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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4 августа: доллар — 93,77 рубля (на 93 копейки больше, чем 3 августа), евро — 102,53 рубля (на 61 копейку больше).

Курсы на Мосбирже на 7:43 мск: доллар — 94,61 рубля, евро— 103,46 рубля.

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Курсы на Forex на 7:44 мск: доллар — 94,48 рубля, евро — 103,34 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 94,67 рубля.

Кто и как адаптируется

Сеть дискаунтеров «Чижик» отказалась от продажи табачных изделий. Источник «Ъ», близкий к компании, пояснил: продукция занимала минимальную долю в обороте и при этом требовала высоких расходов — в том числе на оборудование для хранения изделий.

Какие есть проблемы и трудности

Крупные российские компании попросили правительство смягчить правила о публичном раскрытии отчётности, так как текущие «множат риски введения, а также расширения санкций», пишет «Ъ». С июля 2023 года в стране прекратил действовать мораторий на раскрытие, а с 4 июля сократили перечень данных, которые можно не публиковать. Участники биржевого рынка, впрочем, отмечают, что «инвестиции вслепую (без возможности оценить финансовые показатели эмитента — vc.ru) — не самый лучший вариант для развития рынка ценных бумаг».

Контекст

За первое полугодие 2023 года Минздрав выдал всего семь разрешений на проведение международных клинических исследований зарубежным производителям лекарств — это более чем в 13 раз меньше год к году. Без испытаний на российских пациентах иностранные поставщики не могут зарегистрировать препарат в стране.

По итогам первой половины 2023 года российский рынок наружной рекламы вырос на 25-30% — до 22-23 млрд рублей (50% — Москва и область, 11-12% — Санкт-Петербург, остальное — другие регионы), следует из данных сервиса бронирования наружной рекламы All-billboards. Лидерами по закупкам стали «Яндекс», «Сбер» и ВТБ. Опрошенные «Ъ» эксперты связывают рост с «частичной» монополизацией медиа и приходом новых рекламодателей — например, азиатских автопроизводителей.

В июле 2023-го продажи клубных карт на российском рынке фитнеса выросли на 9,5% год к году, а посещаемость и загруженность залов — на 4,2%, сообщили в Национальном фитнес-сообществе. Выручка 2300 клубов, которые входят в организацию, увеличилась за первое полугодие на 8,1 млрд рублей, составив 83 млрд рублей.

В первом полугодии из девяти российских видеосервисов три увеличили плату за доступ к контенту, подсчитали в TelecomDaily. У «Кинопоиска», например, цена за месяц выросла на 50%, до 299 рублей, а у Kion — на 25%, до 249 рублей.