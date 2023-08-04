День 527: по итогам первой половины 2023 года российский рынок наружной рекламы вырос на 25-30% — до 22-23 млрд рублей Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 4 августа: доллар — 93,77 рубля (на 93 копейки больше, чем 3 августа), евро — 102,53 рубля (на 61 копейку больше).
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 94,67 рубля.
Кто и как адаптируется
Сеть дискаунтеров «Чижик» отказалась от продажи табачных изделий. Источник «Ъ», близкий к компании, пояснил: продукция занимала минимальную долю в обороте и при этом требовала высоких расходов — в том числе на оборудование для хранения изделий.
Какие есть проблемы и трудности
Крупные российские компании попросили правительство смягчить правила о публичном раскрытии отчётности, так как текущие «множат риски введения, а также расширения санкций», пишет «Ъ». С июля 2023 года в стране прекратил действовать мораторий на раскрытие, а с 4 июля сократили перечень данных, которые можно не публиковать. Участники биржевого рынка, впрочем, отмечают, что «инвестиции вслепую (без возможности оценить финансовые показатели эмитента — vc.ru) — не самый лучший вариант для развития рынка ценных бумаг».
Контекст
За первое полугодие 2023 года Минздрав выдал всего семь разрешений на проведение международных клинических исследований зарубежным производителям лекарств — это более чем в 13 раз меньше год к году. Без испытаний на российских пациентах иностранные поставщики не могут зарегистрировать препарат в стране.
По итогам первой половины 2023 года российский рынок наружной рекламы вырос на 25-30% — до 22-23 млрд рублей (50% — Москва и область, 11-12% — Санкт-Петербург, остальное — другие регионы), следует из данных сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards. Лидерами по закупкам стали «Яндекс», «Сбер» и ВТБ. Опрошенные «Ъ» эксперты связывают рост с «частичной» монополизацией медиа и приходом новых рекламодателей — например, азиатских автопроизводителей.
В июле 2023-го продажи клубных карт на российском рынке фитнеса выросли на 9,5% год к году, а посещаемость и загруженность залов — на 4,2%, сообщили в Национальном фитнес-сообществе. Выручка 2300 клубов, которые входят в организацию, увеличилась за первое полугодие на 8,1 млрд рублей, составив 83 млрд рублей.
В первом полугодии из девяти российских видеосервисов три увеличили плату за доступ к контенту, подсчитали в TelecomDaily. У «Кинопоиска», например, цена за месяц выросла на 50%, до 299 рублей, а у Kion — на 25%, до 249 рублей.
Новости предыдущего дня, 3 августа — здесь.
Звучит как плюс. Курильщики не мешают мне нигде, кроме как на кассе когда они вместе с продавцом пытаются найти какие-нибудь супер тонкие синие Мальборо с кнопкой и что бы рисунок был не с импотенцией)
да точно, еще если на кассе нет желаемых сиг, кассирша бежит по всем кассам в поисках
вот реально даже удивительно. я всегда очень скептически относился к тому, что количество курящих у нас снизится.
а тут последние уже лет 5 наблюдаю снижение из года в год.
приятно удивлен.
сам до прошлого года бросал, но из за мобилизации как то вернулся к привычке.
Наоборот все берут с импотенцией, там самая безобидная картинка
Меня бесят те курильщики, которые не могут спокойно покурить где-то в уголке, им надо обязательно по кайфу идти по центру оживленной улицы, оставляя за собой километров шлейф как паровоз. Таким я искреннее желаю всю жизнь жить соседом музыкантом.
Чижик не курит и тебе не надо.
А ведь когда-то не требовало оборудования для хранения сигарет в магазинах. Заио сейчас чуть ли не как химоружие защищают, скоро саркофаги строить начнут.
А что в этом плохого? Табак — зло.
"Крупные российские компании попросили правительство смягчить правила о публичном раскрытии отчётности, так как текущие «множат риски введения, а также расширения санкций»"
А разве санкции нам не на пользу?
