Деньги
Артур Томилко

«МТС Банк» подал иск к Euroclear на 3,47 млрд рублей Статьи редакции

Это уже девятое заявление, поданное к европейскому депозитарию в российский суд.

  • Иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы, следует из картотеки арбитражных дел. В качестве третьего лица в нём указан Национальный расчётный депозитарий (НРД).
  • В «МТС Банке» сообщили Frank Media, что обратились в суд для взыскания «незаконно заблокированных средств, которые были выплачены банку эмитентами облигаций после погашений бумаг и начисления купонного дохода».
  • По данным «Интерфакса» это уже девятый иск к Euroclear, поданный в российский суд. В июне УК «Первая» попросила взыскать с компании 184,8 млрд рублей. Свои требования к Euroclear через суд предъявили «Уральский банк реконструкции и развития» — на $69,3 млн, инвесткомпания «Энергия-Инвест» — на $1,6 млн, производитель комбайнов «Ростсельмаш» — на 20,7 млн рублей, а также несколько физлиц.
  • В июле 2023 года российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear — на 2 млрд рублей. Среди истцов — восемь физических лиц и «Энерготрансбанк». Их интересы представляет бюро NSP.
  • В марте 2022 года Euroclear и ещё один международный депозитарий Clearstream заблокировали счета НРД. Общий объём замороженных активов оценивался в 6 трлн рублей. В декабре НРД получил разрешения на разблокировку, но ЦБ предупредил: это не гарантирует положительного исхода.
  • В январе 2023 года Минфин Бельгии приступил к изучению заявок от российских брокеров — это «Тинькофф Инвестиции», «БКС», «Альфа-Инвестиции», «Финам» и другие. Некоторые частные инвесторы тем временем получали отказы.
  • В июле Euroclear опубликовал финансовые результаты за первую половину 2023 года: €1,7 млрд выручки он получил от инвестирования заблокированных российских активов.

#новость #euroclear

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20 комментариев
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 Maxim

Какой смысл подавать иски в российский суд к иностранным компаниям?

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Дмитрий Кулешов

Чтобы с решением российского суда подать иск в иностранный, такая практика.

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Dima Tsurkan

Была до 24

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Дмитрий Кулешов

Что-то поменялось в юриспруденции с тех пор?

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Dima Tsurkan

даже если нет, хоть один иск к ушедшим компаниям или Google и тд исполнен за последние пару лет? Нет. Значит рф суд сейчас работает только в рф, а дальше связь обрывается.

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t t
хоть один иск к ушедшим компаниям или Google и тд исполнен за последние пару лет?

иски не исполняют, их рассматривают, исполняют решения
и да, иски подают и их рассматривают, Абрамович вот судится
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2023/07/12/984942-evropeiskii-sud-nachal-rassmotrenie-iska-abramovicha-protiv-soveta

опять же, НРД дали лицензию на разблокировку активов в Clearstream, НРД – это структура Мосбиржи

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Виктор Котлов

сейчас никто российское решение не будет исполнять, там в другом замысел

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Дмитрий Кулешов

Речь о рассмотрении на основании российского решения. Суд каждой инстанции выносит свой вердикт, но решения других судов также принимает во внимание перед этим.

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kav

Гарантированно победишь)

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Roman

Расстрел. Заочно.

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Виктор Котлов

потому что евроклир активы в рф

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Александр Михайлов

Тоже достаточно интересно, зачем это нужно?

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Вадим Д.

И какого результата ожидают подающие эти иски? Чтобы что? Делать вид яростных потуг в стиле «мы не сдаёмся»? Ну вынесут суды решения «взыскать!», а дальше-то чего?

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Dmitriy Morozov

А комменты, не разбираясь в вопросе, ты зачем пишешь? Чтобы что?
Сейчас идет гонка за деньги Euroclear, заблокированные в РФ.

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Maxim

Много? Что-то поздно спохватились

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Сергей Я

Переиграл и уничтожил Вадимку!

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Комментарий удален модератором

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xFilmart -SERM

Гля что делают черти 😈 они ещё и инвестируют отобранные деньги. 😄 последний пункт в статье никто не читал чтоли ? Это бизнес, который политику как инструмент уже использует. Варвары - колонисты, они и есть колонисты.

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Дмитрий Кулешов

Туда их!

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debil
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Вектореан Элон

Пока разрулят, эти копейки обесценятся.

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