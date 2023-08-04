День 527: сеть дискаунтеров «Чижик» перестала продавать табачные изделия, чтобы сократить издержки Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 4 августа: доллар — 93,77 рубля (на 93 копейки больше, чем 3 августа), евро — 102,53 рубля (на 61 копейку больше).
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Кто и как адаптируется
Сеть дискаунтеров «Чижик» отказалась от продажи табачных изделий. Источник «Ъ», близкий к компании, пояснил: продукция занимала минимальную долю в обороте и при этом требовала высоких расходов — в том числе на оборудование для хранения изделий.
Какие есть проблемы и трудности
Крупные российские компании попросили правительство смягчить правила о публичном раскрытии отчётности, так как текущие «множат риски введения, а также расширения санкций», пишет «Ъ». С июля 2023 года в стране прекратил действовать мораторий на раскрытие, а с 4 июля сократили перечень данных, которые можно не публиковать. Участники биржевого рынка, впрочем, отмечают, что «инвестиции вслепую (без возможности оценить финансовые показатели эмитента — vc.ru) — не самый лучший вариант для развития рынка ценных бумаг».
Контекст
За первое полугодие 2023 года Минздрав выдал всего семь разрешений на проведение международных клинических исследований зарубежным производителям лекарств — это более чем в 13 раз меньше год к году. Без испытаний на российских пациентах иностранные поставщики не могут зарегистрировать препарат в стране.
По итогам первой половины 2023 года российский рынок наружной рекламы вырос на 25-30% — до 22-23 млрд рублей (50% — Москва и область, 11-12% — Санкт-Петербург, остальное — другие регионы), следует из данных сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards. Лидерами по закупкам стали «Яндекс», «Сбер» и ВТБ. Опрошенные «Ъ» эксперты связывают рост с «частичной» монополизацией медиа и приходом новых рекламодателей — например, азиатских автопроизводителей.
В июле 2023-го продажи клубных карт на российском рынке фитнеса выросли на 9,5% год к году, а посещаемость и загруженность залов — на 4,2%, сообщили в Национальном фитнес-сообществе. Выручка 2300 клубов, которые входят в организацию, увеличилась за первое полугодие на 8,1 млрд рублей, составив 83 млрд рублей.
В первом полугодии из девяти российских видеосервисов три увеличили плату за доступ к контенту, подсчитали в TelecomDaily. У «Кинопоиска», например, цена за месяц выросла на 50%, до 299 рублей, а у Kion — на 25%, до 249 рублей.
Новости предыдущего дня, 3 августа — здесь.
Чижик не курит и тебе не надо.
А ведь когда-то не требовало оборудования для хранения сигарет в магазинах. Заио сейчас чуть ли не как химоружие защищают, скоро саркофаги строить начнут.
А что в этом плохого? Табак — зло.
Не спорю, но нафига такие сейфы-то выстраивать? Продажи упали после этих ваедений? Крайне сомнительно, хотя могу ошибаться.
Конечно. Там целый комплекс мер для снижения потребления табака, в том числе и сейфы.
Немного устаревшие данные, но тем не менее:
Замедление динамики табачных изделий, зафиксированное в 2021 году на российском рынке, продолжилось и в 2022 году: с января по май совокупные продажи сигарет и нагреваемых стиков в российских городах сократились на 3,8% год к году. Такая тенденция свидетельствует о сокращении реального спроса на табачную продукцию среди покупателей: согласно данным NielsenIQ, в I квартале 2022 года доля некурящих россиян значительно выросла, увеличившись до 49% против 42% кварталом ранее.
На классический табак сократились, а на вейпы/свистки/«флешки» выросли
"Сеть дискаунтеров «Чижик» отказалась от продажи табачных изделий. Источник «Ъ», близкий к компании, пояснил: продукция занимала минимальную долю в обороте и при этом требовала высоких расходов"
Интересно друзья...всегда думал что на папиросах очень неплохо зарабатывают...
производители зарабатывают, в розница практически нет, там буквально копейки прибыли. Давно пора из супермаркетов убирать сигареты. Стоишь ждёшь пока продавщица побежала на соседнюю кассу искать заветную пачку с нужным количеством полосок и цветов.
- Таких нет
- А с полоской?
- Тоже нет
- А с двумя полосками?
- Нет. Есть синяя с треугольником
- Нее, не надо
О! Такое неоднократно видел...
Видимо основная масса клиентов чижика не курят.
Сейчас под санкции можно что угодно провести, в рамках защиты от оных разумеется. Как до этого вокруг короновируса.
Минздрав, похоже, делает всё для того, чтобы россияне не получали лекарств. Либо бери парацетамол от всего, либо читай о лекарствах, которые мы не производим и другим не даём ввозить. На автопроме оттестировали "успешно", можно двигать дальше.
Сестра, подорожник пациентам поменяйте.
Видеосервисы молодцы какие: фильмотеки худеют на глазах, но ценник надо поднять.
Вы живете на сайте?
Курильщик хуже оптимиста
Страшно..
Не все можно решить параллельным импортом, и дженериками.
Жду новости что там по 🍎 импортозамещенцы требовали что-то сделать с рынком, чтобы их продукция без приложений как-то продавалась. Сами все при этом с айфонами.
"Крупные российские компании попросили правительство смягчить правила о публичном раскрытии отчётности, так как текущие «множат риски введения, а также расширения санкций»"
А разве санкции нам не на пользу?
"За первое полугодие 2023 года Минздрав выдал всего семь разрешений на проведение международных клинических исследований зарубежным производителям лекарств — это более чем в 13 раз меньше год к году."
Ужас!
Не испытыют прозак на макаре
"В первом полугодии из девяти российских видеосервисов три увеличили плату за доступ к контенту"
Контента всё меньше а плата всё больше...вот это да-а...
Хороших выходных друзья...
Звучит как плюс. Курильщики не мешают мне нигде, кроме как на кассе когда они вместе с продавцом пытаются найти какие-нибудь супер тонкие синие Мальборо с кнопкой и что бы рисунок был не с импотенцией)