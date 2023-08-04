{"id":14042,"url":"\/distributions\/14042\/click?bit=1&hash=332e3b3d5777cb694f77fc60e7eb99cfbedfcf5a7de82761284906b99a9462cf","title":"\u0421\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u0432\u0435\u0440\u0442\u043e\u043b\u0451\u0442\u0430 ","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"afb8645a-e91c-5e2b-8ff8-7047a3834c0d"}
Деньги
Полина Лааксо

День 527: сеть дискаунтеров «Чижик» перестала продавать табачные изделия, чтобы сократить издержки Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

879 просмотров
Источник: Retail.ru

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4 августа: доллар — 93,77 рубля (на 93 копейки больше, чем 3 августа), евро — 102,53 рубля (на 61 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на 7:43 мск: доллар — 94,61 рубля, евро— 103,46 рубля.

Курсы на Forex на 7:44 мск: доллар — 94,48 рубля, евро — 103,34 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 94,67 рубля.

Кто и как адаптируется

Сеть дискаунтеров «Чижик» отказалась от продажи табачных изделий. Источник «Ъ», близкий к компании, пояснил: продукция занимала минимальную долю в обороте и при этом требовала высоких расходов — в том числе на оборудование для хранения изделий.

Какие есть проблемы и трудности

Крупные российские компании попросили правительство смягчить правила о публичном раскрытии отчётности, так как текущие «множат риски введения, а также расширения санкций», пишет «Ъ». С июля 2023 года в стране прекратил действовать мораторий на раскрытие, а с 4 июля сократили перечень данных, которые можно не публиковать. Участники биржевого рынка, впрочем, отмечают, что «инвестиции вслепую (без возможности оценить финансовые показатели эмитента — vc.ru) — не самый лучший вариант для развития рынка ценных бумаг».

Купить рекламу Отключить

Контекст

За первое полугодие 2023 года Минздрав выдал всего семь разрешений на проведение международных клинических исследований зарубежным производителям лекарств — это более чем в 13 раз меньше год к году. Без испытаний на российских пациентах иностранные поставщики не могут зарегистрировать препарат в стране.

По итогам первой половины 2023 года российский рынок наружной рекламы вырос на 25-30% — до 22-23 млрд рублей (50% — Москва и область, 11-12% — Санкт-Петербург, остальное — другие регионы), следует из данных сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards. Лидерами по закупкам стали «Яндекс», «Сбер» и ВТБ. Опрошенные «Ъ» эксперты связывают рост с «частичной» монополизацией медиа и приходом новых рекламодателей — например, азиатских автопроизводителей.

В июле 2023-го продажи клубных карт на российском рынке фитнеса выросли на 9,5% год к году, а посещаемость и загруженность залов — на 4,2%, сообщили в Национальном фитнес-сообществе. Выручка 2300 клубов, которые входят в организацию, увеличилась за первое полугодие на 8,1 млрд рублей, составив 83 млрд рублей.

В первом полугодии из девяти российских видеосервисов три увеличили плату за доступ к контенту, подсчитали в TelecomDaily. У «Кинопоиска», например, цена за месяц выросла на 50%, до 299 рублей, а у Kion — на 25%, до 249 рублей.

Новости предыдущего дня, 3 августа — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Чижик не курит и тебе не надо.
А ведь когда-то не требовало оборудования для хранения сигарет в магазинах. Заио сейчас чуть ли не как химоружие защищают, скоро саркофаги строить начнут.

Ответить
Развернуть ветку
Роман?

А что в этом плохого? Табак — зло.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не спорю, но нафига такие сейфы-то выстраивать? Продажи упали после этих ваедений? Крайне сомнительно, хотя могу ошибаться.

Ответить
Развернуть ветку
Роман?

Конечно. Там целый комплекс мер для снижения потребления табака, в том числе и сейфы.

Немного устаревшие данные, но тем не менее:
Замедление динамики табачных изделий, зафиксированное в 2021 году на российском рынке, продолжилось и в 2022 году: с января по май совокупные продажи сигарет и нагреваемых стиков в российских городах сократились на 3,8% год к году. Такая тенденция свидетельствует о сокращении реального спроса на табачную продукцию среди покупателей: согласно данным NielsenIQ, в I квартале 2022 года доля некурящих россиян значительно выросла, увеличившись до 49% против 42% кварталом ранее.

Ответить
Развернуть ветку
Иван

На классический табак сократились, а на вейпы/свистки/«флешки» выросли

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

"Сеть дискаунтеров «Чижик» отказалась от продажи табачных изделий. Источник «Ъ», близкий к компании, пояснил: продукция занимала минимальную долю в обороте и при этом требовала высоких расходов"
Интересно друзья...всегда думал что на папиросах очень неплохо зарабатывают...

Ответить
Развернуть ветку
quaitiz

производители зарабатывают, в розница практически нет, там буквально копейки прибыли. Давно пора из супермаркетов убирать сигареты. Стоишь ждёшь пока продавщица побежала на соседнюю кассу искать заветную пачку с нужным количеством полосок и цветов.
- Таких нет
- А с полоской?
- Тоже нет
- А с двумя полосками?
- Нет. Есть синяя с треугольником
- Нее, не надо

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

О! Такое неоднократно видел...

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Видимо основная масса клиентов чижика не курят.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
попросили правительство смягчить правила о публичном раскрытии отчётности

Сейчас под санкции можно что угодно провести, в рамках защиты от оных разумеется. Как до этого вокруг короновируса.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Минздрав, похоже, делает всё для того, чтобы россияне не получали лекарств. Либо бери парацетамол от всего, либо читай о лекарствах, которые мы не производим и другим не даём ввозить. На автопроме оттестировали "успешно", можно двигать дальше.

Сестра, подорожник пациентам поменяйте.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Видеосервисы молодцы какие: фильмотеки худеют на глазах, но ценник надо поднять.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Емельянцев

Вы живете на сайте?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кулешов

Курильщик хуже оптимиста

Ответить
Развернуть ветку
S.Capusta
За первое полугодие 2023 года Минздрав выдал всего семь разрешений на проведение международных клинических исследований зарубежным производителям лекарств. Без испытаний на российских пациентах иностранные поставщики не могут зарегистрировать препарат в стране.

Страшно..
Не все можно решить параллельным импортом, и дженериками.

Ответить
Развернуть ветку
Svetlana Borisova

Жду новости что там по 🍎 импортозамещенцы требовали что-то сделать с рынком, чтобы их продукция без приложений как-то продавалась. Сами все при этом с айфонами.

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

"Крупные российские компании попросили правительство смягчить правила о публичном раскрытии отчётности, так как текущие «множат риски введения, а также расширения санкций»"
А разве санкции нам не на пользу?

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

"За первое полугодие 2023 года Минздрав выдал всего семь разрешений на проведение международных клинических исследований зарубежным производителям лекарств — это более чем в 13 раз меньше год к году."
Ужас!

Ответить
Развернуть ветку
Серж

Не испытыют прозак на макаре

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

"В первом полугодии из девяти российских видеосервисов три увеличили плату за доступ к контенту"
Контента всё меньше а плата всё больше...вот это да-а...

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Хороших выходных друзья...

Ответить
Развернуть ветку
Vilent

Звучит как плюс. Курильщики не мешают мне нигде, кроме как на кассе когда они вместе с продавцом пытаются найти какие-нибудь супер тонкие синие Мальборо с кнопкой и что бы рисунок был не с импотенцией)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
22 комментария
null