Нет
Минздрав, похоже, делает всё для того, чтобы россияне не получали лекарств. Либо бери парацетамол от всего, либо читай о лекарствах, которые мы не производим и другим не даём ввозить. На автопроме оттестировали "успешно", можно двигать дальше.
Сестра, подорожник пациентам поменяйте.
Ваше утверждение несколько отличается от реальности. Мало разрешений выдано по причине малого количества обращений от иностранных фармкомпаний. Лекарства и медоборудование не под санкциями, но иностранные компании в добровольном порядке перестали проводить исследования в России, поставлять препараты и оборудование, в том числе для тяжелых больных, фактически обрекая их на смерть и мучения. Так что, хотя в Минздаве работают не ангелы, но, в данном случае, сокращение выдачи разрешений произошло по вине самих западных компаний.
Не надо про парацетамол. Я когда жил в ЕС мы называли местных врачей парацетамолщики. Болит что - попей недельки две парацетамол - пройдет)
"Сеть дискаунтеров «Чижик» отказалась от продажи табачных изделий. Источник «Ъ», близкий к компании, пояснил: продукция занимала минимальную долю в обороте и при этом требовала высоких расходов"
Интересно друзья...всегда думал что на папиросах очень неплохо зарабатывают...
производители зарабатывают, в розница практически нет, там буквально копейки прибыли. Давно пора из супермаркетов убирать сигареты. Стоишь ждёшь пока продавщица побежала на соседнюю кассу искать заветную пачку с нужным количеством полосок и цветов.
- Таких нет
- А с полоской?
- Тоже нет
- А с двумя полосками?
- Нет. Есть синяя с треугольником
- Нее, не надо
Видимо основная масса клиентов чижика не курят.
Нет, на самом деле мало прибыли - это только для ассортимента и привлечения покупателей. А так как туда идут экономить как например в светофор, вряд-ли будет спад покупателей.
Кто-то из продавцов универсамов говорил, что сигареты они продают без наценки.. уж не знаю почему.
Страшно..
Не все можно решить параллельным импортом, и дженериками.
Особенно учитывая, сколько исходных компонент для производства медикаментов не производится у нас в принципе.
Сейчас под санкции можно что угодно провести, в рамках защиты от оных разумеется. Как до этого вокруг короновируса.
Так митинги до сих пор нельзя согласовать с администрациями из-за "коронавируса" якобы. Хотя в День ВДВ у нас в городе почему-то народу была тьма с флагами и полуобожратыми фейсами. Но это наверно "другое".
Продажи сигарет в магазинах упали, потому что добрая половина перешла на вейпы
Скорее на айкосы. Вейпы давно не встречал.
Жду новости что там по 🍎 импортозамещенцы требовали что-то сделать с рынком, чтобы их продукция без приложений как-то продавалась. Сами все при этом с айфонами.
"В первом полугодии из девяти российских видеосервисов три увеличили плату за доступ к контенту"
Контента всё меньше а плата всё больше...вот это да-а...
Баланс в трубе бюджета же, забыли?
Если где-то убыло, то должно этот убыток что-то закрыть. Стоимость например.
Впредь не забывайте, гражданин!
Видеосервисы молодцы какие: фильмотеки худеют на глазах, но ценник надо поднять.
Вы живете на сайте?
"За первое полугодие 2023 года Минздрав выдал всего семь разрешений на проведение международных клинических исследований зарубежным производителям лекарств — это более чем в 13 раз меньше год к году."
Ужас!
Не испытают прозак на макаре
Хороших выходных друзья...
Иди уже погуляй на улицу, хватит за кампуктером сидеть, глаза испортишь
Курильщик хуже оптимиста
про табачку звучит справедливо: все хотят уйти от госрегулирования. а там и цены регулируются, и оборот, и куча правил.
С одной стороны хорошо, с другой ничего не поменяется, учитывая свежесть магазинов.
Курильщиков не люблю, так как от запаха сигарет вырывало и не раз уже прямо на улице.
Вот это вы нежный.
А будут новости о том, что цены хоть где-то упали
Ну цена человеческой жизней упала