что, хотя в Минздаве работают не ангелы, но, в данном случае, сокращение выдачи разрешений произошло по вине самих западных компаний.

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4 комментария
Muvandr

Не надо про парацетамол. Я когда жил в ЕС мы называли местных врачей парацетамолщики. Болит что - попей недельки две парацетамол - пройдет)

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1 комментарий
MakaR

"Сеть дискаунтеров «Чижик» отказалась от продажи табачных изделий. Источник «Ъ», близкий к компании, пояснил: продукция занимала минимальную долю в обороте и при этом требовала высоких расходов"
Интересно друзья...всегда думал что на папиросах очень неплохо зарабатывают...

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quaitiz

производители зарабатывают, в розница практически нет, там буквально копейки прибыли. Давно пора из супермаркетов убирать сигареты. Стоишь ждёшь пока продавщица побежала на соседнюю кассу искать заветную пачку с нужным количеством полосок и цветов.
- Таких нет
- А с полоской?
- Тоже нет
- А с двумя полосками?
- Нет. Есть синяя с треугольником
- Нее, не надо

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1 комментарий
Серж

Видимо основная масса клиентов чижика не курят.

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Александр Блинов

Нет, на самом деле мало прибыли - это только для ассортимента и привлечения покупателей. А так как туда идут экономить как например в светофор, вряд-ли будет спад покупателей.

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Сергей Коновалов

Кто-то из продавцов универсамов говорил, что сигареты они продают без наценки.. уж не знаю почему.

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S.Capusta
За первое полугодие 2023 года Минздрав выдал всего семь разрешений на проведение международных клинических исследований зарубежным производителям лекарств. Без испытаний на российских пациентах иностранные поставщики не могут зарегистрировать препарат в стране.

Страшно..
Не все можно решить параллельным импортом, и дженериками.

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Вадим Д.

Особенно учитывая, сколько исходных компонент для производства медикаментов не производится у нас в принципе.

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Вадим Д.
попросили правительство смягчить правила о публичном раскрытии отчётности

Сейчас под санкции можно что угодно провести, в рамках защиты от оных разумеется. Как до этого вокруг короновируса.

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Kiss1nger

Так митинги до сих пор нельзя согласовать с администрациями из-за "коронавируса" якобы. Хотя в День ВДВ у нас в городе почему-то народу была тьма с флагами и полуобожратыми фейсами. Но это наверно "другое".

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1 комментарий
Хэппи милф

Продажи сигарет в магазинах упали, потому что добрая половина перешла на вейпы

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Alex Nosov

Скорее на айкосы. Вейпы давно не встречал.

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5 комментариев
Svetlana Borisova

Жду новости что там по 🍎 импортозамещенцы требовали что-то сделать с рынком, чтобы их продукция без приложений как-то продавалась. Сами все при этом с айфонами.

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MakaR

"В первом полугодии из девяти российских видеосервисов три увеличили плату за доступ к контенту"
Контента всё меньше а плата всё больше...вот это да-а...

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Нейрослав Жепетеев

Баланс в трубе бюджета же, забыли?
Если где-то убыло, то должно этот убыток что-то закрыть. Стоимость например.
Впредь не забывайте, гражданин!

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Вадим Д.

Видеосервисы молодцы какие: фильмотеки худеют на глазах, но ценник надо поднять.

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Иван Емельянцев

Вы живете на сайте?

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MakaR

"За первое полугодие 2023 года Минздрав выдал всего семь разрешений на проведение международных клинических исследований зарубежным производителям лекарств — это более чем в 13 раз меньше год к году."
Ужас!

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Серж

Не испытают прозак на макаре

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MakaR

Хороших выходных друзья...

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Кузя

Иди уже погуляй на улицу, хватит за кампуктером сидеть, глаза испортишь

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Анти Космонавт
День 627: сеть дискаунтеров «Чижик» перестала работать, чтобы сократить издержки
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Дмитрий Кулешов

Курильщик хуже оптимиста

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Алекс Цукарев

про табачку звучит справедливо: все хотят уйти от госрегулирования. а там и цены регулируются, и оборот, и куча правил.

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Нейрослав Жепетеев

С одной стороны хорошо, с другой ничего не поменяется, учитывая свежесть магазинов.
Курильщиков не люблю, так как от запаха сигарет вырывало и не раз уже прямо на улице.

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Кузя

Вот это вы нежный.

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Carl Herr

А будут новости о том, что цены хоть где-то упали

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Eddie II

Ну цена человеческой жизней упала

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77 комментариев
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