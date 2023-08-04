Три российских онлайн-кинотеатра из девяти основных подняли стоимость подписки за последний год на 25-50% — TelecomDaily Статьи редакции
И лишь один — снизил.
- Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily сравнивало среднюю цену на подписки на конец первого полугодия 2022 года и конец первой половины 2023-го, пишет РБК. В изученном перечне числились девять кинотеатров: это «Кинопоиск», Wink, Okko, «Иви», Kion, Start, Premier, «Амедиатека» и «Триколор Кино и ТВ».
- Самый большой прирост зафиксировали у «Кинопоиска» — там стоимость ежемесячного доступа к контенту увеличилась на 50%, до 299 рублей. В пресс-службе сервиса при этом подчеркнули, что не повышали стоимость подписки на «Плюс» и вместо этого лишь упразднили базовый тариф за 199 рублей.
- Premier тоже поднял цену за месяц пользования на 50%, до 299 рублей, но только для новых подписчиков. Уже действующие клиенты платят по старым тарифам. Представители кинотеатра заявили, что цены на рынке «давно растут» — как на производство фильмов и сериалов, так и на технологии, которые обеспечивают работу сервисов.
- У Kion стоимость подписки подорожала до 249 рублей, на 25%. Там, как и в Premier, сослались в том числе на рост стоимости съёмок нового контента, без которого сервис не смог бы регулярно пополнять библиотеку.
- Единственная платформа, которая, наоборот, снизила цены на 57% год к году, — это «Триколор Кино и ТВ». На момент публикации она продаёт подписку за 149 рублей в месяц. В компании заявили, что хотят сделать сервис более доступным для массовой аудитории.
- Wink и «Триколор Кино и ТВ» в ближайшее время не собираются менять ценники. В «Иви» рассмотрят «возможности монетизации за счёт расширения контентного предложения и функциональности подписки». в Start не исключают роста цен на фоне инфляции и удорожания производства. В Okko и «Амедиатеке» на запрос РБК не ответили.
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Фильмов меньше, ценник выше. Похоже на девиз.
Ну у старта/премьера/море.тв хотя бы есть свой контент, под свою аудиторию, который выпускается пздц как часто.
А у яндекса и окко... Раз в полгода какой-то сериальчик.
Уже бегу покупать подписку.
Они будут повышать ровно до того момента, пока будет биться экономика и не начнется массовый отвал клиентской базы. Многие по инерции оплачивают, хотя смотреть особо нечего. Я, например.
ну при всей нелюбви к яндексу.
400р за кинотеатр музыку и букмейт меня устраивает.
хотя кинотеатр совсем УГ стал.
новинки ладно, но и многое качественное старье пропало или стало за доп плату.
В целом — всё верно. Но вот условные 700 я уже не стану платить. Читаю бумажные книги, а музыку уже давно много не слушаю — не так штырит, как в молодости🙂
Ещё за Premier можно платить 199 вместо 299 ₽, если подключить Огонь. Видимо, хотят всех пересадить на эту подписку.
Ни разу не платил за подписку в Кинопоиск/wink/okko, но каталоги во многом пересекаются и очень ограничены
Яндекс как-то раз подключил мне плюс из-за того, что кнопки хер пойми что делают и всё забываю отключить.
Вспоминаю. Захожу на ЯМузыку, захожу на Кинопоиск. Не удивляюсь пустоте и бесполезности сервисов. Вновь забываю отключить.
три года назад на ДР Яндекса получил годовую подписку за 990 рублей. до сих пор действует. и до сих пор 990 рублей.
А я покупал за 500 рублей яндекс плюс на 5 лет.
Было время...
Ну да, ну да.
На неё нельзя перейти, но у тех, кто её когда-то оформил, она действует до сих пор по этой цене (и вдобавок даёт скидку в 30% на Я.Диск).
Не знал. Если так, то похвально для Яндекса. Благодарю
У меня HD Video box снова стал работать без VPN. Компенсирую урезанный каталог отечественных онлайн кинотеатров.
Стоимость подписки в кинопоиск стоила 299р и не на конец года. Поэтому, не понимаю ажиотажа, тем более, что мировые примьеры не доступны в кинотеатрах
такими темпами все скоро вернется опять к торрентам
можно и заплатить, много классных сериалов на око вышло
Ура, с днем поднятия цен